Алтай — энергетически наполненный регион, где отдыхаешь душой. Наша экскурсия поможет разобраться в себе и даже переосмыслить свою жизнь. Вы посетите этнокомплекс, основанный белым шаманом Артёмом Игнатенко. Он создал в нём уникальные объекты — музей и пантеон славянских богов. Вы увидите костюм шамана и узнаете о прошлом народов Алтая.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник туристу, или Пилигрим. На границе Республики Алтай и Алтайского края вы увидите скульптуру, воплощающую собирательный, по-доброму ироничный образ туриста-походника — любителя Алтая.
- Памятный знак с указом императрицы Елизаветы Петровны. На пути вам встретится огромный валун с барельефом самодержицы и выдержкой из её указа о принятии алтайских земель в состав территории Российской империи.
- Этнокомплекс «Легенда». Вы окажетесь в родовом поместье шамана Артёма Игнатенко. Увидите музей-панораму малых коренных народов края. Взглянете на идола «Золотая Баба», главный бубен Алтая, пантеон богов. Погрузитесь в историческое прошлое жизни и быта местного населения. Экскурсию проведёт сам Артём Игнатенко. Он напомнит о важности семейных ценностей.
- Дом, в котором проходило детство Василия Шукшина. Здесь на мастер-классе вы изготовите обрядовую куклу.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне или микроавтобусе, услуги гида, посещение этнокомплекса и дома Шукшина, мастер-класс.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 34 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов — коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!Задать вопрос
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