Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира

Открыть впечатляющие перевалы, террасы, речные пороги и погрузиться в древние культуры Алтая

Ирина
Ирина – Гид из Горно-Алтайска
Вы проедете по дороге, включенной в топ-10 самых красивых 🤩 автомагистралей планеты.

Под горловое пение будете любоваться постоянной сменой горных массивов, покрытых вечными снегами и изрезанных извилистыми руслами бурных горных рек.

Узнаете о древнетюркских культурах и взглянете на Алтай как на землю духов и природных сил.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 11 000 ₽ за экскурсию

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Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира

Что вас ожидает

Перевалы Дьал-Менку и Чике-Таман
Путешествие начнется у памятника В. Я. Шишкова — изыскателя и великого литератора Сибири. И первой остановкой станет Семинский перевал, или Дьал-Менку (1717 м н. у. м). Вы увидите памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. Узнаете о «себи» — крепости, которая на протяжении столетий являлась стратегическим пунктом и через которую двигались и войска скифов, и войска Чингисхана. А после доберетесь до перевала с богатой историей 📖 — Чике-Таман (1295 м н. у. м). Это сложный, но завораживающий участок горного серпантина, пробитого в гранитных скалах восточного острога Теректинского хребта. А также место силы, как и все перевалы на Алтае.

Террасы, речные пороги и объекты древних культур

  • У Катунских террас вы поймете, почему это наглядное пособие по формированию горного ландшафта.
  • Посетите Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости, где формировалась тюркская культура. Здесь под аккомпанемент исторических рассказов вы попробуете представить древний город 🏙️ с ярмарками разных народов и племен.
  • Чуть позже в программе Ильгуменьский порог и Ининские Стелы, где поговорим о дреневнетюркском поминальном комплексе ранескифской эпохи.
  • Также вы увидите сакральное место слияния Катуни и своенравной Чуей. Именно здесь находится начало тюркской цивилизации.
  • А в завершение посетите этнографически парк 🌳 Чуй-Оозы, где расположены петроглифы, тематический музей 🖼 и кафе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander
  • Дополнительные расходы: питание
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод. Считаю Алтай местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
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Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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