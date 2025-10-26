Встретим вас в Горно-Алтайске и поедем в Кош-Агач. По пути остановимся на перевалах Семинский и Чике-Таман, заедем в зубровый питомник и полюбуемся слиянием Чуи и Катуни. Увидим первый в мире двухцепный подвесной мост. Посетим «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3» — пройдём по дну бывшего моря мимо скал красного цвета. Всё здесь кажется инопланетным! Восхитимся панорамой Северо-Чуйского хребта и Курайской степью.

В Кош-Агаче заселимся в отель.