А вишенками на торте станут Гейзерное озеро и Алтайский Марс! Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Тур состоится от 2 участников. С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт плюс» (подробнее указано в разделе «Условия тура»).
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт до Гейзерового озера
Около 9:00-10:00: встреча в Горно-Алтайске или районах Манжерок / Ая.
Совершим большое и яркое путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Сияние рек, сказочные горные перевалы Семинский и Чике-Таман, разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными!
По дороге остановимся возле места слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников, петроглифов Калбак-Таш и исторических объектов этого края.
Увидим дивное Гейзерное озеро! Это озеро удивительной красоты находится на территории Горного Алтая. Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Позднее прибытие на туркомплекс (Расул, Как дома, Хуторок, Зеленый мох, Республика, Майман или др.).
Ужин.
С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт-плюс», который включает:
- транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus.
- проживание в Акташе: купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза Aldashev Loft, база Высота, вип-домики отеля Расул, глэмпинг Тайгала, отель Речные Земли.
- доплата от 10 тыс. /чел., рассчитывается в индивидуальном порядке.
Алтайский Марс
Завтрак.
Кызыл Чин (Алтайский Марс) — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов.
Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
**Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Около 19-21:00 (в зависимости от темпа группы): возвращение по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск / Манжерок / Ая.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице / на турбазе.
Варианты проживания
Гостиница «Расул»
К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная парковка с видеонаблюдением.
Бесплатный WI-FI.
Гостевой комплекс «Как дома»
Уютная гостиница и турбаза в самом сердце Горного Алтая в тихом и живописном месте среди гор, рядом с селом Акташ.
В гостевом комплексе «Как дома» для вас предусмотрены комфортные номера как в гостинице, так и на территории базы — летние домики и евродомики с удобствами.
Для гостей с детьми есть зона для игр на природе и забавный козленок Боня, которого дети с радостью покормят капустой.
База отдыха «Хуторок Акташ»
База отдыха «Хуторок Акташ» — это отличное место для отдыха с семьей, компанией друзей и с детьми. Главное преимущество базы в том, что она находится за пределами населенного пункта, вдали от шума и суеты, в живописном месте Горного Алтая рядом с лесом.
Бесплатно предоставляется парковка на территории базы, горячий душ с водонагревателем, летняя кухня со всем необходимым инвентарем для приготовления пищи, мангал.
Майман
Находится в живописном тихом месте, в селе Акташ. С территории базы открывается вид на горы.
На базе есть Wi-F.
Зелëный мох
Комфортное проживание в новых благоустроенных 2-3-4-х местных домиках с панорамными окнами и террасой с чудесным видом.
На территории турбазы «Зелëный мох» и рядом: летняя кухня (холодильник, газ и электроплита, микроволновка, электрочайник, посуда и т. д.), большая беседка, мангальная зона.
Республика
Уютные домики с удобствами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе
- Проживание (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Питание: 1 завтрак, 1 ужин
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Входные билеты
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Одноместное размещение (по запросу)
- Самостоятельные обеды по пути следования.
- Транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus
- Проживание в Акташе: купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза Aldashev Loft, база Высота, вип-домики отеля Расул, глэмпинг Тайгала, отель Речные Земли
- Доплата от 10 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Что с собой взять?
- Российский паспорт
- Удобную, непромокаемую обувь - обязательно!
- Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополни-тельный слой.
- Купальный костюм - если пойдете в баню
- Солнцезащитные очки
- Полис ОМС - он действует на всей территории РФ
- Индивидуальную аптечку
- Достаточное количество наличных денег!
- Возможно ли подселение?
Возможно, не гарантировано, при наличии второго желающего на ваши даты.
- Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем обязательно оформить страховку от клещей.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору