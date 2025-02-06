А представляете, если их объединить! В этом туре мы с вами совершим полноценное путешествие по зимнему Алтаю и затерянной горной Шории.
Увидим Бирюзовую Катунь, которая полностью не замерзает и в мороз парит, покрывая все деревья сказочным слоем инея. Посетим город-курорт Белокуриха, славящийся своими целебными источниками. Увидим Телецкое озеро, которое называют – малым Байкалом.
Побываем в настоящей сибирской тайге и проедем на машине несколько перевалов, с которых открываются отличные виды.
Но главное, что во всех этих местах мы будем с вами зажигать по полной на лыжах или сноубордах, кому как нравится! Всего мы с вами покатаемся в 4 разных местах, при этом количество подъемников и трасс суммарно составляет около 40.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Алтай. Переезд на курорт Белокуриха, посещение Лебединого озера
Встречаемся с группой в аэропорту Горно-Алтайска, большинство рейсов из Москвы, прибывают рано утром с небольшим промежутком.
Если вы прилетаете в Барнаул, мы так же организуем трансфер до встречи с основной группой, но надо учитывать, что в этом случае вас ждут лишние 250 км скучной дороги.
В этот день наша цель город – курорт Белокуриха.
По дороге мы заедем на лебединый заказник.
Это уникальное место с незамерзающим озером, где зимую несколько сотен лебедей кликунов.
Птиц можно будет покормить и сделать отличные фотографии.
Вам приходилось когда-нибудь видеть одновременно 600–700 лебедей? А теперь представьте себе это количество птиц на незамерзающем озере.
Вода парит, все деревья покрыты инеем. Шум от крика птиц слышно за пару километров. Зрелище не самое рядовое!
Добравшись до Белокурихи, селимся в отель и идем гулять по городу.
Атмосфера любого курортного города, наверное, всегда одинаковая. Ритм жизни замедленный и расслабленный.
Здесь много типичных для курорта торговых лавочек, сувенирных магазинов, ресторанов. По вечерам весь город начинает светиться неоновыми огнями и гирляндами.
Вечером можно посетить аква-комплекс с различными банями, бассейнами и водными процедурами. После длинного ночного перелета это поможет восстановиться и отдохнуть.
Катание по склонам Белокурихи
Это первый день нашей горнолыжной программы.
Завтракаем и едем к подъемникам.
Все трассы в Белокурихе не сложные и подойдут даже для начального уровня.
Мы покатаемся на лучших, сменив несколько склонов.
Склоны в основном находятся на лесистых невысоких горах. Сама трасса очищена от деревьев и укатана ретрактом.
Внизу подъемников всегда есть кафе, где можно отдохнуть, согреться и перекусить. На всех подъемниках есть прокат снаряжения.
Ну, а если надоест кататься, можно будет организовать экскурсию по местным достопримечательностям.
В окрестности Белокурихи очень много интересных и красивых мест, это и причудливые скалы, самой различной формы и настоящий, глухой хвойный лес, укрытый снегом словно пуховым одеялом.
Ближе к вечеру мы переедем в село Манжерок (около 120 км).
Катание на курорте Манжерок
Утром завтракаем и выдвигаемся на горнолыжный спуск.
Манжерок находится на берегу реки Катунь.
Река замерзает далеко не вся, в порогах и перекатах вода открытая и зимой обычно парит, украшая деревья по берегам толстым слоем инея.
Сама вода ярко-бирюзового цвета, будто бы светящегося на фоне белоснежного снега.
Горнолыжный курорт Манжерок преобразился совсем недавно. Были вложены (при участии государства) большие инвестиции.
Сейчас Манжерок это современный горнолыжный курорт со всей необходимой инфраструктурой и современным подъемником, закрытого типа.
Трассы достаточно разнообразны, чтобы не надоесть за пару дней катания.
С вершины подъемников открываются шикарные виды на Алтайские горы.
Вечером можно будет посидеть в кафе или отдохнуть в номере или же погулять по берегу Катуни рассматривая и удивляясь ледяным торосом цвета бирюзы.
Телецкое озеро и переезд в село Артыбаш
Завтракаем и опять меняем дислокацию.
Теперь мы едем на озеро Телецкое. Это примерно 200 км.
На алтайском, озеро называется Алтынкёль, что означает – Золотое озеро. Про это место существует множество легенд и народных сказаний.
Место и правда очень красивое, и магическое. Оно является местом силы и поклонения местных народов.
Часто озеро называют – Жемчужиной Алтая или малым Байкалом.
В районе озера существует особый микроклимат, здесь обычно теплее и всегда больше снега. А снег – это то, что нам нужно!
Дорога до озера проходит по таежной местности, а потом идет вдоль незамерзающей реки Бия.
Красоты и достопримечательности сменяются как в калейдоскопе.
