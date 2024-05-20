Туры в Горно-Алтайске весной

Найдено 4 тура в категории «Весенние» в Горно-Алтайске, цены от 49 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
«А также в случае поздней весны (сохранение льда на озере) экскурсия на катере будет заменена на экскурсию в Чемальский район»
20 апр в 10:00
11 мая в 10:00
от 87 000 за человека
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
3 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 63 600 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Весна на Алтае — это потрясающе красивое время года, когда горы покрываются цветами алтайского маральника»
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
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    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
    Нареканий нет.
    Нареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нет
  • М
    Мария
    9 ноября 2023
    Радуга весеннего Алтая
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2023
    Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
    Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
  • М
    Маргарита
    28 сентября 2023
    Автотур по Горному Алтаю. Весенний Чулышман
    Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и
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    мы уже было расстроились, что придется добираться самим до базы. Но было очень приятно, что нас подождали и уже все вместе выдвинулись в дальний путь. Гид Екатерина и водитель Евгений профессионалы своего дела. Очень много нового узнали об Алтае, Екатерина всегда отвечала на вопросы, очень приятная и милая девушка. Останавливались в очень живописных местах и по просьбам туристов, если хотелось остановиться в конкретном месте. Не было спешки, все очень душевно и весело, в общем компания у нас была хорошая. Очень хочется вновь вернуться на Алтай, красота этих мест уникальна. С удовольствием приеду весной, на цветение маральника и проеду до горы Белухи. Спасибо огромное за организацию тура!

    Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
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  3. Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
  4. Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Весенние" можно забронировать 4 тура от 49 900 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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