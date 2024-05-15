Марсианские горы – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Марсианские горы» в Горно-Алтайске, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
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    дня. Сергей, наш гид, был очень внимательным, сопровождал в путешествии интересными рассказами, а также угостил на привале свежесваренным кофе) С собой увезли много ярких впечатлений и приятных воспоминаний!

  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
    Великолепная индивидуальная экскурсия по Горному Алтаю с гидом Михаилом. В очень комфортных условиях посетили немало интересных мест на Алтае, включая
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    труднодоступные. Михаил - отличный знаток Горного Алтая, великолепный рассказчик, приятный собеседник на все возможные темы и профессиональный гид и водитель. Всем однозначно рекомендую поездку по Горному Алтаю в сопровождении данного гида!!!

  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
  • А
    Алексей
    8 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
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    отметить безопасное вождение по очень непредсказуемом Чуйском тракте, Николай профессионал! Все три дня пролетели в дружеской атмосфере, масса впечатлений и воспоминаний. Благодарим от души! А наши дети больше всего запомнили катание на лодке и на УАЗе)))

    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас
  • А
    Александра
    25 сентября 2023
    Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось то, что маршрут можно корректировать,
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    в зависимости от интересов туриста. Спасибо большое Олегу за аккуратное вождение 😘 Ни намёка на укачивание пассажиров, даже на горном серпантине) Ирина очень интересно рассказывает истории и легенды) Очень понравлюсь то что Ирина и Олег переодически предлагали нас сфотографировать, все фотографии с красивым ракурсом и видами😊 Обычно с экскурсий мало совместных фотографий, а тут куча и ни одной кривой))

    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось тоПрекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось тоПрекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось тоПрекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось то
  • М
    Мария
    10 августа 2023
    Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
    Это были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природа, не хотелось даже фотографировать
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    и отвлекаться, тк на фото не передать всего могущества и величия, а глазами хочется впитать все вокруг. Надеюсь,что мы еще встретимся и все таки доберемся до Монголии. Мы посмотрели очень много, хотя не торопились и нас никто не торопил. По нашей просьбе нам нашли авто и показали Луну и Марс 2. Я думаю мало есть стран, где такая разная, могучая, впечатляющая природа как на Алтае. Какие душевные люди, открытые,радушные. В следующий раз будем планировать поездку на осень, посмотреть бирюзовую Катунь. Огромная благодарность Ирине и Олегу за их работу, очень внимательные, заботливые, интересные люди, фанаты своего дела!

    Это были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природаЭто были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природаЭто были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природа
  • И
    Ирина
    12 июня 2023
    Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
    Наше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа и мама!" Мы немного удивились,
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    в нашей группе подобрались примерно ровесники. Но мы, действительно, все время путешествия чувствовали заботу и ответственность за нас. Олег был нашим водителем. Профессионал своего дела, он уверенно и безопасно вёл автомобиль по всем горным серпантинам и перевалам. Качественные снимки пейзажей мы могли делать на ходу, благодаря чистым стеклам, которые Олег тщательно протирал на остановках. Галантный, с хорошим чувством юмора, прекрасно знающий местность, он безошибочно находил лучшие ракурсы для фото, мог поставить "вишенку на торт". А "торт" (наши незабываемые впечатления) искусно пекла хозяйка путешествия - Ирина, человек влюблённый в Алтай, его людей, природу и культуру. Все два дня путешествия были полны живым и интересным общением. Не монотонная лекция, а многогранное погружение в историю и философию Алтая. Ирина рассказывала о писателях и об учёных, исследовавших эти места, читала стихи, знакомила с народными легендами и историями про шаманов. Во время путешествия она включала соответствующие месту музыку и песни, угощала вкусным чаем из алтайских трав из национальных пиал. В организации путешествия понравилась возможность выбора. Место ночёвки мы заранее забронировали по своим предпочтениям. Во время путешествии Ирина своевременно предлагала нам несколько вариантов мест, где мы могли перекусить. Конечно, за два дня мы только приоткрыли для себя Алтай, но полюбили его всей душой и продолжим интересоваться этим самобытным местом. И очень надеемся вернуться!

    Наше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа иНаше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа и
  • А
    Алла
    5 ноября 2022
    Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
    Сказочный Алтай! Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Михаилу за то, что стал нашим проводником по этому волшебному и атмосферному месту! В
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    восторге остались все, как разновозрастные взрослые, так и 5-летний ребёнок. Чуйский тракт, Марсианские горы, Курайская степь, ночевка в Юртах, палатки на берегу Катуни, катание на лошадях - программа очень насыщенная и разнообразная, а Михаил прекрасный рассказчик, профессиональный гид и душевный собеседник. В итоге мы даже продлили экскурсию ещё на один день. Мы обязательно вернемся для более длительного путешествия с Михаилом по Алтаю!

    Сказочный Алтай! Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Михаилу за то, что стал нашим проводником по этому волшебномуСказочный Алтай! Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Михаилу за то, что стал нашим проводником по этому волшебномуСказочный Алтай! Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Михаилу за то, что стал нашим проводником по этому волшебному
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2022
    Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
    Очень довольны путешествием! За короткий срок море дорог, эмоций, интересной информации! Дополняло уютное проживание, а так же в свободное время наличие зоны спа! Сопровождение на отдыхе туроператором было надежным и очень информативным! Благодарим за организацию тура! Надеемся на новые путешествия!
  • Е
    Елена
    9 марта 2022
    Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный тур
    Спасибо, все очень понравилось. Хотелось бы ещё приехать на Алтай и может в другое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Марсианские горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Чуйский тракт
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  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Марсианские горы" можно забронировать 3 экскурсии от 21 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Марсианские горы», 79 ⭐ отзывов, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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