Приключения на Алтае. Сокращенная программа

Став участниками этого тура вы совершите экскурсию по Телецкому озеру, посетите уникальную долину р. Чулышман, совершите

5
3 отзыва
Став участниками этого тура вы совершите экскурсию по Телецкому озеру, посетите уникальную долину р. Чулышман, совершите пешую экскурсию на водопад Чульчинский, более известный как Учар, познакомитесь с историей древнего Алтая, совершите трехдневный конный тур по Улаганскому нагорью, побываете на Марсе.
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
15
июл
22
июл
5
авг
12
авг
19
авг

Программа тура по дням

1 день

Туркомплекс «Таежник» - с. Артыбаш

Приезд на Туркомплекс «Таежник».

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.

Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.

Переезд до туркомплекса "Исток", с. Артыбаш.

Заселение.

Ужин в кафе на туркомплексе “Исток”. Баня

Авто 170 км.

Туркомплекс «Таежник» - с. АртыбашТуркомплекс «Таежник» - с. АртыбашТуркомплекс «Таежник» - с. Артыбаш
2 день

Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру. Экскурсия на водопад Корбу. Каменные грибы

Завтрак в кафе на территории т/к “Исток”.

Выезд к Телецкому озеру, с. Артыбаш.

Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру (4-5 часов) на катере до южного берега Телецкого озера которое является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая.

Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.

В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.

Кстати над озером можно наблюдать уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.

Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.

По дороге экскурсия на водопад Корбу.

Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.

Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго – всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад.

Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м.

Обед в кафе у водопада Корбу.

Переезд до Кырсая, где заканчивается водная экскурсия и начинается авточасть.

Автопереезд до т/к "Мешке-Таш".

Переправа на правый берег реки Чулышман.

Пеший выход к уникальному природному явлению"каменные грибы".

Размещение на т/к “Мешке-Таш” в палатках.

Ужин в кафе на территории т/к "Мешке-Таш".

Баня.

Авто / / катер / пешком 50 км / 75 км / 3 км.

Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру. Экскурсия на водопад Корбу. Каменные грибыВодомоторная экскурсия по Телецкому озеру. Экскурсия на водопад Корбу. Каменные грибыВодомоторная экскурсия по Телецкому озеру. Экскурсия на водопад Корбу. Каменные грибыВодомоторная экскурсия по Телецкому озеру. Экскурсия на водопад Корбу. Каменные грибы
3 день

Пешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад Учар

Радиальный выход к водопаду Учар (Чульчинский).

Завтрак в кафе на территории т/к "Мешке-Таш".

День активного отдыха.

Вы совершите пешую экскурсию на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар).

Длина пути к нему составляет около 8 км.

На протяжении почти всего маршрута тропа пролегает по краю высокого обрыва, на дне которого бешено несется по камням своенравная река Чульча.

Туристам предстоит преодолеть курумники, бесконечные подъемы и спуски, переход через речушки по шатким мосткам и пройти по скальному карнизу над оврагом.

Однако зрелище Учара стоит всех этих трудностей!

Огромная масса воды со скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни.

Шум такой, что не слышно рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль.

Высота общего падения более 160 метров, это самый высокий водопад в Сибири.

Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, овощи, фрукты, сладости).

Возвращение на т/к "Мешке-Таш"

Ужин в кафе на территории т/к Кызыл-Таш.

Баня.

Пешком 20 км.

Пешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад УчарПешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад УчарПешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад Учар
4 день

Экскурсия на Пазырыкские курганы. Подъем на Улаганский перевал

Туркомплекс "Мешке-Таш" – перевал Катуярык – с. Улаган – базовая стоянка “Алтай- Эрине".

Завтрак на территории т/к "Мешке-Таш".

Переезд до Улаганкского перевал через Кату-Ярык.

Подъем на перевал Кату-Ярык, осуществляется пешком, согласно технике безопасности.

Высота перевала от подножия до вершины примерно 800 метров, длина 3,5 км.

Затем экскурсия на Пазырыкские курганы – цепочку из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э.

Обед в кафе с. Улаган.

После обеда путешественники продолжают свой путь красивейшему Улаганскому тракту постепенно поднимаясь на Улаганский перевал высотой 2080 метров.

На Улаганском нагорье, которое и пересекает Улаганский тракт, великое множество озер, часть из которых можно увидеть не уходя с дороги.

Размещение на базовой стоянке “Алтай-Эрине” размещение в палатках.

Подготовка к конному походу.

Баня.

Ужин в полевых условиях, готовит инструктор.

Пешком / авто 5 км / 100 км.

Экскурсия на Пазырыкские курганы. Подъем на Улаганский перевалЭкскурсия на Пазырыкские курганы. Подъем на Улаганский перевалЭкскурсия на Пазырыкские курганы. Подъем на Улаганский перевал
5 день

Конная прогулка к озеру Соролукель

Базовая стоянка "Алтай Эрине" – озеро Соролукель.

Завтрак.

Сбор снаряжения, инструктаж.

Распределение лошадей.

Время пути 3-4 часа, большая часть дороги проходит через кедрач.

Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации.

Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.

Ужин.

Ночевка в палатках на берегу озера.

Кони 15 км.
Время в пути 3 часа.

Конная прогулка к озеру СоролукельКонная прогулка к озеру СоролукельКонная прогулка к озеру Соролукель
6 день

Конный радиальный выход на обзорную вершину хребта Айгулак

Дневка.

Радиальный выход на обзорную точку хребта Айгулак.

С вершины горы открываются великолепные пейзажи: Курайскую степь, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты.

Поднявшись на такую высоту человек может почувствовать себя птицей, парящей высоко над землей.

С вершины открывается панорама на Чуйские белки – вершины Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами.

В хорошую погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, Маашей-баши, Иикту и т. д., и конечно же насладиться видом на крупнейшие ледники региона.

А когда на небе бегут облака, то поднявшись на Кыскашту-Ойык гости Алтая могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделенных от обычного мира людей завесой тайн.

Кони 12 км.
Время в пути 2-3 часа.

Конный радиальный выход на обзорную вершину хребта АйгулакКонный радиальный выход на обзорную вершину хребта Айгулак
7 день

Обратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал. Красные ворота

В первой половине дня туристов ждет возвращение на лошадях до стоянки на Улаганском перевале, где попрощавшись с алтайскими лошадками и пересев на железного коня путники отправляются к дальнейшим приключениям.

По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими тур. объектами как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер.

Переезд заканчивается на т/к Кочевник, где туристы размещаются в палатке.

Ужин в кафе на территории т/к Кочевник.

Баня.

Кони / авто 15 км / 25 км.

Обратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал. Красные воротаОбратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал. Красные воротаОбратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал. Красные ворота
8 день

Авто-пешая экскурсия в долину Марса, Гейзерово озеро

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.

Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).

Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро.

4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.

Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования.

Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.

Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.

Обед на Марсе.

На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро.

Гейзеровое озеро (также носит названия Голубое озеро, Серебряное озеро).

Глубина озера — примерно два метров, диаметр — 25-30 метров.

В озеро впадает большой ручей.

Гейзеровое озеро уникальное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая.

На зеркале озера путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, меняющие свой вид, которые как-бы отражают процессы, происходящих на дне озера, где в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги.

Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат.

Возвращение на туркомплекс "Кочевник".

Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.

Баня.

авто / пешком 160 км / 9 км.

Авто-пешая экскурсия в долину Марса, Гейзерово озероАвто-пешая экскурсия в долину Марса, Гейзерово озероАвто-пешая экскурсия в долину Марса, Гейзерово озеро
9 день

т / к Кочевник - т / к Таежник

Завтрак в кафе на территории т/к Кочевник.

Переезд по Чуйскому тракту на т\к Таежник.

Ужин в кафе т\к Таежник.

Выезд в города Барнаул и Новосибирск в 22:30.

Туристы, вылетающие из аэропорта Горно-Алтайска размещаются на территории т\к Таежник согласно забронированным ранее вариантам размещения, за доп. плату.

