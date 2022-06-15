Белуха – одна из крупнейших горных вершин России, высота достигает 4506 м. В 1998 г. ей присвоен статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь всегда царят величественная тишина и величественная красота, вызывая у попавших в такие места людей прилив внутренней одухотворенности. Пик Белухи венчает мощный Катунский хребет, связывая его в единую горную систему. На склонах и в долинах насчитывается 169 ледников, питающих множество рек, главная из которых – воспетая в легендах Катунь.

Программа тура по дням

1 день Автопереезд до села Тюнгур

Сегодня Вам предстоит автопутешествие до села Тюнгур. От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни. Во время пути Вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта. Через некоторое время Вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи. Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха Вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине. Прибытие на район с. Тюнгур вечером. Размещение в палатках в базовом кемпинге, ужин. Питание включено: ужин. Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день с. Тюнгур – урочище Елань – Солтоновские ключи

Сегодня начинается активная часть нашего пеше-горного похода к подножью горы Белуха. В первый день Вам предстоит пеший переход от с.Тюнгур до Поляны Изекерю через урочище Елань, расположенных в долине реки Кучерла. До урочища Елань забрасываемся на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 или УАЗ. Тропа ведет вверх, подъемы чередуются короткими спусками, траверсы по каменистым осыпям сменяются хорошей лесной тропой. Во время перехода у Вас будет прекрасная возможность прикоснуться к древнейшей истории Алтая, так как на нашем пути встретится скальный грот у реки Куйлю, в нише которого более 100 наскальных рисунков. Гора Куйлю является родовой горой, т.е. это особо почитаемое, священное место для проживающих здесь народов. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Авто: 10 км. Пеший переход: 10 км. В пути 6-7 часов.

3 день Солтоновские ключи – Каменная изба

Маршрут начинается с передвижения по кедровой тайге, затем тропа уходит вверх. Поднявшись над лесом, мы попадаем на горное плато. Дальнейший путь по гольцам выводит нас к Каменной избе. Во время перехода можно любоваться чудесными видами Кучерлинского озера, снежных шапок гор и речного ущелья, горных лугов в самом сердце которых стоит Каменная изба. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 15 км. В пути 6-7 часов.

4 день Каменная изба – перевал Каратюрек – озеро Аккемское

День серьезных испытаний – экзамен в виде подъема на перевал. Перевал Каратюрек в переводе с алтайского – «Черное сердце» 3 060 м. Но бесподобная панорама, открывающаяся вам после преодоления препятствия, с лихвой компенсирует все трудности: Белуха, бесподобная в своей красоте, молочная гладь озера Ак-Кем, зеленоватое зеркальце Озера Духов, переливающаяся долина ручья Ярлу, многоцветие горных лугов. Перевал обычно заснежен. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 15 км. В пути 7-8 часов.

5 день Радиальный выход в долину Ярлу

Отдых в базовом лагере на озере Ак-Кем. Для тех же, кто полон сил и желает продолжить поиск легендарного «Беловодья», радиальный выход в долину Ярлу налегке. Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета. Кроме того, в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют «местом силы» под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 5 км. В пути 3-4 часа.

6 день Радиальная пешая экскурсия к «Долине Семи Озер»

Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над Долиной Семи Озер. Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины. По пути Вы увидите часовню Архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 7 км. В пути 4-5 часов.

7 день оз. Ак-Кем – р. Ак-Кем

Завтрак, сбор лагеря. Прощание с г. Белухой и оз. Ак-Кем. Спуск вдоль реки Ак-Кем. «Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода». Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи. Осмотр водопада Текелю. На пути встречаются несколько непростых участков маршрута над горной рекой. Ночевка на склоне горы рядом с ручьем. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 18 км. В пути 7-8 часов.

8 день р. Ак-Кем – перевал Кузуяк – с. Тюнгур

Завтрак, сбор лагеря. Пеший переход до стоянки «Три Березы». От стоянки «Три Березы» нас ждет переезд на автомобиле повышенной проходимости через перевал Кузуяк (высота 1513 м), на котором встречается несколько шаман-деревьев, увешанных ленточками – дьяалма. Ночевка в палатках на территории кемпинга в с. Тюнгур, ужин, баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пеший переход: 12 км. Авто: 18 км, возможен пеший переход через перевал по погодным условиям. В пути 7-8 часов.

9 день с. Тюнгур – устье реки Аргут

Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. Начало водной части похода. В этот день Вам предстоит пройти самое серьезное препятствие Верхней Катуни – «Аккемский прорыв» 4-5 категории сложности, который начинается ниже устья реки Ак-Кем. Рафтинг по ущелью в районе «Аккемского прорыва» – «бесконечные» километры бурной воды, заключенной в узком ущелье с отвесными скалами. В Аккемском прорыве выделяют несколько ступеней, каждая из которых завершается узким пологим сливом. Основное препятствие здесь – мощные валы высотой 2-3 метра в зависимости от уровня воды в реке. Ночевка на месте слияния реки Аргут с Катунью, именно здесь расположен знаменитый музей туристов водников, в котором прямо под открытым небом расположено большое количество экспонатов из дерева, металла и камня. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 35 км, 5-6 часов.

10 день Устье реки Аргут – устье реки Чуя

Относительно спокойный день, сплав от устья реки Аргут до устья реки Чуя. Во время сплава есть возможность полюбоваться красотами Алтая. На водном пути многочисленные перекаты и пороги 2 к.с. Сплав заканчивается в месте слияния Чуи и Катуни. Этот участок не сложен для прохождения. Ночевка на берегу реки Катунь. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 20 км, 3-4 часа.

11 день Устье реки Чуя – «Свадебная поляна»

Начало сплава по Средней Катуни. Здесь уже Катунь, принявшая выше реки Аргут и Чую, становится более мощной – большие валы даже на шиверах поднимаются на 2-3 метра, водовороты, бочки все это ждет Вас на Средней Катуни. День начинается с прохождения красивого и эффектного порога 4 категории сложности «Ильгумень». Далее следует довольно сложный участок, начинающийся сразу же за устьем правого притока Катуни реки Кадрин, порог «Кадринская труба» (4 к.с.). Этот участок Катуни будет держать Вас в напряжении в течении нескольких километров, новые эмоции и впечатления гарантированы. Ночевка на «Свадебной поляне». Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 50 км, 7-8 часов.

12 день «Свадебная поляна» – стоянка «Петроглифы»

В этот день Вам предстоит пройти самое грозное испытание на Средней Катуни – это двухступенчатый порог «Шабаш» 4-5 к. с. Название этого порога говорит само за себя. В обязательном порядке экипажи выходят на берег для разведки порога. Также есть возможность обойти препятствие по берегу. Далее проходим два красивых порога «Каянча-1» и «Каянча-2», после чего остановка на ночлег возле живописного ручья Кемикапчан. Здесь у Вас будет возможность посетить древние наскальные рисунки Петроглифы, возраст которых составляет около 5 тыс. лет. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 25 км, 4-5 часов.

13 день Стоянка "Петроглифы" – с. Куюс

Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память. Завершаем сплав в с. Куюс. Ночевка в палаточном кемпинге, баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 30 км, 4-5 часов.

14 день с. Куюс – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск