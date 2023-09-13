2 день

Телецкое озеро. Каменные грибы. Водопады

Завтрак в 9:00, садимся в катера в 10:00.

Мы увидим и даже пересечем с севера на юг все озеро Телецкое!

К 12 часам отведаем знаменитые блинчики с домашней сметаной и хариус.

Ощутим мощь водопадов и доедем до уютных домиков в горной долине среди огромных скал.

Заселимся в домики к 15:00 и завершении дня, прогуляемся до Каменных Грибов – настоящего чуда природы, которое компактно разместилось в небольшом ущелье.

В 19:00 ужин, заботливо приготовленный на костре.

Увидим: водопад Корбу, Телецкое озеро, мыс Кырсай, Чулышманскую долину, Каменные грибы.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: 78 км. по воде, 50 км. авто., 4-5 часов.

Проживание: туркомплекс Челушман.

Питание: завтрак, обед, ужин.