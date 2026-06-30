Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира

Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
Вы отправитесь в путешествие по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Маршрут включает перевалы Дьал-Менку и Чике-Таман, Катунские террасы и Яломанское городище. Увидите Ильгуменьский порог и Ининские Стелы, а
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также сакральное место слияния Катуни и Чуи. Завершится экскурсия посещением этнографического парка Чуй-Оозы. Поездка проходит на микроавтобусе или автомобиле Mitsubishi Outlander. Не забудьте теплые вещи, так как на перевалах холодно. Дополнительные расходы включают питание. Детям до 14 лет предоставляется скидка 50%, детям до 5 лет - бесплатно

5
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏞 Древние культурные объекты
  • 🎶 Горловое пение
  • 🗿 Места силы и сакральные точки
  • 🚗 Комфортное путешествие

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Чуйского тракта - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее стабильная, дороги доступны, а природа раскрывает всю свою красоту. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным осадкам и прохладным ночам. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие может быть затруднено из-за снега и льда, однако для любителей зимних пейзажей это будет особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира

Что можно увидеть

  • Перевал Дьал-Менку
  • Перевал Чике-Таман
  • Катунские террасы
  • Яломанское городище
  • Ильгуменьский порог
  • Ининские Стелы
  • Слияние Катуни и Чуи
  • Этнографический парк Чуй-Оозы

Описание экскурсии

Перевалы Дьал-Менку и Чике-Таман

Путешествие начнется у памятника В. Я. Шишкова — изыскателя и великого литератора Сибири. И первой остановкой станет Семинский перевал, или Дьал-Менку (1717 м н. у. м). Вы увидите памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. А после доберетесь до перевала с богатой историей — Чике-Таман (1295 м н. у. м). Это сложный, но завораживающий участок горного серпантина, пробитого в гранитных скалах восточного острога Теректинского хребта. А также место силы, как и все перевалы на Алтае.

Террасы, речные пороги и объекты древних культур

  • У Катунских террас вы поймете, почему это наглядное пособие по формированию горного ландшафта.
  • Посетите Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости, где формировалась тюркская культура. Здесь под аккомпанемент исторических рассказов вы попробуете представить древний город с ярмарками разных народов и племен.
  • Чуть позже в программе Ильгуменьский порог и Ининские Стелы, где поговорим о дреневнетюркском поминальном комплексе ранескифской эпохи.
  • Также вы увидите сакральное место слияния Катуни и своенравной Чуи. Именно здесь находится начало тюркской цивилизации.
  • А в завершение посетите этнографически парк Чуй-Оозы, где изображены петроглифы, тематический музей и кафе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или автомобиле Mitsubishi Outlander в зависимости от количества участников
  • Пожалуйста, захватите с собой теплые вещи, так как на перевалах холодно
  • Дополнительные расходы: питание
  • Детям до 14 лет скидка 50%, детям до 5 лет бесплатно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
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через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Виталий
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение в Алтай" с экскурсоводом. Заочно познакомившись с Ириной, мы обрисовали пожелания и получили рекомендации
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- что мы можем успеть за столь короткий срок.

И это оказалось более 600 километров знаменитого Чуйского тракта. И не просто дороги. Мы побывали в самых сакральных местах Алтайской земли, пересекли четыре климатических зоны, услышали много красивых легенд, преданий и все это ненавязчиво сопровождалось уникальным алтайским музыкальным сопровождением. Более того, мы очень изящно, с подачи Ирины и к нашему огромному удовольствию, перестроили маршрут и расписание уже в середине пути и смогли успеть увидеть и еще больше, чем ожидали.

Алтай - прекрасная волшебная страна! А Ирина - великолепный проводник!
Спасибо! Все получилось!

P.S. Ирина - не только великолепный рассказчик, но еще и прекрасный водитель, вы получите огромное удовольствие от комфортной поездки.

Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение
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Е
путешествовали с Ириной по Чуйскому тракту,были поражены мощью и грандиозной красотой горного Алтая. Ирина рассказала очень много о культуре,традициях алтайцев. Выходили гулять на перевалах,пили чай на берегу Катуни,конечной нашей точкой было слияние Чуйи и Катуни,потрясающие виды! Наше путешествие длилось часов 11,проехали больше 600 км,Ирина отличный водитель,дорога была комфортной. Спасибо 🌹
путешествовали с Ириной по Чуйскому тракту,были поражены мощью и грандиозной красотой горного Алтая. Ирина рассказала очень
путешествовали с Ириной по Чуйскому тракту,были поражены мощью и грандиозной красотой горного Алтая. Ирина рассказала очень
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А
Поездка с Ириной и Софией оказалась по-настоящему незабываемой. Мы начали её в Горно-Алтайске, а потом отправились по знаменитому Чуйскому тракту — и это было потрясающе! Ирина везла меня по живописным
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местам, угощала традиционным чаем и едой, учила местным танцам, а София помогала с переводом. Обе отлично знали местность и делились увлекательными историями. Мы много смеялись, и поездка прошла так легко, будтоэто не гиды, а старые друзья или даже члены семьи. Я провёл время просто замечательно! - спасибо Ирине и Софии!
- Камен из ЮАР

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N
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили: как исторические факты и легенды края! Продуманные остановки, горячие питание, внимание к деталям. Добрались до Марса) и обратно.
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:+2
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
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Е
Были с гидом Сергеем.
Экскурсия очень понравилась, Сергей родился и вырос в этих краях. Отличное, комфортное вождение. Вкусно накормили домашней едой. Виды сумасшедшие.
Всем советуем!
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Николай
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы". Ирина - прекрасный гид, отличный рассказчик и просто очень чуткий человек, который здоров чувствует
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что именно хочется клиентам от экскурсии.

Очень понравилось следующее:
- Рассказы и сопровождение во время экскурсии - были и просто рассказы, и музыкальное сопровождение, и аудио гид и легенды всякие и т. д.
- Разнообразная программа - были остановки, где просто классно пофоткаться, где просто выпить кофе с кедровыми орешками, покормить животных, сходить на качающийся мостик, иногда нас с девушкой оставляли на едине прогуляться по дорожкам и встречали уже после, была остановка с экскурсией по петроглифам в общем всегда формат остановки немного разнообразный был.
- Гибкая программа - иногда останавливались по своему желанию в местах, где нам было более интересно, где-то задерживались, что-то пропускали, короче персональный подход - Удобная машина - mitsubishi outlander - Гибкая цена. Нас было только двое и поэтому нам была небольшая скидка - Гид Ирина - легка в общении, увлеченная своим делом, отлично знает тему. Коллекционирует народные головные уборы) Еще раз огромное спасибо за экскурсию.

Что можно улучшить:
- Питание. В целом все ОК, у нас было много классных перекусов и чебуреки и яблоки и кофе + понимаем, что возможности не всегда была. Но ресторан был только на марсовом поле, по нашему запросу. Гастрономический опыт - часть общего впечатления от региона, я бы сделал его более "тематическим". Но это мелочи по сравнению с дикой природой!

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Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".+2
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы".
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