Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Перевалы Дьал-Менку и Чике-Таман

Путешествие начнется у памятника В. Я. Шишкова — изыскателя и великого литератора Сибири. И первой остановкой станет Семинский перевал, или Дьал-Менку (1717 м н. у. м). Вы увидите памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. Узнаете о «себи» — крепости, которая на протяжении столетий являлась стратегическим пунктом и через которую двигались и войска скифов, и войска Чингисхана. А после доберетесь до перевала с богатой историей 📖 — Чике-Таман (1295 м н. у. м). Это сложный, но завораживающий участок горного серпантина, пробитого в гранитных скалах восточного острога Теректинского хребта. А также место силы, как и все перевалы на Алтае.

Террасы, речные пороги и объекты древних культур

У Катунских террас вы поймете, почему это наглядное пособие по формированию горного ландшафта.

вы поймете, почему это наглядное пособие по формированию горного ландшафта. Посетите Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости, где формировалась тюркская культура. Здесь под аккомпанемент исторических рассказов вы попробуете представить древний город 🏙️ с ярмарками разных народов и племен.

и остатки фундамента древнетюркской крепости, где формировалась тюркская культура. Здесь под аккомпанемент исторических рассказов вы попробуете представить древний город 🏙️ с ярмарками разных народов и племен. Чуть позже в программе Ильгуменьский порог и Ининские Стелы , где поговорим о дреневнетюркском поминальном комплексе ранескифской эпохи.

и , где поговорим о дреневнетюркском поминальном комплексе ранескифской эпохи. Также вы увидите сакральное место слияния Катуни и своенравной Чуей. Именно здесь находится начало тюркской цивилизации.

А в завершение посетите этнографически парк 🌳 Чуй-Оозы, где расположены петроглифы, тематический музей 🖼 и кафе.

Организационные детали