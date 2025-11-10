апр
Программа тура по дням
Альплагерь Актру
08:30 Встреча участников тура в аэропорту Горно-Алтайска.
Выезд в экскурсионное путешествие по Чуйскому тракту, который славится своими живописными пейзажами.
Первая остановка – перевал Семинский, откуда открываются захватывающие виды на горные ландшафты. Затем мы продолжим путь через перевал Чике-Таман, наслаждаясь красотой окружающей природы.
Следующая остановка – слияние рек Чуи и Катуни, где вы сможете увидеть, как две мощные реки встречаются, создавая невероятное зрелище.
Обед в кафе алтайской национальной кухни, где вы сможете попробовать традиционные блюда и насладиться атмосферой региона.
16:00 Заброска в альплагерь Актру на автомобиле повышенной проходимости, что добавит адреналина и сделает поездку еще более увлекательной.
19:00 Заселение в альплагерь, ужин с местными угощениями, где вы сможете обсудить впечатления от дня.
21:00 Расслабляющая баня, идеальная для завершения насыщенного дня, чтобы восстановить силы и насладиться атмосферой уюта.
Поход на Голубое озеро
09:00 Завтрак
09:30 Радиальный выход по маршруту "Голубое озеро". Длина пути в одну сторону составляет 5 км, перепад высот – 670 м, подъем на 2870 м над уровнем моря.
На маршруте вы увидите:
- Вершину горы Упи.
- Вершину горы Снежная.
- Ледник Большой Актру.
- Вершину Актру-Баши.
- Ледник Большой Актру (частично под снегом).
- Вершину горы Юбилейная.
- Домик гляциологов.
- Голубое озеро (частично под снегом).
16:00-17:00 Спуск в горный центр.
19:00 Ужин в кафе, посиделки у костра, общение, обмен впечатлениями, а также обмен фото и видеоконтентом.
22:00 Расслабляющая баня, чтобы завершить день в атмосфере уюта и тепла.
Алтайский Марс и Гейзерное озеро
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами и спуск в Курайскую степь.
Выезд на экскурсии:
- Северо-Чуйский хребет в панораме: нас ждут потрясающие виды на горы, с которых мы спустились, смотровые площадки для фотосессий и запечатления великолепных пейзажей;
- экскурсия на Алтайский Марс на автомобиле повышенной проходимости. Здесь вас ждут яркие цветные горы и инопланетные пейзажи, которые оставят незабываемые впечатления.
- Гейзерное озеро, известное как "око Земли" – единственное в нашем полушарии. Это озеро появилось после землетрясения в 2003 году и стало настоящей природной жемчужиной.
18:00 Заселение на базу отдыха "Зеленый колобок".
19:00 Совместный ужин в кафе, где мы обсудим впечатления и поделимся воспоминаниями об альплагере и горах Алтая.
Камышлинский водопад
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами и начало экскурсии:
- водопад "Девичьи слезы" – живописное место, где вода спадает с высоты, создавая удивительное зрелище;
- памятник Кольке Снегиреву – значимый символ региона, который расскажет о его истории;
- Ининский мост и Ининские стелы – уникальные памятники, отражающие культурное наследие Алтая.
13:00 Обед в кафе у подножия перевала Чике-Таман, где вы сможете насладиться блюдами алтайской кухни.
Перевал Семинский – остановка на сувенирном рынке, где можно приобрести местные изделия и сувениры.
16:00 Экскурсия на водопад Камышлинский, где вас ждет встреча с природной красотой (вход. билеты за доп. плату). Затем — моторафтинг по Катуни, который подарит драйв и незабываемые эмоции с брызгами воды (за доп. плату)!
18.00 Заселение в экоотеле "Алтика", отдых, спа-процедуры по желанию.
Тавдинские пещеры
09:00-11:00 Завтрак в ресторане отеля на шведской линии. Насладитесь комфортом и изысканными блюдами, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы.
11:00 Выезд на экскурсии: Тавдинские пещеры. Увлекательный мини-поход, где гиды расскажут мифы и легенды, связанные с этими загадочными местами.
