Зимнее знакомство с Алтаем

Для зимнего знакомства Алтаем мы собрали ТОП алтайских брендов в одной поездке

4.7
3 отзыва
Для зимнего знакомства Алтаем мы собрали ТОП алтайских брендов в одной поездке.

Чистый воздух, активные экскурсии, погружение в местную культуру и вкус национальных блюд — лишь неполный перечень того, что ожидает вас в этом туре!
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Зимнее знакомство с Алтаем
Ближайшие даты:
30
ноя
14
дек

Что вас ожидает 🤩

Красота алтайских городов
Красота алтайских городов
Восхитимся архитектуре Барнаула, Бийска и Белокурихи и увидим основные достопримечательности
Посещение Лебединого заказника
Посещение Лебединого заказника
Понаблюдаем за дикими лебедями на незамерзающем озере, со дна которого бьют ключи
Гастро-ботаник-ужин
Гастро-ботаник-ужин
Продегустируем локальную кухню с добавлением дикоросов и узнаем об их пользе
По мосту между скалами
По мосту между скалами
Пройдём по подвесному мосту на остров Патмос, известный своими церквями и храмами
Удивительные Голубые озёра
Удивительные Голубые озёра
Полюбуемся озёрами небесно-голубого цвета, которые появляются только осенью и зимой
На канатке по Манжероку
На канатке по Манжероку
При желании прокатимся над сказочной зимней панорамой горнолыжного курорта

Программа тура по дням

1 день

Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Манжерок

Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города — по согласованию.

9:00 Выезд из города (местное время).

Трансфер Барнаул – Сростки (210 км).

Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.

Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».

Пешеходная прогулка к памятнику Шукшину на гору Пикет (при хорошей погоде). Здесь проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».

Трансфер Сростки – Нижняя Катунь (100 км).

Прибытие в Манжерок. Манжерок – это не только название села и горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим причудливой формы.

Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату). Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.

Трансфер в отель (40 км).

Размещение в отеле.

По желанию, за доп. плату: посещение игорной зоны «Сибирская монета» и развлекательного комплекса «Altai Palace».

Размещение: «Манжерок», «Подгорица» или подобные в районе Нижней Катуни.

Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, МанжерокМузей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, МанжерокМузей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Манжерок
2 день

Экскурсия по Чемальскому тракту и Голубые озёра

Завтрак.

Экскурсия по Чемальскому тракту к острову Патмос (90 км).

Единственный путь на остров — это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни. На острове восстановлен храм Иоанна Богослова и келья Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.

Пройдём по «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС. Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.

Прогулка на Голубые озера (при хорошей погоде). Озёра появляются в конце августа при малом уровне воды и существуют только осенью и зимой. Вода в озерах небесно-голубого цвета, не замерзает зимой и обладает «омолаживающим эффектом».

Возвращение в отель (90 км).

Экскурсия по Чемальскому тракту и Голубые озёраЭкскурсия по Чемальскому тракту и Голубые озёраЭкскурсия по Чемальскому тракту и Голубые озёра
3 день

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужин

Завтрак.

Трансфер Нижняя Катунь – Горно-Алтайск (50 км).

Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет за доп. плату).

Особое место отведено культуре, быту и атрибутам шаманов — например, бубнам, сделанным вручную. Уникальный экспонат — мумия Принцессы Укока.

Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».

Посещение этноаила. Хозяйка аила расскажет об обычаях и традициях алтайцев, предложит продегустировать локальную кухню:

  • Чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске;
  • алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня;
  • боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов;
  • национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино);
  • копчёная маралятина;
  • традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом;
  • алтайские конфеты из талкана – чок-чок.

Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км).

Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой!

Посещение зимнего сада компании «Биолит» (входной билет за доп. плату).

Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня».

Это современное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства. В меню:

  • Суп из лопуха
  • зеленые вареники с крапивой;
  • шампанское на березовом соке;
  • суп-тайга;
  • кундюбки;
  • чага-десерт.

Трансфер в Белокуриху (50 км). Целебный воздух и термальная вода – главные достояния города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.

Размещение: «Благодать», «Олимп Парк», «Золото Алтая» или подобные в районе курорта Белокуриха.

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужинНациональный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужинНациональный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужин
4 день

Экскурсия по городу-курорту Белокуриха

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха.

Подъём по канатно-кресельной дороге на гору Церковка — по желанию, за доп. плату.

Трансфер в отель (20 км).

