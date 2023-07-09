Самые живописные места на Алтае находятся вдали от дорог и поселков. Это нетронутые уголки природы, добраться до которых не так просто.



Чтобы увидеть всю эту красоту, мы пойдем в недельный поход: будем жить в палатках, ходить по горам и сидеть по вечерам у костра, любуясь звездами. Тащить ничего не придется, с нами пойдут лошади со всем снаряжением.



А кроме похода еще успеем посетить все самые популярные алтайские достопримечательности: слияние рек Чуи и Катуни, Чуйский тракт, петроглифы, скифские курганы, Марсианские пейзажи, долину Чулышмана и Телецкое озеро.