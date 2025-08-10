Мои заказы

Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос

Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Приглашаем вас в путешествие по удивительному Алтаю.

Вы побываете в сакральных местах и напитаетесь энергией, услышите гул Камышлинского водопада и полюбуетесь причудливыми узорами на поверхности Гейзерного озера.

А по Телецкому озеру промчите
читать дальше

на катере или теплоходе (в холодное время насладитесь пейзажами с берега).

Окажетесь на другой планете, гуляя по Алтайскому Марсу, отыщете петроглифы и узнаете, откуда в Тархатинском мегалитическом комплексе образуется геомагнитная аномалия.

Конечно, прокатитесь по Чуйскому тракту, по подвесному мосту доберётесь до священного острова Патмос и сделаете красивые кадры на фоне гор, лазурной Катуни и густых лесов.

5
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек18
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

1. Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

2. Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

3. Какая будет погода?

Климат на Алтае горный, резко континентальный, с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

Проживание. 2-местное размещение в номерах с удобствами:

  • в районе Соузга-Манжерок-Чемал: турбаза «Путник Алтая», отель «Чыгыш», парк-отель «Манжерок» или отель «Бертка», турбаза «Хан Алтай», возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня в районах Манжерок/Чемал. С доплатой и по согласованию возможны другие отели — запрашивайте.
  • село Онгудай: турбаза «Алтайские дачи», «Барская усадьба», «Белая чудь», «Карэм», «Кан Алтай» или другие турбазы аналогичного уровня.
  • село Кош-Агач: отель «Расул» / отель «Гранд отель Султан» / турбаза «Лиана» / турбаза «РайGor» / турбаза «Шум ручья». Возможны другие отели или турбазы аналогичного уровня.
  • Горно-Алтайск: отель «Игман» или «Гранд Алтай» или другие отели аналогичного уровня

Cтоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, вам нужно будет доплатить за 1-местное размещение, подселения нет.

*Фото мест проживания взяты с сайтов putnikaltaya.ru, altaydachi.ru, rasulka.ru и igman04.ru

Питание. В стоимость включены 5 завтраков, 2 ужина. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Голубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духов

До 10:00 — встреча в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас от вашего адреса в Горно-Алтайске. Затем программа зависит от сезона. Локации могут открываться в разное время, период указали ориентировочный.

С сентября по март мы отправимся по Чемальскому тракту к Голубым озёрам. Эти глубокие водоёмы с кристально чистой бирюзовой водой также известны под названием «Глаза Катуни». В зависимости от уровня воды в реке, можно увидеть 2 или 3 озера. Доставка к водоёмам на моторафте или УАЗе оплачивается дополнительно на месте.

С апреля по сентябрь мы прогуляемся к Камышлинскому водопаду. Чтобы добраться до него, нужно пройти по подвесному мосту и подняться вверх по тропе вдоль течения, маршрут займёт 2,5 км. По желанию обратный путь можно пройти на моторафте (за доплату).

По дороге сделаем остановку для обеда в кафе (оплачивается отдельно). Затем направимся в село Чемал, чтобы увидеть храм Иоанна Богослова на острове Патмос. Чтобы попасть к святыне, нужно пройти по подвесному мосту, перекинутому через Катунь.

Посетим долину Горных духов — урочище Чеч-Кыш. Мы поднимемся на смотровую площадку с захватывающим видом на реку. Альтернативная локация — обзорная площадка Толгоёк.

Вечером заселимся на турбазу или в отель.

Голубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духовГолубые озёра или Камышлинский водопад, остров Патмос и долина Горных духов
2 день

Исследуем Телецкое озеро с воды или с берега

После завтрака поедем к Телецкому озеру и водопадам. Дорога займёт 3,5-4 часа. В сезон навигации отправимся к водоёму на катере (вмещает до 12 человек) или на теплоходе «Пионер Алтая». В сезон, когда водной навигации ещё нет, мы полюбуемся Телецким озером с берега, сделаем эффектные фото с обзорных площадок и совершим лёгкий треккинг к водопаду. По желанию, за доплату: айсфлоатинг или поездка по озеру на хивусе (запрос при бронировании).

