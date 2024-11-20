Пешая обзорная экскурсия по городу с посещение музея ИМ.А.В. Анохина

Пешая обзорная экскурсия по городу с посещение музея ИМ
Горно-Алтайск – столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами и лесами. Это один из самых зелёных городов России.

Вы увидите все главные достопримечательности города, исторические памятники, парки и современную архитектуру.
Пешая обзорная экскурсия по городу с посещение музея ИМ.А.В. Анохина
Пешая обзорная экскурсия по городу с посещение музея ИМ.А.В. Анохина
Пешая обзорная экскурсия по городу с посещение музея ИМ.А.В. Анохина
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Горно-Алтайск: Уникальная столица Республики Алтай

Горно-Алтайск, расположенный в живописной Горной долине, окружённый величественными горами, холмами и зелеными лесами, является одной из самых зелёных жемчужин России. Этот город не только радует глаз своей природой, но и предлагает множество интересных исторических и культурных достопримечательностей.

Что вас ждёт на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете посетить множество знаковых мест, которые расскажут о богатой истории Горно-Алтайска:

  • Площадь Ленина
  • Историческая часть города
  • Усадьба купца М. В. Тобокова
  • Лавка и дом купца М. М. Бодунова
  • Музей имени А. В. Анохина

Музей имени А. В. Анохина

Музей имени А. В. Анохина является крупнейшим музеем за Уралом и первым музеем республики. Здесь представлены экспозиции, которые охватывают:

  • Природу Горного Алтая
  • Археологию и этнографию
  • Историю и изобразительное искусство

В коллекции музея хранится более 50,000 экспонатов, включая уникальные находки по палеонтологии и археологии. Вы сможете увидеть:

  • Экспонаты из самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека
  • Артефакты из курганов Ак-Алаха с плато Укок
  • Памятники древнетюркской рунической письменности
  • Этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев
  • Основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина

Важно знать

Обратите внимание, что в связи с высоким спросом на экскурсии, заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала мероприятия. Подробности будут отправлены вам в письме после бронирования.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и насладиться его природными и культурными богатствами!

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые1 200 ₽
Пенсионеры, студенты, дети до 12 лет1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архитектурно-исторические памятники города
  • Парки
  • Современные арт-объекты
  • Национальный музей имени А.В. Анохина
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входной билет в музей (от 50 руб. до 250 руб.).
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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