По желанию, за доп. плату: конная прогулка в предгорьях Чергинского хребта, посещение русской бани в Алтайских Сандунах.

Посещение бани особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта и ромашки. К услугам гостей пантовые и фитованны, спа, молодильный чан с алтайскими травами на открытом воздухе.

Экскурсия по городу-курорту БелокурихаЭкскурсия по городу-курорту БелокурихаЭкскурсия по городу-курорту БелокурихаЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха
5 день

Белокуриха - Бийск - Барнаул

Завтрак.

Трансфер Белокуриха – Советское (90 км).

Посещение Лебединого заказника. Здесь вы сможете увидеть удивительное лебединое озеро, со дна которого бьют многочисленные ключи. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой, именно поэтому только здесь в России зимуют дикие лебеди-кликуны.

Трансфер Советское – Бийск – Барнаул (210 км).

Бийск – город, построенный по указу Петра I. Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков. Увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.

Посещение музея «Горная Аптека».

Здесь расскажут о самых эффективных способы лечения травами в XVIII - XXI веках. Это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.

Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».

Окончание программы в 20.00 часов (местное время).

Белокуриха - Бийск - БарнаулБелокуриха - Бийск - БарнаулБелокуриха - Бийск - БарнаулБелокуриха - Бийск - Барнаул

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристических базах в районе Нижней Катуни («Манжерок», «Подгорица» или подобные) и курорта Белокуриха («Благодать», «Олимп Парк» или подобные).

Возможно одноместное размещение, доплата — 15 900 руб.

Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.

Варианты проживания

ВК «Манжерок»

2 ночи

Район Нижней Катуни.

Расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок.

Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории.

Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем.

В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.

ВК «Манжерок»ВК «Манжерок»

Парк-отель «Подгорица»

2 ночи

Парк-отель «Подгорица» расположен недалеко от Тавдинских пещер, в окружении сосен и кедров. На территории кафе, баня, беседки.

Размещение: двуспальная или две односпальных кровати + раскладные кресла-кровати, гардероб, санузел с душем, набор полотенец, холодильник, стаканы для чая, бесплатный Wi-Fi, устойчивый прием сотового оператора Билайн.

Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»

Отель «Благодать»

2 ночи

Курорт Белокуриха.

Расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха.

Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории.

Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной.

В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).

Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»

Гостиница «Олимп-парк»

2 ночи

Гостиница «Олимп-парк» — действующий комплекс на территории «Белокуриха Горная». К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В номере: шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Некоторые номера с балконом, и все номера оснащены чайником.

Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
  • 2-3-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
  • Питание – завтрак и гастро-ботаник-ужин
  • Экскурсии и мероприятия согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. в сутки
  • Входные билеты в музеи (150-400 руб. /чел.)
  • Рекреационный сбор (100 руб. /чел.)
  • Подъем по канатной дороге (450-600 руб. /чел.)
  • Посещение аквацентра (от 1000 руб. /чел.)
  • Посещение бани (от 500 руб. /час)
  • Дополнительное питание (обеды и ужины)
  • Дополнительные экскурсии (от 500 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Непромокаемая куртка;
  • ветровка или плащ-дождевик;
  • двое брюк – плотные и легкие;
  • кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
  • легкий свитер или кофта;
  • шорты;
  • футболки х/б;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • термобелье;
  • обувь для пеших экскурсий –туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
  • легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
  • обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
  • носки;
  • плавки или купальник;
  • тапочки для бани и дома;
  • индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила посещения монастырей и храмов для женщин

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Какие скидки есть в туре?

При посещении музеев и прочих объектов предоставляются льготы, определённые самим объектом. Для получения льгот необходимо иметь при себе удостоверяющие документы.

Каким рейсом лучше прибывать в город?

Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Барнаул:

  • S7 (S72601) – ориентировочное время прилета – 06:55;
  • Победа (DP-6531) – ориентировочное время прилета 05:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
22 авг 2022
Команда супер, вовлеченные ребята, которым интересно заниматься своим делом. Так держать и обязательно продолжайте, станете лучшими:)
Д
21 июля 2022
Большое спасибо гиду Ирине за то, что она стала частью нашей маленькой команды. Также спасибо за интересные и информативные истории. Было неожиданно и приятно получить небольшие подарки от организаторов при первой встрече. Только остались вопросы, почему подарки были разные (хотя туры одинаковые): кому-то побогаче, а кому-то поскромнее)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Дарья спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
5 июля 2022
Все понравилось

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