2 день

К истокам Мажоя

Утром завтракаем и выезжаем на авто повышенной проходимости с турбазы к месту начала похода – мосту через реку Чуя (около 20 км), где нас будет ждать конный караван.

Погрузка основных вещей на коней, отправляемся в путь.

Пеший переход с постепенным набором высоты по таежной тропе в верховья реки Мажой.

Открываются виды на ледники Северо-Чуйского хребта и его наивысшую точку – г. Маашей-баши (4173 метра).

В пути пикник на природе.

Ставим палаточный лагерь на берегу реки Мажой.

Вечером приготовим ароматный ужин на огне, соберемся вокруг потрескивающего костра и насладимся душевными разговорами.

Время для отдыха и обмена впечатлениями в кругу новых друзей.

Сложность дня: переход с отдыхом и остановками около 12-14 км.

