Анжелика — Тревел-эксперт

Привет, друзья-путешественники! Мы организуем путешествия с сибирской душой в таких невероятных местах: Алтай, Бурятия, Байкал, Кыргызстан, Узбекистан, Кутурчинское Белогорье (Красноярский Край), постоянно ездим в экспедиции для развития новых направлений и живём в путешествиях. Также мы проводим Женские банные дни в Красноярске и можем организовать любой тур для вас индивидуально в удобные для вас и друзей / коллег даты!