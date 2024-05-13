Восхождение на Актру

Групповой тур в Горно-Алтайске
Отправляемся покорять Актру — одну из наиболее известных вершин на Алтае.

Эта пирамида высотой в четыре километра всегда привлекала в район множество альпинистов и горных туристов.

Совершив восхождение с нами, вы увидите разноликий Алтай — зелёные поляны с вековыми кедрами, бескрайнее звёздное небо над вашей палаткой на Голубом озере, сверкающие ледники и долины Северо-Чуйского хребта и многое другое. Алтай для каждого свой и мы предлагаем тебе познакомиться с ним поближе!
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Ближайшие даты:
13
мая
1
июн
15
июн
27
июл

Что вас ожидает:

Голубое озеро
Голубое озеро
Пройдём по живописной тропе к высокогорному озеру всех оттенков бирюзового, расположенному на высоте 2840 метров
Походная романтика
Походная романтика
Полевая кухня, уютные вечера у костра, песни под гитару и звёздное станут нашими верными спутниками
Восхождение на Актру
Восхождение на Актру
Под сопровождением опытных гидов покорим высшую точку района — 4044 метра по маршруту гребневая 3А

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Барнауле. Трансфер в Курай по Чуйскому тракту, размещение в лагере на турбазе

Встреча участников в Барнауле.

В 8 утра выезжаем в сторону Республики Алтай по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в десятку красивейших дорог России по версии National Geografic.

По пути остановимся на обед и ужин в кафе.

После прибытия в Курай на транспорте повышенной проходимости доедем прямо до базового лагеря на высоту 2200 метров.

В пути: 10 часов на микроавтобусе, 3 часа на пассажирском внедорожнике
Проживание: в палатках на территории турбазы

Встреча в Барнауле. Трансфер в Курай по Чуйскому тракту, размещение в лагере на турбазеВстреча в Барнауле. Трансфер в Курай по Чуйскому тракту, размещение в лагере на турбазеВстреча в Барнауле. Трансфер в Курай по Чуйскому тракту, размещение в лагере на турбазе
2 день

Акклиматизация, восхождение перевал Учитель

Этот день посвятим акклиматизации.

Поднимемся на перевал Учитель высотой 3050 метров. Оттуда открывается потрясающий вид на Курайскую степь.

В пути: 6 — 8 часов пешком
Размещение: в палатках на территории базы

Акклиматизация, восхождение перевал УчительАкклиматизация, восхождение перевал УчительАкклиматизация, восхождение перевал Учитель
3 день

Треккинг к Голубому озеру

До обеда отдыхаем, наслаждаемся видами, распределяем продукты, упаковываем рюкзаки.

После обеда выходим в сторону Голубого озера, расположенного уже в зоне ледника Большой Актру на высоте около 2800 метров.

Сначала тропа идёт в зоне леса и постепенно поднимается всё выше, открывая виды окружающих вершин и ледников.

Сегодня мы уже увидим цель нашего путешествия — вершину Актру (4044 м).

Ночуем на Голубом озере.

В пути: 3 часа пешком
Размещение: в палатках на Голубом озере

Треккинг к Голубому озеруТреккинг к Голубому озеруТреккинг к Голубому озеру
4 день

Восхождение на вершину Юбилейная через перевал Значкист. Акклиматизация, тренировка навыков

День активной адаптации к высоте. Он позволит нам подготовиться к предстоящему восхождению на Актру.

После завтрака выходим в сторону перевала Значкист (3160 м).

С перевала несложной тропой идём до вершины Юбилейная (3403 м). Прекрасные панорамы Северо-Чуйского хребта и Курайской степи открываются отсюда. В хорошую погоду задержимся на вершине на час.

Вечером на Голубом озере займёмся подгонкой снаряжения и проведём необходимые для восхождения занятия.

В пути: 4 часа пешком
Размещение: в палатках на Голубом озере

Восхождение на вершину Юбилейная через перевал Значкист. Акклиматизация, тренировка навыковВосхождение на вершину Юбилейная через перевал Значкист. Акклиматизация, тренировка навыков
5 день

Восхождение на в. Актру

Ранний подъём и выход в 4 часа утра.

Вначале нам предстоит подъём по леднику Большой Актру в связках.

После выходим на восточный гребень, 2А или 3А категории трудности, в зависимости от погоды и состояния группы.

Гребень несложный для прохождения, под руководством гидов справится каждый.

На сложных участках перед вершиной движение по закреплённым гидами верёвкам.

Вершина Актру — вторая по высоте в Северо-Чуйском хребте. В хорошую погоду отсюда видно даже Белуху! Маршрут спуска выбирает гид в зависимости от погоды и состояния группы.

В пути: 12 часов на маршруте
Размещение: в палатках на Голубом озере

Восхождение на в. АктруВосхождение на в. АктруВосхождение на в. Актру
6 день

Запасной

Запасной день на случай непогоды.

При благоприятных условиях используем его на радиальные выходы из базового лагеря для фотосессий.

