1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин15 мая 2024Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
- ААлександр12 мая 2024Великолепная индивидуальная экскурсия по Горному Алтаю с гидом Михаилом. В очень комфортных условиях посетили немало интересных мест на Алтае, включая
- ИИнна10 мая 2024Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
- ААлексей8 мая 2024Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
- ААлександра25 сентября 2023Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось то, что маршрут можно корректировать,
- ММария10 августа 2023Это были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природа, не хотелось даже фотографировать
- ИИрина12 июня 2023Наше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа и мама!" Мы немного удивились,
- ААлла5 ноября 2022Сказочный Алтай! Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Михаилу за то, что стал нашим проводником по этому волшебному и атмосферному месту! В
- ТТатьяна1 апреля 2022Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный турОчень довольны путешествием! За короткий срок море дорог, эмоций, интересной информации! Дополняло уютное проживание, а так же в свободное время наличие зоны спа! Сопровождение на отдыхе туроператором было надежным и очень информативным! Благодарим за организацию тура! Надеемся на новые путешествия!
- ЕЕлена9 марта 2022Путешествие по зимнему Алтаю. Экскурсионный турСпасибо, все очень понравилось. Хотелось бы ещё приехать на Алтай и может в другое время года.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Марсианские горы»
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