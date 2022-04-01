День заезда. В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим.
Размещаемся в отеле в выбранной категории с 14:00.
Дадим время на обед и отдых, а потом отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.
Это территория здоровья и отдыха.
Площадка «Алтайское холмогорье» привлекает своей уютной территорией и гостеприимством.
Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.
Проведем дегустацию вкусных наливок, сделаем взвар бальзама, гастрообед.
С душой пообщаемся и познакомимся.
Этот день легкий.
Сначала после завтрака пригласим на легкую экскурсию – Обзорная по курорту и подъем по серпантинной дороге на новый курорт Белокуриха-2.
Горная Белокуриха – это новый строящийся курорт.
Уникальное его расположение уже привлекает наших гостей своим таёжным лесом и интересными Арт объектами.
Серпантинная дорога пейзажна и интересна!
После обеда можно прогуляться по курорту или сходить в бассейн, а может посетить СПА-процедуры.
Этот день очень насыщенный!
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».
Насыщенность программы не позволит заскучать и день пролетит незаметно.
Мы посетим с.Чемал сходим по подвесному мостику через р.Катунь к острову Патмос, что на р.Катунь.
Это паломническое место, Храм, который располагается на этом острове несет особую энергетику.
Храм действующий, можно поставить свечи.
Посетим Голубые озера, это место считается сильным по энергетике, смельчаки могут искупаться (нужно взять с собой купальники и полотенце).
Дополнит впечатления незамерзающая Катунь.
Удивительные пороги, голубой лед.
Пейзажи вызовут восторг!
Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят.
В этот день первую половину дня займем посещением лебединого заказника.
Очень интересная легкая экскурсия!
Алтай – единственное место России в зоне континентального климата, где лебеди остаются на зимовку.
Теплое озеро, привлекающее сотни птиц, в 1973 году вошло в состав природоохранной территории Заказник «Лебединый».
Здесь следят за этими прекрасными птицами, подкармливают, оберегают.
Фото получаются красивыми и экскурсия всем очень нравится!
Проедем живописные перевалы, насладимся невероятным ландшафтом Горного Алтая. Посетим значимые экскурсионные объекты вдоль Чуйского тракта (наскальные рисунки, слияние рек, горные хребты и смотровые площадки на завораживающие виды).
Это древняя дорога, соединяющая Монголию и Россию, носит статус – красивейшая дорога России, а в мире занимает пятое место.
Кто уже путешествовал, тот подтвердит это звание!
Экскурсовод интересно расскажет об истории, археологии, культуре, обычаях. пообедаем по дороге в кафе.
По прибытию – размещение в гостинице "Расул", отдых.
Завтрак.
Этот день внесет яркость в прямом смысле этого слова.
Круглый год мы знакомим гостей с этими пейзажами.
Марс – одна из достопримечательностей Горного Алтая.
Это горы разукрашенные в разные цвета и напоминают фантастические пейзажи одноименной планеты.
Многие гости отмечают схожесть с каньонами Дикого Запада.
Ущелье Кызыл Чин называют еще Радужными Горами.
Горный Алтай таких форм и оттенков надолго останется в Вашем сердце.
Горные вершины Северо-Чуйского хребта, которые сопровождают нас по пути, будут невероятно красивыми! Всегда останавливаемся на фотосессию.
На туркомплексе есть замечательный термокомплекс, можно покупаться в бассейне и погреться в сауне, сходить в фитобочку.
Примерно в 9-00 поедем до Красных ворот, это интересный объект, который поражает яркими скалами и узким проездом.
Говорливая река Чибит не замерзает и очень украшает пейзаж.
Далее заедем на Гейзерное озеро, о котором уже все практически знают. это озеро считается одним из уникальных озер России, входит в ТОП 3.
Недельное пребывание завершает путь до Бийска, Барнаула также по Чуйскому тракту.
После завтрака, не спеша мы будем заезжать в те места, которые еще не узнали.
Обычно, когда мы находимся у слияния рек, то наши гости, пребывая в восторге, долго любуются, фотографируют.
Говорливая Катунь со своими сильными порогами показывает свой характер и рассказывает нашим гостям о Силе Алтая.
Обедаем по пути также в кафе.
Доезжаем до Бийска, Белокурихи.
При необходимости можно организовать трансфер до Барнаула и Новосибирска.
Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха в отеле (4 ночи), с.Акташ (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Отель
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Стоимость для детей до 12 лет
|даты заезда
|обычные даты
|праздничные с 21.02 ,07.03
|обычные даты
|праздничные с 21.02 ,07.03
|праздничные даты по запросу
|НЕО 2*
|38 000
|40 000
|46 000
|48 000
|30 400
Беловодье 4*
(аквапарк 1 час+ соляная пещера каждый день)
|40 500
|47 000
|48 500
|55 000
|-
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Из Новосибирска до Белокурихи групповой трансфер не организуется, ходит прямой рейсовый автобус. В 12:00–13:00 Вам нужно быть уже в Белокурихе.
Также трансфер (индивидуальный и групповой по возможности) осуществляется с городов Горно-Алтайск, Барнаул, Бийск (индивидуальный).
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.
Групповой трансфер из Горно-Алтайска (обычно, так как удобно добираться до Белокурихи. 2 часа в пути)
Групповой трансфер организуется от 4 человек, стоимость группового трансфера 1 000 руб. с чел.
Время прилета в Горно-Алтайск с 8:00 до 10.35 утра.
Индивидуальный трансфер из Горно-Алтайска в любое время прилета и вылета. Стоимость индивидуального трансфера от 3 500 руб. и более за машину (не более 3 чел).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Мы специально распределили экскурсии, чтобы у Вас было свободное время. В свободное время можно посетить СПА-процедуры, бассейны, рестораны, горнолыжную трассу, прогуляться по уникальным терренкурам и многое другое. Тур на Алтай зимой рассчитан на людей разного возраста. На курорте есть чем заняться всегда!
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты это Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск;
Ближайшие ж/д вокзалы – Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Тур начинается из Белокурихи.
Трансфер до места начала тура не входит в стоимость и организуется за дополнительную плату.
Поэтому можно заехать на день раньше, чтобы выспаться перед таким интересным путешествием.
Есть вариант прилета в ГорноАлтайск, рейс утренний и мы Вас там заберем, в аэропорту.
Менеджер подскажет точные даты прилета и вылета.
Мы посоветуем как лучше подобрать билеты из Вашего города.