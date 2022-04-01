Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур

Зимний Алтай прекрасен и его пейзажи вызывают искренний восторг

5
3 отзыва
Зимний Алтай прекрасен и его пейзажи вызывают искренний восторг и яркие эмоции. Нам предстоят большие расстояния – мы проедем практически до Монголии и увидим настоящий Алтай: Марсианские горы и Гейзерное озеро, великолепный Чуйский тракт, Лебединое озеро, Долину Духов и самое узкое место на р. Катунь. Тур отлично подходит для ценителей первозданной красоты и тех, кто желает ощутить силу Алтая.
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
24
янв
21
фев
07
мар
21
мар

Что вас ожидает 🤩

Вкусные&nbsp;и полезные дегустации&nbsp;
Вкусные и полезные дегустации 
Продегустируем местные наливки, сделаем взвар бальзама и отведаем местный гастроужин
Один из лучших курортов России
Один из лучших курортов России
Познакомимся с курортом Белокуриха
Самобытная культура&nbsp;Алтай
Самобытная культура Алтай
Узнаем об истории, археологии, культуре и обычаях края
Лебединый заказник
Лебединый заказник
Понаблюдаем за прекрасными птицами, покормим и сделаем красивые фото
Марсианские горы
Марсианские горы
Увидим горы разукрашенные в разные цвета, напоминающие фантастические пейзажи одноименной планеты, и устроим фотосессию

Программа тура по дням

1 день
Алтайское холмогорье

День заезда. В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим. 

Размещаемся в отеле в выбранной категории с 14:00.

Дадим время на обед и отдых, а потом отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.

Это территория здоровья и отдыха.

Площадка «Алтайское холмогорье» привлекает своей уютной территорией и гостеприимством.

Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.

Проведем дегустацию вкусных наливок, сделаем взвар бальзама, гастрообед.

С душой пообщаемся и познакомимся.

Алтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорье
2 день
Курорт Белокуриха-2

Этот день легкий.

Сначала после завтрака пригласим на легкую экскурсию – Обзорная по курорту и подъем по серпантинной дороге на новый курорт Белокуриха-2.

Горная Белокуриха – это новый строящийся курорт.

Уникальное его расположение уже привлекает наших гостей своим таёжным лесом и интересными Арт объектами.

Серпантинная дорога пейзажна и интересна!

После обеда можно прогуляться по курорту или сходить в бассейн, а может посетить СПА-процедуры.

Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2
3 день
Многолик и Чудесен Алтай

Этот день очень насыщенный!

После завтрака  отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».

Насыщенность программы не позволит заскучать и день пролетит незаметно. 

Мы посетим с.Чемал сходим по подвесному мостику через р.Катунь к острову Патмос, что на р.Катунь.

Это паломническое место, Храм, который располагается на этом острове несет особую энергетику.

Храм действующий, можно поставить свечи.   

Посетим Голубые озера, это место считается сильным по энергетике, смельчаки могут искупаться (нужно взять с собой купальники и полотенце).

Дополнит впечатления незамерзающая Катунь.

Удивительные пороги, голубой лед.

Пейзажи вызовут восторг! 

Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят. 

Многолик и Чудесен АлтайМноголик и Чудесен АлтайМноголик и Чудесен АлтайМноголик и Чудесен Алтай
4 день
Заказник «Лебединый»

В этот день первую половину дня займем посещением лебединого заказника.

Очень интересная легкая экскурсия!

Алтай – единственное место России в зоне континентального климата, где лебеди остаются на зимовку.

Теплое озеро, привлекающее сотни птиц, в 1973 году вошло в состав природоохранной территории Заказник «Лебединый». 

Здесь следят за этими прекрасными птицами, подкармливают, оберегают.

Фото получаются красивыми и экскурсия всем очень нравится!

Заказник «Лебединый»Заказник «Лебединый»Заказник «Лебединый»Заказник «Лебединый»
5 день
Чуйский тракт

Проедем живописные перевалы, насладимся невероятным ландшафтом Горного Алтая. Посетим значимые экскурсионные объекты вдоль Чуйского тракта (наскальные рисунки, слияние рек, горные хребты и смотровые площадки на завораживающие виды).

Это древняя дорога, соединяющая Монголию и Россию, носит статус – красивейшая дорога России, а в мире занимает пятое место.

Кто уже путешествовал, тот подтвердит это звание!

Экскурсовод интересно расскажет об истории, археологии, культуре, обычаях. пообедаем по дороге в кафе.

По прибытию – размещение в гостинице "Расул", отдых.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
6 день
Марсианские горы

Завтрак.

Этот день внесет яркость в прямом смысле этого слова.

Круглый год мы знакомим гостей с этими пейзажами. 

Марс – одна из достопримечательностей Горного Алтая.

Это горы разукрашенные в разные цвета  и напоминают фантастические пейзажи одноименной планеты. 

Многие гости отмечают схожесть с каньонами Дикого Запада. 

Ущелье Кызыл Чин называют еще Радужными Горами.

Горный Алтай таких форм и оттенков надолго останется в Вашем сердце.

Горные вершины Северо-Чуйского хребта, которые сопровождают нас по пути, будут невероятно красивыми! Всегда останавливаемся на фотосессию.

