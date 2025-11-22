Описание тура
Покорим Чуйский тракт, гейзерное озеро, марсианские поля и ледники Актру, настоящий ол инклюзив!
Программа тура по дням
Чуйский тракт
12:00 Начало тура
13:00 Национальный музей Республики Алтай с экскурсией
14:30 Обед в кафе
15:30 Автопутешествие по Чуйскому Тракту с остановками на значимых местах (Семинский перевал, рынок и смотровая на перевале Чике-Таман)
21:00 с. Инегень, заселение на базу
21:30 Ужин и вечер знакомства
Слияние рек Аргут и Катунь
8:30 Зарядка на берегу бурной Катуни
9:00 Завтрак
10:00 Поход к слиянию рек Аргут и Катунь
15:00 Прогулка до дикого пляжа и ручья
17:00 Баня
20:00 Ужин, настольные игры
Экстрим на Кату-Ярык
8:00 Зарядка на берегу бурной Катуни
8:30 Завтрак и сбор вещей, переезд на другую базу
9:30 Остановка на смотровой слияния рек Чуя и Катунь
10:30 Остановка на водопаде Девичьи Слёзы
11:00 Обед в кафе
12:30 Скала Красные ворота
13:00 Оз. Киделю
14:00 Заброска на Уазе на перевал Кату-Ярык
18:00 Заселение на базу в Чулышманской Долине
19:00 Ужин
Чуйские хребты и долины
8:00 Завтрак и сбор вещей
9:30 Поход до водопада Куркуре
11:00 Выезд с перевала
14:00 Обед в кафе
15:00 Гейзерное озеро
16:30 Смотровая на Северо-Чуйский снежный хребет
18:00 Заселение на базу в с. Курай с видом на горы
19:00 Ужин
Другая планета
10:00 Поздний завтрак
13:00 Обед
14:00 Поездка на Марсианские Поля
16:30 Монгольский рынок
17:00 Национальный ужин в Кош-Агач
Ледник Актру
7:30 Утренняя разминка
8:00 Завтрак
9:00 Заброска на Уаз к альпинистскому лагерю Актру по Курайской степи
11:00 Восхождение к леднику Актру до голубого озёра на высоту 2 840м
18:00 Возвращение на базу
18:00 Баня
20:00 Ужин
21:00 Вечерняя звёздная медитация
Манжерок
8:00 Завтрак и сбор вещей
9:00 Выезд в Манжерок
11:00 Экскурсия по урочищу Калбак-Таш с наскальными рисунками
12:30 Ининский старый мост
13:30 Обед в кафе
14:30 смотровая на Катунь
15:00 Перевал Чике-Таман и рынок
18:00 Заселение в коттедж в Манжероке
18:30 Прогулка по окрестностям
20:00 Прощальный ужин в ресторане
Вылет домой
8:30 Завтрак
9:00 сбор и выезд в Горно-Алтайск
12:00 Окончание тура
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с Горно-Алтайска и на протяжении всего тура
- Проживание в тёплых домиках со всеми удобствами
- Баня (2 посещения)
- Питание, кроме нескольких обедов
- Перекусы в походе
- Национальный вечер: ужин и выступление артиста с горловым пением
- Сопровождение гида на всем маршруте
- Профессиональный фотограф
- Все входные билеты на природные достопримечательности
- Помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
- Дорога до Горно-Алтайска и обратно
- Питание в заведениях по дороге (5 посещений)
- Страховка от клеща и несчастного случая