ЗапаснойЗапаснойЗапасной
7 день

Спуск в базовый лагерь

Возвращаемся в базовый лагерь.

Дорога вниз всегда проще и быстрее. В последний раз оглянемся на красавицу Актру.

По пути гид обязательно расскажет про окрестные вершины и маршруты на них. Вечером посетим баню!

В пути: 2 часа пешком
Размещение: в палатках на территории турбазы

Спуск в базовый лагерьСпуск в базовый лагерьСпуск в базовый лагерь
8 день

Актру - Курай - Барнаул

Рано утром спускаемся в посёлок Курай.

Затем выезжаем в Барнаул, прибытие в город вечером около 21:00.

В пути: 3 часа на пассажирском внедорожнике, 10 часов на микроавтобусе.

Проживание

  • Проживание в трёхместных палатках на территории базы Алтай-Актру (есть тёплый туалет, душ) — 3 ночи. При желании можно остановиться в номерах самой базы. Стоимость двухместного номера — от 4500 руб.;
  • Проживание в палатках на Голубом озере — 4 ночи.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь на территории базы Алтай-Актру

3 ночи

Номер на базе «Алтай - Актру»

3 ночи

Палаточный лагерь на Голубом озере

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Медицинская страховка на все активные дни тура
  • Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д.
  • Проезд из Барнаула до Курая и обратно
  • Заброска участников в долину Актру и обратно на транспорте повышенной проходимости
  • Размещение в палатках на территории базы (3 ночи)
  • Питание на маршруте (в том числе перекус для переходов и восхождения)
  • Работа гидов (один гид на четырёх участников)
  • Полноценная групповая аптечка (гиды умеют ею пользоваться)
  • Групповое альпинистское снаряжение для восхождения (веревки, ледобуры, оттяжки и т. д.)
  • Групповое туристическое снаряжение (снеговые лопаты, котлы, горелки, газ)
  • Посещение бани
  • Фирменный подарок
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Барнаул и обратно
  • Питание в дороге Барнаул — Курай, Курай — Барнаул
  • Аренда личного альпинистского снаряжения
  • Медицинская страховка для лиц старше 60 лет (доплата)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах непредсказуема. Может быть штиль и светить солнце, а может быть сбивающий с ног ветер и видимость 1 метр. Поэтому, мы должны быть готовы ко всем четырём сезонам одновременно.

Самый лучший вариант — это одеваться слоями. В зависимости от погоды убирать или добавлять слои. И, конечно, важно иметь непромокаемую одежду и хорошую удобную обувь.

Одежда и обувь:

  • носки х/б;
  • носки трекинговые — 1-2 пары;
  • носки утепленные (шерстяные, флисовые для сна);
  • нижнее белье;
  • термобелье — 1-2 комплекта;
  • футболка;
  • лёгкие штаны на поход;
  • штаны флисовые;
  • штаны ветро- и влагозащитные (мембранные);
  • флисовая кофта;
  • куртка ветро- и влагозащитная (мембранная);
  • куртка пуховая (или теплая на синтетическом утеплителе);
  • шапочка теплая;
  • бафф;
  • шапка под каску;
  • перчатки флисовые — 2 пары;
  • рукавицы утепленные — 1-2 пары;
  • ботинки горные (альпинистские);
  • трекинговые кроссовки или трекинговые ботинки;
  • легкие тапочки или сандалии;
  • купальник.

Личное снаряжение:

  • налобный фонарик (плюс запасные батарейки);
  • трекинговые палки;
  • очки солнцезащитные (категория защиты не менее 3);
  • гамаши на ботинки;
  • рюкзак 90-120 л (с накидкой от дождя);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • каремат (коврик) толщиной 12 мм;
  • спальник (температура комфорта не выше -5);
  • кружка, тарелка, ложка, нож;
  • термос 0.7-1 л и бутылка для воды;
  • спички в непромокаемой упаковке;
  • аптечка индивидуальная;
  • повербанк;
  • крем солнцезащитный (фактор не менее 30);
  • помада гигиеническая;
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло);
  • полотенце;
  • туалетная бумага;
  • влажные салфетки.

Личное альпинистское снаряжение (можно взять в аренду у нас)

  • каска;
  • страховочная система (беседка);
  • усы самостраховки;
  • карабины — 5;
  • ледоруб;
  • кошки;
  • жюмар;
  • страховочно-спусковое устройство.
Могу ли я присоединиться, если нет опыта восхождений?

Можно без опыта, но только если вы регулярно тренируетесь, так как предстоит высокая физическая нагрузка.

Какая температура будет?

Погода непредсказуема в горах. Поэтому нужна хорошая экипировка на все случаи. Температура на горе будет минусовая, -5-10. Но если добавится сильный ветер, то ощущаться будет как -20.

На Голубом озере ночью может быть 0-5. В базовом лагере тоже может ночью опускаться до 0. Днём на солнце до +25.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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