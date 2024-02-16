Музеи и искусство Горно-Алтайска

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Горно-Алтайске, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
«А в завершение посетите этнографически парк Чуй-Оозы, где изображены петроглифы, тематический музей и кафе»
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600 за всё до 4 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
«А прибыв на место, вы отправитесь исследовать необычный музей, открытый шаманом и его семьей»
Завтра в 14:30
15 июня в 08:30
14 300 за всё до 3 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«Музей под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
Побывать на духовной родине Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
Начало: У отеля «Игман»
«Здесь работает школа имени Евдокимова, центр культуры и спорта его имени, мемориальный музей Евдокимова»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    16 февраля 2024
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Ирина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была очень профессиональна, дружелюбна и заботлива.
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    Ирина сделала наше путешествие по Алтаю незабываемым и запоминающимся. Благодаря ей мы узнали много интересного о этом крае и его жителях. Очень рекомендую Ирину как гида для путешествия по Алтаю!

  • А
    Александра
    25 сентября 2023
    Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось то, что маршрут можно корректировать,
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    в зависимости от интересов туриста. Спасибо большое Олегу за аккуратное вождение 😘 Ни намёка на укачивание пассажиров, даже на горном серпантине) Ирина очень интересно рассказывает истории и легенды) Очень понравлюсь то что Ирина и Олег переодически предлагали нас сфотографировать, все фотографии с красивым ракурсом и видами😊 Обычно с экскурсий мало совместных фотографий, а тут куча и ни одной кривой))

    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось тоПрекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось тоПрекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось тоПрекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось то
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на Чуйский тракт, то сказать,
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    что я видела Алтай было бы нельзя. Красоты природы восхищают и завораживают, совершенно особенный мир! Дорога не утомительная, скорее удивительно комфортная. Многочисленные остановки в красивейших местах, которые приглянулись мне самой и те, что советовала Ирина, пикник на берегу бурного потока - все это как бы сократили расстояние, поверить, что в оба конца мы преодолели 500 км невозможно! Рассказы сменялись созерцанием природы под звуки национальной музыки и это добавляло волшебства в путешествие. Ирина, как гид, как водитель, как рассказчик и, как просто человек влюбленный в этот мир, сделала поездку познавательной, увлекательной, яркой и запоминающейся. Большое спасибо!

    Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на
  • М
    Мария
    10 августа 2023
    Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
    Это были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природа, не хотелось даже фотографировать
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    и отвлекаться, тк на фото не передать всего могущества и величия, а глазами хочется впитать все вокруг. Надеюсь,что мы еще встретимся и все таки доберемся до Монголии. Мы посмотрели очень много, хотя не торопились и нас никто не торопил. По нашей просьбе нам нашли авто и показали Луну и Марс 2. Я думаю мало есть стран, где такая разная, могучая, впечатляющая природа как на Алтае. Какие душевные люди, открытые,радушные. В следующий раз будем планировать поездку на осень, посмотреть бирюзовую Катунь. Огромная благодарность Ирине и Олегу за их работу, очень внимательные, заботливые, интересные люди, фанаты своего дела!

    Это были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природаЭто были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природаЭто были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природа
  • Е
    Елена
    19 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
  • И
    Ирина
    12 июня 2023
    Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
    Наше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа и мама!" Мы немного удивились,
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    в нашей группе подобрались примерно ровесники. Но мы, действительно, все время путешествия чувствовали заботу и ответственность за нас. Олег был нашим водителем. Профессионал своего дела, он уверенно и безопасно вёл автомобиль по всем горным серпантинам и перевалам. Качественные снимки пейзажей мы могли делать на ходу, благодаря чистым стеклам, которые Олег тщательно протирал на остановках. Галантный, с хорошим чувством юмора, прекрасно знающий местность, он безошибочно находил лучшие ракурсы для фото, мог поставить "вишенку на торт". А "торт" (наши незабываемые впечатления) искусно пекла хозяйка путешествия - Ирина, человек влюблённый в Алтай, его людей, природу и культуру. Все два дня путешествия были полны живым и интересным общением. Не монотонная лекция, а многогранное погружение в историю и философию Алтая. Ирина рассказывала о писателях и об учёных, исследовавших эти места, читала стихи, знакомила с народными легендами и историями про шаманов. Во время путешествия она включала соответствующие месту музыку и песни, угощала вкусным чаем из алтайских трав из национальных пиал. В организации путешествия понравилась возможность выбора. Место ночёвки мы заранее забронировали по своим предпочтениям. Во время путешествии Ирина своевременно предлагала нам несколько вариантов мест, где мы могли перекусить. Конечно, за два дня мы только приоткрыли для себя Алтай, но полюбили его всей душой и продолжим интересоваться этим самобытным местом. И очень надеемся вернуться!

    Наше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа и
  • Л
    Лилия
    11 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав
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    оказался отличным человеком и интересным собеседником👍). Возможно в этом туре так и должно быть, но для этого надо предупреждать туриста заранее, поскольку я самостоятельно могла взять водителя и доехать до Артема, поскольку давно слежу за его страницей в социальной сети. Поэтому за интересное место ставлю 5 звезд, за водителя ставлю 5 звезд, за подход к туристу ставлю ноль (не верная информированность по туру, нет сопровождения тура и даже нет интереса к тому как такой маршрут «зашел» туристу? Про место, которое посетила- рекомендую.

  • А
    Алена
    19 мая 2023
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие! Спасибо большое Ирине за погружение в культуру и обычаи Алтая, за
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    музыкальное сопровождение и живописнейший пикничок:) С Ириной с первой минуты сложилась очень комфортная и дружелюбная атмосфера! Хочется обязательно вернуться и побывать во многих других местах Алтая! Буду также обращаться к Ирине, тк у нее разнообразная программа! Экскурсию, однозначно, рекомендую!!!

    Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
  2. Музей-панорама «Алтай. История России»
  3. Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
  4. Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
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  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
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  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 14 300 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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