Застанем цветение нежно-розового и фиолетового рододендрона, насладимся невероятными видами на ледники и напитаемся свежим горным воздухом.
А тихими алтайскими вечерами
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.
Перевалы Семинский, Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни.
Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.
16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).
Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
9:00 Завтрак
10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту:
Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч- Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада - Куркуре (с переправой через Чулышман)
18:00 Размещение на базе отдыха "Каменные грибы" на берегу Чулышмана.
Отдых, ужин, баня (не входит в стоимость).
Каменные грибы. Алтайский Марс и Курайская степь
8:00 Завтрак.
9:00 Выход к чуду света к Каменным грибам.
12:00 Выезд обратно через перевал Кату-Ярык, обед по пути.
16:00 Алтайский Марс, Курайская степь, завораживающие виды на ледники.
Тур на автомобилях повышенной проходимости на смотровую площадку Марс 1, прогулки по Марсу, фотосессия.
20:00 Заселение на базу отдыха “Бочка”.
BBQ (по желанию), заключительный вечер.
Завершение программы
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.
Для туристов из других регионов возможна организация дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок”, “Каменные грибы” и “Бочка”.
Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.
Варианты проживания
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева. Номера/домики с удобствами. Номера над кафе, либо домик афрейм, либо аил по наличию мест. Всё с комфортом.
В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
База отдыха «Каменные грибы»
За перевалом Кату Ярык на берегу красивой горной реки Чулышман, в живописном месте возле урочища Ак-Корум, находиться турбаза «Каменные грибы». Это место для тех, кто хочет оторваться от цивилизации, окунуться в мир нетронутой и дикой природы Алтая.
Еду можно приготовить на газовой плите, костре или мангале самостоятельно.
База отдыха «Бочка»
База "Бочка" в отдалении от Чуйского тракта Отдых в Горном Алтае у реки б. Ильгумень в комфортных и интересных домиках, в разной стилистике. База отдыха «Бочка» находится за перевалом Чике-Таман в селе Купчегень Республики Алтай недалеко от живописных Ильгуменских порогов. К бронированию предоставлены домики-бочки (2х местное размещение) и номера (3-4 местное размещение) с полноценным санузлом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе
- Проживание на базах отдыха
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Питание: завтрак в день приезда: средний чек 400 руб. обеды, ужины: средний чек 500 руб
- Завтрак в день приезда: средний чек 400 руб
- Обеды, ужины: средний чек 500 руб
- Страховка от клеща 400 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
Сбор группы:
- г. Кемерово 9 мая в 00:01 Летний вокзал;
- г. Новокузнецк 9 мая в 00:30 Прокопьевское кольцо;
- г. Новосибирск 9 мая в 01:00 ЖД вокзал;
- г. Барнаул 9 мая в 04:00 кафе "Облепиха" (Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси);
- г. Горно-Алтайск 9 мая в 9:00 Аэропорт;
- г. Горно-Алтайск в 18:00;
- г. Барнаул (кафе "Облепиха", Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси) в 23:00;
- г. Новосибирск в 02:00;
- г. Кемерово в 05:00;
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.
- авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки детям?
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Вы делаете нужное и полезное дело.