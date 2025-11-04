Мои заказы

Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе

Перевалы Алтая приведут вас в мир, напоминающий Марс. Путешествие подарит встречи с древними петроглифами и живописными природными объектами
Экскурсия по Алтаю перенесёт в мир древних петроглифов и марсианских пейзажей. Путешественники увидят Семинский перевал, Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни. На пути встретятся водопад Ширлак и Гейзеровое озеро с уникальным природным рисунком. Участники узнают о свадебных традициях алтайцев и секретах их доброты. Путешествие проходит на комфортабельном транспорте, с заботой о безопасности и комфорте
4.5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные марсианские пейзажи
  • 🗿 Древние петроглифы Калбак-Таш
  • 🌊 Слияние рек Чуи и Катуни
  • 🚐 Комфортное путешествие на Hyundai Grand Starex
  • 🌿 Безопасность и комфорт на маршруте
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе© Денис
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе© Денис
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе© Денис
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Чике-Таман
  • Кордон
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Калбак-Таш
  • Водопад Ширлак
  • Гейзеровое озеро
  • Ледник Актру
  • Алтайский Марс

Описание экскурсии

  • Семинский перевал (15 мин) — зелёные склоны, свежий ветер и начало настоящего Алтая
  • Чике-Таман (15 мин) — старинная часть Чуйского тракта
  • Кордон (40 мин)
  • Слияние Чуи и Катуни (15 мин)
  • Калбак-Таш (30–40 мин) — один из важнейших археологических комплексов Алтая, где мы рассмотрим петроглифы
  • Водопад Ширлак (10 мин) — небольшой, но живой водопад среди скал
  • Гейзеровое озеро (40 мин) — по деревянной тропе подойдём к голубой воде
  • Фотостоп на фоне ледника Актру (10 мин)
  • Алтайский Марс (1 час) — окрашенные ветром розовые, охристые, красные холмы

Вы узнаете:

  • О свадебных традициях алтайцев
  • В чём секрет доброты местных жителей
  • Почему Калбак-Таш называют шаманским местом
  • Как устроены петроглифы и кто, как и когда их создавал
  • Историю Чуйского тракта и Цаплинского моста
  • Чем уникально Гейзеровое озеро

Организационные детали

  • Протяжённость пути — около 350 км в одну сторону
  • Поездка проходит на Hyundai Grand Starex, при необходимости установим детские кресла
  • Мы позаботимся о вашей безопасности и комфорте во время путешествия: горячий чай, репелленты и чистые одеяла у нас всегда с собой, а страховка на случай укуса клещей входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается проход к озеру и петроглифам — в общей сложности 450 ₽ с чел. и обед в кафе, где вкусно и сытно
  • Экскурсию для вас проведёт один из опытных и весёлых гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 71 туриста
Добрый день. Меня зовут Денис, и я много лет организую экскурсии и туры. Родился в Республике Алтай и знаю практически всё о ней. Все экскурсии наша компания проводит официально, со всеми страховками (страхование пассажиров, страхование от укуса клеща).
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
3
2
1
1
М
Мария
4 ноя 2025
Не экскурсия, а трансфер. Дорога дальняя и утомительная, но виды шикарные и это того стоит.
Кристина
Кристина
12 сен 2025
Одно из лучших экскурсий. Но рассчитывайте время, поездка длится часов 15-17, не меньше.
Нас забрали в 7.00, мы и вернулись в 2.00 ночи.
Очень насыщенная программа. Мы объездили почти все популярные локации
читать дальше

высокогорья 🏔️
Спасибо большое Денису. С ним спокойно, комфортно, можно доверится(потому что дорога сложная и извилистая). И рассказал про Алтай, и сфоткал и яблоками даже угостил.
Кстати берите с собой наличку. За входы от 50₽ до 300₽, на марс пересаживают на уазики или на крузак(кому как повезет), трансфер 750₽ по плохой дороге. Тысяч 3 на человека примерно в общем надо брать нал. В горах связь плохо ловит. Переводом не получится.
Однозначно всем рекомендую экскурсию. Вживую еще красивее. Не пожалеете ☺️

