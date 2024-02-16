1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
«А в завершение посетите этнографически парк Чуй-Оозы, где изображены петроглифы, тематический музей и кафе»
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
«А прибыв на место, вы отправитесь исследовать необычный музей, открытый шаманом и его семьей»
Завтра в 14:30
15 июня в 08:30
14 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«Музей под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
Побывать на духовной родине Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
Начало: У отеля «Игман»
«Здесь работает школа имени Евдокимова, центр культуры и спорта его имени, мемориальный музей Евдокимова»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений16 февраля 2024Ирина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была очень профессиональна, дружелюбна и заботлива.
- ААлександра25 сентября 2023Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось то, что маршрут можно корректировать,
- ННина9 сентября 2023Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на Чуйский тракт, то сказать,
- ММария10 августа 2023Это были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природа, не хотелось даже фотографировать
- ЕЕлена19 июня 2023Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
- ИИрина12 июня 2023Наше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа и мама!" Мы немного удивились,
- ЛЛилия11 июня 2023Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав
- ААлена19 мая 2023Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие! Спасибо большое Ирине за погружение в культуру и обычаи Алтая, за
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 14 300 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Музеи», 43 ⭐ отзыва, цены от 14300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август