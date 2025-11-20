Погрузитесь в уникальную атмосферу Алтая! Вас ждет завораживающая этнопрограмма с горловым пением кай — «пением души», древним искусством кочевников.
В живом исполнении вы услышите мощь стихий и легенды через голос артиста и мелодии традиционных инструментов.
Описание экскурсииМы приглашаем вас посетить праздничную этно-программу, в которой традиционные народные инструменты сочетаются с выступлением артиста горлового пения кай. Горловое пение «Кай» — уникальное искусство кочевых народов, древняя техника звучания, в которой голос человека соединяется с духом природы. Для жителей Алтая это «пение души». Исполнители через своё мастерство передают силу стихий, легенды великих героев и глубину алтайской культуры. Вас ждут завораживающее горловое пение в живом исполнении, мелодии комуса и топшура и погружение в атмосферу алтайских легенд и эпоса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Выступление артиста горлового пения (кайчи)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