Е
Екатерина
6 сен 2025
Были с мужем на этой экскурсии и нисколько не пожалели, это было отличное решение! Одна из самых лучших экскурсий, на которых мы были! Организатор экскурсии, Денис, рассказывал о местах очень интересные факты! Мы просто в восторге! Эта экскурсия на весь день подарила невероятные впечатления и воспоминания очень надолго! Огромное спасибо! Безумно красиво и интересно!
Татьяна
Татьяна
1 сен 2025
Спасибо Денису, внимательный и отзывчивый человек.
Это самый дальний маршрут
Все прошло достойно!
Наталья
Наталья
29 авг 2025
Экскурсия понравилась очень!
С нами был водитель, не экскурсовод, все же старался нам что то рассказать. И это оказалась самая яркая экскурсия! Нас провезли по таким интересным локациям! Об Алтае, природе, жизни и традициях я узнала из других экскурсий., но именно эта больше всех осталась в памяти.
Е
Елена
24 авг 2025
Хочется выразить огромную благодарность Денису за сказочный день, проведённый в красивейших местах Алтая! Мы очень долго искали свою идеальную экскурсию, натыкались на недобросовестных людей, разочаровывались, отправлялись в путь с некой
читать дальше

осторожностью, которая очень быстро была развеяна. Здесь сошлось всё: человечность и чуткость гида-организатора, который не просто возит в пропиаренные туристические точки, а стремится показать самое-самое, то, от чего захватывает дух, то, что не прописано в экскурсионных маршрутах, но как нельзя лучше знакомит с Алтаем! Дорога дальняя, но живописная (Чуйский тракт как никак), время пробегает быстро, вождение очень аккуратное, уверенное, сразу чувствуется профессионализм! Ещё раз огромное спасибо! Мы обязательно приедем снова!

С
Софья
23 авг 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо водителю Павлу за создание теплой веселой атмосферы, показал самые красивые места Алтая, рассказал много интересного.
Обязательно стоит посетить всем, виды невероятные!
И
Инна
17 авг 2025
Это была незабываемая поездка! Спасибо огромное Денису за прекрасное путешествие! Одна из самых далеких экскурсий на Марс из Манжерка. И я переживала вернемся ли за один день. Проедим ли везде
читать дальше

на небольшой автомобиле. И то что возвращается нужно будет ночью. Но все мои переживания развеялись как дым) Денис прекрасный, опытный интересный экскурсовод и чудесный человек. Экскурсия хоть и далекая пролетела очень легко и оставила массу незабываемых впечатлений. Я совсем не устала, хоть мы проехали за один день 900 км😮😅 Поднимались на водопад и на горы. Это было весело. Мне еще повезло и я была в группе вдвоем с еще одной отличной девушкой. Несмотря на то что нас оказалось всего двое, Денис не стал отменять экскурсию. За что ему отдельное спасибо!!! Потому как я приезжала ради этой экскурсии на Плтай за все лето. Денис интересно все рассказывал, но не загружал информацией. Как водитель он просто асс, так что ехать с ним не страшно и комфортно. А кроме того он просто вертуозно проехал весь путь на легковом авто и мы не пересаживались к Марсу на внедорожник!! Это вообще отдельный уровень мастерства 👍🏼 И вобще он очень душевный человек, умеет расположить, потому у меня возникло ощущение почти с начала эксплуатации, что я еду с давно знакомым, близкими людьми. 👍🏼

Регина
Регина
28 июл 2025
Не экскурсия, а трансфер. Дорога дальняя и утомительная, но виды шикарные и это того стоит.
Е
Елена
25 июл 2025
Отлично проехали весь Чуйский тракт. Побывали в супер интересных местах, фотографии получились невероятной красоты.
Ирина
Ирина
24 июл 2025
Потрясающая поездка. Всю жизнь мечтала увидеть снежные горы. Мечты сбываются. Ребят, будьте готовы, что путь ооочень долгий. Особенно тяжело ехать назад. Но, поверьте, это того стоит.
Ю
Юрий
10 июл 2025
Маршрут длинный, но он того стоит. Рекомендую!
А
Андрей
1 июл 2025
Не советую, это не экскурсия. Особо ничего не рассказывал, просто водитель. Обещал вернуть часть денег оплаченных через сервис (т. к. ему на руки оплатил полную сумму, а не остаток), так и не вернул. Одним словом - обманщик.
Денис
Денис
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей. И вам всего доброго:)

Все экскурсии в Горно-Алтайске