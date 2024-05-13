Эта пирамида высотой в четыре километра всегда привлекала в район множество альпинистов и горных туристов.
Совершив восхождение с нами, вы увидите разноликий Алтай — зелёные поляны с вековыми кедрами, бескрайнее звёздное небо над вашей палаткой на Голубом озере, сверкающие ледники и долины Северо-Чуйского хребта и многое другое. Алтай для каждого свой и мы предлагаем тебе познакомиться с ним поближе!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Барнауле. Трансфер в Курай по Чуйскому тракту, размещение в лагере на турбазе
Встреча участников в Барнауле.
В 8 утра выезжаем в сторону Республики Алтай по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в десятку красивейших дорог России по версии National Geografic.
По пути остановимся на обед и ужин в кафе.
После прибытия в Курай на транспорте повышенной проходимости доедем прямо до базового лагеря на высоту 2200 метров.
В пути: 10 часов на микроавтобусе, 3 часа на пассажирском внедорожнике
Проживание: в палатках на территории турбазы
Акклиматизация, восхождение перевал Учитель
Этот день посвятим акклиматизации.
Поднимемся на перевал Учитель высотой 3050 метров. Оттуда открывается потрясающий вид на Курайскую степь.
В пути: 6 — 8 часов пешком
Размещение: в палатках на территории базы
Треккинг к Голубому озеру
До обеда отдыхаем, наслаждаемся видами, распределяем продукты, упаковываем рюкзаки.
После обеда выходим в сторону Голубого озера, расположенного уже в зоне ледника Большой Актру на высоте около 2800 метров.
Сначала тропа идёт в зоне леса и постепенно поднимается всё выше, открывая виды окружающих вершин и ледников.
Сегодня мы уже увидим цель нашего путешествия — вершину Актру (4044 м).
Ночуем на Голубом озере.
В пути: 3 часа пешком
Размещение: в палатках на Голубом озере
Восхождение на вершину Юбилейная через перевал Значкист. Акклиматизация, тренировка навыков
День активной адаптации к высоте. Он позволит нам подготовиться к предстоящему восхождению на Актру.
После завтрака выходим в сторону перевала Значкист (3160 м).
С перевала несложной тропой идём до вершины Юбилейная (3403 м). Прекрасные панорамы Северо-Чуйского хребта и Курайской степи открываются отсюда. В хорошую погоду задержимся на вершине на час.
Вечером на Голубом озере займёмся подгонкой снаряжения и проведём необходимые для восхождения занятия.
В пути: 4 часа пешком
Размещение: в палатках на Голубом озере
Восхождение на в. Актру
Ранний подъём и выход в 4 часа утра.
Вначале нам предстоит подъём по леднику Большой Актру в связках.
После выходим на восточный гребень, 2А или 3А категории трудности, в зависимости от погоды и состояния группы.
Гребень несложный для прохождения, под руководством гидов справится каждый.
На сложных участках перед вершиной движение по закреплённым гидами верёвкам.
Вершина Актру — вторая по высоте в Северо-Чуйском хребте. В хорошую погоду отсюда видно даже Белуху! Маршрут спуска выбирает гид в зависимости от погоды и состояния группы.
В пути: 12 часов на маршруте
Размещение: в палатках на Голубом озере
Запасной
Запасной день на случай непогоды.
При благоприятных условиях используем его на радиальные выходы из базового лагеря для фотосессий.
Спуск в базовый лагерь
Возвращаемся в базовый лагерь.
Дорога вниз всегда проще и быстрее. В последний раз оглянемся на красавицу Актру.
По пути гид обязательно расскажет про окрестные вершины и маршруты на них. Вечером посетим баню!
В пути: 2 часа пешком
Размещение: в палатках на территории турбазы
Актру - Курай - Барнаул
Рано утром спускаемся в посёлок Курай.
Затем выезжаем в Барнаул, прибытие в город вечером около 21:00.
В пути: 3 часа на пассажирском внедорожнике, 10 часов на микроавтобусе.
