Зимой на Алтае прекрасно. Мы предлагаем отправиться Вам на Алтай – зимний, сказочный и чарующий. Вы познакомитесь с Уймонской долиной и с удивительными людьми, которые тут проживают.

Соберём уникальный чай из-под снега и поучаствуем в чайной церемонии с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом

Увидим на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу

Поедем к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Усть-Коксу

Сегодня начинается наш тур. Мы познакомимся друг с другом. Заселение в номера эко-отеля «Альтаир» после 14:00. Затем прогуляемся до слияния рек Кокса и Катунь. Узнаем Усть-Коксу. Вечером свободное время. Протяжённость – 4 км. пешком. Питание: обед, ужин в кафе.

2 день Встреча с травником

Встреча с травником, увлекательный рассказ целебных свойствах трав Горного Алтая. Вы соберёте уникальный чай из-под снега. Нас ждёт чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом. Пикник с лепешками на камнях и другими фирменными блюдами от травников. Протяжённость: авто 40 км., пешком 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

3 день Экскурсия по Уймонской долине до Тюргунды

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты. Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу. В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м). Протяжённость: авто 150 км., пешком 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

4 день День музеев, гора Маяк

Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района. Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества. Также посетим творческое объединение Самоцветы, где можно будет приобрести сувениры. После обеда прогулка на смотровую гору Маяк. Протяжённость: авто 26 км., пешком 7 км. Питание: трехразовое питание в кафе.

5 день Снегоходная экскурсия Мультинские озера

Переезд в д. Мульта-Маральник. Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями. Озеро расположено на высоте 1710 метров. Пешие прогулки в окрестностях. Возвращение в Усть-Коксу. Протяжённость: авто 80 км., снегоход 30 км., пешком 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.

6 день Поездка к реке Кучерла

Мы доезжаем до урочища Елань, откуда стартуют пешие маршруты к Белухе, затем движемся гроту Куйлю с наскальными рисунками. Протяжённость: авто 160 км., пешком 8 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

7 день Отъезд