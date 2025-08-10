Вы побываете в сакральных местах и напитаетесь энергией, услышите гул Камышлинского водопада и полюбуетесь причудливыми узорами на поверхности Гейзерного озера.
А по Телецкому озеру промчите
Описание тура
Организационные детали
1. Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
2. Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
3. Какая будет погода?
Климат на Алтае горный, резко континентальный, с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Проживание. 2-местное размещение в номерах с удобствами:
- в районе Соузга-Манжерок-Чемал: турбаза «Путник Алтая», отель «Чыгыш», парк-отель «Манжерок» или отель «Бертка», турбаза «Хан Алтай», возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня в районах Манжерок/Чемал. С доплатой и по согласованию возможны другие отели — запрашивайте.
- село Онгудай: турбаза «Алтайские дачи», «Барская усадьба», «Белая чудь», «Карэм», «Кан Алтай» или другие турбазы аналогичного уровня.
- село Кош-Агач: отель «Расул» / отель «Гранд отель Султан» / турбаза «Лиана» / турбаза «РайGor» / турбаза «Шум ручья». Возможны другие отели или турбазы аналогичного уровня.
- Горно-Алтайск: отель «Игман» или «Гранд Алтай» или другие отели аналогичного уровня
Cтоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, вам нужно будет доплатить за 1-местное размещение, подселения нет.
*Фото мест проживания взяты с сайтов putnikaltaya.ru, altaydachi.ru, rasulka.ru и igman04.ru
Питание. В стоимость включены 5 завтраков, 2 ужина. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Голубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духов
До 10:00 — встреча в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас от вашего адреса в Горно-Алтайске. Затем программа зависит от сезона. Локации могут открываться в разное время, период указали ориентировочный.
С сентября по март мы отправимся по Чемальскому тракту к Голубым озёрам. Эти глубокие водоёмы с кристально чистой бирюзовой водой также известны под названием «Глаза Катуни». В зависимости от уровня воды в реке, можно увидеть 2 или 3 озера. Доставка к водоёмам на моторафте или УАЗе оплачивается дополнительно на месте.
С апреля по сентябрь мы прогуляемся к Камышлинскому водопаду. Чтобы добраться до него, нужно пройти по подвесному мосту и подняться вверх по тропе вдоль течения, маршрут займёт 2,5 км. По желанию обратный путь можно пройти на моторафте (за доплату).
По дороге сделаем остановку для обеда в кафе (оплачивается отдельно). Затем направимся в село Чемал, чтобы увидеть храм Иоанна Богослова на острове Патмос. Чтобы попасть к святыне, нужно пройти по подвесному мосту, перекинутому через Катунь.
Посетим долину Горных духов — урочище Чеч-Кыш. Мы поднимемся на смотровую площадку с захватывающим видом на реку. Альтернативная локация — обзорная площадка Толгоёк.
Вечером заселимся на турбазу или в отель.
Исследуем Телецкое озеро с воды или с берега
После завтрака поедем к Телецкому озеру и водопадам. Дорога займёт 3,5-4 часа. В сезон навигации отправимся к водоёму на катере (вмещает до 12 человек) или на теплоходе «Пионер Алтая». В сезон, когда водной навигации ещё нет, мы полюбуемся Телецким озером с берега, сделаем эффектные фото с обзорных площадок и совершим лёгкий треккинг к водопаду. По желанию, за доплату: айсфлоатинг или поездка по озеру на хивусе (запрос при бронировании).
Входные билеты на водопады Телецкого озера оплачиваются наличными на месте. Обед — самостоятельно. При наличии времени желающие могут посетить горнолыжный комплекс «Телецкий»: подняться по канатной дороге на гору Кокую (билет приобретается самостоятельно).
Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»
После завтрака выселяемся и отправляемся в путь.
С ноября по март (ориентировочно, по прилёту птиц) нас ждёт поездка к озеру Светлое (Лебединое) — уникальному незамерзающему водоёму, куда зимой прилетают до 2,5 тысяч лебедей-кликунов. С удобных смотровых площадок можно наблюдать за птицами и сделать эффектные снимки.
С апреля по октябрь мы заедем на всесезонный курорт Манжерок. Он расположен у подножия горы Малая Синюха. По желанию можно подняться на вершину по гондольной или открытой канатной дороге, верхняя точка — 1240 м (за доплату). Если она не будет работать, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.
После поедем вглубь Горного Алтая по Чуйскому тракту. Мы пересечём Семинский перевал (1717 м) и сделаем несколько остановок для фото и осмотра пейзажей. Далее отправимся в Каракольскую долину, где находится гора, которую алтайцы считают священной: к ней не подходят, не фотографируют и не произносят её имени. В долине создан этнопарк «Уч-Энмек», отражающий традиции и культуру местного народа.
По дороге предусмотрены остановки и фотостопы. Вечером заселимся на турбазу в Онгудайском районе. Ужин включён в стоимость.
Путешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Позавтракаем и продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Остановимся у слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников и петроглифов в урочище Калбак-Таш или Адыр-Кан
Обед — в кафе по маршруту (оплачивается отдельно). Далее нас ждёт Гейзерное озеро — водоём ярко-бирюзового цвета с необычными узорами на дне. Почему оно выглядит именно так — расскажем на месте.
После отправимся к Алтайскому Марсу — разноцветным холмам урочища Кызыл-Чин. Пейзажи напоминают Дикий Запад и инопланетную поверхность: здесь встречаются породы всех оттенков красного, жёлтого, зелёного и фиолетового. Попасть сюда мы сможем на проходимой технике, возможна заброска и на УАЗе.
В случае плохой погоды маршрут может быть заменён на посещение окрестностей села Акташ или Кош-Агач, Курайской степи.
Заселимся в отель или на турбазу в селе Кош-Агач и поужинаем (включено в стоимость).
Тархатинский мегалитический комплекс или другие локации Кош-Агачского района
Утром отправимся в Тархатинский мегалитический комплекс, который прозвали Алтайским Стоунхенджем. Место необычное: магнитное поле каменных глыб отличается от остальной территории. Изваяния выстроены с учётом их магических свойств, поэтому внутри круга и образуется геомагнитная аномалия. Местные верят, что если постоять в центре, то энергетическое поле человека может очиститься.
Если останется время и будет желание, мы посетим и другие локации Кош-Агачского района. К вечеру вернёмся в Горно-Алтайск и заселимся в отель — нас будет ждать длинный путь около 500 км.
Отъезд
После завтрака (возможен ранний завтрак в формате ланч-боксов) — трансфер в аэропорт и на автовокзал Горно-Алтайска (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура).
Стоимость тура
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий по программе
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение (от 12 000-15 000 ₽, зависит от сезона)
- Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
- Входные билеты на объекты вне программы и дополнительные активности по согласованию с гидом
- Айсфлоатинг и хивус на Телецком озере - возможность и стоимость по запросу
- Канатная дорога на ГЛК Манжерок - 1500 ₽/взрослый
- Баня
- Страховка от клеща - оформляется не позже, чем за 5 дней до заезда
- Моторафт на Камышлинском водопаде, моторафт / УАЗ на Голубые озёра
- Входные билеты на водопады Телецкого озера (только наличные!)
- Заброска на Марс-2 (стоимость распределяется между участниками группы)
- Доплата за повышение категории номеров или замену отелей по программе - стоимость по запросу
