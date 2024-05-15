Лебединое озеро – туры в Горно-Алтайске

Найдено 6 туров в категории «Лебединое озеро» в Горно-Алтайске, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимний Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
1 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
70 500 за человека
Новогодняя сказка на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
от 62 800 за человека
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
22 фев в 10:00
от 63 600 за человека
Новогодняя Катунь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
31 900 за человека
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Авторский тур
9 дней
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 фев в 10:00
20 фев в 10:00
84 900 за человека
Новогодние каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Булыгина
    15 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Организовано все по высшему разряду)
    Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Новогодняя сказка на Алтае
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Новогодняя сказка на Алтае
    Все отлично
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Зимний Алтай
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодняя Катунь
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • Н
    Наталья
    10 января 2024
    Зимний Алтай
    Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест
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    нас восхитили, восполнили свои впечатления о музее в Горно-Алтайске, побывали в городе Бийске. Посмотрели лебединое озеро, замерзший водопад, Чуйский тракт, слияние двух рек- Катуни и Чуи. Спасибо большое за тур и полученные удовольствие от нашей поездки.

  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
    Нареканий нет.
    Нареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нет
  • М
    Мария
    9 ноября 2023
    Праздничные выходные на Алтае
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Лебединое озеро»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Зимний Алтай
  2. Новогодняя сказка на Алтае
  3. Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
  4. Новогодняя Катунь
  5. Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Лебединое озеро" можно забронировать 6 авторских туров от 31 900 до 84 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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