Проживание
- Проживание в трёхместных палатках на территории базы Алтай-Актру (есть тёплый туалет, душ) — 3 ночи. При желании можно остановиться в номерах самой базы. Стоимость двухместного номера — от 4500 руб.;
- Проживание в палатках на Голубом озере — 4 ночи.
Варианты проживания
Палаточный лагерь на территории базы Алтай-Актру
Номер на базе «Алтай - Актру»
Палаточный лагерь на Голубом озере
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Медицинская страховка на все активные дни тура
- Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д.
- Проезд из Барнаула до Курая и обратно
- Заброска участников в долину Актру и обратно на транспорте повышенной проходимости
- Размещение в палатках на территории базы (3 ночи)
- Питание на маршруте (в том числе перекус для переходов и восхождения)
- Работа гидов (один гид на четырёх участников)
- Полноценная групповая аптечка (гиды умеют ею пользоваться)
- Групповое альпинистское снаряжение для восхождения (веревки, ледобуры, оттяжки и т. д.)
- Групповое туристическое снаряжение (снеговые лопаты, котлы, горелки, газ)
- Посещение бани
- Фирменный подарок
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Барнаул и обратно
- Питание в дороге Барнаул — Курай, Курай — Барнаул
- Аренда личного альпинистского снаряжения
- Медицинская страховка для лиц старше 60 лет (доплата)
- Место начала и завершения?
- Россия, Алтайский край, Барнаул
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах непредсказуема. Может быть штиль и светить солнце, а может быть сбивающий с ног ветер и видимость 1 метр. Поэтому, мы должны быть готовы ко всем четырём сезонам одновременно.
Самый лучший вариант — это одеваться слоями. В зависимости от погоды убирать или добавлять слои. И, конечно, важно иметь непромокаемую одежду и хорошую удобную обувь.
Одежда и обувь:
- носки х/б;
- носки трекинговые — 1-2 пары;
- носки утепленные (шерстяные, флисовые для сна);
- нижнее белье;
- термобелье — 1-2 комплекта;
- футболка;
- лёгкие штаны на поход;
- штаны флисовые;
- штаны ветро- и влагозащитные (мембранные);
- флисовая кофта;
- куртка ветро- и влагозащитная (мембранная);
- куртка пуховая (или теплая на синтетическом утеплителе);
- шапочка теплая;
- бафф;
- шапка под каску;
- перчатки флисовые — 2 пары;
- рукавицы утепленные — 1-2 пары;
- ботинки горные (альпинистские);
- трекинговые кроссовки или трекинговые ботинки;
- легкие тапочки или сандалии;
- купальник.
Личное снаряжение:
- налобный фонарик (плюс запасные батарейки);
- трекинговые палки;
- очки солнцезащитные (категория защиты не менее 3);
- гамаши на ботинки;
- рюкзак 90-120 л (с накидкой от дождя);
- накидка от дождя (дождевик);
- каремат (коврик) толщиной 12 мм;
- спальник (температура комфорта не выше -5);
- кружка, тарелка, ложка, нож;
- термос 0.7-1 л и бутылка для воды;
- спички в непромокаемой упаковке;
- аптечка индивидуальная;
- повербанк;
- крем солнцезащитный (фактор не менее 30);
- помада гигиеническая;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло);
- полотенце;
- туалетная бумага;
- влажные салфетки.
Личное альпинистское снаряжение (можно взять в аренду у нас)
- каска;
- страховочная система (беседка);
- усы самостраховки;
- карабины — 5;
- ледоруб;
- кошки;
- жюмар;
- страховочно-спусковое устройство.
- Могу ли я присоединиться, если нет опыта восхождений?
Можно без опыта, но только если вы регулярно тренируетесь, так как предстоит высокая физическая нагрузка.
- Какая температура будет?
Погода непредсказуема в горах. Поэтому нужна хорошая экипировка на все случаи. Температура на горе будет минусовая, -5-10. Но если добавится сильный ветер, то ощущаться будет как -20.
На Голубом озере ночью может быть 0-5. В базовом лагере тоже может ночью опускаться до 0. Днём на солнце до +25.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.