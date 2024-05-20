1 день

Чуйский тракт

Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30 ч.

Сегодня день будет посвящен Чуйскому тракту — дороге, которая занимает 5 место в списке самых красивых дорог мира.

Шикарные пейзажи, частая смена локаций, остановки с прогулками, исторические факты и рассказы гида не дадут скучать в дороге.

Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман (1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.

Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и следующая остановка «Катунская подкова» — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.

Увидим и узнаем, как и когда образовались древние Катунские террасы.

Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы Адыр каан (древние петроглифы — наскальные рисунки и кезер-таш — каменный воин).

Прогуляемся к священному для алтайцев месту — устье реки Чуи (Чуй-оозы) — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.

Вечером заселение на турбазу в с. Акташ.

350 км, время в пути 9 часов.