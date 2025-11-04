читать дальше

на небольшой автомобиле. И то что возвращается нужно будет ночью. Но все мои переживания развеялись как дым) Денис прекрасный, опытный интересный экскурсовод и чудесный человек. Экскурсия хоть и далекая пролетела очень легко и оставила массу незабываемых впечатлений. Я совсем не устала, хоть мы проехали за один день 900 км😮😅 Поднимались на водопад и на горы. Это было весело. Мне еще повезло и я была в группе вдвоем с еще одной отличной девушкой. Несмотря на то что нас оказалось всего двое, Денис не стал отменять экскурсию. За что ему отдельное спасибо!!! Потому как я приезжала ради этой экскурсии на Плтай за все лето. Денис интересно все рассказывал, но не загружал информацией. Как водитель он просто асс, так что ехать с ним не страшно и комфортно. А кроме того он просто вертуозно проехал весь путь на легковом авто и мы не пересаживались к Марсу на внедорожник!! Это вообще отдельный уровень мастерства 👍🏼 И вобще он очень душевный человек, умеет расположить, потому у меня возникло ощущение почти с начала эксплуатации, что я еду с давно знакомым, близкими людьми. 👍🏼