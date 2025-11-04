Экскурсия по Алтаю перенесёт в мир древних петроглифов и марсианских пейзажей. Путешественники увидят Семинский перевал, Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни. На пути встретятся водопад Ширлак и Гейзеровое озеро с уникальным природным рисунком. Участники узнают о свадебных традициях алтайцев и секретах их доброты. Путешествие проходит на комфортабельном транспорте, с заботой о безопасности и комфорте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные марсианские пейзажи
- 🗿 Древние петроглифы Калбак-Таш
- 🌊 Слияние рек Чуи и Катуни
- 🚐 Комфортное путешествие на Hyundai Grand Starex
- 🌿 Безопасность и комфорт на маршруте
Что можно увидеть
- Семинский перевал
- Чике-Таман
- Кордон
- Слияние Чуи и Катуни
- Калбак-Таш
- Водопад Ширлак
- Гейзеровое озеро
- Ледник Актру
- Алтайский Марс
Описание экскурсии
- Семинский перевал (15 мин) — зелёные склоны, свежий ветер и начало настоящего Алтая
- Чике-Таман (15 мин) — старинная часть Чуйского тракта
- Кордон (40 мин)
- Слияние Чуи и Катуни (15 мин)
- Калбак-Таш (30–40 мин) — один из важнейших археологических комплексов Алтая, где мы рассмотрим петроглифы
- Водопад Ширлак (10 мин) — небольшой, но живой водопад среди скал
- Гейзеровое озеро (40 мин) — по деревянной тропе подойдём к голубой воде
- Фотостоп на фоне ледника Актру (10 мин)
- Алтайский Марс (1 час) — окрашенные ветром розовые, охристые, красные холмы
Вы узнаете:
- О свадебных традициях алтайцев
- В чём секрет доброты местных жителей
- Почему Калбак-Таш называют шаманским местом
- Как устроены петроглифы и кто, как и когда их создавал
- Историю Чуйского тракта и Цаплинского моста
- Чем уникально Гейзеровое озеро
Организационные детали
- Протяжённость пути — около 350 км в одну сторону
- Поездка проходит на Hyundai Grand Starex, при необходимости установим детские кресла
- Мы позаботимся о вашей безопасности и комфорте во время путешествия: горячий чай, репелленты и чистые одеяла у нас всегда с собой, а страховка на случай укуса клещей входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается проход к озеру и петроглифам — в общей сложности 450 ₽ с чел. и обед в кафе, где вкусно и сытно
- Экскурсию для вас проведёт один из опытных и весёлых гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 71 туриста
Добрый день. Меня зовут Денис, и я много лет организую экскурсии и туры. Родился в Республике Алтай и знаю практически всё о ней. Все экскурсии наша компания проводит официально, со всеми страховками (страхование пассажиров, страхование от укуса клеща).Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
4 ноя 2025
Не экскурсия, а трансфер. Дорога дальняя и утомительная, но виды шикарные и это того стоит.
Кристина
12 сен 2025
Одно из лучших экскурсий. Но рассчитывайте время, поездка длится часов 15-17, не меньше.
Нас забрали в 7.00, мы и вернулись в 2.00 ночи.
Очень насыщенная программа. Мы объездили почти все популярные локации
Нас забрали в 7.00, мы и вернулись в 2.00 ночи.
Очень насыщенная программа. Мы объездили почти все популярные локации
Е
Екатерина
6 сен 2025
Были с мужем на этой экскурсии и нисколько не пожалели, это было отличное решение! Одна из самых лучших экскурсий, на которых мы были! Организатор экскурсии, Денис, рассказывал о местах очень интересные факты! Мы просто в восторге! Эта экскурсия на весь день подарила невероятные впечатления и воспоминания очень надолго! Огромное спасибо! Безумно красиво и интересно!
Татьяна
1 сен 2025
Спасибо Денису, внимательный и отзывчивый человек.
Это самый дальний маршрут
Все прошло достойно!
Это самый дальний маршрут
Все прошло достойно!
Наталья
29 авг 2025
Экскурсия понравилась очень!
С нами был водитель, не экскурсовод, все же старался нам что то рассказать. И это оказалась самая яркая экскурсия! Нас провезли по таким интересным локациям! Об Алтае, природе, жизни и традициях я узнала из других экскурсий., но именно эта больше всех осталась в памяти.
С нами был водитель, не экскурсовод, все же старался нам что то рассказать. И это оказалась самая яркая экскурсия! Нас провезли по таким интересным локациям! Об Алтае, природе, жизни и традициях я узнала из других экскурсий., но именно эта больше всех осталась в памяти.
Е
Елена
24 авг 2025
Хочется выразить огромную благодарность Денису за сказочный день, проведённый в красивейших местах Алтая! Мы очень долго искали свою идеальную экскурсию, натыкались на недобросовестных людей, разочаровывались, отправлялись в путь с некой
С
Софья
23 авг 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо водителю Павлу за создание теплой веселой атмосферы, показал самые красивые места Алтая, рассказал много интересного.
Обязательно стоит посетить всем, виды невероятные!
Обязательно стоит посетить всем, виды невероятные!
И
Инна
17 авг 2025
Это была незабываемая поездка! Спасибо огромное Денису за прекрасное путешествие! Одна из самых далеких экскурсий на Марс из Манжерка. И я переживала вернемся ли за один день. Проедим ли везде
Регина
28 июл 2025
Не экскурсия, а трансфер. Дорога дальняя и утомительная, но виды шикарные и это того стоит.
Е
Елена
25 июл 2025
Отлично проехали весь Чуйский тракт. Побывали в супер интересных местах, фотографии получились невероятной красоты.
Ирина
24 июл 2025
Потрясающая поездка. Всю жизнь мечтала увидеть снежные горы. Мечты сбываются. Ребят, будьте готовы, что путь ооочень долгий. Особенно тяжело ехать назад. Но, поверьте, это того стоит.
Ю
Юрий
10 июл 2025
Маршрут длинный, но он того стоит. Рекомендую!
А
Андрей
1 июл 2025
Не советую, это не экскурсия. Особо ничего не рассказывал, просто водитель. Обещал вернуть часть денег оплаченных через сервис (т. к. ему на руки оплатил полную сумму, а не остаток), так и не вернул. Одним словом - обманщик.
Денис
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей. И вам всего доброго:)
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
до 7 чел.
По Горному Алтаю с комфортом
Путешествие по Горному Алтаю: перевалы, водопады и древние петроглифы ждут вас! Уникальная экскурсия с местным гидом на комфортабельном транспорте
Начало: У парка Победы
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
от 57 600 ₽
64 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: В Горно-Алтайске по договорённости
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.