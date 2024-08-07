За перевалом Кату Ярык на берегу красивой горной реки Чулышман, в живописном месте возле урочища Ак-Корум, находиться турбаза «Каменные грибы». Это место для тех, кто хочет оторваться от цивилизации, окунуться в мир нетронутой и дикой природы Алтая.

Еду можно приготовить на газовой плите, костре или мангале самостоятельно.

Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.



Связь практически не ловит, душевых нет - только баня. Если будет холодная ночь - нужно топить печь самостоятельно. В домике кровати и столик. Туалет и раковина находятся в домиках, благоустроенный с холодной водой, не отапливается. Баня на этой базе входит в стоимость.