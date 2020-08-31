Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. Путь пролегает через перевалы Семинский и Чике-Таман.
В селе Курай сворачиваем с асфальтированного тракта и пересекаем Курайскую степь по пути к стоянке.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Вечер знакомств.
Протяженность: авто – 350 км.
Путь до перевала Мажой преодолевается на автомобиле повышенной проходимости
Путь первого активного дня тура проходит по живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского хребта.
В давние времена на месте урочища было огромное озеро, теперь от него остались только следы – это озера Джангысколь и Караколь.
Радиальный выход на оз. Джангыскёль.
Ночевка на озере Караколь.
Пеший переход 6-7 часов. Протяженность: авто – 20 км, пешком – 15 км.
От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал – Мажойский, спуск в долину реки Маашей, а оттуда вверх по реке Каракабак до стоянки.
Пеший переход 4-6 часа.
После обеда радиальный выход к озеру Каракабак.
Озеро расположено в системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 м и является озером ледникового происхождения. Площадь озера 1 кв.км, глубина 6-7 м, средняя температура 7-8 градусов по Цельсию.
Берега озера крутые, в основном свободные от древесной растительности, переходящие в остроконечные пики, которые даже летом покрыты снегом.
Пеший переход 4-6 часа. Экскурсия займет 2-3 часа. Протяженность: пешком – 14 км.
Погрузив вещи на лошадей группа туристов покидает гостеприимный берег реки Каракабак и продолжает свой путь.
В этот день туристы идут по долине реки Карасу и перевалив невысокий водораздел оказываются в долине реки Шабага, на берегу которой и разбивают лагерь.
Пеший переход 7-9 часов. Протяженность: пешком – 20 км.
В этот день группа дойдет до места слияния Левой и Правой Шавлы, которые и образуют реку Шавла. В ее верхнем течении и расположена цель, к которой стремятся путешественники – Шавлинские озера.
На берегу реки Шавла будет установлен лагерь, в котором группе предстоит провести 2 ночи.
Пеший переход 3-4 часов. Протяженность: пешком – 12 км.
Сегодня предстоит сделать рывок и дойти до цели путешествия – Шавлинских озер.
Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (его можно еще считать Средним, смотря по тому учитывать ли заболоченный водоем ниже по течению озером, а здесь мнения расходятся). Длина самого крупного из озер составляет примерно 1,5 км, а ширина 500 м.
В ясную погоду в водной глади озера отражаются вершины Сказка, Мечта и Красавица, покрытые снегом даже в самые теплые месяцы года. Это зрелище поистине достойно кисти художника, а уж запечатлеть его на фото захочет любой!
Здесь же располагается городок скульптур вырезанных из дерева. Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы, но это зависит от погоды и желания членов группы.
Время радиального выхода 6-8 часов. Протяженность: пешком – 24 км.
С утра путники сворачивают лагерь, грузят вещи на лошадок и простившись с местом, приютившим их на 2 ночи, отправляются в обратный путь.
Сегодня им предстоит длинный переход в сторону перевала Орой, в местность называемую Салбак-Мош, где на берегу небольшой речушки организуется место ночевки.
Пеший переход 8-9 часов. Протяженность: пешком – 25 км.
Покинув приютившее путешественников место, группа направляется по уже знакомой тропе, ведущей в вверх на Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера Кара-Кол.
На озере Каракол группу встречает автомобиль. Группа на автомобиле пересекает большую долину Ештык-Коль и прибывает к базовой стоянке «Тюте».
Пеший переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа. Протяженность: пешком – 17 км, авто – 20 км.
Переезд на туркомплекс «Таежник». Баня.
Протяженность: авто – 350 км.
Внимание!
Для тех, кто заказал трансферт туристскими автобусами, выезд согласно расписания по выбранным направлениям.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансферт из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска групповым трансфером осуществляется к времени вылета самолета (утренние рейсы) на следующий день.
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Для пешего тура с конным сопровождением необходимо иметь:
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Маршрут пеший с конным сопровождением. Личные вещи, основное снаряжение и продукты – перевозятся на лошадях в арчимаках (переметные сумки на лошадях). Лошадей с грузом поведут конюхи. Предметы первой необходимости можно нести в небольшом рюкзачке за плечами.
На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Маршрут средней сложности, для участия в нем туристам желательно иметь опыт пеших походов по Горному Алтаю (другой горной местности) либо хорошую физическую подготовку.
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются.
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Доставка в стоимость тура не входит.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах (заезд подходит для туров. начинающихся в пятницу и воскресенье), зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула: Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе. Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем. Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),