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Встреча в Барнауле. Трансфер в Курай по Чуйскому тракту, размещение в лагере на турбазе

Встреча участников в Барнауле.

В 8 утра выезжаем в сторону Республики Алтай по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в десятку красивейших дорог России по версии National Geografic.

По пути остановимся на обед и ужин в кафе.

После прибытия в Курай на транспорте повышенной проходимости доедем прямо до базового лагеря на высоту 2200 метров.

В пути: 10 часов на микроавтобусе, 3 часа на пассажирском внедорожнике

Проживание: в палатках на территории турбазы