Сегодня начинается наш тур.
Мы познакомимся друг с другом.
Заселение в номера эко-отеля «Альтаир» после 14:00.
Затем прогуляемся до слияния рек Кокса и Катунь.
Узнаем Усть-Коксу.
Вечером свободное время.
Протяжённость – 4 км. пешком.
Питание: обед, ужин в кафе.
Встреча с травником, увлекательный рассказ целебных свойствах трав Горного Алтая.
Вы соберёте уникальный чай из-под снега.
Нас ждёт чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом.
Пикник с лепешками на камнях и другими фирменными блюдами от травников.
Протяжённость: авто 40 км., пешком 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.
Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.
В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).
Протяжённость: авто 150 км., пешком 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Также посетим творческое объединение Самоцветы, где можно будет приобрести сувениры.
После обеда прогулка на смотровую гору Маяк.
Протяжённость: авто 26 км., пешком 7 км.
Питание: трехразовое питание в кафе.
Переезд в д. Мульта-Маральник.
Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.
Озеро расположено на высоте 1710 метров.
Пешие прогулки в окрестностях.
Возвращение в Усть-Коксу.
Протяжённость: авто 80 км., снегоход 30 км., пешком 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.
Мы доезжаем до урочища Елань, откуда стартуют пешие маршруты к Белухе, затем движемся гроту Куйлю с наскальными рисунками.
Протяжённость: авто 160 км., пешком 8 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Завтрак.
Свободное время.
Освобождение номеров до 12:00.
Обед.
По желанию – прогулка на лыжах по протокам Катуни.
Питание: завтрак и обед в кафе.
Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
Бронирование номеров джуниор сюит и стандарт только номерами.
Доплата за одноместное размещение:
Детям до 14 лет предоставляется скидка в 10%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. Добраться до Усть-Коксы можно из Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. С Горно-Алтайска возможно прилететь на самолете.