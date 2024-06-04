Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30 ч.
Сегодня день будет посвящен Чуйскому тракту — дороге, которая занимает 5 место в списке самых красивых дорог мира.
Шикарные пейзажи, частая смена локаций, остановки с прогулками, исторические факты и рассказы гида не дадут скучать в дороге.
Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман (1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.
Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и следующая остановка «Катунская подкова» — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.
Увидим и узнаем, как и когда образовались древние Катунские террасы.
Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы Адыр каан (древние петроглифы — наскальные рисунки и кезер-таш — каменный воин).
Прогуляемся к священному для алтайцев месту — устье реки Чуи (Чуй-оозы) — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.
Вечером заселение на турбазу в с. Акташ.
350 км, время в пути 9 часов.
Мажой и Чуйские белки
Экскурсия в долину р. Чуя (Мажойский каньон).
Это ущелье от устья реки Маашей (Мажой) до с. Чибит.
"Трасса для камикадзе" или "Дикая Чуя" — так называют это место водники-экстремалы.
Именно здесь проводятся соревнования среди профессионалов бурной воды Чуя-Мажой ралли и Король Азии.
На этом участке насчитывается 54 порога 5-ой и 6-ой (наивысшей) категории сложности.
После обеда легкая прогулка к загадочному Голубому озеру ("Гейзерному").
Невероятно яркий, завораживающий голубой цвет воды в озере придает некую мифичность, сказочность этим местам.
А несколько медленно бьющих из-под земли родников, перемешивая голубую глину с песком, рисуют причудливые картины, которые постоянно меняются.
Далее переезд по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую высокогорные степи.
Прямо с дороги открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (вершины четырехтысячники г. Актру, г. Куркурек).
Посещаем удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин, которую из-за необычных разноцветных горных пород называют "Алтайским марсом".
Красные, желтые, фиолетовые, белые, горы…
Эта местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, что и придаёт ей такой необычный вид.
Поднимемся по склону горы и обязательно спустимся по одному из каньонов, ощутим мощную природную энергетику этого места.
Вечером возвращаемся на турбазу в с. Акташ.
210 км, 30 км бездорожья.
Перевал Кату-Ярык
После завтрака отправляемся по Улаганскому тракту, через Красные ворота до с. Улаган.
Дорога идет вдоль реки Чибитка и постепенно набирает высоту.
По пути увидим высокогорные озера.
Пейзаж вокруг постепенно меняется, деревья становятся ниже, температура опускается, а картина больше напоминает высокогорную тундру.
У озера Киделю сделаем остановку и прогуляемся на Улаганский перевал.
Высота перевала 2080 метров над ур. м.
На вершине перевала стоит беседка, а на деревьях висят белые ленточки, как свидетельство особого отношения местных жителей к священным местам Алтая.
Со смотровой площадки перевала увидим вершины Восточного Алтая и Курайского хребта.
Посетим урочище Пазырык с древними курганными захоронениями, которые принадлежат элите пазырыкского общества VI – III вв. до н. э.
Затем со смотровой площадки, с высоты 800 м полюбуемся грандиозным видом на долину реки Чулышман и окрестные горы.
Горный серпантин Кату-Ярык.
Пеший спуск по серпантину в Чулышманский каньон, 3,5 км.
Заселение на турбазу на берегу реки Чулышман.
100 км бездорожья, 5-6 часов.
Чудеса Чулышмана
Утро начнется с лодочной переправы через р. Чулышман и пешей прогулки к водопаду Куркуре, высотой 25-30 м.
Далее садимся в авто и отправляемся вглубь по долине Чулышмана 30 км.
После обеда совершим прогулку вдоль реки Карасу в урочище Ак-курум.
Здесь находятся удивительные природные образования — геологические останцы в форме каменных грибов.
Много сотен лет природа "вытачивала" эти формы рельефа.
Мягкие породы вымывались осадками и выдувались ветрами, получалась тонкая "ножка", а в качестве шляпки — огромные валуны.
Такие грибы до сих пор "растут" по несколько мм в год, и достигают в высоту 7 метров!
Ночевка на турбазе на берегу реки Чулышман.
30 км бездорожья, пешком около 8 км.
Чулышманский каньон
Сегодня отправляемся по Чушышманскому каньону и долине Большого Улагана в сторону с. Акташ.
По пути посетим Туданский порог на реке Чулышмане и водопад Кулузун.
Пеший подъем по серпантину в Чулышманский каньон — Кату-Ярык, 3,5 км.
По прибытии в с. Акташ — баня.
140 км бездорожья, 6-7 часов.
Отъезд
С полным багажом впечатлений отправляемся в обратный путь по Чуйскому тракту до г. Горно-Алтайск.
На Семинском перевале сделаем остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех.
Ориентировочное время прибытия в Горно-Алтайск — 16:00-16:30 ч.
350 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Трехместное
|Двухместное
|Одноместное
|38 800
|43 300
|47 800
Варианты проживания
Турбаза «АрманТрэвэлАлтай»
двухместные номера (душ, туалет в домике).
Размещение в уютных и теплых деревянных домиках с панорамными окнами и большими террасами, со всеми удобствами. Домик 24 км. м. Во всех домиках имеется централизованное отопление. Мобильный интернет, в шаговой доступности кафе "Домашняя кухня", кафе "Аура". Также на базе «АрманТревелАлтай» есть небольшая кухня для приготовления пищи, оборудованная всем необходимым (холодильник, электрическая плита, микроволновка, мультиварка, набор посуды).
Турбаза «Караван»
Двухместные номера (душ, туалет в домике).
База отдыха «Караван» расположена в живописном месте в селе Акташ в Горном Алтае. Вас ждут: домашняя обстановка, качественный сервис, уютные домики, пахнущие кедром.
Отдых на природе позволит вам расслабиться и забыть о городской суете, а чистый горный воздух сделает вас более здоровым!
Турбаза «Чулышманская долина»
Трехместные домики (туалет в домике, баня).
База расположена в одном из красивейших мест Горного Алтая – в Чулышманской долине. База отдыха всегда рада гостям. Здесь вы сможете оценить нетронутую природу этого загадочного региона, проживая при этом в комфортных условиях.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Проживание в гостевых домиках на турбазе
- Сопровождение гида-проводника
- Баня 1 раз
- Переправы через р. Чулышман
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе, средний чек 400-450 руб
- Страховка от укуса клеща (период май-июнь) 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС,
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
В долине Чулышман с обеда 3-го дня и до обеда 5-го отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон, т. к. электричество подается от генератора только в вечернее время. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.
Как организовано питание?
Питание не включено в стоимость тура.
Питание в кафе. Средний чек 400-450 рублей. Возможно приготовление еды самостоятельно на общей кухне на турбазе.
Есть ли ограничение по возрасту в туре?
Ограничение по возрасту: от 6 до 75 лет. Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
На чем будем передвигаться?
Транспорт: SsangYong Istana.