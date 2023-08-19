Вы отправитесь к озерам Карабак, где новички смогут искупаться и отдохнуть, а бывалые пешие туристы дойдут до языка ледника.
Затем вы увидите место, где располагалось погибшее озеро Маашей и устроите небольшой пикник на озере Джангыскёль.
Сопровождать вас будет профессиональный гид, вкусная еда на костре, чистейший горный воздух и звездное небо Алтая.
июл
июл
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Переезд до Тюте
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Прибыть необходимо на самолетах с временем приземления до 12:00, либо приехать в аэропорт к указанному накануне времени, если Вы прилетели заранее и забронировали номер в городском отеле.
Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с гидом.
Завтрак в ресторане эко-отеля для тех, кто прибыл в эко-отель до 10:30.
Ознакомление с техникой безопасности, получение снаряжения, погрузка в автобус и выезд на маршрут.
Дорога до стоянки Тюте в Курайской степи пролегает по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в 5-ку самых красивых дорог мира.
Обед в кафе по дороге.
Ужин в кафе в с. Акташ, либо на стоянке, в зависимости от времени выезда из Таежника
Размещение в палатках в урочище Тюте.
Баня.
Расстояние: 358 км.
Переезд до реки Маашей
Завтрак.
После завтрака сворачиваем лагерь, грузим вещи и продукты в автомобили повышенной проходимости.
Инструктаж по технике безопасности.
Выезд на маршрут на высокопроходимой технике, переезд 32 км в условиях полного бездорожья.
Дорога проходит вдоль Северо-Чуйского хребта и по долине Ештык-Кёль среди ледников и высоких горных цепей.
Где заканчивается бездорожье и транспорту сложно будет проехать, предстоит пеший переход (группа пешком переносит вещи до места стоянки в лесу на берегу реки, расстояние 400-500 метров).
Установка лагеря, в котором предстоит ночевать ближайшие 3 ночи.
Обед в виде перекуса с горячим чаем.
Ужин готовит гид на костре.
Расстояние: 32 км.
Радиальный выход к озерам Каракабак
Завтрак готовится гидом на костре.
После завтрака - выход на маршрут.
Переход до нижнего озера Каракабак длинной около 8 км осуществляется пешком (3-4 часа, тропа идет преимущественно в гору).
Желающие могут остаться и насладиться отдыхом на берегу нижнего озера, кто-то может получить заряд бодрости искупавшись в озере, а самые подготовленные продолжат пешую экскурсию и дойдут до среднего озера (еще около 500 метров в одну сторону), и возможно до верхнего и до языка ледника.
Обед в виде перекуса.
Возвращение в лагерь.
Ужин готовит гид на костре.
Баня.
Расстояние: пешком 16 км.
Радиальный пеший выход по долине реки Маашей
Завтрак.
После завтрака выход на маршрут, по долине реки Маашей, на обзорную площадку откуда открывается вид на место, где раньше находилось озеро Маашей, погибшее в июле 2012 года в результате размыва естественной плотины ливневыми дождями, общая протяженность экскурсии 15 км.
Обед в виде перекуса.
Возвращение в лагерь.
Ужин готовит гид на костре.
Расстояние: пешком 15 км.
Пеший выход до озера Джангыскёль. Переезд до стоянки Тюте
Завтрак.
После завтрака группа сворачивает лагерь и переносит вещи к автомобилям повышенной проходимости, грузит их в автомобиль.
Автопереезд до стоянки Тюте.
По пути остановки у озер: Джангыскёль, Каракёль.
Обед в виде перекуса на берегу озера Каракёль.
Дальнейший переезд до Тюте по бездорожью.
Ужин готовит гид на костре.
Баня.
Расстояние: 32 км.
Переезд на Таежник. Выезд
Завтрак.
Переезд от стоянки до т/к Таёжник по Чуйскому тракту.
Обед в кафе по дороге к турбазе.
Приезд на Таёжник.
Ужин в кафе.
Билеты на самолет лучше покупать на следующий день.
Расстояние: 358 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Будет возможность 3 ночи за доп. плату разместиться в домике на стоянке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня согласно, программы тура
- Аренда УАЗиков
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Доставка до т/к Таежник к началу тура и обратно, кроме группового трансфера в подарок из аэропорта Горно-Алтайска
- Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак, объемом 30-35 литров, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках и драйбегах;
- походная обувь в пешем туре обувь должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки с толстой подошвой. Обувь должна иметь высокий уровень водоотталкивающих свойств. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы). Можно иметь сапоги, если у них хороший протектор, берцы;
- удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся;
- комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- комплект одежды для ночевок - термобелье или что-то подобное для сна в спальнике;
- теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис);
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей;
- носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро;
- купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным;
- индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.;
- фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде;
- личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
- палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.
Возьми с собой вещи из списка и твой отдых на Алтае станет максимально комфортным.
И не забудь хорошее настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 11:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса Таёжник (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на автовокзале.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. При наличии сборных машин возможна доставка в Новосибирск на них, наличие машин не гарантировано
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1300,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета, сообщением на контактныый номер телефона, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка из / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! Накануне заезда гид создает беседу в сети WhatsApp или Telegram, если вы указали при подаче заявки правильный номер телефона, на котором есть данные мессенджеры, вас добавят в чат, просьба отвечатьна вопросы гидов в них. В данной беседе гид информирует о порядке и времени встречи.
При изменении полетных данных либо опозданиях самолетов корректировки будут направлены также в общий чат.
Какие есть особенности в туре?
- маршрут не сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт пеших походов по Горному Алтаю (другой горной местности) либо хорошую физическую подготовку;
- иметь в качестве средства перевозки вещей сумку или рюкзак, которые удобно будет перенести от места куда доедет машина до места стоянки (150-200 метров)
- групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска бесплатно;
- в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе Список вещей,
- график маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий;
- заброска до места стоянки осуществляется на автомобилях УАЗ;
- на маршруте работают 1-2 инструктора;
- дети до 16 лет на маршрут не допускаются, с 16 лет до 18 лет в сопровождении родителей;
- в стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ваша слаженная и чёткая работа, дала возможность лишний раз не напрягать голову, расслабиться и отдыхать.
О чем в первую очередь вспоминаешь, когда вспоминаешь о туре, так это про сам Алтай. Что бы его описать слов недостаточно, ведь лучше вновь отправиться к нему в гости чтобы почувствовать его великолепие, величие, драйвовость и кайфовость.
А кто показал нам великолепный Алтай? Это гид Андрей и водитель Алексей. Огромное Вам спасибо за профессионализм, чуткость, человечность и душевность.
Отдельно хочется отметить разнообразие питания! От нашего гида ни кто голодным не уходил😁 Самое главное, это брать с собой тарелочку побольше, что бы не бегать два раза, ведь все очень вкусно!
И так же хочется отметить Аню, Нину, Аллу и Ирину, девчонки с Вами мое первое знакомство с Алтаем стало идеальным и незабываемым! 🤗
В следующем году обязательно пойду в поход с вашей организацией.