Зимний джип-тур в Уймонскую долину

Зимой на Алтае прекрасно. Мы предлагаем отправиться Вам на Алтай - зимний, сказочный

4.7
3 отзыва
Зимой на Алтае прекрасно. Мы предлагаем отправиться Вам на Алтай – зимний, сказочный и чарующий. Вы познакомитесь с Уймонской долиной и с удивительными людьми, которые тут проживают.
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает 🤩

Незабываемая прогулка на снегоходах
Незабываемая прогулка на снегоходах
Поедем к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями
Загадочное урочище Тюргунда
Загадочное урочище Тюргунда
Увидим на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу
Интересная встреча с травником
Интересная встреча с травником
Соберём уникальный чай из-под снега и поучаствуем в чайной церемонии с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Усть-Коксу

Сегодня начинается наш тур.

Мы познакомимся друг с другом.

Заселение в номера эко-отеля «Альтаир» после 14:00.

Затем прогуляемся до слияния рек Кокса и Катунь.

Узнаем Усть-Коксу.

Вечером свободное время.

Протяжённость – 4 км. пешком.

Питание: обед, ужин в кафе.

Прибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-Коксу
2 день
Встреча с травником

Встреча с травником, увлекательный рассказ целебных свойствах трав Горного Алтая.

Вы соберёте уникальный чай из-под снега.

Нас ждёт чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом.

Пикник с лепешками на камнях и другими фирменными блюдами от травников.

Протяжённость: авто 40 км., пешком 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Встреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травником
3 день
Экскурсия по Уймонской долине до Тюргунды

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.

Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.

В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).

Протяжённость: авто 150 км., пешком 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Экскурсия по Уймонской долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской долине до Тюргунды
4 день
День музеев, гора Маяк

Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Также посетим творческое  объединение Самоцветы, где можно будет приобрести сувениры.

После обеда прогулка на смотровую гору Маяк.

Протяжённость: авто 26 км., пешком 7 км.

Питание: трехразовое питание в кафе.

День музеев, гора МаякДень музеев, гора МаякДень музеев, гора МаякДень музеев, гора Маяк
5 день
Снегоходная экскурсия Мультинские озера

Переезд в д. Мульта-Маральник.

Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.

Озеро расположено на высоте 1710 метров.

Пешие прогулки в окрестностях.

Возвращение в Усть-Коксу.

Протяжённость: авто 80 км., снегоход 30 км., пешком 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.

Снегоходная экскурсия Мультинские озераСнегоходная экскурсия Мультинские озераСнегоходная экскурсия Мультинские озераСнегоходная экскурсия Мультинские озера
6 день
Поездка к реке Кучерла

Мы доезжаем до урочища Елань, откуда стартуют пешие маршруты к Белухе, затем движемся гроту Куйлю с наскальными рисунками.

Протяжённость: авто 160 км., пешком 8 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Поездка к реке КучерлаПоездка к реке КучерлаПоездка к реке КучерлаПоездка к реке Кучерла
7 день
Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Освобождение номеров до 12:00.

Обед.

По желанию – прогулка на лыжах по протокам Катуни.

Питание: завтрак и обед в кафе.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:

  • 43 200 руб. – в номерах эконом с удобствами на блок;
  • 45 000 руб. – в номерах стандарт с удобствами в номере;
  • 47 400 руб. – в номерах джуниор сюит с удобствами в номере;
  • 40 800 руб. – размещение на дополнительном месте (раскладушка) (в номерах Стандарт и джуниор сюит).

Бронирование номеров джуниор сюит и стандарт только номерами.

Доплата за одноместное размещение:

  • 9 000 руб./чел. – в номере стандарт;
  • 11 400 руб./чел. – в номере джуниор сюит.

Детям до 14 лет предоставляется скидка в 10%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Размещение в эко-отеле «Альтаир» в номерах согласно выбранной категории
  • Трансфер с аэропорта Усть-Коксы
  • Экскурсия на снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру
  • Экскурсия в село Верхний Уймон
  • Входные билеты в музей старообрядчества
  • Музей семьи Рерихов
  • Экскурсия с травником
  • Рекреационные сборы
  • Поездка в урочище Тюргунда
  • Все трансферы по программе на автомобиле Тойота Ланд Крузер 100
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до с. Усть-Кокса и обратно
  • Чаевые гидам
  • Баня
  • Страховка
Место начала и завершения?
село Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт
  • пуховик/теплая куртка
  • гамаши от снега
  • небольшой рюкзак (для радиальных выходов)
  • треккинговые ботинки
  • термобельё
  • шапочку
  • ветровку
  • перчатки
  • шерстяной свитер / флиску
  • футболки
  • носки шерстяные
  • носки тонкие 3-4 пары
  • предметы личной гигиены
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные препараты
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. Добраться до Усть-Коксы можно из Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. С Горно-Алтайска возможно прилететь на самолете.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
12 янв 2022
Очень классный гид, программа, условия!
М
23 сен 2021
Все хорошо, только нужно обязательно планировать свой трансфер из города прилета до Коксы, бронируя гостиницы.
Организатору сообщать время прибытия в пункт назначения. Спасибо большое☀☀☀☀
А
14 сен 2021
Организовано все очень хорошо. Никаких нареканий,только Спасибо

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