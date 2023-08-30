Приключения на Алтае
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник»
Заезд в эко-отель Таежник.
Для тех, кто выбрал городом прилета столицу нашей Республики город Горно-Алтайск – встреча в аэропорту (групповой трансфер, за доп. плату можно заказать индивидуальный, или воспользоваться услугами такси).
Завтрак в ресторане эко-отеля Таежник для тех, кто прибудет до 10:45.
Заселение в юрты, расположенные на территории эко-отеля Таежник по 2-3 человека, душ и туалет на территории (одно-местное размещение в юртах не предусмотрено).
За доп. плату можно разместиться в номерах эко-отеля Таежник, по факту их наличия.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл после 11:00.
В 13:00 – обед в ресторане эко-отеля Таежник.
После обеда пешая экскурсия на гору Черепан, которая расположена над эко-отелем и на берег реки Катунь к памятнику Шишкову.
Отдых, свободное время.
Ужин в ресторане эко-отеля Таежник с 19:00 до 20:00.
После ужина – вечер знакомств у костра.
авто 30 км.
Переезд в долину реки Чулышман
Ранний подъем.
Выезд с территории эко-отеля Таежник приблизительно в 07:30 утра.
Завтрак в кафе по дороге.
Переезд до с. Артыбаш, где на причале группа пересаживается в катер, который отвезет её сначала к водопаду Корбу, где помимо экскурсии группу ожидает обед, а потом и к южному берегу Телецкого озера.
Озеро является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, а по размерам уступает лишь озеру Байкал.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
Кстати над озером можно наблюдать уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.
Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.
По дороге экскурсия на водопад Корбу, с обедом в кафе.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго - всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера - 323 м.
На мысе Кырсай группа пересядет в ожидающий её автобус и отправится к турбазе, где предстоит ночевать 2 ночи.
В зависимости от времени прибытия (на озере может быть шторм, что задержит группу) технических и погодных условий группа в этот день может совершить экскурсию к Каменным грибам.
Ужин в кафе тур. комплекса.
Размещение в палатках на территории тур. комплекса.
При наличии свободных домиков желающие могут их забронировать и оплатить на месте (стоимость домика от 1800 рублей).
Баня.
Посиделки у костра, для желающих.
авто 265 км, катер 75 км.
Пешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад Учар
Завтрак в кафе на территории т/к "Березка", либо аналогичного.
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар).
Длина пути к нему составляет около 10 км., столько же обратно.
На протяжении почти всего маршрута тропа пролегает по краю высокого обрыва, на дне которого бешено несется по камням своенравная река Чульча.
Тропа сложная, для её прохождения нужна хорошая физическая подготовка и кроссовки на толстой рифленой подошве.
Туристам предстоит преодолеть курумники, бесконечные подъемы и спуски, переход через речушки по шатким мосткам и пройти по скальному карнизу над оврагом.
Однако зрелище Учара стоит всех этих трудностей!
Огромная масса воды со скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни.
Шум такой, что не слышно рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль.
Высота общего падения более 160 метров, это самый высокий водопад в Сибири.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, овощи, фрукты, сладости).
Возвращение на т/к.
Ужин в кафе на территории туркомлекса, размещение в палатках.
Баня.
Внимание!
В случае, если по погодным или техническим условиям тропа на Учар будет закрыта, экскурсия будет заменена на экскурсию к водопадам Куркуре и Малданаш.
пешком 20 км.
Экскурсия на Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык
Завтрак на территории т/к "Березка" либо аналогичного
Если по каким-то причинам группа не успела попасть на Каменные грибы в день приезда, то после завтрака, экскурсия возможно их посещение, при условии, что нет объективных препятствий для экскурсии.
Решение остается за гидом.
Переезд до с. Улаган через перевал Кату-Ярык.
Подъем на перевал Кату-Ярык, осуществляется пешком, согласно технике безопасности.
Высота перевала от подножия до вершины примерно 800 метров, длина 3,5 км.
Затем экскурсия на Пазырыкские курганы. - цепочку из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э.
Обед в кафе с. Улаган.
После обеда путешественники продолжают свой путь красивейшему Улаганскому тракту постепенно поднимаясь на Улаганский перевал высотой 2080 метров.
На Улаганском нагорье, которое и пересекает Улаганский тракт, великое множество озер, часть из которых можно увидеть не уходя с дороги.
Размещение на туркомплексе "Малина" в палатках, удобства на территории.
При наличии свободных номеров в т/к Малина, их можно забронировать на месте и оплатить самостоятельно, на месте (стоимость номера от 2500 рублей).
Подготовка к конному походу.
Баня.
Ужин в кафе т/к Малина.
авто 180 км., пешком ок. 5 км.
Конная прогулка к озеру Соролукель
Завтрак в кафе т/к Малина.
Погрузка вещей и снаряжения в УАЗик, переезд до стоянки на Улаганском перевале.
Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей.
Обед в виде перекуса (бутерброды, чай, овощи, сладости, консервы).
Время пути 3-4 часа, большая часть дороги проходит через кедрач.
Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации.
Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.
Ужин готовится гидом на костре.
Ночевка в палатках на берегу озера.
Полевые условия, настоящий туризм, походная романтика и великолепные закаты.
авто 60 км, кони 15 км.
Дневка. Радиальный выход на обзорную точку хребта Айгулак
Завтрак готовит гид на костре.
После завтрака выход на маршрут.
С вершины горы открываются великолепные пейзажи: на Курайскую степь, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты. Поднявшись на такую высоту человек может почувствовать себя птицей, парящей высоко над землей.
С вершины открывается панорама на Чуйские белки - вершины Северо -Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами.
В хорошую погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, Маашей-баши, Иикту и т. д., и конечно же насладиться видом на крупнейшие ледники региона.
А когда на небе бегут облака, то поднявшись на Кыскашту-Ойык гости Алтая могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделенных от обычного мира людей завесой тайн.
Обед в виде перекуса.
Ночевка в палаточном лагере на берегу озера Соролукель.
Ужин готовит гид на костре.
Маршрут: кони 20 км.
Обратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал. Красные ворота
Завтрак готовит гид на костре.
В первой половине дня туристов ждет возвращение на лошадях до стоянки на Улаганском перевале, где попрощавшись с алтайскими лошадками и пересев на железного коня повышенной проходимости путники отправляются к дальнейшим приключениям.
По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими тур. объектами как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер, которые расположились по разные стороны Улаганского тракта.
В селе Акташ группа выезжает на Чуйский тракт, здесь группу ждет обед в кафе.
После обеда группа отправляется в дальнейшее путешествие до эко-отеля Таежник (в полной версии тура предлагается сплав, ознакомится с расширенным туром по ссылке в описании тура).
Ужин в ресторане.
Размещение в юртах на территории (одноместное размещение не предполагается).
Маршрут: кони 15 км., авто 400 км.
Отъезд
Завтрак в кафе.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и в юртах.
При одноместном размещении в палатке стоимость тура 68 500 руб. /чел. Одноместное размещение в юртах не предполагается.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на территориях туркомплексов по маршруту (удобства на территории) и в полевых условиях, настоящий туризм, походная романтика и великолепные закаты.
Юрты на территории эко-отеля «Таежник»
Заселение в юрты, расположенные на территории эко-отеля Таежник по 2-3 человека, душ и туалет на территории, (одноместное размещение в юртах не предусмотрено). За доп. плату можно разместиться в номерах эко-отеля Таежник, по факту их наличия.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах, на активной части маршрута (конная и водная) горячее питание готовят гиды на костре)
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата палаточных стоянок
- Баня согласно программы тура
- Аренда катера
- Работа инструкторов
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура)
- Аренда лошадей
- Заброска вещей на автомобиле УАЗ (до оз. Соролукель и обратно)
- Аренда снаряжения на конную и водную часть (палатка, коврик туристический, спальник, плащ ОЗК. Снаряжение для сплава: спасательный жилет, гидрокостюм, гидроноски, каска, весло, драйбэк (непромокаемая сумка для личных вещей)
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из аэропорта Горно-Алтайска
- Страховка от клеща, стоимость страховки - 400 рублей, срок действия 1 год
- Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.
2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
7. Теплый свитер.
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Полотенце.
Входит ли трансфер до места начала тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск – Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала – 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 – 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск – 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Также на этот маршрут возможен заказ мест в туристическом автобусе, отправляющемся каждый четверг в 23:45 от остановки, расположенной рядом с Марианс-Парк-Отелем, который находится напротив ж\д вокзала г. Новосибирск.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 1500 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1500 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим вас сообщать о фактических задержках времени вылета, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Индивидуальный трансфер за дополнительную плату.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
- каска;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Особенности маршрута
- Маршрут средней сложности, для людей с хорошей физической подготовкой, подойдет для семейного отдыха с детьми от 14-ти лет, ограничения по возрасту до 60 лет, исключения возможны в индивидуальном порядке при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта;
- Групповой трансфер из/в аэропорта Горно-Алтайска - в ПОДАРОК.
- Проживание на протяжении всего маршрута в палатках.
- Максимальный размер группы - 16 человек
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Памятка туристу», рюкзак на маршруте не нужен;
- Автопереезды по маршруту осуществляется на микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ, ПАЗ)
- На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель;
- На конной части маршрута работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха;
- На маршрут допускаются дети старше 14-ти лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется письменная доверенность);
- Туроператор и/или его представитель - гид-проводник, оставляют за собой право изменять нитку маршрута в зависимости от природных и техногенных обстоятельств с целью обеспечения максимальной безопасности туристов при прохождении маршрута (посещение водопада Чульчинский (Учар) может быть заменено на посещение водопадов Кур-Куре и Малданаш; конная часть тура может быть перенесена в другое место; водная часть - на нижний участок реки Катунь)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В общем прям советую. Правда люди, привыкшие к дворцовому комфорту в уборных, должны понимать, куда они едут и сделать правильную оценку своих возможностей.
P.S: Еда на убой. Голодным остаться невозможно.