Горно-Алтайск – столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами и лесами. Это один из самых зелёных городов России. Вы увидите все главные достопримечательности города, исторические памятники, парки и современную архитектуру.

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Описание экскурсии

Горно-Алтайск: Уникальная столица Республики Алтай

Горно-Алтайск, расположенный в живописной Горной долине, окружённый величественными горами, холмами и зелеными лесами, является одной из самых зелёных жемчужин России. Этот город не только радует глаз своей природой, но и предлагает множество интересных исторических и культурных достопримечательностей.

Что вас ждёт на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете посетить множество знаковых мест, которые расскажут о богатой истории Горно-Алтайска:

Площадь Ленина

Историческая часть города

Усадьба купца М. В. Тобокова

Лавка и дом купца М. М. Бодунова

Музей имени А. В. Анохина

Музей имени А. В. Анохина

Музей имени А. В. Анохина является крупнейшим музеем за Уралом и первым музеем республики. Здесь представлены экспозиции, которые охватывают:

Природу Горного Алтая

Археологию и этнографию

Историю и изобразительное искусство

В коллекции музея хранится более 50,000 экспонатов, включая уникальные находки по палеонтологии и археологии. Вы сможете увидеть:

Экспонаты из самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека

Артефакты из курганов Ак-Алаха с плато Укок

Памятники древнетюркской рунической письменности

Этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев

Основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина

Важно знать

Обратите внимание, что в связи с высоким спросом на экскурсии, заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала мероприятия. Подробности будут отправлены вам в письме после бронирования.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и насладиться его природными и культурными богатствами!