Входные билеты на водопады Телецкого озера оплачиваются наличными на месте. Обед — самостоятельно. При наличии времени желающие могут посетить горнолыжный комплекс «Телецкий»: подняться по канатной дороге на гору Кокую (билет приобретается самостоятельно).

Исследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берегаИсследуем Телецкое озеро с воды или с берега
3 день

Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»

После завтрака выселяемся и отправляемся в путь.

С ноября по март (ориентировочно, по прилёту птиц) нас ждёт поездка к озеру Светлое (Лебединое) — уникальному незамерзающему водоёму, куда зимой прилетают до 2,5 тысяч лебедей-кликунов. С удобных смотровых площадок можно наблюдать за птицами и сделать эффектные снимки.

С апреля по октябрь мы заедем на всесезонный курорт Манжерок. Он расположен у подножия горы Малая Синюха. По желанию можно подняться на вершину по гондольной или открытой канатной дороге, верхняя точка — 1240 м (за доплату). Если она не будет работать, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.

После поедем вглубь Горного Алтая по Чуйскому тракту. Мы пересечём Семинский перевал (1717 м) и сделаем несколько остановок для фото и осмотра пейзажей. Далее отправимся в Каракольскую долину, где находится гора, которую алтайцы считают священной: к ней не подходят, не фотографируют и не произносят её имени. В долине создан этнопарк «Уч-Энмек», отражающий традиции и культуру местного народа.

По дороге предусмотрены остановки и фотостопы. Вечером заселимся на турбазу в Онгудайском районе. Ужин включён в стоимость.

Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»Лебединое озеро или курорт Манжерок, Чуйский тракт, Каракольская долина, священная гора и этнопарк «Уч-Энмек»
4 день

Путешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский Марс

Позавтракаем и продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Остановимся у слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников и петроглифов в урочище Калбак-Таш или Адыр-Кан

Обед — в кафе по маршруту (оплачивается отдельно). Далее нас ждёт Гейзерное озеро — водоём ярко-бирюзового цвета с необычными узорами на дне. Почему оно выглядит именно так — расскажем на месте.

После отправимся к Алтайскому Марсу — разноцветным холмам урочища Кызыл-Чин. Пейзажи напоминают Дикий Запад и инопланетную поверхность: здесь встречаются породы всех оттенков красного, жёлтого, зелёного и фиолетового. Попасть сюда мы сможем на проходимой технике, возможна заброска и на УАЗе.

В случае плохой погоды маршрут может быть заменён на посещение окрестностей села Акташ или Кош-Агач, Курайской степи.

Заселимся в отель или на турбазу в селе Кош-Агач и поужинаем (включено в стоимость).

Путешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский МарсПутешествие по Чуйскому тракту, Гейзерное озеро и Алтайский Марс
5 день

Тархатинский мегалитический комплекс или другие локации Кош-Агачского района

Утром отправимся в Тархатинский мегалитический комплекс, который прозвали Алтайским Стоунхенджем. Место необычное: магнитное поле каменных глыб отличается от остальной территории. Изваяния выстроены с учётом их магических свойств, поэтому внутри круга и образуется геомагнитная аномалия. Местные верят, что если постоять в центре, то энергетическое поле человека может очиститься.

Если останется время и будет желание, мы посетим и другие локации Кош-Агачского района. К вечеру вернёмся в Горно-Алтайск и заселимся в отель — нас будет ждать длинный путь около 500 км.

