Сбор группы в 11:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 11:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск.
До Горно-Алтайска можно добраться на самолёте, либо на автобусе из Новосибирска, Барнаула или Бийска.
В дороге проведем 6-7 часов.
По пути сделаем остановку на обед.
Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман.
С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы.
Пейзаж завораживает с первых секунд созерцания.
По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая.
Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни.
В с. Акташ разместимся на базе отдыха.
В зависимости от времени приезда на базу отдыха, мы прогуляемся по окрестностям, сходим в местный супермаркет или поиграем в настольные игры.
Протяженность пути: 350 км авто.
Утром отправимся в уникальное место под название Красные горы.
Туристы прозвали его Марс.
И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности.
Фотографии здесь получаются наиболее колоритные.
Здесь девушки очень любят фотографироваться в платьях.
Идеальный цвет одежды для такого ландшафта – ярко-синий.
На обратном пути заедем на знаменитое Гейзерное озеро.
По возвращению доедем и прогуляемся несколько километров до Уларских водопадов.
У более крупного из них высота падения воды до 30 метров!
Весной они чрезвычайно прекрасны.
Вечером поиграем в настольные игры и поделимся впечатлениями от насыщенного дня.
Протяженность пути: 160 км авто, 4 км пешком.
Утром поедем в сторону п. Улаган.
При необходимости можно остановится в супермаркете в районом центре – поселке Улаган.
Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии.
С перевала эпичный вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз.
В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на красивый водопад в висячей долине.
Протяженность пути: 200 км авто, 2 км пешком.
Еще до рассвета выдвинемся в путь.
Остановимся у дороги и прогуляемся до шикарной смотровой площадки.
Встретим рассвет наблюдая как восходящее солнце освещает Северо-Чуйский хребет, а снежные пики будут ослеплять нам глаза.
Знаменитая Курайская степь с разрезающей ее рекой Чуя вам покажутся не менее живописными.
Этот безупречный пейзаж надолго останется в нашей памяти как одно из самых ярких моментов путешествия.
После едем до поселка Курай, где пересаживаемся на вездеход, который забросит нас в ущелье Актру.
Только сама дорога до ущелья, это целое приключение.
В ущелье разместимся в уютных 2-3-4х местных номерах.
Виды из окна превосходят все ожидания.
Ты находишься в самом сердце высоких снежных гор.
Порой кажется, что до них можно дотянуться руками.
Остаток дня посвятим прогулке по окрестным горным тропам, любуясь каменными громадинами, покрытыми снегом.
Протяженность пути: 40 км авто, 30 км вездеход, до 8 км пешком.
Сегодня, в зависимости от состояния желания группы можно подняться на перевал Учитель или прогуляться в сторону Бараньих лбов, обогнув гору Караташ с другой стороны.
В любом случае, куда бы мы не пошли нас будет сопровождать уникальное зрелище огромных гор и снежных вершин.
Протяженность пути: 12-14 км пешком.
Утром выезжаем из ущелья Актру также на вездеходе (3-4 часа).
Переезд до Усть-Семы займет у нас примерно 6 часов.
Размещаемся в живописном месте на базе не далеко от п. Усть-Семы.
Остаток дня мы проведем на прогулке по окрестностям.
Размещение 2-3-4-х местное.
Протяженность пути: 30 км вездеход, 320 км авто.
Утром, после завтрака выезжаем в Горно-Алтайск.
Дорога займет примерно 2 часа.
В пути мы сделаем остановку на сувенирном рынке.
Нельзя уехать с Алтая, не купив сувениры, как съедобные, так и нет.
Ориентировочное время прибытия в г. Горно-Алтайск в 13-14:00.
Советуем приобретать билеты на вечерние рейсы. Либо остаться еще на день и погулять по столице Республики Алтай. Если вы едете через г. Новосибирск, к посещению рекомендуем местный зоопарк, аквапарк и океанариум.
Протяженность пути: 80 км авто.
Тур предусматривает 2-3-4-х местное размещение в уютных гостевых домах и на базах отдыха.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».