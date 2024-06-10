Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке

Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Алтай — энергетически наполненный регион, где отдыхаешь душой. Наша экскурсия поможет разобраться в себе и даже переосмыслить свою жизнь. Вы посетите этнокомплекс, основанный белым шаманом Артёмом Игнатенко. Он создал в нём уникальные объекты — музей и пантеон славянских богов. Вы увидите костюм шамана и узнаете о прошлом народов Алтая.
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Памятник туристу, или Пилигрим. На границе Республики Алтай и Алтайского края вы увидите скульптуру, воплощающую собирательный, по-доброму ироничный образ туриста-походника — любителя Алтая.
  • Памятный знак с указом императрицы Елизаветы Петровны. На пути вам встретится огромный валун с барельефом самодержицы и выдержкой из её указа о принятии алтайских земель в состав территории Российской империи.
  • Этнокомплекс «Легенда». Вы окажетесь в родовом поместье шамана Артёма Игнатенко. Увидите музей-панораму малых коренных народов края. Взглянете на идола «Золотая Баба», главный бубен Алтая, пантеон богов. Погрузитесь в историческое прошлое жизни и быта местного населения. Экскурсию проведёт сам Артём Игнатенко. Он напомнит о важности семейных ценностей.
  • Дом, в котором проходило детство Василия Шукшина. Здесь на мастер-классе вы изготовите обрядовую куклу.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне или микроавтобусе, услуги гида, посещение этнокомплекса и дома Шукшина, мастер-класс.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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