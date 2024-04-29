Лучшее на Алтае. Чуйский тракт

Групповой тур в Горно-Алтайске
В этом туре мы собрали для вас самые красочные маршруты и локации, лучшие смотровые площадки, пешие и автомобильные экскурсии, многообразие ландшафтов и рельефа Алтая.

Вы не только увидите потрясающе красивые места, но и узнаете много научных фактов, преподнесённых в увлекательной и понятной форме — о природе, климате, этносе и современной жизни.

В нашем путешествии только честная, достоверная и интересная информация, а также продуманные до мелочей детали поездки и ежеминутная забота о вас. Тур проходит под научно-обоснованным экскурсионным сопровождением от кандидата географических наук.
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Лучшее на Алтае. Чуйский тракт
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Сакральные места Силы
Сакральные места Силы
Отправимся на экскурсию по этно-природному парку «Уч-Энмек», знаменитому своей энергетикой
Треккинг к бирюзовым озерам
Треккинг к бирюзовым озерам
Совершим путешествие в сердце Курайского хребта к его озёрам
Алтайские Марс и Луна
Алтайские Марс и Луна
Полюбуемся на две совершенно противоположные формы рельефа с инопланетными пейзажами

Программа тура по дням

1 день

Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»

09:00 Встреча гостей в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Знакомство группы и гидов-организаторов на приветственном завтраке в одном из лучших ресторанов предгорий Алтая.

После начинаем наше увлекательное авто-путешествие на юг вглубь Республики Алтай по Чуйскому тракту (180 км).

Мы проедем от предгорий до высокогорий Алтая, ландшафты и рельеф будут стремительно меняться, позволяя путешественникам вдоволь налюбоваться бескрайними хвойными таёжными лесами, степями, горными тундрами, живописными ущельями, величественными вершинами, скалистыми обрывами и перевалами.

Мы совершим остановки в таких известных локациях, как: Семинский перевал и этно-природный парк «Уч-Энмек» на территории «Святой Земли» — Каракольской долины — особо охраняемой природной территории республиканского статуса. В этом месте нас ждет обед и автомобильная экскурсия по территории парка.

Каракольская долина славится своей сильной энергетикой и является сакральным местом. Там проживают исключительно этнические алтайцы: мы познакомимся с их традициями и обычаями, увидим святилища, прикоснемся к оленным камням с особой энергией, которую чувствуют даже ярые скептики.

Вечером — ужин в кафе.

Заселение на базу отдыха. Отдых.

Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»
2 день

Перевал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-Таш

После завтрака продолжим авто-путешествие по Чуйскому тракту (280 км).

В мае будем любоваться цветением маральника, который окрашивает склоны в нежно лиловый цвет, а в сентябре — золотом лиственниц!

Остановимся на таких известных достопримечательностях, как:

  • перевал Чике-Таман;
  • Чуй-Оозы — слияние рек Чуи и Катуни;
  • «Гейзерное» озеро невероятного малахитового цвета;
  • смотровая площадка с видом на многовековые ледники Северо-Чуйского хребта.

Обед по пути в кафе.

По пути вас ждет увлекательная экскурсия к древнему святилищу Калбак-Таш. Продолжим изучать интересные факты о петроглифах, и о народах, населявших Алтай в древности и сейчас, об их культуре, верованиях и традициях.

Вечером — ужин в кафе.

Размещение гостей в гостевом доме. Отдых.

Перевал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-ТашПеревал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-ТашПеревал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-ТашПеревал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-ТашПеревал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-ТашПеревал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-ТашПеревал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-Таш
3 день

Треккинг в сердце Курайского хребта

Сегодня после завтрака мы отправимся в увлекательное путешествие по изумительно красивой долине.

Вас ждет несложный треккинг в сердце Курайского хребта — долину реки Куэхтанар, где мы посетим цепочку живописных бирюзовых озёр.

Тропа будет идти вверх вдоль ручьев и морен. Вы сможете увидеть следы древнего оледенения и огромного озера, существовавшего здесь еще 15 тыс. лет назад. Растительность вокруг будет меняться с набором высоты: мы пройдем горно-таежную зону, альпийские луга и, наконец, доберемся до гольцовой зоны, где нет растительности.

Вечером — ужин, возвращение в гостевой дом. Отдых.

Треккинг в сердце Курайского хребтаТреккинг в сердце Курайского хребтаТреккинг в сердце Курайского хребтаТреккинг в сердце Курайского хребтаТреккинг в сердце Курайского хребтаТреккинг в сердце Курайского хребтаТреккинг в сердце Курайского хребта
4 день

Треккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна Алтая

После завтрака отправимся в долину реки Кызыл-Чин, известную своими «Марсианскими пейзажами».