На туркомплексе есть замечательный термокомплекс, можно покупаться в бассейне и погреться в сауне, сходить в фитобочку.

Марсианские горыМарсианские горыМарсианские горыМарсианские горы
7 день
Гейзеровое озеро и Красные ворота

Примерно в 9-00 поедем до Красных ворот, это интересный объект, который поражает яркими скалами и узким проездом.

Говорливая река Чибит не замерзает и очень украшает пейзаж.

Далее заедем на Гейзерное озеро, о котором уже все практически знают. это озеро считается одним из уникальных озер России, входит в ТОП 3.

Недельное пребывание завершает путь до Бийска, Барнаула также по Чуйскому тракту.

После завтрака, не спеша мы будем заезжать в те места, которые еще не узнали.

Обычно, когда мы находимся у слияния рек, то наши гости, пребывая в восторге, долго любуются, фотографируют.

Говорливая Катунь со своими сильными порогами показывает свой характер и рассказывает нашим гостям о Силе Алтая.

Обедаем по пути также в кафе.

Доезжаем до Бийска, Белокурихи.

При необходимости можно организовать трансфер до Барнаула и Новосибирска.

Гейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные ворота

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха в отеле (4 ночи), с.Акташ (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:​​​​​

ОтельМесто в двухместном номереОдноместное размещениеСтоимость для детей до 12 лет
даты заездаобычные датыпраздничные с 21.02 ,07.03обычные датыпраздничные с 21.02 ,07.03праздничные даты по запросу
НЕО 2*38 00040 00046 00048 00030 400

Беловодье 4* 

(аквапарк 1 час+ соляная пещера каждый день)

40 50047 00048 50055 000-

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: завтраки и гастрообед
  • Экскурсионная программа с трансфером и гидом
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска/Бийска и обратно
  • Групповой или индивидуальный трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Питание: на маршрутах, обеды и ужины
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Курортный сбор
  • Оплата за экскурсионные объекты (примерно общая сумма на 1 чел. – 1 200 руб.)
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Как организован трансфер до места начала тура?

Из Новосибирска до Белокурихи групповой трансфер не организуется, ходит прямой рейсовый автобус. В 12:00–13:00 Вам нужно быть уже в Белокурихе.

Также трансфер (индивидуальный и групповой по возможности) осуществляется с городов Горно-Алтайск, Барнаул, Бийск (индивидуальный).

Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.

Групповой трансфер из Горно-Алтайска (обычно, так как удобно добираться до Белокурихи. 2 часа в пути)

Групповой трансфер организуется от 4 человек, стоимость группового трансфера 1 000 руб. с чел.

Время прилета в Горно-Алтайск с 8:00 до 10.35 утра.

Индивидуальный трансфер из Горно-Алтайска в любое время прилета и вылета. Стоимость индивидуального трансфера от 3 500 руб. и более за машину (не более 3 чел).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли развлечения вне программы?

Мы специально распределили экскурсии, чтобы у Вас было свободное время. В свободное время можно посетить СПА-процедуры, бассейны, рестораны, горнолыжную трассу, прогуляться по уникальным терренкурам и многое другое. Тур на Алтай зимой рассчитан на людей разного возраста. На курорте есть чем заняться всегда!

Как добраться?

Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты это Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск;

Ближайшие ж/д вокзалы – Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Тур начинается из Белокурихи.

Трансфер до места начала тура не входит в стоимость и организуется за дополнительную плату.

Поэтому можно заехать на день раньше, чтобы выспаться перед таким интересным путешествием.

Есть вариант прилета в ГорноАлтайск, рейс утренний и мы Вас там заберем, в аэропорту.

Менеджер подскажет точные даты прилета и вылета.

Мы посоветуем как лучше подобрать билеты из Вашего города.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
1 апр 2022
Очень довольны путешествием! За короткий срок море дорог, эмоций, интересной информации! Дополняло уютное проживание, а так же в свободное время наличие зоны спа! Сопровождение на отдыхе туроператором было надежным и очень информативным! Благодарим за организацию тура! Надеемся на новые путешествия!
Е
9 мар 2022
Спасибо, все очень понравилось. Хотелось бы ещё приехать на Алтай и может в другое время года.
О
1 мар 2022
Все хорошо, спасибо! Хорошая поездка.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные турыМарсианские горы🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Горно-Алтайске

Эндуро тур на Алтае
3 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Эндуро тур на Алтае
Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
30 000 за 1 человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.7
10 отзывов
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Исследовать красоты региона по индивидуальному сценарию
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
18 000 за всё до 6 чел.
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
25 900 за 1 человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
39 000 за 1 человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
29 июня
3 июля
6 июля
10 июля
29 900 за 1 человека
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
11 000 за всё до 5 чел.
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
3 июля
10 июля
24 июля
31 июля
64 900 за 1 человека
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
2 дня 10 часов
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Предлагаю проехаться по Чуйскому тракту в настоящее чудо природы - Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
30 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур к священному озеру Манас
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Джип-тур к священному озеру Манас
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
13 000 за всё до 4 чел.
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
Алтай - не только невероятно красивый край, славящийся богатой природой
26 июня
29 июня
30 июня
1 июля
6 000 за всё до 4 чел.
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
26 июня
10 июля
24 июля
31 июля
41 000 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