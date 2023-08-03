2 день

Чуйский тракт

Сегодня день будет посвящен Чуйскому тракту – дороге, которая занимает 5 место в списке самых красивых дорог мира.

Шикарные пейзажи, частая смена локаций, остановки с прогулками, исторические факты и рассказы гида не дадут скучать в дороге.

По пути обед в кафе, где попробуем блюда национальной алтайской кухни (оплачивается отдельно).

Основные локации дня: Семинский перевал, перевал Чике-Таман, место слияния Чуи и Катуни, “Яломанская дуга”, Катунские террасы, археологический комплекс «Адыр-Кан», старый Чуйский тракт.

Конечная точка дня – село Акташ.