По приезду в село Артыбаш заселяемся в гостиницу и идем гулять по берегу озера.
Вечером, когда зажигаются огни, кажется, что попал в сказку.
Здесь можно заказать настоящую русскую баню, а потом нырнуть в подготовленную прорубь в обжигающую, холодом воду.
Катание в горнолыжном комплексе Кукуя
Катаемся весь день!
Горнолыжный комплекс Кукуя расположен в 5 км от нашей ночевки в настоящих горах и непроходимой тайге.
Основных трасс — 4. Высота горы 1386 м, а максимальный перепад высот трассы – 755 м. Самая длинная – 5000м.
Вокруг лес, а значит это отличное место для фрирайда!
Трассы имеют разный уровень сложности и учитывают любой уровень подготовки.
В этом месте на климат оказывает влияние Телецкое озеро, климат здесь более мягкий чем в округе.
Летом по берегам озера вызревают южные сорта яблок. Зимой в районе озера выпадает много осадков, а значит снеговой покров очень достойный.
На всех трассах работают по ночам ратраки, чтобы сделать катание максимально комфортным. Но если свернуть с трасс, то в лесу вы найдете глубокий снег, столь любимый фрирайдерами.
Пейзажи вокруг заставляют замереть дыхание, вековые кедры и ели, покрытые снегом, стоят в безмятежном спокойствии, а воздух вокруг, кажется, звенит от своей чистоты и прозрачности.
Вечером по желанию баня или прогулки по ночному Артыбашу.
Переезд в Шерегеш. Катание по трассам
Покидаем это чудесное место, а также покидаем Республику Алтай.
Мы переезжаем в соседний регион Горную Шорию, в знаменитый горнолыжный курорт – Шерегеш.
Нам предстоит проехать примерно 200 км.
Дорога проходит по красивейшим местам, сначала вдоль реки Бия, а потом через горный перевал в Таштагол и наконец в Шерегеш.
Этому курорту чуть больше тридцати лет, но основное развитие и популярность произошел в последнее десятилетие.
Сейчас Шерегеш — это 6 зон катания, множество гондольных, кресельных и бугельных подъемников, множество кафе и других элементов инфраструктуры. Протяженность трасс 2000–3500 метров, перепад высот до 630 метров, высота над уровнем моря 1270 метров.
По приезду селимся в гостиницу и если успеваем, едем на склон кататься.
В этом месте мы проведем последующие 3 дня.
Мы будем менять трассы, подъемники, будем пробовать кататься вне трасс (по желанию) и будем просто получать удовольствие от спусков.
Вечером после ужина можно просто погулять по улицам курорта, где множество различных развлекательных заведений.
Катание в Шерегеше
Катаемся весь день.
Катание в Шерегеше
Катаемся весь день.
Завершение программы. Заключительное катание
Катаемся первую половину дня.
После обеда не спеша собираемся и выезжаем в сторону Барнаула.
В последний день нам предстоит проехать примерно 150 км до Новокузнецка (для тех кто будет вылетать из Новокузнецка, для них заказываем отдельный трансфер за наш счёт) или 500 км до Барнаула (для тех кто будет вылетать из Барнаула).
Дорога проходит по красивым местам, так что скучно не будет. По дороге перекусим в проверенном кафе.
В Барнаул прибываем вечером.
Вылет надо планировать на следующее утро. Поможем забронировать гостиницу перед вылетом.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное размещение в отелях прямо на склоне или недалеко от него, либо удобно расположенные коттеджи.
Стоимость тура на 1 чел. – 84 900 руб.
Варианты проживания
Отель или коттедж по маршруту следования
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Весь трансфер по маршруту
- Проживание во время тура
- Питание - завтраки и ужины
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска или г. Барнаула и обратно из Новокузнецка или г. Барнаула
- Ночёвка в Новокузнецке или Барнауле перед вылетом
- Оплата горнолыжного подъемника (стоимость skipass на полный день 1200-2000 руб.)
- Прокат горнолыжного снаряжения (в среднем 1000-1500 руб. за полный день катания)
- Обеды (как правило, все обедаю в кафе на горнолыжной трассе, средний чек - 600 руб.)
- Личные расходы (алкоголь, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Где начинается и заканчивается тур?
Встреча в первый день тура состоится в аэропорту Горно-Алтайск или в Барнауле.
Обратный вылет лучше всего осуществлять с Новокузнецка, менее удобно с Барнаула.
Во сколько лучше приезжать 1-й день тура и уезжать в последний?
Все рейсы в Горно-Алтайск и Барнаул из Москвы прибывают утром с небольшим интервалом. Встречать всех будут согласна времени прилета рейса.
В Новокузнецк вы прибываете вечером в последний день тура, в Барнаул поздно вечером. Можем помочь забронировать гостиницу. Вылет лучше планировать на утро следующего дня.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.