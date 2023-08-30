1 день

Туркомплекс «Таежник»

Заезд в эко-отель Таежник.

Для тех, кто выбрал городом прилета столицу нашей Республики город Горно-Алтайск – встреча в аэропорту (групповой трансфер, за доп. плату можно заказать индивидуальный, или воспользоваться услугами такси).

Завтрак в ресторане эко-отеля Таежник для тех, кто прибудет до 10:45.

Заселение в юрты, расположенные на территории эко-отеля Таежник по 2-3 человека, душ и туалет на территории (одно-местное размещение в юртах не предусмотрено).

За доп. плату можно разместиться в номерах эко-отеля Таежник, по факту их наличия.

Сбор группы, включая тех, кто прибыл после 11:00.

В 13:00 – обед в ресторане эко-отеля Таежник.

После обеда пешая экскурсия на гору Черепан, которая расположена над эко-отелем и на берег реки Катунь к памятнику Шишкову.

Отдых, свободное время.

Ужин в ресторане эко-отеля Таежник с 19:00 до 20:00.

После ужина – вечер знакомств у костра.

авто 30 км.