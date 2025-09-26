В этом путешествии вы прикоснетесь к миру дикой природы, где каждый день будет наполнен новыми открытиями: величественные горные вершины с
Программа тура по дням
Встреча. Чуйский тракт
10:00-12:30 Встреча участников похода на автовокзале и в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Трансфер до села Акташ.
По пути любуемся пейзажами Чуйского тракта.
По версии журнала National Geographic, дорога занимает пятое место в списке красивейших дорог мира.
Заселение на турбазу.
Знакомство группы с инструктором.
Инструктаж и подготовка к походу: сортировка и упаковка вещей в арчемаки.
Ужин, отдых.
Впечатления дня: Семинский перевал, перевал Чике-Таман, река Катунь и Чуя. Сложность дня: километраж ~350 км. Время в пути ~ 7 часов.
К истокам Мажоя
Утром завтракаем и выезжаем на авто повышенной проходимости с турбазы к месту начала похода – мосту через реку Чуя (около 20 км), где нас будет ждать конный караван.
Погрузка основных вещей на коней, отправляемся в путь.
Пеший переход с постепенным набором высоты по таежной тропе в верховья реки Мажой.
Открываются виды на ледники Северо-Чуйского хребта и его наивысшую точку – г. Маашей-баши (4173 метра).
В пути пикник на природе.
Ставим палаточный лагерь на берегу реки Мажой.
Вечером приготовим ароматный ужин на огне, соберемся вокруг потрескивающего костра и насладимся душевными разговорами.
Время для отдыха и обмена впечатлениями в кругу новых друзей.
Сложность дня: переход с отдыхом и остановками около 12-14 км.
Погибшее озеро
После сытного завтрака нас ждет захватывающее путешествие к месту, где когда-то раскинулось великолепное озеро Маашей.
Природная катастрофа 2012 года, когда мощный селевой поток унес воды озера после размыва естественной плотины, оставила здесь неповторимые следы.
Сейчас с этого места открываются красивейшие виды на ледники, вершины Маашей-Баши и Карагем-Баши, по дну бывшего озера извиваются многочисленные ручейки, которые, возможно, когда-нибудь сумеют возродить это красивейшее озеро.
Пикник в таком необычном месте позволит в полной мере насладиться моментом и сделать незабываемые фотографии.
Возвратившись в лагерь, готовим вкусный ужин, проводим вечер у костра.
Сложность дня: Пеший переход около 8 км.
К Каракабакским озерам
После завтрака собираем лагерь и отправляемся в путь к высокогорным Каракабакским озёрам.
Маршрут проходит по живописной долине реки Каракабак, по кедровой и лиственничной тайге.
В пути нам откроются восхитительные виды: место слияния рек Маашей и Каракабак, а также величественные белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта.
По прибытии мы организуем лагерь неподалёку от одного из Каракабакских озёр, где позже нас ждёт ужин и заслуженный отдых.
Сложность дня: Пеший переход около 8-10 км. Перепад высот на пути составит примерно 400 метров.
Отдых на Каракабакских озерах
Дневка на Каракабакских озерах.
Главной особенностью озер является их чарующая голубая палитра, которая словно играет красками в зависимости от освещения и погоды.
Фотоснимки, сделанные здесь, поражают контрастом между темно-синей водной гладью и белоснежными вершинами Северо-Чуйского хребта, создавая удивительную картину природного совершенства.
Сложность дня: озера расположены на высоте 2300 метров н. у. м., возможен перепад температур, холодный ветер.
Возвращение
Собираем лагерь, завтракаем и спускаемся в долину реки Чуя, где нас будет ждать авто повышенной проходимости.
На нем мы отправимся обратно в село Акташ, где расположена база.
По возвращении нас ждет приятный отдых – посещение бани, чтобы расслабиться после активного путешествия.
А вечером – сытный ужин, который станет отличным завершением нашего приключения.
Сложность дня: Пеший переход около 14 км.
Отъезд
Утренний трансфер в Горно-Алтайск.
Прибытие ориентировочно в 14:00 ч.
Проживание
Во время пешей части маршрута ночевки в 1-2-3 местных палатках. Снаряжение: палатки и карематы выдается в день начала тура.
В день приезда и по возвращении из похода размещение в летних домиках на турбазе.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Летние домики
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Горно-Алтайск - Акташ - Горно-Алтайск
- Заброска на авто повышенной проходимости к мосту через р. Чуя и обратно
- Аренда коней для перевозки снаряжения, вещей и продуктов
- Сопровождение конюха, гида-проводника
- Питание на пешей части маршрута
- 2 ночевки в домиках на турбазе: в день приезда и по возвращении
- Предоставление необходимого снаряжения: палатки, спальники, карематы, костровая посуда
- Баня, 1 раз
- Оплата рекреационных сборов во время похода
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе в первый и последний день тура оплачивается самостоятельно, средний чек 400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная утепленная, свитер или толстовка;
- спортивные брюки, легкая шапочка, несколько пар теплых носков;
- комплект непромокаемой одежды: плащ-дождевик или непромокаемый костюм с капюшоном, ботинки с мембраной, или непромокаемые бахилы-дождевик на обувь;
- непромокаемая накидка на рюкзак;
- летние походные удобные вещи: несколько футболок, рубашек, шорты, легкие брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана;
- трекинговые палки по желанию;
- обувь – удобные, хорошо разношенные трекинговые ботинки, сменная обувь: сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в течение дня во время пеших переходов, объем около 20 л;
- фонарик;
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- купальник;
- индивидуальная аптечка: возьмите лекарства с учетом особенностей своего здоровья;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, бальзам для губ (высокая солнечная активность);
- сиденье туристическое (хоба);
- наличные деньги (на маршруте можно купить свежее молоко, лепешки, заказать баню).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое будет питание в туре?
Какие природно-климатические условия?
Какие рекомендации по физической подготовке?
Специальной подготовки не требуется, принять участие могут люди разных возрастных категорий в нормальной физической форме, без серьезных заболеваний.
Переходы на маршруте не сложные, но продолжительные – 15 - 17 км в день. Группа идет налегке, не спеша, в своем темпе, отдыхаем, привалы, перекусы, поэтому переходы вполне под силу здоровому человеку. Перед поездкой рекомендуются пешие прогулки и подъемы по лестнице для подготовки к походу.
Какие условия конного сопровождения?
1) С лошадьми работают 1-2 конюха.
2) На пешей части маршрута группу сопровождают вьючные лошади и перевозят основной груз: палатки, спальники, костровое оборудование; продукты питания; часть личных вещей, общим весом до 5 кг на каждого участника похода.
Вещи должны быть упакованы в пакеты. Практичнее упаковать вещи в несколько небольших пакетов, чем в один большой. Так Ваши вещи будет легче распределить в сумках для перевозки на лошадях. Основной груз упаковывается в арчемаки - специальные сумки для перевозки на лошадях.
3) Личные вещи, которые превышают вес 5 кг турист несет самостоятельно. Рекомендуем оставить с собой только небольшой рюкзачок с вещами, которые понадобятся в течении дня на переходах (бутылка с водой, дождевик, куртка- ветровка, аптечка, перекус и др.)
4) Чемоданы и дорожные сумки остаются до конца похода в камере хранения в месте размещения 1-го дня.