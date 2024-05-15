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Авторский тур
6 дней
Зимний Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
1 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
70 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
от 62 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
22 фев в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Горнолыжная кругосветка по Алтаю и Шерегешу
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 фев в 10:00
20 фев в 10:00
84 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББулыгина15 мая 2024Организовано все по высшему разряду)
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ИИрина3 мая 2024Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ААлександра14 февраля 2024Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ННаталья10 января 2024Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест
- ЕЕлена13 декабря 2023Нареканий нет.
- ММария9 ноября 2023Праздничные выходные на АлтаеСпасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Лебединое озеро»
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