Пройдя по тропе от «Марса 1» до «Марса 2» по пестрящей красками и поражающей воображение долине, вы узнаете историю этих мест.

Почему на Марсе нет ртути? Как на самом деле образованы ярко-окрашенные глины, известные как инопланетные пейзажи, и чем они так ценны не только для туризма, но и для науки и образования?

Обед (перекус) в пути.

Далее мы продолжим наше космическое путешествие и отправимся на «Луну»: окажемся в долине Чаган-Узуна, которая откроет нам новую грань Алтая. Здесь пустынные пейзажи, молочная река, оазис и возвышающиеся над всем этим великолепием вершины Южно-Чуйского хребта.

Вы узнаете, как образованы эти ландшафты — то, о чём знают и рассказывают единицы. По пути мы увидим петроглифы, курганы, стоянки алтайских кочевников и многое другое. Желающие смогут отправиться в тайное место, где каждый сможет побыть исследователем и найти настоящие морские окаменелости.

Вечером — ужин в кафе, посещение рынка с уникальными и аутентичными товарами из Кош-Агачского района и Монголии, возвращение в гостевой дом. Отдых.

Треккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна АлтаяТреккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна Алтая
5 день

Обратный путь по Чуйскому тракту

Сегодня после завтрака отправимся в обратное авто-путешествие по Чуйскому тракту (450 км).

По пути посетим такие известные локации, как:

  • водопад Ширлак;
  • Старый чуйский тракт;
  • Ининские стелы;
  • Катунские террасы;
  • Ильгуменский порог в урочище Кур-Кечу и многие другие.

Обед по пути в кафе.

Вечером, по прибытии в Горно-Алтайск, настанет время проститься с гостями нашего тура.

Обратный путь по Чуйскому трактуОбратный путь по Чуйскому трактуОбратный путь по Чуйскому трактуОбратный путь по Чуйскому трактуОбратный путь по Чуйскому трактуОбратный путь по Чуйскому тракту

Проживание

Проживаем на туристических базах отдыха, в гостевых домах и гостиницах по маршруту.

На усмотрение организаторов варианты размещения могут быть заменены на аналогичный вариант.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Алтайский дворик

4 ночи

В гостевом доме «Алтайский дворик» вы почувствуете настоящий, дикий и прекрасный Алтай.

Дом находится в горах, на берегу реки, поодаль от суеты мегаполисов. Если вы сторонник уединенного отдыха или просто хотите спокойно отдохнуть от накопившихся проблем, то это место для Вас.

Каждый номер олицетворяет спокойствие и уединение с природой.

Алтайский дворикАлтайский дворик

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Заброски на отдалённые локации
  • Приветственный завтрак в ресторане в 1-й день тура
  • Проживание (2-3-местное размещение)
  • Баня — 1 раз
  • Входная плата и рекреационные сборы
  • Пешеходные и автомобильные экскурсии
  • Научно-обоснованное экскурсионное сопровождение от кандидата географических наук
  • Уникальная экскурсионная программа в долинах Кызыл-Чин и Чаган-Узун
  • Безопасное сопровождение на маршрутах от инструктора-проводника по пешеходному туризму и треккингу
  • Информационная поддержка гидов-организаторов на протяжении всего путешествия
  • Фото, видео и аэросъемка с дрона
Что не входит
  • Трансфер в г. Горно-Алтайск (перелёт туда/обратно)
  • Трансфер до г. Горно-Алтайск из Новосибирска, Томска, Барнаула, Бийска, Кемерово и др. (туда/обратно)
  • Питание в кафе, покупка продуктов
  • Медицинская страховка (в т. ч. от клещевого энцефалита)
  • Страховка от несчастного случая
  • Сувениры
  • Дополнительные развлечения
  • Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые ботинки или удобные кроссовки с устойчивой подошвой;
  • сменная обувь для перемещения по лагерю, сланцы в баню;
  • тёплая одежда (демисезонная куртка или пуховка, толстовка на флисе или тёплый свитер, тёплые штаны, шапка, тёплые носки, термобельё);
  • минимальный набор одежды (футболки, джинсы или удобные брюки, купальник, солнцезащитный головной убор, шорты);
  • для непогоды (дождевик или непроницаемая куртка);
  • солнцезащитный крем, личные медикаменты, средство от клещей и насекомых;
  • солнцезащитные очки;
  • рюкзак 10-15 л. для пеших маршрутов.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. Вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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