1 день

Начало авто-путешествия по Чуйскому тракту. Каракольская долина, этно-природный парк «Уч-Энмек»

09:00 Встреча гостей в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Знакомство группы и гидов-организаторов на приветственном завтраке в одном из лучших ресторанов предгорий Алтая.

После начинаем наше увлекательное авто-путешествие на юг вглубь Республики Алтай по Чуйскому тракту (180 км).

Мы проедем от предгорий до высокогорий Алтая, ландшафты и рельеф будут стремительно меняться, позволяя путешественникам вдоволь налюбоваться бескрайними хвойными таёжными лесами, степями, горными тундрами, живописными ущельями, величественными вершинами, скалистыми обрывами и перевалами.

Мы совершим остановки в таких известных локациях, как: Семинский перевал и этно-природный парк «Уч-Энмек» на территории «Святой Земли» — Каракольской долины — особо охраняемой природной территории республиканского статуса. В этом месте нас ждет обед и автомобильная экскурсия по территории парка.

Каракольская долина славится своей сильной энергетикой и является сакральным местом. Там проживают исключительно этнические алтайцы: мы познакомимся с их традициями и обычаями, увидим святилища, прикоснемся к оленным камням с особой энергией, которую чувствуют даже ярые скептики.

Вечером — ужин в кафе.

Заселение на базу отдыха. Отдых.