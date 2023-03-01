А Анатолий Решили съездить зимой в горнолыжный тур. Отлично провели время! Спасибо гиду Андрею за первоклассную организацию поездки. Накатались, навеселились!

Н Никита Подписываюсь под всеми положительными комментариями!!! Поездка просто огонь, пушка!!! Гид Андрей ван лов!!!

Т Татьяна Самые прекрасные места посетили в компании прекрасных людей… Спасибо, Андрей, за твое теплое гостеприимство, дружескую заботу о нас, за гибкость! С ним можно покорить любую вершину, если ты новичок! Телецкое озеро - место, куда захочется вернуться еще не раз! Программа тура, однозначно, составлена на «отлично»!

В Виктория читать дальше есть просто езда на комфортной машине по Чуйскому и Чемальскому трактам между локациями, пешие прогулки к/по локациям, и есть подъёмы в гору (без них, всё-таки, было бы не так интересно + настоящий турист должен всё испытать в поездке) Организатор тура Андрей!!! Он вкусно готовил, был очень отзывчивым и дружелюбным, учитывал наши просьбы. Я считаю, что мне и моей группе очень повезло с ним, а ему с нами. Процветания вам ❤️ Мне понравилось вообще всё, а именно: 1) забрали с места проживания; 2) сытное и вкусное питание; 4) комфортные турбазы 5) предусмотренность тура и для ленивых и не очень, т. е.

А Алена Алтай прекрасен и неповторим!!! Природа шикарная, организация тура на высоте. Наш гид Алексей невероятен! Был водителем, экскурсоводом и поваром одновременно и у него это получалось на отлично! Все перемещения и меню на следующий день обсуждали накануне, всегда приходили к общему знаменателю!)Условия проживания тоже были достаточно комфортными, нас устроили! Замечательное получилось путешествие!!!

b baginaelen.56 Посетили тур с гидом-водителем Игорем. Посмотрели водопады, пещеры, снежные вершины Северо-Чуйского хребта, побывали на сказочном Телецком озере. Это лишь толика прекрасного Алтая. Наш гид был всегда рядом и любой наш вопрос не оставлял без ответа. Игорь доброжелательный, веселый и прекрасный человек. Мы ему благодарны за путешествие. Желаем процветания компании!!!

A Agent Был на горнолыжном туре на Телецком. Качественный сервис. Встретили, везде возили, обо всем рассказывали, и даже кормили завтраками и ужинами)) Гид Павел - выше всех похвал, компания собралась душевная.

О Ольга Получился интересный тур с горнолыжным курортом и миниэкскурсиями, ненавязчивое сопровождение группы, заботливо приготовленные завтраки и ужины лично нашим гидом Андреем, комфортное проживание и уютный автобус) Природа зимой прекрасная. Покрытые пушистым снегом ели и кедры, плавные линии гор и холмов, а еще прекрасное чистое синее небо. Отлично! В следующем году снова повторим…

О Оксана читать дальше И все делает замечательно. Проживание в гостевом доме "Луга Алтая" в Камлаке - это домашний уют, завтрак и ужин. Мягкие диваны, детские игрушки и книжки. Запомнится надолго. Увидели снежные горы, бурные бирюзовые реки, голубые озера и много-много всего интересного, что вдохновит вас и зарядит энергией на год вперёд. Тур интересный, недорогой и недолгий. Всем советую. Наш тур получился насыщенный и интересный. Всё, что указано в программе тура, плюс, дополнительно можно заказать снегоходы. О Евгении хочется сказать особо. Это и наш гид, и водитель и повар.