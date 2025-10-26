Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
Отыскать петроглифы, полюбоваться слиянием Чуи и Катуни и пройтись по дну бывшего моря
За 2 дня мы покажем главные жемчужины Алтая.
Вы полюбуетесь инопланетными пейзажами, напоминающими Марс, увидите причудливые узоры на Гейзерном озере, восхититесь панорамой Северо-Чуйского хребта и побываете на перевалах Семинский и Чике-Таман.
Осмотрите первый в мире двухцепный подвесной мост, посетите зубровый питомник, исследуете урочище Калбак-Таш и Чуйский оленный камень. А ещё вас ждёт встреча с бескрайней Курайской степью, Мёртвым озером и Красными воротами.
Обязательно возьмите с собой тёплые вещи и оформите страховку от укуса клеща.
Программа тура по дням
1 день
Семинский перевал, слияние Чуи и Катуни и «Алтайский Марс»
Встретим вас в Горно-Алтайске и поедем в Кош-Агач. По пути остановимся на перевалах Семинский и Чике-Таман, заедем в зубровый питомник и полюбуемся слиянием Чуи и Катуни. Увидим первый в мире двухцепный подвесной мост. Посетим «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3» — пройдём по дну бывшего моря мимо скал красного цвета. Всё здесь кажется инопланетным! Восхитимся панорамой Северо-Чуйского хребта и Курайской степью.
В Кош-Агаче заселимся в отель.
2 день
Гейзерное озеро, Красные ворота и петроглифы в урочище Калбак-Таш
Отправимся обратно в Горно-Алтайск. Сегодня побываем у Гейзерного озера и увидим причудливые узоры на поверхности воды. Проедем через Красные ворота — проход в скалах алого цвета. Полюбуемся Мёртвым озером и водопадом Ширлак. Осмотрим Чуйский оленный камень — изваяние высотой около 2 метров с высеченным наверху лицом. Остановимся в урочище Калбак-Таш, где отыщем петроглифы — наскальные рисунки древних людей. Восхитимся Ильгуменским порогом на речке Катунь. К вечеру прибудем в Горно-Алтайск.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3-разовое питание
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Горно-Алтайска и обратно
Трансферы из/в аэропорт
Страховка от укуса клеща
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, 8:00
Завершение: Горно-Алтайск, место по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 174 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
Татьяна
26 окт 2025
Если хочется в рамках одного тура охватить побольше локаций - вам сюда! Комфортная поездка, красивейшие места, приятный гид оставляют только хорошее впечатление. Галина родилась и всю жизнь прожила на Алтае, читать дальше
ей знакома каждая деревня, каждый неочевидный укромный уголок республики. Она очень живо и самобытно преподносит информацию, в контексте экскурсии рассказывает о личном опыте. Ну а для описания посещенных мест Горного Алтая не хватит ни слов, ни фотографий, это надо видеть! Приезжайте и сами убедитесь!
А
Александр
10 авг 2025
Гид хороший и интересно рассказывает, никаких проблем с заселением не было, программа интересная и очень увлекательная, всем советую данную поездку от гида
Нагибина
21 апр 2025
Экскурсия прошла отлично! Галина прекрасный экскурсовод! Был подобран интересный маршрут, если что-то шло не так, Галина быстро находила решение. Во время дороги мы слушали местные легенды, мифы и интересные факты о каждом читать дальше
месте от экскурсовода. Также нас порадовали местные кафе и рестораны своей едой, что тоже очень важно! Это была первая наша поездка в Горный Алтай, мы остались довольны и этим незабываемым местом, и нашим экскурсоводом - Галиной!! Очень рекомендуем ☺️