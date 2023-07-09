Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и полазать по скалам
Самые живописные места на Алтае находятся вдали от дорог и поселков. Это нетронутые уголки природы, добраться до которых не так просто.
Чтобы увидеть всю эту красоту, мы пойдем в недельный поход: будем жить в палатках, ходить по горам и сидеть по вечерам у костра, любуясь звездами. Тащить ничего не придется, с нами пойдут лошади со всем снаряжением.
А кроме похода еще успеем посетить все самые популярные алтайские достопримечательности: слияние рек Чуи и Катуни, Чуйский тракт, петроглифы, скифские курганы, Марсианские пейзажи, долину Чулышмана и Телецкое озеро.
Чтобы увидеть всю эту красоту, мы пойдем в недельный поход: будем жить в палатках, ходить по горам и сидеть по вечерам у костра, любуясь звездами. Тащить ничего не придется, с нами пойдут лошади со всем снаряжением.
А кроме похода еще успеем посетить все самые популярные алтайские достопримечательности: слияние рек Чуи и Катуни, Чуйский тракт, петроглифы, скифские курганы, Марсианские пейзажи, долину Чулышмана и Телецкое озеро.
Ближайшие даты:
9
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой теплые и подходящие для продолжительной ходьбы одежду и обувь, легкий рюкзачок на 25-40 литров. Палатки, спальники, посуду, общественное снаряжение везут лошади. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, возьмите, если нет, сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или наканунеЗавершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 473 туристов
Меня зовут Константин, я более 15 лет хожу и вожу в горы. Домашний район — Горный Алтай. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зеленую тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах в мире, где есть возможность это прочувствовать.
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