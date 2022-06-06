Весенний Алтай

Приглашаем вас в незабываемое путешествие на майские праздники

5
3 отзыва
Приглашаем вас в незабываемое путешествие на майские праздники.

Комфортный авто-пеший тур по Горному Алтаю позволит нам окунутся в сказочные виды горных вершин и озёр, благоухающих и покрытых сиреневыми первоцветами.
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Весенний Алтай
Ближайшие даты:
01
мая

Что вас ожидает 🤩

Знаменитый Чуйский тракт
Знаменитый Чуйский тракт
Проедем по одной из самых красивых дорог мира
Пробуждение Алтая
Пробуждение Алтая
Увидим цветущие сиреневые склоны маральника
Колоритная фотосессия на Марсе
Колоритная фотосессия на Марсе
Погуляем по марсианским ландшафтам Красных полей
Ущелье Актру
Ущелье Актру
Побываем в невероятном месте среди гор, которых буквально можно коснуться рукой
Сказочная долина Чулышман
Сказочная долина Чулышман
Доедем до перевала Кату-Ярык и увидим эпичные виды долины Чулышман

Программа тура по дням

1 день
г. Горно-Алтайск – п. Чибит

Сбор группы в 11:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 11:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск. 

До Горно-Алтайска можно добраться на самолёте, либо на автобусе из Новосибирска, Барнаула или Бийска. 

В дороге проведем 6-7 часов.

По пути сделаем остановку на обед.

Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман

С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы. 

Пейзаж завораживает с первых секунд созерцания.

По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая. 

Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни. 

В с. Акташ разместимся на базе отдыха.

В зависимости от времени приезда на базу отдыха, мы прогуляемся по окрестностям, сходим в местный супермаркет или поиграем в настольные игры.

Протяженность пути: 350 км авто.

г. Горно-Алтайск – п. Чибитг. Горно-Алтайск – п. Чибитг. Горно-Алтайск – п. Чибитг. Горно-Алтайск – п. Чибитг. Горно-Алтайск – п. Чибитг. Горно-Алтайск – п. Чибит
2 день
с. Акташ – Марс – Гейзерное озеро

Утром отправимся в уникальное место под название Красные горы.

Туристы прозвали его Марс. 

И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности. 

Фотографии здесь получаются наиболее колоритные. 

Здесь девушки очень любят фотографироваться в платьях. 

Идеальный цвет одежды для такого ландшафта – ярко-синий.

На обратном пути заедем на знаменитое Гейзерное озеро.

По возвращению доедем и прогуляемся несколько километров до Уларских водопадов.

У более крупного из них высота падения воды до 30 метров! 

Весной они чрезвычайно прекрасны.

Вечером поиграем в настольные игры и поделимся впечатлениями от насыщенного дня.

Протяженность пути: 160 км авто, 4 км пешком.

с. Акташ – Марс – Гейзерное озерос. Акташ – Марс – Гейзерное озерос. Акташ – Марс – Гейзерное озерос. Акташ – Марс – Гейзерное озерос. Акташ – Марс – Гейзерное озерос. Акташ – Марс – Гейзерное озеро
3 день
с. Акташ – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык

Утром поедем в сторону п. Улаган. 

При необходимости можно остановится в супермаркете в районом центре – поселке Улаган. 

Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии.

С перевала эпичный вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз. 

В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на красивый водопад в висячей долине.

Протяженность пути: 200 км авто, 2 км пешком.

с. Акташ – озеро Киделю – перевал Кату-Ярыкс. Акташ – озеро Киделю – перевал Кату-Ярыкс. Акташ – озеро Киделю – перевал Кату-Ярыкс. Акташ – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык
4 день
с. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Курайская степь – ущелье Актру

Еще до рассвета выдвинемся в путь.

Остановимся у дороги и прогуляемся до шикарной смотровой площадки. 

Встретим рассвет наблюдая как восходящее солнце освещает Северо-Чуйский хребет, а снежные пики будут ослеплять нам глаза.

Знаменитая Курайская степь с разрезающей ее рекой Чуя вам покажутся не менее живописными.

Этот безупречный пейзаж надолго останется в нашей памяти как одно из самых ярких моментов путешествия. 

После едем до поселка Курай, где пересаживаемся на вездеход, который забросит нас в ущелье Актру. 

Только сама дорога до ущелья, это целое приключение.

