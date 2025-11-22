Мои заказы

Горный Алтай

Алтай про контрасты: мир вечных ледников, бирюзовые озёра и красный Марс
Описание тура

Покорим Чуйский тракт, гейзерное озеро, марсианские поля и ледники Актру, настоящий ол инклюзив!

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

12:00 Начало тура

13:00 Национальный музей Республики Алтай с экскурсией

14:30 Обед в кафе

15:30 Автопутешествие по Чуйскому Тракту с остановками на значимых местах (Семинский перевал, рынок и смотровая на перевале Чике-Таман)

21:00 с. Инегень, заселение на базу

21:30 Ужин и вечер знакомства

2 день

Слияние рек Аргут и Катунь

8:30 Зарядка на берегу бурной Катуни

9:00 Завтрак

10:00 Поход к слиянию рек Аргут и Катунь

15:00 Прогулка до дикого пляжа и ручья

17:00 Баня

20:00 Ужин, настольные игры

3 день

Экстрим на Кату-Ярык

8:00 Зарядка на берегу бурной Катуни

8:30 Завтрак и сбор вещей, переезд на другую базу

9:30 Остановка на смотровой слияния рек Чуя и Катунь

10:30 Остановка на водопаде Девичьи Слёзы

11:00 Обед в кафе

12:30 Скала Красные ворота

13:00 Оз. Киделю

14:00 Заброска на Уазе на перевал Кату-Ярык

18:00 Заселение на базу в Чулышманской Долине

19:00 Ужин

4 день

Чуйские хребты и долины

8:00 Завтрак и сбор вещей

9:30 Поход до водопада Куркуре

11:00 Выезд с перевала

14:00 Обед в кафе

15:00 Гейзерное озеро

16:30 Смотровая на Северо-Чуйский снежный хребет

18:00 Заселение на базу в с. Курай с видом на горы

19:00 Ужин

5 день

Другая планета

10:00 Поздний завтрак

13:00 Обед

14:00 Поездка на Марсианские Поля

16:30 Монгольский рынок

17:00 Национальный ужин в Кош-Агач

6 день

Ледник Актру

7:30 Утренняя разминка

8:00 Завтрак

9:00 Заброска на Уаз к альпинистскому лагерю Актру по Курайской степи

11:00 Восхождение к леднику Актру до голубого озёра на высоту 2 840м

18:00 Возвращение на базу

18:00 Баня

20:00 Ужин

21:00 Вечерняя звёздная медитация

7 день

Манжерок

8:00 Завтрак и сбор вещей

9:00 Выезд в Манжерок

11:00 Экскурсия по урочищу Калбак-Таш с наскальными рисунками

12:30 Ининский старый мост

13:30 Обед в кафе

14:30 смотровая на Катунь

15:00 Перевал Чике-Таман и рынок

18:00 Заселение в коттедж в Манжероке

18:30 Прогулка по окрестностям

20:00 Прощальный ужин в ресторане

8 день

Вылет домой

8:30 Завтрак

9:00 сбор и выезд в Горно-Алтайск

12:00 Окончание тура

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер с Горно-Алтайска и на протяжении всего тура
  • Проживание в тёплых домиках со всеми удобствами
  • Баня (2 посещения)
  • Питание, кроме нескольких обедов
  • Перекусы в походе
  • Национальный вечер: ужин и выступление артиста с горловым пением
  • Сопровождение гида на всем маршруте
  • Профессиональный фотограф
  • Все входные билеты на природные достопримечательности
  • Помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
  • Дорога до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в заведениях по дороге (5 посещений)
  • Страховка от клеща и несчастного случая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анжелика
Анжелика — Тревел-эксперт
Привет, друзья-путешественники! Мы организуем путешествия с сибирской душой в таких невероятных местах: Алтай, Бурятия, Байкал, Кыргызстан, Узбекистан, Кутурчинское Белогорье (Красноярский Край), постоянно ездим в экспедиции для развития новых направлений и живём в путешествиях. Также мы проводим Женские банные дни в Красноярске и можем организовать любой тур для вас индивидуально в удобные для вас и друзей / коллег даты!

