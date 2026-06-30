Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Вы отправитесь в путешествие по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Маршрут включает перевалы Дьал-Менку и Чике-Таман, Катунские террасы и Яломанское городище. Увидите Ильгуменьский порог и Ининские Стелы, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏞 Древние культурные объекты
- 🎶 Горловое пение
- 🗿 Места силы и сакральные точки
- 🚗 Комфортное путешествие
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Чуйского тракта - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее стабильная, дороги доступны, а природа раскрывает всю свою красоту. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным осадкам и прохладным ночам. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие может быть затруднено из-за снега и льда, однако для любителей зимних пейзажей это будет особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Перевал Дьал-Менку
- Перевал Чике-Таман
- Катунские террасы
- Яломанское городище
- Ильгуменьский порог
- Ининские Стелы
- Слияние Катуни и Чуи
- Этнографический парк Чуй-Оозы
Описание экскурсии
Перевалы Дьал-Менку и Чике-Таман
Путешествие начнется у памятника В. Я. Шишкова — изыскателя и великого литератора Сибири. И первой остановкой станет Семинский перевал, или Дьал-Менку (1717 м н. у. м). Вы увидите памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. А после доберетесь до перевала с богатой историей — Чике-Таман (1295 м н. у. м). Это сложный, но завораживающий участок горного серпантина, пробитого в гранитных скалах восточного острога Теректинского хребта. А также место силы, как и все перевалы на Алтае.
Террасы, речные пороги и объекты древних культур
- У Катунских террас вы поймете, почему это наглядное пособие по формированию горного ландшафта.
- Посетите Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости, где формировалась тюркская культура. Здесь под аккомпанемент исторических рассказов вы попробуете представить древний город с ярмарками разных народов и племен.
- Чуть позже в программе Ильгуменьский порог и Ининские Стелы, где поговорим о дреневнетюркском поминальном комплексе ранескифской эпохи.
- Также вы увидите сакральное место слияния Катуни и своенравной Чуи. Именно здесь находится начало тюркской цивилизации.
- А в завершение посетите этнографически парк Чуй-Оозы, где изображены петроглифы, тематический музей и кафе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или автомобиле Mitsubishi Outlander в зависимости от количества участников
- Пожалуйста, захватите с собой теплые вещи, так как на перевалах холодно
- Дополнительные расходы: питание
- Детям до 14 лет скидка 50%, детям до 5 лет бесплатно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Перед походом к Белухе был свободный день и мы решили, что будет отличной идеей совершить "погружение в Алтай" с экскурсоводом. Заочно познакомившись с Ириной, мы обрисовали пожелания и получили рекомендации
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Е
путешествовали с Ириной по Чуйскому тракту,были поражены мощью и грандиозной красотой горного Алтая. Ирина рассказала очень много о культуре,традициях алтайцев. Выходили гулять на перевалах,пили чай на берегу Катуни,конечной нашей точкой было слияние Чуйи и Катуни,потрясающие виды! Наше путешествие длилось часов 11,проехали больше 600 км,Ирина отличный водитель,дорога была комфортной. Спасибо 🌹
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А
Поездка с Ириной и Софией оказалась по-настоящему незабываемой. Мы начали её в Горно-Алтайске, а потом отправились по знаменитому Чуйскому тракту — и это было потрясающе! Ирина везла меня по живописным
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N
Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили: как исторические факты и легенды края! Продуманные остановки, горячие питание, внимание к деталям. Добрались до Марса) и обратно.
+2
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Е
Были с гидом Сергеем.
Экскурсия очень понравилась, Сергей родился и вырос в этих краях. Отличное, комфортное вождение. Вкусно накормили домашней едой. Виды сумасшедшие.
Всем советуем!
Экскурсия очень понравилась, Сергей родился и вырос в этих краях. Отличное, комфортное вождение. Вкусно накормили домашней едой. Виды сумасшедшие.
Всем советуем!
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Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы". Ирина - прекрасный гид, отличный рассказчик и просто очень чуткий человек, который здоров чувствует
+2
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