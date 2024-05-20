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Авторский тур
7 дней
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
«А также в случае поздней весны (сохранение льда на озере) экскурсия на катере будет заменена на экскурсию в Чемальский район»
20 апр в 10:00
11 мая в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
3 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Весна на Алтае — это потрясающе красивое время года, когда горы покрываются цветами алтайского маральника»
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- GGennady10 мая 2024Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ААнастасия1 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
- ААлександра14 февраля 2024Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
- ЕЕлена13 декабря 2023Нареканий нет.
- ММария9 ноября 2023Радуга весеннего АлтаяСпасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
- ЕЕкатерина20 октября 2023Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
- ММаргарита28 сентября 2023Автотур по Горному Алтаю. Весенний ЧулышманПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Весенние»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Весенние" можно забронировать 4 тура от 49 900 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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