Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни

Белуха - одна из крупнейших горных вершин России, высота достигает 4506 м. В 1998 г. ей присвоен статус памятника

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Белуха – одна из крупнейших горных вершин России, высота достигает 4506 м. В 1998 г. ей присвоен статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь всегда царят величественная тишина и величественная красота, вызывая у попавших в такие места людей прилив внутренней одухотворенности. Пик Белухи венчает мощный Катунский хребет, связывая его в единую горную систему.

На склонах и в долинах насчитывается 169 ледников, питающих множество рек, главная из которых – воспетая в легендах Катунь.
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Ближайшие даты:
05
июл
25
июл
14
авг
24
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим пики самой высокой горы Горного Алтая – Белухи;
  • совершим рафтинг по самой крупной реке Горного Алтая – Катуни;
  • отдохнем от городской суеты и перезарядимся. 

Программа тура по дням

1 день
Автопереезд до села Тюнгур

Сегодня Вам предстоит автопутешествие до села Тюнгур.

От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни.

Во время пути Вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта.

Через некоторое время Вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи.

Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха Вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине.

Прибытие на район с. Тюнгур вечером.

Размещение в палатках в базовом кемпинге, ужин.

Питание включено: ужин.

Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день
с. Тюнгур – урочище Елань – Солтоновские ключи

Сегодня начинается активная часть нашего пеше-горного похода к подножью горы Белуха.

В первый день Вам предстоит пеший переход от с.Тюнгур до Поляны Изекерю через урочище Елань, расположенных в долине реки Кучерла.

До урочища Елань забрасываемся на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 или УАЗ.

Тропа ведет вверх, подъемы чередуются короткими спусками, траверсы по каменистым осыпям сменяются хорошей лесной тропой.

Во время перехода у Вас будет прекрасная возможность прикоснуться к древнейшей истории Алтая, так как на нашем пути встретится скальный грот у реки Куйлю, в нише которого более 100 наскальных рисунков.

Гора Куйлю является родовой горой, т.е. это особо почитаемое, священное место для проживающих здесь народов.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Авто: 10 км. Пеший переход: 10 км. В пути 6-7 часов.

3 день
Солтоновские ключи – Каменная изба

Маршрут начинается с передвижения по кедровой тайге, затем тропа уходит вверх.

Поднявшись над лесом, мы попадаем на горное плато. Дальнейший путь по гольцам выводит нас к Каменной избе.

Во время перехода можно любоваться чудесными видами Кучерлинского озера, снежных шапок гор и речного ущелья, горных лугов в самом сердце которых стоит Каменная изба.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 15 км. В пути 6-7 часов.

4 день
Каменная изба – перевал Каратюрек – озеро Аккемское

День серьезных испытаний – экзамен в виде подъема на перевал.

Перевал Каратюрек в переводе с алтайского – «Черное сердце» 3 060 м.

Но бесподобная панорама, открывающаяся вам после преодоления препятствия, с лихвой компенсирует все трудности: Белуха, бесподобная в своей красоте, молочная гладь озера Ак-Кем, зеленоватое зеркальце Озера Духов, переливающаяся долина ручья Ярлу, многоцветие горных лугов.

Перевал обычно заснежен.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 15 км. В пути 7-8 часов.

5 день
Радиальный выход в долину Ярлу

Отдых в базовом лагере на озере Ак-Кем.

Для тех же, кто полон сил и желает продолжить поиск легендарного «Беловодья», радиальный выход в долину Ярлу налегке.

Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета. 

Кроме того, в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют «местом силы» под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 5 км. В пути 3-4 часа.

6 день
Радиальная пешая экскурсия к «Долине Семи Озер»

Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над Долиной Семи Озер.

Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины.

По пути Вы увидите часовню Архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 7 км. В пути 4-5 часов.

7 день
оз. Ак-Кем – р. Ак-Кем

Завтрак, сбор лагеря. Прощание с г. Белухой и оз. Ак-Кем.

Спуск вдоль реки Ак-Кем.

«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода».

Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.

Осмотр водопада Текелю.

На пути встречаются несколько непростых участков маршрута над горной рекой.

