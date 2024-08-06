Программа тура по дням
Город Горно-Алтайск - пос. Замульта
Город Горно-Алтайск– пос. Замульта.
10:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Собрав всю группу вместе, едем в горы (расстояние 350 км, в пути около 7 часов).
По пути в селении Верхний Уймон посетим удивительный музей Николая Рериха.
В старинном доме мы увидим картины Николая Константиновича, его книги.
И обязательно узнаем необычную историю его жизни и путешествий.
К вечеру приедем в пос. Замульта, где и расположим наш первый палаточный лагерь.
Активная часть: 2 км пешком. Стоянка расположена на высоте 925 м.
Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы
С утра собираем лагерь и далее нас ждет переезд на горном транспорте к Нижнему Мультинскому озеру (переезд займет около 2 часов).
После приезда разобьем палаточный лагерь на ближайшие 5 ночей.
И вот они, перед нами горы Алтая!
Те самые, которые Вы видели на картинках и мечтали увидеть воочию!
Живописные горы, которые от пят и почти до самой макушки покрыты кедрами.
А у подножия гор плещутся озера.
Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера.
Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка.
Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт.
В наших планах в этот день поход на перекат Шумы.
Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера.
Между прочим, длина озера – 2300 м!
Это вам не просто скромный, горный водоем.
Это роскошное озеро Алтая.
Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро.
Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы.
Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку.
Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде и красуются перед туристами.
На перекате Шумы погуляем, сделаем множество снимков и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.
Верхнее Мультинское озеро
Пришла пора увидеть новые достопримечательности в нашем походе к Мультинским озерам!
Озера Алтая очень большие, Нижнее длиной 2300 м, Среднее – 1990 м.
Чтобы не тратить время на прогулки пешком, пересечем оба озера на катере.
Далее зайдем на кордон Катунского заповедника, поздороваемся с лесниками.
И после этого уже держим наш пеший путь в горы.
Удивительно, что в этих местах нет больших перепадов высот между озерами.
Расстояние от Нижнего до Верхнего Мультинского озера около 12 км, а перепад высоты между ними всего 170 м.
Это означает, что большая часть нашего пути пройдет по ровному, а подъемы вверх будут совсем незначительные.
Пройдя зону хвойных лесов, выйдем на альпийские луга.
Летом они цветут во всей красе и добавляют красок нашим фотографиям!
Ближе к обеду придем к Верхнему озеру.
Изюминкой озера являются коряги деревьев, которые очень живописно раскинулись в воде и на берегу водоема.
Такого мы больше нигде не увидим!
Цвет озера – классический изумруд, природа Алтая уж точно не пожалела красок для своих водоемов.
И завершают эту идеальную картину горы со снежниками.
Активная часть: 19,8 км, перепад высот 1630-1800 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Озеро и водопад Куйгук
Сегодня увидим сразу 2 интересных объекта – водопад и озеро.
Водопад Куйгук очень привлекательный!
Он рождается среди крупных камней и одним мощным каскадом спускается в долину.
Водопад очень мощный и полноводный.
Поднявшись над водопадом, увидим небольшое озерцо Куйгук, а чуть далее нам откроется главное сокровище этой долины!
Огромное, изумрудное, от которого невозможно оторвать глаз.
В солнечную погоду его цвет – это что-то невероятное!
Кажется, словно невидимый художник взял несколько акварельных красок и смешал их: изумрудный, лазурный, капельку зеленого, пару капель голубого цвета и еще немножко бирюзы.
Цвет волшебный, сами увидите!
Дополняют эту красоту, как обычно, горы, голубое небо, белые облака и скромные кедры, которые растут возле озера и любуются им.
Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Смотровая площадка с видом на Мультинские озера
Вам хотелось взлететь повыше и с высоты посмотреть на Мультинские озера?
Насчет полетов не обещаем, но наш гид знает отличный маршрут, благодаря которому можно подняться повыше и оттуда посмотреть на озера.
Немного поднявшись на хребет, заглянем в соседнюю долину.
Там увидим, как длинными волнами раскинулись уходящие вдаль хребты, спинки которых покрыты кедровым лесом.
А если посмотреть в нашу долину, то уже видно Нижнее Мультинское озеро!
Виды отличные, но нам ведь этого мало.
Идем выше, там интересней!
Набрав еще высоту, придем на главную смотровую площадку.
Отсюда будут видны почти все наши маршруты, долина Куйгук, долина реки Крепкая, Нижнее и Среднее озеро.
Активная часть тура на Алтай: 10,4 км, перепад высот 1630-2320 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Поперечное озеро
Чтобы дойти к Поперечному озеру, мы вновь переплывем на катере Нижнее и Среднее Мультинское.
Дальше пойдем пешком.
Местами нужно будет пересекать небольшие речушки, пройдем по лесной зоне, по альпийским лугам.
И во второй половине дня выйдем к нашей цели.
Этот водоем – настоящая вишенка на торте!
Вкусно, красиво.
Когда сидишь возле этого озера, не покидает ощущение нереальности.
Кажется, будто в мире не может быть такой красоты.
А вот и может!
Алтай способен удивлять и делать так, чтобы Ваше сердце замерло от его красоты.
Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.
Переезд в Горно-Алтайск
Сегодня на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск.
По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале.
Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами.
16:00-17:00 Прибытие в г. Горно-Алтайск.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке на оборудованной стоянке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик)
- Проживание в палатке на платной стоянке. На территории туалет, душ. Вода в душе греется от солнечных батарей и расходуется всеми жильцами, в душ может быть очередь или отсутствие горячей воды
- Аренда снаряжения: палатки, спальники, коврики
- Размещение в палатках по 2-3 человека
- Двухразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): готовый завтрак (день 2-7), обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
- Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
- Входные билеты в музей Рериха
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 400-700 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
- Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С (выдается).
- Каремат (выдается).
- Подпопник
- Шапка, перчатки
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
- Флиска
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава, земля. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
- Резиновые сапоги. Для данного маршрута характерны тропы без набора высота или с минимальным набором. Когда идет дождь, вода остается на тропе, тропа быстро размокает и становится очень грязной. Если во время тура будут дожди, то резиновые сапоги очень пригодятся. Также сапоги удобны для ходьбы в лагере после дождя.
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат/видеокамера.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага
- Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
- Налобный фонарик
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильная связь по маршруту: день 1 - весь день, день 2 - до 09:00, день 3… 7 - в одной локации возле Нижнего Мультинского озера ловит только оператор Билайн, в плохую погоду связи может совсем не быть, день 8 - связь появится после 13:00. В соседнем кафе есть платный вайфай (300 руб. /сутки), периодически он не работает.
Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?
Есть 2 кафе, 1 ларек с минимальным набором продуктов. Аптек, банкоматов нет.