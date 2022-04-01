Зимний Алтай прекрасен и его пейзажи вызывают искренний восторг и яркие эмоции. Нам предстоят большие расстояния – мы проедем практически до Монголии и увидим настоящий Алтай: Марсианские горы и Гейзерное озеро, великолепный Чуйский тракт, Лебединое озеро, Долину Духов и самое узкое место на р. Катунь. Тур отлично подходит для ценителей первозданной красоты и тех, кто желает ощутить силу Алтая.

Увидим горы разукрашенные в разные цвета, напоминающие фантастические пейзажи одноименной планеты, и устроим фотосессию

Понаблюдаем за прекрасными птицами, покормим и сделаем красивые фото

Узнаем об истории, археологии, культуре и обычаях края

Один из лучших курортов России

Программа тура по дням

1 день Алтайское холмогорье

День заезда. В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим. Размещаемся в отеле в выбранной категории с 14:00. Дадим время на обед и отдых, а потом отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье. Это территория здоровья и отдыха. Площадка «Алтайское холмогорье» привлекает своей уютной территорией и гостеприимством. Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована. Проведем дегустацию вкусных наливок, сделаем взвар бальзама, гастрообед. С душой пообщаемся и познакомимся.

2 день Курорт Белокуриха-2

Этот день легкий. Сначала после завтрака пригласим на легкую экскурсию – Обзорная по курорту и подъем по серпантинной дороге на новый курорт Белокуриха-2. Горная Белокуриха – это новый строящийся курорт. Уникальное его расположение уже привлекает наших гостей своим таёжным лесом и интересными Арт объектами. Серпантинная дорога пейзажна и интересна! После обеда можно прогуляться по курорту или сходить в бассейн, а может посетить СПА-процедуры.

3 день Многолик и Чудесен Алтай

Этот день очень насыщенный! После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай». Насыщенность программы не позволит заскучать и день пролетит незаметно. Мы посетим с.Чемал сходим по подвесному мостику через р.Катунь к острову Патмос, что на р.Катунь. Это паломническое место, Храм, который располагается на этом острове несет особую энергетику. Храм действующий, можно поставить свечи. Посетим Голубые озера, это место считается сильным по энергетике, смельчаки могут искупаться (нужно взять с собой купальники и полотенце). Дополнит впечатления незамерзающая Катунь. Удивительные пороги, голубой лед. Пейзажи вызовут восторг! Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят.

4 день Заказник «Лебединый»

В этот день первую половину дня займем посещением лебединого заказника. Очень интересная легкая экскурсия! Алтай – единственное место России в зоне континентального климата, где лебеди остаются на зимовку. Теплое озеро, привлекающее сотни птиц, в 1973 году вошло в состав природоохранной территории Заказник «Лебединый». Здесь следят за этими прекрасными птицами, подкармливают, оберегают. Фото получаются красивыми и экскурсия всем очень нравится!

5 день Чуйский тракт

Проедем живописные перевалы, насладимся невероятным ландшафтом Горного Алтая. Посетим значимые экскурсионные объекты вдоль Чуйского тракта (наскальные рисунки, слияние рек, горные хребты и смотровые площадки на завораживающие виды). Это древняя дорога, соединяющая Монголию и Россию, носит статус – красивейшая дорога России, а в мире занимает пятое место. Кто уже путешествовал, тот подтвердит это звание! Экскурсовод интересно расскажет об истории, археологии, культуре, обычаях. пообедаем по дороге в кафе. По прибытию – размещение в гостинице "Расул", отдых.

6 день Марсианские горы

Завтрак. Этот день внесет яркость в прямом смысле этого слова. Круглый год мы знакомим гостей с этими пейзажами. Марс – одна из достопримечательностей Горного Алтая. Это горы разукрашенные в разные цвета и напоминают фантастические пейзажи одноименной планеты. Многие гости отмечают схожесть с каньонами Дикого Запада. Ущелье Кызыл Чин называют еще Радужными Горами. Горный Алтай таких форм и оттенков надолго останется в Вашем сердце. Горные вершины Северо-Чуйского хребта, которые сопровождают нас по пути, будут невероятно красивыми! Всегда останавливаемся на фотосессию. На туркомплексе есть замечательный термокомплекс, можно покупаться в бассейне и погреться в сауне, сходить в фитобочку.

7 день Гейзеровое озеро и Красные ворота