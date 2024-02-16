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в нашей группе подобрались примерно ровесники. Но мы, действительно, все время путешествия чувствовали заботу и ответственность за нас. Олег был нашим водителем. Профессионал своего дела, он уверенно и безопасно вёл автомобиль по всем горным серпантинам и перевалам. Качественные снимки пейзажей мы могли делать на ходу, благодаря чистым стеклам, которые Олег тщательно протирал на остановках. Галантный, с хорошим чувством юмора, прекрасно знающий местность, он безошибочно находил лучшие ракурсы для фото, мог поставить "вишенку на торт". А "торт" (наши незабываемые впечатления) искусно пекла хозяйка путешествия - Ирина, человек влюблённый в Алтай, его людей, природу и культуру. Все два дня путешествия были полны живым и интересным общением. Не монотонная лекция, а многогранное погружение в историю и философию Алтая. Ирина рассказывала о писателях и об учёных, исследовавших эти места, читала стихи, знакомила с народными легендами и историями про шаманов. Во время путешествия она включала соответствующие месту музыку и песни, угощала вкусным чаем из алтайских трав из национальных пиал. В организации путешествия понравилась возможность выбора. Место ночёвки мы заранее забронировали по своим предпочтениям. Во время путешествии Ирина своевременно предлагала нам несколько вариантов мест, где мы могли перекусить. Конечно, за два дня мы только приоткрыли для себя Алтай, но полюбили его всей душой и продолжим интересоваться этим самобытным местом. И очень надеемся вернуться!