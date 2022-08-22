1 день

Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Манжерок

Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города — по согласованию.

9:00 Выезд из города (местное время).

Трансфер Барнаул – Сростки (210 км).

Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.

Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».

Пешеходная прогулка к памятнику Шукшину на гору Пикет (при хорошей погоде). Здесь проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».

Трансфер Сростки – Нижняя Катунь (100 км).

Прибытие в Манжерок. Манжерок – это не только название села и горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим причудливой формы.

Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату). Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.

Трансфер в отель (40 км).

Размещение в отеле.

По желанию, за доп. плату: посещение игорной зоны «Сибирская монета» и развлекательного комплекса «Altai Palace».

Размещение: «Манжерок», «Подгорица» или подобные в районе Нижней Катуни.