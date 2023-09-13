Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера!
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Музей им. Анохина
Встречаем в аэропорту и едем на завтрак в ресторан.
Идем в Музей им. Анохина, где мы увидим богатую экспозицию.
Обедаем к 13 часам и выезжаем на оз. Телецкое к неповторимой Сынару – хранительнице алтайских традиций.
Ужин в ресторане к 19 часам.
Отдых.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 200 км.
Проживание: Leontopodium, Шале Телецкое.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Телецкое озеро. Каменные грибы. Водопады
Завтрак в 9:00, садимся в катера в 10:00.
Мы увидим и даже пересечем с севера на юг все озеро Телецкое!
К 12 часам отведаем знаменитые блинчики с домашней сметаной и хариус.
Ощутим мощь водопадов и доедем до уютных домиков в горной долине среди огромных скал.
Заселимся в домики к 15:00 и завершении дня, прогуляемся до Каменных Грибов – настоящего чуда природы, которое компактно разместилось в небольшом ущелье.
В 19:00 ужин, заботливо приготовленный на костре.
Увидим: водопад Корбу, Телецкое озеро, мыс Кырсай, Чулышманскую долину, Каменные грибы.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: 78 км. по воде, 50 км. авто., 4-5 часов.
Проживание: туркомплекс Челушман.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Кату-Ярык. Пазырыкские курганы. Село Акташ
Завтрак в 9:00, выезд в 10:00.
Нас ждет переправа через реку Чулышман и путь до водопада Куркуре.
По возвращении с прогулки вкусно обедаем к 14 часам и затем двигаемся в сторону перевала Кату-Ярык.
Вас ожидает крутой подъем вверх по серпантину.
И вот тут взору открывается ошеломительная панорама, где вы можете сделать потрясающие фотографии.
Дальше отправляемся путешествовать по Улаганскому плато через всемирно известные Пазырыкские курганы.
Вечером в 19 часов, по приезду в с. Акташ вас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также бешбармак с баурсаками и чак-чаком.
Ужин и посиделки у костра под звездным небом.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 150 км или 6-7 часов с остановками.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Рано утром без завтрака, часам к 7:30 двигаем в место силы.
Вас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.
Затем вернемся в отель, позавтракаем.
На этом ваши приключения только начинаются – вы побываете на Марсе.
Это фантастическое место действительно напоминает красную планету.
Здесь получаются просто умопомрачительные фото, ведь вам захочется запечатлеть каждый сантиметр этого уникального ландшафта.
Полноценный обед-пикник на берегу реки к 14:00.
А далее – Чуйская степь и хит наших путешествий – Одинокая гора Жалгызтобе.
Возвращаемся в отель к 19:00.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 250 км или 3,5 часа в дороге.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сафари-приключение по Курайской степи
Красота Алтая будет Вас удивлять в нашем путешествии по нарастающей!
Сегодня мы поднимемся выше облаков, и для этого не надо лезть пешком.
Будет целое сафари-приключение на наших комфортабельных внедорожниках.
Просторы Курайской степи, вечные ледники и извилины горной реки захватывают дух именно с этой смотровой площадки (оз. Горных Духов).
Вас ждет обед на природе с шикарным видом.
Если повезет, поиграете в снежки в середине лета!
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Треккинг к Куехтанарским озерам
Завтрак в 8:30, выезд в 9:10 к потрясающему знаменитому на весь мир Гейзерному озеру.
Этот день понравится тем, кто любить походить.
Ведь мы совершаем треккинг к высокогорным и совершенно потрясающим Куехтанарским озерам!
Необычайного цвета озера в обрамлении горных пиков не оставят равнодушными никого.
Обед-пикник посреди массивных горных громад в 13:00.
Пеший треккинг составит 1,5 -2 часа в одну сторону, в зависимости от уровня физической подготовки.
Возвращение к 17-18 часам, где вас будет ждать горячая банька и вкусный ужин.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 150 км или два часа на машине.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, перекус, поздний обед, ужин.
Чуйский тракт
Завтрак в отеле в 9 часов, выезд в 10:00.
Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России, и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.
Обедаем в атмосферном месте к 15:00.
Прощальный ужин в отеле к 19:00.
Трансфер: комфортные внедорожники.
Расстояние: около 350 км, 7 часов пути с остановками.
Проживание: эко-отель Wood park или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.
Проживание
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах.
Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ, и только в долине Чулышмана душ заменит банька с купанием в горной реке.
- стоимость тура при одноместном размещении 172 000 рублей;
- стоимость тура при размещении в автомобиле по 2 человека 184 000 руб. /чел.;
- стоимость тура при размещении в автомобиле 3 человека 172 000 руб. /чел.;
- индивидуальный тур 552000 руб. (до 4х человек).
Варианты проживания
Этнодом «Юрта»
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
- 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
- Удобный диван, как дополнительное спальное место;
- Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
- Круглый традиционный стол и табуретки;
- Отопление, которое не сушит воздух;
- Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
- Тумбочки — 2шт.;
- Гардеробная зона;
- Национальные ковры-сырмаки на полу;
- Бесплатный Wi-Fi;
- В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
База отдыха «Атмосфера»
Современная база отдыха расположена в Республике Алтай, с. Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера – Атмосфера Алтая.
Мы предлагаем Вашему вниманию дома построенные из экологически чистого материала, с современным и уютным интерьером.
Отель «Шале Телецкое»
Вас ждут комфорт и умиротворение в окружении величественных гор и сибирской тайги.
Живите в доме из кедра, наслаждаясь атмосферой покоя, изучайте окрестности на квадроциклах или лошадях, гуляйте по заповедным тропам. Мы обо всем позаботимся.
Туркомплекс Чулышман
Душ только уличный, горячая банька, теплый туалет (унитаз).
эко-отель Деревня Берендеевка
Отель «Деревня Берендеевка» расположен в 1,7 км от села Камлак. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. В 3,5 км находится село Усть-Сосновский, в 6,8 км — Алтайский Камлак, а в 8,2 км — село Усть-Сема. Организована доставка еды и напитков в номер, работает туристическое бюро, гости могут воспользоваться услугами консьержа.
В номерах отеля есть чайник. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, в некоторых номерах — балкон, а из других открывается вид на реку. В номерах отеля «Деревня Берендеевка» предоставляется постельное белье и полотенца.
По утрам для гостей сервируют континентальный и веганский завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
- Питание (учитываем предпочтения каждого участника)
- Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
- Входы на все достопримечательности и все экскурсии
- Концерт горлового пения
- Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
- Легкие вещи, футболки, купальники;
- Удобные вещи, штаны, леггинсы;
- Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
- Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
- Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
- Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
- Набор средств гигиены;
- Камеры, телефон, зарядные устройства.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем будем ездить?
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Есть ли связь и интернет?
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Какая там погода?
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
А комаров много?
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Сколько человек в группе?
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).
Есть ли скидки в туре?
Скидки детям предоставляются при условии совместного проживания с 2 взрослыми. Для них бронируется семейный номер. Предоставляется при условии наличия таких номеров в бронируемых отелях. Подробнее о возможности и размере скидки уточняйте у менеджера при бронирования тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
К организаторам вопросов нет. Организовано все на высоком уровне. Единственная заминка была в первый день отдыха в обед. Очень долгое ожидание блюд, из-за этого не успели посетить заявленный по программе музей. Предлагаю оговаривать меню заранее и привозить группу к уже накрытому столу.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!