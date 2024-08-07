Великолепный подарок дорогим мужчинам на 23 февраля! В этом туре Вас ждут: трансфер на удобных туристических автобусах из Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Горно-Алтайска, горные отели
Программа тура по дням
Камышлинский водопад. Голубые озера
8:30 Завтрак в кафе (оплачивается дополнительно).
9:30 Едем на экскурсию к замерзшему водопаду Камышлинский.
Прогулка по подвесному мосту над Катунью и по хвойному лесу, в конце пути нас ждет очаровательный водопад.
12:00 Посещение уникального места - Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться после купания (оплачивается отдельно).
15:00 Заселение в отели, обед (оплачивается отдельно).
19:00 Совместный ужин (оплачивается отдельно), знакомство, общение, делимся впечатлениями первого дня, обмен контентом.
Лебединое озеро
8:00 Завтрак.
9:00 Остров Патмос, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (экскурсия дополнительная 2 000 руб. с человека).
12:30 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди (вход оплачивается отдельно, 100 руб.).
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосъемка, обед.
19:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (оплачивается отдельно).
Горнолыжный курорт «Манжерок». Катание или подъем на канатной дороге по желанию
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд из отелей с вещами.
10:30 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха.
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно оплачивается 1 300 руб. /чел. или ски-пас).
16:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Отель/размещение
|2-3-хместное
|туристическая деревня "Кедровый остров" номер класса “турист”
|18 900
|туристическая деревня "Кедровый остров" номер класса “стандарт”
|22 900
|эко-отель “Алтика”
|29 900
|глэмпинг "Чепош-парк"
|42 500
Варианты проживания
Туристическая деревня «Кедровый остров»
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни.
На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор.
Номера класса "Турист", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.
Включены завтраки.
Эко-отель «Алтика»
Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.
Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.
Уютный номер расположен в основном корпусе ЭКО-отеля.
Одна из стен любого номера категории Стандарт – панорамное окно.
В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновй бор Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж
Глэмпинг «Чепош-парк»
Глемпинг на берегу Катуни. Номера класса "Стандарт" 2-3 местное размещение.
В номере: жилая комната, санузел, терраса, панорамные окна с видом на лес 2 основных места и 1 дополнительное (за отдельную плату).
Номера категории "Стандарт" находятся в одном корпусе с рестораном. Основные места: 1 двуспальная кровать шириной 180 см Дополнительное место: раскладная кровать IKEA МАТИЛЬДА КОМФОРТ, душ, туалет, раковина, набор полотенец (для каждого гостя), халат и тапочки (для каждого гостя), мыло, гель для душа, шампунь для волос, зубной набор по запросу, фен. На террасе кофейный столик, 2 кресла.
На территории глэмпинга: бесплатный Wi-Fi, ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Барнаула, Горно-Алтайска
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки (кроме 1 дня)
- Экскурсии (кроме указанных дополнительно)
- Информацмонное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
- Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
- Экскурсионный подъем или скипасс на Манжероке - от 1300 руб
- Баня на Голубых озерах - 500 руб
- Вход на озеро Лебединое - 100 руб
- Дополнительная экскурсия на о. Патмос - 2 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Вы делаете нужное и полезное дело.