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Авторский тур
4 дня
Новый год на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Никогда не встречали Новый Год в сказочном зимнем лесу»
28 дек в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Волшебный Новый Год на знаменитом курорте России»
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Новогоднее путешествие по уникальному Алтаю подарит по-настоящему сказочные впечатления»
28 дек в 10:00
от 62 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Приглашаем вас встречать Новый год в Горный Алтай»
29 дек в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
«Встреча Нового года на Телецком озере в Горном Алтае»
31 дек в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Отправляемся на Новый Год в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить праздники незабываемо»
28 дек в 10:00
79 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогоднее путешествие на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Встретим самый незабываемый Новый год в геокуполе в заснеженном Горном Алтае»
30 дек в 10:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Россия, Новосибирск
«Вас ждёт красота заснеженных гор и лесов, напоминающих декорации к новогодней сказке»
45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Иней начинает искриться на солнце, с воды поднимается пар и кажется, что вот сейчас появится Дед Мороз со Снегурочкой»
2 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
- ИИрина27 мая 2024Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
- ББулыгина15 мая 2024Организовано все по высшему разряду)
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ИИрина3 мая 2024Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ССветлана15 января 2024Мне очень понравился экскурсионный тур "Новый год на Алтае". Эко-отель Таежник, где мы останавливались, достаточно интересная экскурсионная программа, гид, который
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ТТатьяна14 января 2024Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Новогодние туры 2024»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 10 авторских туров от 31 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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