В ущелье разместимся в уютных 2-3-4х местных номерах.

Виды из окна превосходят все ожидания.

Ты находишься в самом сердце высоких снежных гор. 

Порой кажется, что до них можно дотянуться руками.

Остаток дня посвятим прогулке по окрестным горным тропам, любуясь каменными громадинами, покрытыми снегом.

Протяженность пути: 40 км авто, 30 км вездеход, до 8 км пешком.

с. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Курайская степь – ущелье Актрус. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Курайская степь – ущелье Актрус. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Курайская степь – ущелье Актрус. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Курайская степь – ущелье Актру
5 день
Ущелье Актру

Сегодня, в зависимости от состояния желания группы можно подняться на перевал Учитель или прогуляться в сторону Бараньих лбов, обогнув гору Караташ с другой стороны. 

В любом случае, куда бы мы не пошли нас будет сопровождать уникальное зрелище огромных гор и снежных вершин.

Протяженность пути: 12-14 км пешком.

Ущелье АктруУщелье АктруУщелье АктруУщелье Актру
6 день
Ущелье Актру – Курай – с. Усть-Сема

Утром выезжаем из ущелья Актру также на вездеходе (3-4 часа). 

Переезд до Усть-Семы займет у нас примерно 6 часов. 

Размещаемся в живописном месте на базе не далеко от п. Усть-Семы. 

Остаток дня мы проведем на прогулке по окрестностям. 

Размещение 2-3-4-х местное.

Протяженность пути: 30 км вездеход, 320 км авто.

Ущелье Актру – Курай – с. Усть-СемаУщелье Актру – Курай – с. Усть-СемаУщелье Актру – Курай – с. Усть-СемаУщелье Актру – Курай – с. Усть-Сема
7 день
Усть-Сема – г. Горно-Алтайск

Утром, после завтрака выезжаем в Горно-Алтайск.

Дорога займет примерно 2 часа.

В пути мы сделаем остановку на сувенирном рынке.

Нельзя уехать с Алтая, не купив сувениры, как съедобные, так и нет.

Ориентировочное время прибытия в г. Горно-Алтайск в 13-14:00.

Советуем приобретать билеты на вечерние рейсы. Либо остаться еще на день и погулять по столице Республики Алтай. Если вы едете через г. Новосибирск, к посещению рекомендуем местный зоопарк, аквапарк и океанариум.

Протяженность пути: 80 км авто.

Усть-Сема – г. Горно-АлтайскУсть-Сема – г. Горно-АлтайскУсть-Сема – г. Горно-Алтайск

Проживание

Тур предусматривает 2-3-4-х местное размещение в уютных гостевых домах и на базах отдыха.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по всему маршрутутрансфер на вездеходе в ущелье Актру и обратнотрансфер на вездеходе на Марспроживание на базах отдыха (2-3-4-х местное размещение)перекусы в виде пикника на большие дневные переходы/переезды (готовит гид)инструкторское сопровождение и экскурсионная программабилеты на все экскурсионные объекты
  • Запланированные программойбаня в Актруфирменная футболка
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратнокафе по дороге Горно-Алтайск – Акташ – Горно-Алтайскпитание в кафе и на базах отдыха (примерно 300 – 600 руб. за прием пищи)чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак 60-80л для всех вещей;
  • Рюкзак 20-30л (для дневных выходов);
  • Накидка на рюкзак от дождя;
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая);

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые, либо высокие ботинки (дополнительно можно взять сапоги из ЭВА);
  • Сланцы (для дома);
  • Куртка непродуваемая;
  • Дождевик;
  • Куртка утепленная;
  • Кофта флисовая (2 шт);
  • Термобельё (нательное белье);
  • 1-2 футболки;
  • Штаны на выходы из плотного материала;
  • Шапка флисовая, либо аналог;
  • Перчатки флисовые, либо аналог;
  • Носки 2-3пары;
  • Теплые носки (для дома);
  • Нижнее бельё;

Что ещё взять:

  • Средства личной гигиены (Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь, дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка.);
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинта (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • Очки солнцезащитные;
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • Платье для девушек (красивых фоточек);
  • Помада гигиеническая с SPF;
  • Термос 0,7 -1 л;
  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Зарядные устройства;

Документы:

  • Паспорт;
  • Медицинский полис;
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.) 10тр наличными + карта.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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