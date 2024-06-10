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Алтай — энергетически наполненный регион, где отдыхаешь душой. Наша экскурсия поможет разобраться в себе и даже переосмыслить свою жизнь. Вы посетите этнокомплекс, основанный белым шаманом Артёмом Игнатенко. Он создал в нём уникальные объекты — музей и пантеон славянских богов. Вы увидите костюм шамана и узнаете о прошлом народов Алтая.