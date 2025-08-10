Приглашаем вас в путешествие по удивительному Алтаю.Вы побываете в сакральных местах и напитаетесь энергией, услышите гул Камышлинского водопада и полюбуетесь причудливыми узорами на поверхности Гейзерного озера.А по Телецкому озеру промчите

на катере или теплоходе (в холодное время насладитесь пейзажами с берега). Окажетесь на другой планете, гуляя по Алтайскому Марсу, отыщете петроглифы и узнаете, откуда в Тархатинском мегалитическом комплексе образуется геомагнитная аномалия. Конечно, прокатитесь по Чуйскому тракту, по подвесному мосту доберётесь до священного острова Патмос и сделаете красивые кадры на фоне гор, лазурной Катуни и густых лесов.

Описание тура

Организационные детали

1. Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

2. Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

3. Какая будет погода?

Климат на Алтае горный, резко континентальный, с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.