1 день

Чуйский тракт до Гейзерового озера

Около 9:00-10:00: встреча в Горно-Алтайске или районах Манжерок / Ая.

Совершим большое и яркое путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Сияние рек, сказочные горные перевалы Семинский и Чике-Таман, разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными!

По дороге остановимся возле места слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников, петроглифов Калбак-Таш и исторических объектов этого края.

Увидим дивное Гейзерное озеро! Это озеро удивительной красоты находится на территории Горного Алтая. Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!

Позднее прибытие на туркомплекс (Расул, Как дома, Хуторок, Зеленый мох, Республика, Майман или др.).

Ужин.

С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт-плюс», который включает: