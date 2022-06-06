Приглашаем вас в незабываемое путешествие на майские праздники. Комфортный авто-пеший тур по Горному Алтаю позволит нам окунутся в сказочные виды горных вершин и озёр, благоухающих и покрытых сиреневыми первоцветами.

Доедем до перевала Кату-Ярык и увидим эпичные виды долины Чулышман

Побываем в невероятном месте среди гор, которых буквально можно коснуться рукой

Проедем по одной из самых красивых дорог мира

Программа тура по дням

1 день г. Горно-Алтайск – п. Чибит

Сбор группы в 11:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 11:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск. До Горно-Алтайска можно добраться на самолёте, либо на автобусе из Новосибирска, Барнаула или Бийска. В дороге проведем 6-7 часов. По пути сделаем остановку на обед. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман. С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы. Пейзаж завораживает с первых секунд созерцания. По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая. Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни. В с. Акташ разместимся на базе отдыха.



В зависимости от времени приезда на базу отдыха, мы прогуляемся по окрестностям, сходим в местный супермаркет или поиграем в настольные игры. Протяженность пути: 350 км авто.

2 день с. Акташ – Марс – Гейзерное озеро

Утром отправимся в уникальное место под название Красные горы. Туристы прозвали его Марс. И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности. Фотографии здесь получаются наиболее колоритные. Здесь девушки очень любят фотографироваться в платьях. Идеальный цвет одежды для такого ландшафта – ярко-синий. На обратном пути заедем на знаменитое Гейзерное озеро. По возвращению доедем и прогуляемся несколько километров до Уларских водопадов. У более крупного из них высота падения воды до 30 метров! Весной они чрезвычайно прекрасны.



Вечером поиграем в настольные игры и поделимся впечатлениями от насыщенного дня. Протяженность пути: 160 км авто, 4 км пешком.

3 день с. Акташ – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык

Утром поедем в сторону п. Улаган. При необходимости можно остановится в супермаркете в районом центре – поселке Улаган. Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии. С перевала эпичный вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз. В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на красивый водопад в висячей долине. Протяженность пути: 200 км авто, 2 км пешком.

4 день с. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Курайская степь – ущелье Актру

Еще до рассвета выдвинемся в путь. Остановимся у дороги и прогуляемся до шикарной смотровой площадки. Встретим рассвет наблюдая как восходящее солнце освещает Северо-Чуйский хребет, а снежные пики будут ослеплять нам глаза. Знаменитая Курайская степь с разрезающей ее рекой Чуя вам покажутся не менее живописными. Этот безупречный пейзаж надолго останется в нашей памяти как одно из самых ярких моментов путешествия. После едем до поселка Курай, где пересаживаемся на вездеход, который забросит нас в ущелье Актру. Только сама дорога до ущелья, это целое приключение. В ущелье разместимся в уютных 2-3-4х местных номерах. Виды из окна превосходят все ожидания. Ты находишься в самом сердце высоких снежных гор. Порой кажется, что до них можно дотянуться руками.



Остаток дня посвятим прогулке по окрестным горным тропам, любуясь каменными громадинами, покрытыми снегом. Протяженность пути: 40 км авто, 30 км вездеход, до 8 км пешком.

5 день Ущелье Актру

Сегодня, в зависимости от состояния желания группы можно подняться на перевал Учитель или прогуляться в сторону Бараньих лбов, обогнув гору Караташ с другой стороны. В любом случае, куда бы мы не пошли нас будет сопровождать уникальное зрелище огромных гор и снежных вершин. Протяженность пути: 12-14 км пешком.

6 день Ущелье Актру – Курай – с. Усть-Сема

Утром выезжаем из ущелья Актру также на вездеходе (3-4 часа). Переезд до Усть-Семы займет у нас примерно 6 часов. Размещаемся в живописном месте на базе не далеко от п. Усть-Семы. Остаток дня мы проведем на прогулке по окрестностям. Размещение 2-3-4-х местное. Протяженность пути: 30 км вездеход, 320 км авто.

7 день Усть-Сема – г. Горно-Алтайск