Ночевка на склоне горы рядом с ручьем.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 18 км. В пути 7-8 часов.

8 день
р. Ак-Кем – перевал Кузуяк – с. Тюнгур

Завтрак, сбор лагеря.

Пеший переход до стоянки «Три Березы».

От стоянки «Три Березы» нас ждет переезд на автомобиле повышенной проходимости через перевал Кузуяк (высота 1513 м), на котором встречается несколько шаман-деревьев, увешанных ленточками – дьяалма.

Ночевка в палатках на территории кемпинга в с. Тюнгур, ужин, баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 12 км. Авто: 18 км, возможен пеший переход через перевал по погодным условиям. В пути 7-8 часов.

9 день
с. Тюнгур – устье реки Аргут

Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.

Начало водной части похода.

В этот день Вам предстоит пройти самое серьезное препятствие Верхней Катуни – «Аккемский прорыв» 4-5 категории сложности, который начинается ниже устья реки Ак-Кем.

Рафтинг по ущелью в районе «Аккемского прорыва» – «бесконечные» километры бурной воды, заключенной в узком ущелье с отвесными скалами.

В Аккемском прорыве выделяют несколько ступеней, каждая из которых завершается узким пологим сливом.

Основное препятствие здесь – мощные валы высотой 2-3 метра в зависимости от уровня воды в реке.

Ночевка на месте слияния реки Аргут с Катунью, именно здесь расположен знаменитый музей туристов водников, в котором прямо под открытым небом расположено большое количество экспонатов из дерева, металла и камня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 35 км, 5-6 часов.

10 день
Устье реки Аргут – устье реки Чуя

Относительно спокойный день, сплав от устья реки Аргут до устья реки Чуя.

Во время сплава есть возможность полюбоваться красотами Алтая.

На водном пути многочисленные перекаты и пороги 2 к.с.

Сплав заканчивается в месте слияния Чуи и Катуни.

Этот участок не сложен для прохождения.

Ночевка на берегу реки Катунь.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 20 км, 3-4 часа.

11 день
Устье реки Чуя – «Свадебная поляна»

Начало сплава по Средней Катуни.

Здесь уже Катунь, принявшая выше реки Аргут и Чую, становится более мощной – большие валы даже на шиверах поднимаются на 2-3 метра, водовороты, бочки все это ждет Вас на Средней Катуни.

День начинается с прохождения красивого и эффектного порога 4 категории сложности «Ильгумень».

Далее следует довольно сложный участок, начинающийся сразу же за устьем правого притока Катуни реки Кадрин, порог «Кадринская труба» (4 к.с.).

Этот участок Катуни будет держать Вас в напряжении в течении нескольких километров, новые эмоции и впечатления гарантированы.

Ночевка на «Свадебной поляне».

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 50 км, 7-8 часов.

12 день
«Свадебная поляна» – стоянка «Петроглифы»

В этот день Вам предстоит пройти самое грозное испытание на Средней Катуни – это двухступенчатый порог «Шабаш» 4-5 к. с.

Название этого порога говорит само за себя. 

В обязательном порядке экипажи выходят на берег для разведки порога.

Также есть возможность обойти препятствие по берегу.

Далее проходим два красивых порога «Каянча-1» и «Каянча-2», после чего остановка на ночлег возле живописного ручья Кемикапчан.

Здесь у Вас будет возможность посетить древние наскальные рисунки Петроглифы, возраст которых составляет около 5 тыс. лет.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 25 км, 4-5 часов.

13 день
Стоянка &quot;Петроглифы&quot; – с. Куюс

Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.

Завершаем сплав в с. Куюс. 

Ночевка в палаточном кемпинге, баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 30 км, 4-5 часов.

14 день
с. Куюс – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск

После окончания сплава отъезд в Барнаул, Новосибирск. По дороге заезжаем на сувенирный рынок.

Питание включено: завтрак.

Авто (до Барнаула): 390 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

Проживание

На активной части маршрута туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В 1-ый, 8-ый и 13-ый день тура размещение в палатках на территории кемпинга. 

