Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города — по согласованию.
9:00 Выезд из города (местное время).
Трансфер Барнаул – Сростки (210 км).
Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.
Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».
Пешеходная прогулка к памятнику Шукшину на гору Пикет (при хорошей погоде). Здесь проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».
Трансфер Сростки – Нижняя Катунь (100 км).
Прибытие в Манжерок. Манжерок – это не только название села и горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим причудливой формы.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату). Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
Трансфер в отель (40 км).
Размещение в отеле.
По желанию, за доп. плату: посещение игорной зоны «Сибирская монета» и развлекательного комплекса «Altai Palace».
Размещение: «Манжерок», «Подгорица» или подобные в районе Нижней Катуни.
Завтрак.
Экскурсия по Чемальскому тракту к острову Патмос (90 км).
Единственный путь на остров — это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни. На острове восстановлен храм Иоанна Богослова и келья Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Пройдём по «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС. Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.
Прогулка на Голубые озера (при хорошей погоде). Озёра появляются в конце августа при малом уровне воды и существуют только осенью и зимой. Вода в озерах небесно-голубого цвета, не замерзает зимой и обладает «омолаживающим эффектом».
Возвращение в отель (90 км).
Завтрак.
Трансфер Нижняя Катунь – Горно-Алтайск (50 км).
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет за доп. плату).
Особое место отведено культуре, быту и атрибутам шаманов — например, бубнам, сделанным вручную. Уникальный экспонат — мумия Принцессы Укока.
Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».
Посещение этноаила. Хозяйка аила расскажет об обычаях и традициях алтайцев, предложит продегустировать локальную кухню:
Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км).
Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой!
Посещение зимнего сада компании «Биолит» (входной билет за доп. плату).
Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня».
Это современное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства. В меню:
Трансфер в Белокуриху (50 км). Целебный воздух и термальная вода – главные достояния города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.
Размещение: «Благодать», «Олимп Парк», «Золото Алтая» или подобные в районе курорта Белокуриха.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха.
Подъём по канатно-кресельной дороге на гору Церковка — по желанию, за доп. плату.
Трансфер в отель (20 км).
По желанию, за доп. плату: конная прогулка в предгорьях Чергинского хребта, посещение русской бани в Алтайских Сандунах.
Посещение бани особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта и ромашки. К услугам гостей пантовые и фитованны, спа, молодильный чан с алтайскими травами на открытом воздухе.
Завтрак.
Трансфер Белокуриха – Советское (90 км).
Посещение Лебединого заказника. Здесь вы сможете увидеть удивительное лебединое озеро, со дна которого бьют многочисленные ключи. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой, именно поэтому только здесь в России зимуют дикие лебеди-кликуны.
Трансфер Советское – Бийск – Барнаул (210 км).
Бийск – город, построенный по указу Петра I. Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков. Увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.
Посещение музея «Горная Аптека».
Здесь расскажут о самых эффективных способы лечения травами в XVIII - XXI веках. Это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.
Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».
Окончание программы в 20.00 часов (местное время).
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристических базах в районе Нижней Катуни («Манжерок», «Подгорица» или подобные) и курорта Белокуриха («Благодать», «Олимп Парк» или подобные).
Возможно одноместное размещение, доплата — 15 900 руб.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Район Нижней Катуни.
Расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок.
Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории.
Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем.
В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.
Парк-отель «Подгорица» расположен недалеко от Тавдинских пещер, в окружении сосен и кедров. На территории кафе, баня, беседки.
Размещение: двуспальная или две односпальных кровати + раскладные кресла-кровати, гардероб, санузел с душем, набор полотенец, холодильник, стаканы для чая, бесплатный Wi-Fi, устойчивый прием сотового оператора Билайн.
Курорт Белокуриха.
Расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха.
Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории.
Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной.
В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).
Гостиница «Олимп-парк» — действующий комплекс на территории «Белокуриха Горная». К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
В номере: шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Некоторые номера с балконом, и все номера оснащены чайником.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
При посещении музеев и прочих объектов предоставляются льготы, определённые самим объектом. Для получения льгот необходимо иметь при себе удостоверяющие документы.
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