Вы не только увидите потрясающе красивые места, но и узнаете много научных фактов, преподнесённых в увлекательной и понятной форме — о природе, климате, этносе и современной жизни.
В нашем путешествии только честная, достоверная и интересная информация, а также продуманные до мелочей детали поездки и ежеминутная забота о вас. Тур проходит под научно-обоснованным экскурсионным сопровождением от кандидата географических наук.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»
09:00 Встреча гостей в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Знакомство группы и гидов-организаторов на приветственном завтраке в одном из лучших ресторанов предгорий Алтая.
После начинаем наше увлекательное авто-путешествие на юг вглубь Республики Алтай по Чуйскому тракту (180 км).
Мы проедем от предгорий до высокогорий Алтая, ландшафты и рельеф будут стремительно меняться, позволяя путешественникам вдоволь налюбоваться бескрайними хвойными таёжными лесами, степями, горными тундрами, живописными ущельями, величественными вершинами, скалистыми обрывами и перевалами.
Мы совершим остановки в таких известных локациях, как: Семинский перевал и этно-природный парк «Уч-Энмек» на территории «Святой Земли» — Каракольской долины — особо охраняемой природной территории республиканского статуса. В этом месте нас ждет обед и автомобильная экскурсия по территории парка.
Каракольская долина славится своей сильной энергетикой и является сакральным местом. Там проживают исключительно этнические алтайцы: мы познакомимся с их традициями и обычаями, увидим святилища, прикоснемся к оленным камням с особой энергией, которую чувствуют даже ярые скептики.
Вечером — ужин в кафе.
Заселение на базу отдыха. Отдых.
Перевал Чике-Таман, Гейзерное озеро, экскурсия к святилищу Калбак-Таш
После завтрака продолжим авто-путешествие по Чуйскому тракту (280 км).
В мае будем любоваться цветением маральника, который окрашивает склоны в нежно лиловый цвет, а в сентябре — золотом лиственниц!
Остановимся на таких известных достопримечательностях, как:
- перевал Чике-Таман;
- Чуй-Оозы — слияние рек Чуи и Катуни;
- «Гейзерное» озеро невероятного малахитового цвета;
- смотровая площадка с видом на многовековые ледники Северо-Чуйского хребта.
Обед по пути в кафе.
По пути вас ждет увлекательная экскурсия к древнему святилищу Калбак-Таш. Продолжим изучать интересные факты о петроглифах, и о народах, населявших Алтай в древности и сейчас, об их культуре, верованиях и традициях.
Вечером — ужин в кафе.
Размещение гостей в гостевом доме. Отдых.
Треккинг в сердце Курайского хребта
Сегодня после завтрака мы отправимся в увлекательное путешествие по изумительно красивой долине.
Вас ждет несложный треккинг в сердце Курайского хребта — долину реки Куэхтанар, где мы посетим цепочку живописных бирюзовых озёр.
Тропа будет идти вверх вдоль ручьев и морен. Вы сможете увидеть следы древнего оледенения и огромного озера, существовавшего здесь еще 15 тыс. лет назад. Растительность вокруг будет меняться с набором высоты: мы пройдем горно-таежную зону, альпийские луга и, наконец, доберемся до гольцовой зоны, где нет растительности.
Вечером — ужин, возвращение в гостевой дом. Отдых.
Треккинг к инопланетным пейзажам. Марс и Луна Алтая
После завтрака отправимся в долину реки Кызыл-Чин, известную своими «Марсианскими пейзажами».
Пройдя по тропе от «Марса 1» до «Марса 2» по пестрящей красками и поражающей воображение долине, вы узнаете историю этих мест.
Почему на Марсе нет ртути? Как на самом деле образованы ярко-окрашенные глины, известные как инопланетные пейзажи, и чем они так ценны не только для туризма, но и для науки и образования?
Обед (перекус) в пути.
Далее мы продолжим наше космическое путешествие и отправимся на «Луну»: окажемся в долине Чаган-Узуна, которая откроет нам новую грань Алтая. Здесь пустынные пейзажи, молочная река, оазис и возвышающиеся над всем этим великолепием вершины Южно-Чуйского хребта.
Вы узнаете, как образованы эти ландшафты — то, о чём знают и рассказывают единицы. По пути мы увидим петроглифы, курганы, стоянки алтайских кочевников и многое другое. Желающие смогут отправиться в тайное место, где каждый сможет побыть исследователем и найти настоящие морские окаменелости.
Вечером — ужин в кафе, посещение рынка с уникальными и аутентичными товарами из Кош-Агачского района и Монголии, возвращение в гостевой дом. Отдых.
Обратный путь по Чуйскому тракту
Сегодня после завтрака отправимся в обратное авто-путешествие по Чуйскому тракту (450 км).
По пути посетим такие известные локации, как:
- водопад Ширлак;
- Старый чуйский тракт;
- Ининские стелы;
- Катунские террасы;
- Ильгуменский порог в урочище Кур-Кечу и многие другие.
Обед по пути в кафе.
Вечером, по прибытии в Горно-Алтайск, настанет время проститься с гостями нашего тура.
Проживание
Проживаем на туристических базах отдыха, в гостевых домах и гостиницах по маршруту.
На усмотрение организаторов варианты размещения могут быть заменены на аналогичный вариант.
Варианты проживания
Алтайский дворик
В гостевом доме «Алтайский дворик» вы почувствуете настоящий, дикий и прекрасный Алтай.
Дом находится в горах, на берегу реки, поодаль от суеты мегаполисов. Если вы сторонник уединенного отдыха или просто хотите спокойно отдохнуть от накопившихся проблем, то это место для Вас.
Каждый номер олицетворяет спокойствие и уединение с природой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Заброски на отдалённые локации
- Приветственный завтрак в ресторане в 1-й день тура
- Проживание (2-3-местное размещение)
- Баня — 1 раз
- Входная плата и рекреационные сборы
- Пешеходные и автомобильные экскурсии
- Научно-обоснованное экскурсионное сопровождение от кандидата географических наук
- Уникальная экскурсионная программа в долинах Кызыл-Чин и Чаган-Узун
- Безопасное сопровождение на маршрутах от инструктора-проводника по пешеходному туризму и треккингу
- Информационная поддержка гидов-организаторов на протяжении всего путешествия
- Фото, видео и аэросъемка с дрона
- Что не входит
- Трансфер в г. Горно-Алтайск (перелёт туда/обратно)
- Трансфер до г. Горно-Алтайск из Новосибирска, Томска, Барнаула, Бийска, Кемерово и др. (туда/обратно)
- Питание в кафе, покупка продуктов
- Медицинская страховка (в т. ч. от клещевого энцефалита)
- Страховка от несчастного случая
- Сувениры
- Дополнительные развлечения
- Прочие личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые ботинки или удобные кроссовки с устойчивой подошвой;
- сменная обувь для перемещения по лагерю, сланцы в баню;
- тёплая одежда (демисезонная куртка или пуховка, толстовка на флисе или тёплый свитер, тёплые штаны, шапка, тёплые носки, термобельё);
- минимальный набор одежды (футболки, джинсы или удобные брюки, купальник, солнцезащитный головной убор, шорты);
- для непогоды (дождевик или непроницаемая куртка);
- солнцезащитный крем, личные медикаменты, средство от клещей и насекомых;
- солнцезащитные очки;
- рюкзак 10-15 л. для пеших маршрутов.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. Вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.