Тархатинский мегалитический комплекс или другие локации Кош-Агачского районаТархатинский мегалитический комплекс или другие локации Кош-Агачского районаТархатинский мегалитический комплекс или другие локации Кош-Агачского районаТархатинский мегалитический комплекс или другие локации Кош-Агачского районаТархатинский мегалитический комплекс или другие локации Кош-Агачского района
6 день

Отъезд

После завтрака (возможен ранний завтрак в формате ланч-боксов) — трансфер в аэропорт и на автовокзал Горно-Алтайска (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий по программе
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение (от 12 000-15 000 ₽, зависит от сезона)
  • Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Входные билеты на объекты вне программы и дополнительные активности по согласованию с гидом
  • Айсфлоатинг и хивус на Телецком озере - возможность и стоимость по запросу
  • Канатная дорога на ГЛК Манжерок - 1500 ₽/взрослый
  • Баня
  • Страховка от клеща - оформляется не позже, чем за 5 дней до заезда
  • Моторафт на Камышлинском водопаде, моторафт / УАЗ на Голубые озёра
  • Входные билеты на водопады Телецкого озера (только наличные!)
  • Заброска на Марс-2 (стоимость распределяется между участниками группы)
  • Доплата за повышение категории номеров или замену отелей по программе - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем встретить вас в Горно-Алтайске или районе Манжерок до 10:30. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура
Завершение: Аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска, время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Антон
Антон
10 авг 2025
Яркий тур!
С нами была гид Татьяна - при встрече в аэропорту сразу расположила к себе улыбкой, приятный голос, красивый слог, любовь и знания родной земли!
Катались по Алтаю на Toyota Chaser
читать дальше

V6 - дрифта почти не было, а могли бы 😅
Условия размещения: горячая вода была везде.
Сам тур на 5 дней,
на 6-ой день вы предоставлены себе, при желании можно улетать уже утром.

Локации крутые, программа насыщенная, впечатлений масса - канатная дорога, верблюды, горные озёра, снежные вершины, быстрые реки и звездное небо.

В Кош-Агаче нет сумерок и 300 дней в году ясного неба. После заката сразу темно, прежде чем засыпать поднимите голову наверх - дальше только эмоции))

Яркий тур!Яркий тур!
Дмитрий
Дмитрий
1 авг 2025
Незабываемое путешествие по топовым местам Алтая!

Только что вернулись из потрясающего 6-дневного тура по Алтаю (27 июля - 1 августа 2025). Это было наше первое знакомство с этим удивительным краем, и
читать дальше

впечатления превзошли все ожидания!

Маршрут был продуман идеально - каждый день открывал новые грани Алтая. Начали с живописного Камышлинского водопада и атмосферного Чемальского района с островом Патмос. Особенно запомнилась прогулка на катере по Телецкому озеру - водопады, скалы, кристально чистая вода…
Дух захватывает!

Путешествие по легендарному Чуйскому тракту - отдельная история. Каждый поворот открывал невероятные пейзажи. Гейзерово озеро с его фантастическими красками поразило своей нереальной красотой. А Алтайский Марс… Это надо видеть! Ощущение, будто попал на другую планету.

Отдельное спасибо нашему гиду Татьяне - профессионал своего дела! Столько интересных историй, легенд, практических советов. Всегда была на связи, помогала с любыми вопросами.

Проживание на разных турбазах позволило прочувствовать атмосферу разных уголков Алтая - от уютной до аутентичной Белой Чуди и современного отеля Игман. Везде было комфортно, включенные завтраки и ужины - вкусные и сытные.

Организация тура на высоте - все четко по программе, трансферы вовремя, достаточно времени на каждой локации. Понравилось, что была возможность выбора дополнительных активностей.

Алтай покорил нас своей мощью, красотой и энергетикой. Обязательно вернемся! Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящую, первозданную природу и зарядиться энергией гор.

P.S. Берите с собой наличные для дополнительных экскурсий и хорошую камеру - виды невероятные!

Незабываемое путешествие по топовым местам Алтая!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
На машине
2 дня
46 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть среди гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
26 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
На машине
2 дня
-
20%
2 отзыва
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
Всего за 2 дня увидеть главные достопримечательности и послушать о местных традициях и укладе жизни
Начало: Горно-Алтайск, 9:30. Возможна индивидуальная догов...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
19 920 ₽24 900 ₽ за человека
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
На машине
7 дней
-
15%
16 отзывов
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
Увидеть на Гейзерное озеро, послушать древние легенды и проехаться по Чуйскому тракту
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на ж/д и автов...
3 мая в 08:00
17 мая в 08:00
77 010 ₽90 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска