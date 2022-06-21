Туркомплекс «Таежник» - с. Артыбаш

Приезд на Туркомплекс «Таежник».
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.
Переезд до туркомплекса "Исток", с. Артыбаш.
Заселение.
Ужин в кафе на туркомплексе “Исток”. Баня
Авто 170 км.
Завтрак в кафе на территории т/к “Исток”.
Выезд к Телецкому озеру, с. Артыбаш.
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру (4-5 часов) на катере до южного берега Телецкого озера которое является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
Кстати над озером можно наблюдать уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.
Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.
По дороге экскурсия на водопад Корбу.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго – всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м.
Обед в кафе у водопада Корбу.
Переезд до Кырсая, где заканчивается водная экскурсия и начинается авточасть.
Автопереезд до т/к "Мешке-Таш".
Переправа на правый берег реки Чулышман.
Пеший выход к уникальному природному явлению"каменные грибы".
Размещение на т/к “Мешке-Таш” в палатках.
Ужин в кафе на территории т/к "Мешке-Таш".
Баня.
Авто / / катер / пешком 50 км / 75 км / 3 км.
Радиальный выход к водопаду Учар (Чульчинский).
Завтрак в кафе на территории т/к "Мешке-Таш".
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар).
Длина пути к нему составляет около 8 км.
На протяжении почти всего маршрута тропа пролегает по краю высокого обрыва, на дне которого бешено несется по камням своенравная река Чульча.
Туристам предстоит преодолеть курумники, бесконечные подъемы и спуски, переход через речушки по шатким мосткам и пройти по скальному карнизу над оврагом.
Однако зрелище Учара стоит всех этих трудностей!
Огромная масса воды со скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни.
Шум такой, что не слышно рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль.
Высота общего падения более 160 метров, это самый высокий водопад в Сибири.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, овощи, фрукты, сладости).
Возвращение на т/к "Мешке-Таш"
Ужин в кафе на территории т/к Кызыл-Таш.
Баня.
Пешком 20 км.
Туркомплекс "Мешке-Таш" – перевал Катуярык – с. Улаган – базовая стоянка “Алтай- Эрине".
Завтрак на территории т/к "Мешке-Таш".
Переезд до Улаганкского перевал через Кату-Ярык.
Подъем на перевал Кату-Ярык, осуществляется пешком, согласно технике безопасности.
Высота перевала от подножия до вершины примерно 800 метров, длина 3,5 км.
Затем экскурсия на Пазырыкские курганы – цепочку из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э.
Обед в кафе с. Улаган.
После обеда путешественники продолжают свой путь красивейшему Улаганскому тракту постепенно поднимаясь на Улаганский перевал высотой 2080 метров.
На Улаганском нагорье, которое и пересекает Улаганский тракт, великое множество озер, часть из которых можно увидеть не уходя с дороги.
Размещение на базовой стоянке “Алтай-Эрине” размещение в палатках.
Подготовка к конному походу.
Баня.
Ужин в полевых условиях, готовит инструктор.
Пешком / авто 5 км / 100 км.
Базовая стоянка "Алтай Эрине" – озеро Соролукель.
Завтрак.
Сбор снаряжения, инструктаж.
Распределение лошадей.
Время пути 3-4 часа, большая часть дороги проходит через кедрач.
Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации.
Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.
Ужин.
Ночевка в палатках на берегу озера.
Кони 15 км.
Время в пути 3 часа.
Дневка.
Радиальный выход на обзорную точку хребта Айгулак.
С вершины горы открываются великолепные пейзажи: Курайскую степь, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты.
Поднявшись на такую высоту человек может почувствовать себя птицей, парящей высоко над землей.
С вершины открывается панорама на Чуйские белки – вершины Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами.
В хорошую погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, Маашей-баши, Иикту и т. д., и конечно же насладиться видом на крупнейшие ледники региона.
А когда на небе бегут облака, то поднявшись на Кыскашту-Ойык гости Алтая могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделенных от обычного мира людей завесой тайн.
Кони 12 км.
Время в пути 2-3 часа.
В первой половине дня туристов ждет возвращение на лошадях до стоянки на Улаганском перевале, где попрощавшись с алтайскими лошадками и пересев на железного коня путники отправляются к дальнейшим приключениям.
По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими тур. объектами как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер.
Переезд заканчивается на т/к Кочевник, где туристы размещаются в палатке.
Ужин в кафе на территории т/к Кочевник.
Баня.
Кони / авто 15 км / 25 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).
Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро.
4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.
Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования.
Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.
Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.
Обед на Марсе.
На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро.
Гейзеровое озеро (также носит названия Голубое озеро, Серебряное озеро).
Глубина озера — примерно два метров, диаметр — 25-30 метров.
В озеро впадает большой ручей.
Гейзеровое озеро уникальное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая.
На зеркале озера путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, меняющие свой вид, которые как-бы отражают процессы, происходящих на дне озера, где в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги.
Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат.
Возвращение на туркомплекс "Кочевник".
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Баня.
авто / пешком 160 км / 9 км.
Завтрак в кафе на территории т/к Кочевник.
Переезд по Чуйскому тракту на т\к Таежник.
Ужин в кафе т\к Таежник.
Выезд в города Барнаул и Новосибирск в 22:30.
Туристы, вылетающие из аэропорта Горно-Алтайска размещаются на территории т\к Таежник согласно забронированным ранее вариантам размещения, за доп. плату.
Завтрак на следующий день, после окончания тура в стоимость тура не включен.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Проживание на протяжении всего маршрута в палатках на территории туркомплекса “Исток”, Туркомплекса “Кочевник”, туркомплекса “Кызыл-Таш” либо их аналогов в соответствующих локациях.
1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.
2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
7. Теплый свитер.
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Полотенце.
В стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Также на этот маршрут возможен заказ мест в туристическом автобусе, отправляющемся каждый четверг в 23:45 от остановки, расположенной рядом с Марианс-Парк-Отелем, который находится напротив ж\д вокзала г. Новосибирск.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Доплата за доставку из и в аэропорт Горно-Алтайска составляет 250 рублей с человека в одну сторону.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть, как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Туроператор и/или его представитель - гид-проводник, оставляют за собой право изменять нитку маршрута в зависимости от природных и техногенных обстоятельств с целью обеспечения максимальной безопасности туристов при прохождении маршрута (посещение водопада Чульчинский (Учар) может быть заменено на посещение водопадов Кур-Куре и Малданаш; конная часть тура может быть перенесена в другое место; водная часть - на нижний участок реки Катунь)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),