Завтрак на следующий день, после окончания тура в стоимость тура не включен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатки

8 ночей

Проживание на протяжении всего маршрута в палатках на территории туркомплекса “Исток”, Туркомплекса “Кочевник”, туркомплекса “Кызыл-Таш” либо их аналогов в соответствующих локациях.

ПалаткиПалатки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах, а также на активной части маршрута)
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Оплата проживания туркомплекс “Исток”, Туркомплекс “Кочевник”, туркомплекс “Кызыл-Таш” либо их аналогов в соответствующих локациях)
  • Баня согласно программы тура
  • Аренда катера
  • Работа инструкторов
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура)
  • Аренда лошадей
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно, за исключением группового трансфера из аэропорта Горно-Алтайска
  • Страховка от клеща, стоимость страховки – 400,00 рублей, срок действия 1 год.
  • Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.
2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
7. Теплый свитер.
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).

Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.

Полотенце.

Входит ли трансфер до места начала тура?

В стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Также на этот маршрут возможен заказ мест в туристическом автобусе, отправляющемся каждый четверг в 23:45 от остановки, расположенной рядом с Марианс-Парк-Отелем, который находится напротив ж\д вокзала г. Новосибирск.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Доплата за доставку из и в аэропорт Горно-Алтайска составляет 250 рублей с человека в одну сторону.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Питание на маршруте

Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть, как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Какое выдается групповое снаряжение?
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
  6. каска;
  7. плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
  8. арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Особенности маршрута
  • Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха с детьми от 10-ти лет, ограничения по возрасту до 60 лет, исключения возможны в индивидуальном порядке при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта;
  • В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Памятка туристу», рюкзак на маршруте не нужен;
  • Маршрут осуществляется на микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
  • На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель;
  • На конной части маршрута работают 1 инструктор, 1-2 конюха;
  • На маршрут допускаются дети старше 10-ти лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность);
  • групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска предоставляется в подарок

Туроператор и/или его представитель - гид-проводник, оставляют за собой право изменять нитку маршрута в зависимости от природных и техногенных обстоятельств с целью обеспечения максимальной безопасности туристов при прохождении маршрута (посещение водопада Чульчинский (Учар) может быть заменено на посещение водопадов Кур-Куре и Малданаш; конная часть тура может быть перенесена в другое место; водная часть - на нижний участок реки Катунь)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 июня 2022
Не первый раз путешествуем с "Большой страной"."Большая страна" - это гарантия качества туров, это лучшие туроператоры региона, это внимательные, профессиональные, ответственные сотрудники, всегда готовые услышать и индивидуально скорректировать программу путешествия."Большая страна" помогает нам узнать самые уникальные уголки нашей необъятной Родины.
Е
21 июня 2022
Спасибо за быструю и удобную организацию тура!
Е
21 июня 2022
Принимающая сторона молодцы, профессионалы своего дела.

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Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Аэропорт Горно-Алтайска
10 июля
24 июля
31 июля
7 авг
64 900 за 1 человека
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
1 отзыв
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
ул. Эркемена Палкина, 5 (гостиница «Горный Алтай»)
7 июля
8 июля
9 июля
10 июля
11 000 за всё до 5 чел.
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера
14 часов
⛴ На теплоходе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
4.7
5 отзывов
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера
Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
16 июля
29 июля
2 авг
4 850 за 1 человека
Эндуро тур на Алтае
3 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Эндуро тур на Алтае
Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю
Аэропорт Горно-Алтайска
15 июля
22 июля
30 000 за 1 человека
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Аэропорт Горно-Алтайска
10 июля
17 июля
24 июля
31 июля
59 900 за 1 человека
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
9 июля
24 июля
29 июля
5 800 за 1 человека
Величие Алтайской природы - Каракольская долина и озеро Ару-Кем
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Величие Алтайской природы - Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Каракольская долина с начала XX века и по сию пору является одним из эпицентров бурханизма
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
12 000 за всё до 5 чел.
Большое алтайское приключение
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Большое алтайское приключение
Побывать на «Марсе», проплыть по Телецкому озеру и пройти по леднику
Барнаул, аэропорт, Ж/Д вокзал или гостиница, 9:00 ...
16 июля
6 авг
20 авг
3 сен
72 650 за 1 человека
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