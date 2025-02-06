1 день

Прибытие на Алтай. Переезд на курорт Белокуриха, посещение Лебединого озера

Встречаемся с группой в аэропорту Горно-Алтайска, большинство рейсов из Москвы, прибывают рано утром с небольшим промежутком.

Если вы прилетаете в Барнаул, мы так же организуем трансфер до встречи с основной группой, но надо учитывать, что в этом случае вас ждут лишние 250 км скучной дороги.

В этот день наша цель город – курорт Белокуриха.

По дороге мы заедем на лебединый заказник.

Это уникальное место с незамерзающим озером, где зимую несколько сотен лебедей кликунов.

Птиц можно будет покормить и сделать отличные фотографии.

Вам приходилось когда-нибудь видеть одновременно 600–700 лебедей? А теперь представьте себе это количество птиц на незамерзающем озере.

Вода парит, все деревья покрыты инеем. Шум от крика птиц слышно за пару километров. Зрелище не самое рядовое!

Добравшись до Белокурихи, селимся в отель и идем гулять по городу.

Атмосфера любого курортного города, наверное, всегда одинаковая. Ритм жизни замедленный и расслабленный.

Здесь много типичных для курорта торговых лавочек, сувенирных магазинов, ресторанов. По вечерам весь город начинает светиться неоновыми огнями и гирляндами.

Вечером можно посетить аква-комплекс с различными банями, бассейнами и водными процедурами. После длинного ночного перелета это поможет восстановиться и отдохнуть.