Алтайское чудо света. Каменные грибы в мае

Алтайское чудо света
Почувствуем наступление весны и вдохнем ароматы оживающей природы в горах весеннего Алтая.

Застанем цветение нежно-розового и фиолетового рододендрона, насладимся невероятными видами на ледники и напитаемся свежим горным воздухом.

А тихими алтайскими вечерами
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будем готовить ужины на мангале, париться в баньке, любоваться звездами и делиться впечатлениями под треск костра на уютных базах с видом на горы, вдали от цивилизации.

Также успеем посетить множество интересных мест, таких как Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Курайская степь, Алтайский Марс, Красные ворота, озеро Уч-Кель, огромнейший перевал Кату-ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, спуск в долину Чулышмана, прекрасный водопад Куркуре и Каменные грибы.

5
3 отзыва
Алтайское чудо света. Каменные грибы в мае
Алтайское чудо света. Каменные грибы в мае
Алтайское чудо света. Каменные грибы в мае
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту

9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.

Перевалы Семинский, Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни.

Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.

16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
2 день

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана

9:00 Завтрак

10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту:

Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч- Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада - Куркуре (с переправой через Чулышман)

18:00 Размещение на базе отдыха "Каменные грибы" на берегу Чулышмана.

Отдых, ужин, баня (не входит в стоимость).

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
3 день

Каменные грибы. Алтайский Марс и Курайская степь

8:00 Завтрак.

9:00 Выход к чуду света к Каменным грибам.

12:00 Выезд обратно через перевал Кату-Ярык, обед по пути.

16:00 Алтайский Марс, Курайская степь, завораживающие виды на ледники.

Тур на автомобилях повышенной проходимости на смотровую площадку Марс 1, прогулки по Марсу, фотосессия.

20:00 Заселение на базу отдыха “Бочка”.

BBQ (по желанию), заключительный вечер.

Каменные грибы. Алтайский Марс и Курайская степьКаменные грибы. Алтайский Марс и Курайская степьКаменные грибы. Алтайский Марс и Курайская степьКаменные грибы. Алтайский Марс и Курайская степь
4 день

Завершение программы

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.

Обед в кафе (не входит в стоимость).

Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.

Для туристов из других регионов возможна организация дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок”, “Каменные грибы” и “Бочка”.

Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.

Варианты проживания

База отдыха «Зеленый Колобок»

1 ночь

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева. Номера/домики с удобствами. Номера над кафе, либо домик афрейм, либо аил по наличию мест. Всё с комфортом.

В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

База отдыха «Каменные грибы»

1 ночь

За перевалом Кату Ярык на берегу красивой горной реки Чулышман, в живописном месте возле урочища Ак-Корум, находиться турбаза «Каменные грибы». Это место для тех, кто хочет оторваться от цивилизации, окунуться в мир нетронутой и дикой природы Алтая.

Еду можно приготовить на газовой плите, костре или мангале самостоятельно.

Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.
Связь практически не ловит, душевых нет - только баня. Если будет холодная ночь - нужно топить печь самостоятельно. В домике кровати и столик. Туалет и раковина находятся в домиках, благоустроенный с холодной водой, не отапливается. Баня на этой базе входит в стоимость.
База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»

База отдыха «Бочка»

1 ночь

База "Бочка" в отдалении от Чуйского тракта Отдых в Горном Алтае у реки б. Ильгумень в комфортных и интересных домиках, в разной стилистике. База отдыха «Бочка» находится за перевалом Чике-Таман в селе Купчегень Республики Алтай недалеко от живописных Ильгуменских порогов. К бронированию предоставлены домики-бочки (2х местное размещение) и номера (3-4 местное размещение) с полноценным санузлом.

База отдыха «Бочка»База отдыха «Бочка»База отдыха «Бочка»База отдыха «Бочка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе
  • Проживание на базах отдыха
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Питание: завтрак в день приезда: средний чек 400 руб. обеды, ужины: средний чек 500 руб
  • Завтрак в день приезда: средний чек 400 руб
  • Обеды, ужины: средний чек 500 руб
  • Страховка от клеща 400 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

Сбор группы:

  • г. Кемерово 9 мая в 00:01 Летний вокзал;
  • г. Новокузнецк 9 мая в 00:30 Прокопьевское кольцо;
  • г. Новосибирск 9 мая в 01:00 ЖД вокзал;
  • г. Барнаул 9 мая в 04:00 кафе "Облепиха" (Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси);
  • г. Горно-Алтайск 9 мая в 9:00 Аэропорт;
Прибытие домой, время указано ориентировочное:
  • г. Горно-Алтайск в 18:00;
  • г. Барнаул (кафе "Облепиха", Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси) в 23:00;
  • г. Новосибирск в 02:00;
  • г. Кемерово в 05:00;
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
  • На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.
  • авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки детям?

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Гид Ольга лучшая из лучших, было ощущение, что едешь с семьей на отдых.
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Л
6 авг 2024
Все этапы от бронирования до окончания тура отработаны.
Л
6 авг 2024
Всё понравилось!
Вы делаете нужное и полезное дело.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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