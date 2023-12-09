Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса

Групповой тур в Горно-Алтайске
Этот тур для тех, у кого мало времени, а посмотреть хочется побольше! Мы проедем по Чуйскому тракту, увидим перевалы Семинский и Чике-Таман. Прикоснёмся к древним петроглифам и ощутим энергию слияния рек.

А вишенками на торте станут Гейзерное озеро и Алтайский Марс! Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Тур состоится от 2 участников. С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт плюс» (подробнее указано в разделе «Условия тура»).
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
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Что вас ожидает:

Краски сказочного озера
Краски сказочного озера
Узнаем, почему Гейзерное озеро так называется, откуда в нём столько красок, и сделаем отличные снимки на память
Путешествие на Марс
Путешествие на Марс
Посетим места, которые напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пустыни одновременно!
Неподдельные эмоции
Неподдельные эмоции
Нас будет согревать не только восторг от красивых пейзажей, но и тёплая компания, а также забавные местные обитатели

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт до Гейзерового озера

Около 9:00-10:00: встреча в Горно-Алтайске или районах Манжерок / Ая.

Совершим большое и яркое путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Сияние рек, сказочные горные перевалы Семинский и Чике-Таман, разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными!

По дороге остановимся возле места слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников, петроглифов Калбак-Таш и исторических объектов этого края.

Увидим дивное Гейзерное озеро! Это озеро удивительной красоты находится на территории Горного Алтая. Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!

Позднее прибытие на туркомплекс (Расул, Как дома, Хуторок, Зеленый мох, Республика, Майман или др.).

Ужин.

С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт-плюс», который включает:

  • транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus.
  • проживание в Акташе: купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза Aldashev Loft, база Высота, вип-домики отеля Расул, глэмпинг Тайгала, отель Речные Земли.
  • доплата от 10 тыс. /чел., рассчитывается в индивидуальном порядке.
Чуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озераЧуйский тракт до Гейзерового озера
2 день

Алтайский Марс

Завтрак.

Кызыл Чин (Алтайский Марс) — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов.

Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.

Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *

*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.

**Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.

Около 19-21:00 (в зависимости от темпа группы): возвращение по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск / Манжерок / Ая.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице / на турбазе.

Варианты проживания

Гостиница «Расул»

1 ночь

К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная парковка с видеонаблюдением.

Бесплатный WI-FI.

Гостиница «Расул»Гостиница «Расул»Гостиница «Расул»Гостиница «Расул»

Гостевой комплекс «Как дома»

1 ночь

Уютная гостиница и турбаза в самом сердце Горного Алтая в тихом и живописном месте среди гор, рядом с селом Акташ.

В гостевом комплексе «Как дома» для вас предусмотрены комфортные номера как в гостинице, так и на территории базы — летние домики и евродомики с удобствами.

Для гостей с детьми есть зона для игр на природе и забавный козленок Боня, которого дети с радостью покормят капустой.

Гостевой комплекс «Как дома»Гостевой комплекс «Как дома»Гостевой комплекс «Как дома»Гостевой комплекс «Как дома»

База отдыха «Хуторок Акташ»

1 ночь

База отдыха «Хуторок Акташ» — это отличное место для отдыха с семьей, компанией друзей и с детьми. Главное преимущество базы в том, что она находится за пределами населенного пункта, вдали от шума и суеты, в живописном месте Горного Алтая рядом с лесом.

Бесплатно предоставляется парковка на территории базы, горячий душ с водонагревателем, летняя кухня со всем необходимым инвентарем для приготовления пищи, мангал.

База отдыха «Хуторок Акташ»База отдыха «Хуторок Акташ»База отдыха «Хуторок Акташ»База отдыха «Хуторок Акташ»База отдыха «Хуторок Акташ»

Майман

1 ночь

Находится в живописном тихом месте, в селе Акташ. С территории базы открывается вид на горы.

На базе есть Wi-F.

МайманМайманМайманМайман

Зелëный мох

1 ночь

Комфортное проживание в новых благоустроенных 2-3-4-х местных домиках с панорамными окнами и террасой с чудесным видом.

На территории турбазы «Зелëный мох» и рядом: летняя кухня (холодильник, газ и электроплита, микроволновка, электрочайник, посуда и т. д.), большая беседка, мангальная зона.

Зелëный мохЗелëный мохЗелëный мохЗелëный мохЗелëный мохЗелëный мохЗелëный мох

Республика

1 ночь

Уютные домики с удобствами.

РеспубликаРеспубликаРеспубликаРеспубликаРеспублика

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе
  • Проживание (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении)
  • Экскурсии по программе
  • Питание: 1 завтрак, 1 ужин
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
  • Входные билеты
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Самостоятельные обеды по пути следования.
  • Транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus
  • Проживание в Акташе: купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза Aldashev Loft, база Высота, вип-домики отеля Расул, глэмпинг Тайгала, отель Речные Земли
  • Доплата от 10 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Что с собой взять?
  • Российский паспорт
  • Удобную, непромокаемую обувь - обязательно!
  • Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополни-тельный слой.
  • Купальный костюм - если пойдете в баню
  • Солнцезащитные очки
  • Полис ОМС - он действует на всей территории РФ
  • Индивидуальную аптечку
  • Достаточное количество наличных денег!
Возможно ли подселение?

Возможно, не гарантировано, при наличии второго желающего на ваши даты.

Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем обязательно оформить страховку от клещей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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