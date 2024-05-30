Встречаем Новый Год 2024 в Горно-Алтайске

Найдено 10 туров в категории «Новогодние 2024» в Горно-Алтайске, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Никогда не встречали Новый Год в сказочном зимнем лесу»
28 дек в 10:00
50 000 за человека
Новогодние каникулы в Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Волшебный Новый Год на знаменитом курорте России»
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000 за человека
Новогодняя сказка на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Новогоднее путешествие по уникальному Алтаю подарит по-настоящему сказочные впечатления»
28 дек в 10:00
от 62 800 за человека
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950 за человека
Новогодняя Катунь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Приглашаем вас встречать Новый год в Горный Алтай»
29 дек в 10:00
31 900 за человека
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
«Встреча Нового года на Телецком озере в Горном Алтае»
31 дек в 10:00
59 900 за человека
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Отправляемся на Новый Год в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить праздники незабываемо»
28 дек в 10:00
79 900 за человека
Новогоднее путешествие на Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Встретим самый незабываемый Новый год в геокуполе в заснеженном Горном Алтае»
30 дек в 10:00
54 500 за человека
Новогодние каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Россия, Новосибирск
«Вас ждёт красота заснеженных гор и лесов, напоминающих декорации к новогодней сказке»
45 000 за человека
Новогодние каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Иней начинает искриться на солнце, с воды поднимается пар и кажется, что вот сейчас появится Дед Мороз со Снегурочкой»
2 янв в 10:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
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    очень интересно слушать, потому что чувствуешь её любовь к Алтаю и позитивный настрой, и главное - желание поделиться этим с другими. Также хочется отметить, что наши сопроводители очень заботливые, очень часто интересовались всё ли хорошо, всем ли удобно, поили нас чаем в красивых местах. Сервис на высоте в прямом смысле. 😄❤️

    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
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    хотя-бы из двух вариантов было бы лучше, так как еда была слишком мужская, очень жирная для меня, но моему мужу понравилось. Организация трансфера на высоте.

    Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, еслиОрганизация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, еслиОрганизация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, еслиОрганизация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, еслиОрганизация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если
  • Б
    Булыгина
    15 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Организовано все по высшему разряду)
    Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все отлично
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Новый год на Алтае
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • С
    Светлана
    15 января 2024
    Новый год на Алтае
    Мне очень понравился экскурсионный тур "Новый год на Алтае". Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интересная экскурсионная программа, гид, который
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    делился увлекательными историями об Алтае, комфортный транспорт. Единственное ожидала, что будет какая-то программа 2 числа, т. к. в описание указано, что тур с 30.12 по 02.01. По факту 2 числа это просто день выезда с отеля, никакой программы в этот день не было. Сам Алтай прекрасен!

    Мне очень понравился экскурсионный тур &quot;Новый год на Алтае&quot;. Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интереснаяМне очень понравился экскурсионный тур &quot;Новый год на Алтае&quot;. Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интереснаяМне очень понравился экскурсионный тур &quot;Новый год на Алтае&quot;. Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интересная
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодняя Катунь
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Новогоднее путешествие на Алтай
    Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
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    длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин) Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪

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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Новогодние 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Новый год на Алтае
  2. Новогодние каникулы в Белокурихе
  3. Новогодняя сказка на Алтае
  4. Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
  5. Новогодняя Катунь
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 10 авторских туров от 31 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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