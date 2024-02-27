1 день

Переезд от Горно-Алтайска в Чибит

Встречаемся с группой в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора.

Рассаживаемся в автобусе, сегодня нам предстоит долгое автопутешествие до села Чибит.

Несколько часов затяжного подъема, и, вуаля, мы на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта – 1894 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).

Дорога петляет сквозь кедровые леса и выводит нас перевалу Чике-Таман (1460 м).

Он хоть и ниже Семинского, но серпантинными спусками и крутыми подъемами напоминает «американские горки».

Держитесь крепче, этот перевал подарит нам немало острых ощущений!

С верхней точки открывается замечательный вид на величественные горы Алтая.

Проезжаем место слияния рек Катуни и Чуи и дальше направляемся вдоль долины Чуя.

Горная река бурлит, неистовствует, шумит своими порогами – зрелище завораживающее.

К вечеру мы наконец-то добираемся до турбазы, где и встанем на ночлег с палатками.

Готовим первый походный ужин, знакомимся и отдыхаем от долгой дороги.

Забираем из Горно-Алтайска.

Переезд до 4 часов.