14:00 Манжерок: подъем на канатной дороге на вершину горы Малая Синюха. Здесь вас ждет обед в высокогорном ресторане с потрясающими видами.
Кроме того, вы сможете участвовать в обряде у Золотой бабы, который добавит особой магии вашему путешествию.
19:00 Возвращение в отель.
Заключительный вечер: ужин в ресторане, где мы подведем итоги нашего путешествия, и расслабляющая баня с чаном на всю компанию, чтобы завершить день в атмосфере уюта и дружбы.
Отъезд
Завтрак и сбор вещей – готовимся к выезду в аэропорт (время выезда будет зависить от рейса)
Важно: выезжать в аэропорт не позднее чем за 3 часа до посадки.
Если вы хотите продлить отдых и остаться в отеле на день или два, сообщите нам, и мы продлим ваш номер при наличии или предложим другой вариант. Оплата дополнительно, расчет будет произведен по запросу.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха, в отеле и в альплагере.
Варианты проживания
Горный центр «Алтай-Актру»
База «Зеленый колобок» или аналогичная
Отель «Алтика»
Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.
Номер категории ”Стандарт” при двухместном размещении.
В номере:
- собственная ванная комната;
- набор полотенец;
- тапочки;
- средства личной гигиены;
- фен;
- чайник.
Ресторан на территории, завтраки формата «шведский стол», есть баня, спа-салон, массаж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска и обратно
- Сопровождение гидом
- Экскурсионная программа
- Входные билеты (кроме указанных за доп. плату)
- Заброска в горный центр на автомобилях класса: УАЗ или Камаз
- Проживание и трехразовое питание в горном центре Актру
- Проживание и завтраки на базе отдыха и в экоотеле
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Новосибирска и обратно за дополнительную плату - 3000 руб. /чел., по согласованию
- Питание, не включенное в стоимость (обеды и ужины на базе отдыха и в отеле, питание в пути (в первый и в шестой день)
- Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, полочки)
- Душевые кабинки в горном центре
- WiFi в альплагере
- Дополнительные экскурсии на УАЗах на Марс 2
- Вход на Камышлинский водопад - 300 руб
- Моторафтинг - 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для активного отдыха (термобелье, флисовая куртка);
- надежная обувь (туристические ботинки), палочки, сидушка-пенка (или все это можно взять в прокате)
- водонепроницаемая куртка и штаны,
- головной убор (по погоде),
- баф для защиты шеи и лица,
- солнцезащитные очки,
- рюкзак (20-30 литров),
- персональные медикаменты,
- средства личной гигиены,
- термос, кружка или термокружка,
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт будет в туре?
- тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
- авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Камаз.
Что нужно учитывать, если собираетесь отправиться в путешествие с детьми?
Данный тур менее всего подходит для путешествия вместе с детьми, ответственность за них в туре несут сопровождающие родители.
- Заброска на авто повышенной проходимости – это означает, что три часа в одну сторону группа едет по бездорожью на газ66 или УАЗе, трясет очень сильно, может возникнуть тошнота, также авто может застрять и потратить в пути больше времени.
- Проживание в туре в горном центре на высоте 2200 м – там, конечно, не палатки, а теплые коттеджи, есть даже постельное белье, но санузел в отдельном блоке на территории, насколько удобно это будет с детьми?
- Треккинг на ледник – горный радиальный выход, 5 км в одну сторону (весь маршрут 10 км), набор высоты 700 м, идти бывает тяжело даже взрослым, нужна хотя бы начальная горная подготовка или средняя физическая. В мае в горах еще снег, если дети в группе будут баловаться и убегать с маршрута, то могут провалиться под снег или (что намного опаснее) в трещину. Наше агентство и гид не берут на себя ответственность за детей. Эта ответственность на их родителях, понадобятся все необходимые сопровождающие документы.
Возможно туристы с детьми не пойдут на восхождение к леднику, просто останутся в альплагере, полюбуются красотой и погуляют по территории, такое тоже бывает в наших турах, тогда надо предусматривать только первые два пункта.
Обычно если в тур на Актру бронируются туристы с детьми, то мы берем в группу одного ребенка старше 8 лет в сопровождении родителей и под их ответственность, другого опыта не было.
Скидок на детей нет.