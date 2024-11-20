Вы увидите все главные достопримечательности города, исторические памятники, парки и современную архитектуру.
Описание экскурсии
Горно-Алтайск: Уникальная столица Республики Алтай
Горно-Алтайск, расположенный в живописной Горной долине, окружённый величественными горами, холмами и зелеными лесами, является одной из самых зелёных жемчужин России. Этот город не только радует глаз своей природой, но и предлагает множество интересных исторических и культурных достопримечательностей.
Что вас ждёт на экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете посетить множество знаковых мест, которые расскажут о богатой истории Горно-Алтайска:
- Площадь Ленина
- Историческая часть города
- Усадьба купца М. В. Тобокова
- Лавка и дом купца М. М. Бодунова
- Музей имени А. В. Анохина
Музей имени А. В. Анохина
Музей имени А. В. Анохина является крупнейшим музеем за Уралом и первым музеем республики. Здесь представлены экспозиции, которые охватывают:
- Природу Горного Алтая
- Археологию и этнографию
- Историю и изобразительное искусство
В коллекции музея хранится более 50,000 экспонатов, включая уникальные находки по палеонтологии и археологии. Вы сможете увидеть:
- Экспонаты из самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека
- Артефакты из курганов Ак-Алаха с плато Укок
- Памятники древнетюркской рунической письменности
- Этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев
- Основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина
Важно знать
Обратите внимание, что в связи с высоким спросом на экскурсии, заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала мероприятия. Подробности будут отправлены вам в письме после бронирования.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и насладиться его природными и культурными богатствами!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1 200 ₽
|Пенсионеры, студенты, дети до 12 лет
|1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурно-исторические памятники города
- Парки
- Современные арт-объекты
- Национальный музей имени А.В. Анохина
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит в цену
- Питание
- Входной билет в музей (от 50 руб. до 250 руб.).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004