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Внутримаршрутные переезды по программе
  • Вездеходная заброска во 2-й и 8-й день тура до урочища Елань и от стоянки "Три березы". По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути
  • Аренда вьючных лошадей 2,3,4 дни тура
  • Услуги гидов-инструкторов, конюхов
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Баня по программе, в восьмой и тринадцатый день тура
  • Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой и тринадцатый день тура
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни тура
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и двенадцатый день тура
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
  • надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
  • походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви;
  • неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
  • сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
  • удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • на сплав выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.

Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

Группа, выходящая в пеше-водный поход на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Горному Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • Аспирин (1 уп.);
  • Цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Как забронировать тур иностранному туристу?

При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.

На каком транспорте будет организован трансфер, сколько по времени мы будем в дороге?

Автобус, либо микроавтобус на каждый определенные заезд выделяется исходя из количества человек приезжающих в определенную дату. Это может быть небольшой микроавтобус, либо большой автобус импортного или отечественного производства. От Барнаула до Тюнгура около 700 км, по этому в дороге не менее 13-14 часов. Большая часть пути до Тюнгура проходит по российскому бездорожью! Из-за постоянной тряски в салон иногда попадает пыль. Сидения в авто хорошие, но не супер комфортные, а расстояния очень большие, поэтому следует морально подготовиться. Но все эти неудобства стоят того.

Сколько (в среднем) в походе весит рюкзак?

Вес рюкзака для данного похода зависит от того, сколько вещей и принадлежностей человек берёт с собой. Так как у нас при подъеме на озеро Аккем в 2,3,4 дни все продукты и групповые вещи поднимают вьючные лошади, то рюкзак при подъеме будет весить ровно столько, сколько вещей вы возьмете с собой из дома (возможно получится даже немного разгрузить). Дополнительный вес добавится при спуске от озера Аккем до с. Тюнгур, так как вьючных лошадей с нами уже не будет, все общее снаряжении и продукты на 2 дня равномерно распределяются между всеми участниками похода. Традиционно во время движения разгружаем тех, кому тяжело,"в пользу" тех, кто способен нести больше.

Можно ли заказать персональную вьючную лошадь, либо подняться до озера Аккем в седле?

Да, стоимость аренды одной лошади на подъем уточняйте при бронировании тура.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.

В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Часто ли бывают привалы?

Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.

Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?

В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в с. Тюнгур и небольшом удалении. На сплаве в некоторые дни будут места с покрытием МТС.

Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
  • в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

На какой день покупать обратный билет?

Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

  • в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
  • в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
  • в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
  • в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Какие есть особенности у маршрута?

Главное препятствие на пешей части маршрута перевал Каратюрек (3060 м). Предлагаем пройти первую пешею часть маршрута до оз. Ак-Кем – это первые четыре дня маршрута с конным сопровождением: лошади везут только общественное снаряжение и продукты. Личное снаряжение туристы несут сами для этого необходимо иметь свой рюкзак объемом не менее 80 литров (к личному снаряжению относится спальник и все вещи, которые турист привезет с собой). Для перевозки груза используются лошади из расчета на трех туристов одна лошадь. После оз. Ак-Кем туристы переносят все вещи самостоятельно включая и общественное снаряжение – это два последних дня пешей части.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?

Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие требования к участнику тура?

Данный маршрут специальной туристической подготовки не требует, однако участники должны быть в хорошей физической форме. Если вы ни разу не были в многодневном походе, то лучше для начала остановится на более простом туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
15 июня 2022
Тур: замечательные места с возможностью сходить в горы в свободное время на первой базе. Домики комфортные, рядом с рекой. Во время тура была страховка и по маршруту сопровождение газелей. Особый респект инструкторам: Артёму и Мише и страховочному катамарану.
С
26 мая 2022
Добрый день.
Организация отличная, с нами постоянно был на связи менеджер проекта, нам отвечали на наши вопросы, мы не были сами по себе. также нам сделали дополнительного скидку, за второе путешествие через Большую Страну, мы остались довольны, думаем о поездке на Камчатку!
Н
23 мая 2022
Хорошо организован тур.
Спасибо!

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