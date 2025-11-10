Мои заказы

Ледники Актру и Манжерок

Проехать по одной из самых живописных дорог мира, насладиться красотой цветущего маральника, преодолеть величественные перевалы и исследовать слияние главных рек Горного Алтая Вы сможете в этом невероятном путешествии! Откройте для себя горный центр Актру, насладитесь треккингом, а после активных дней расслабьтесь в комфортных условиях на берегу живописной Катуни.
Ледники Актру и МанжерокФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ледники Актру и МанжерокФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ледники Актру и МанжерокФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
30
апр

Программа тура по дням

1 день

Альплагерь Актру

08:30 Встреча участников тура в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд в экскурсионное путешествие по Чуйскому тракту, который славится своими живописными пейзажами.

Первая остановка – перевал Семинский, откуда открываются захватывающие виды на горные ландшафты. Затем мы продолжим путь через перевал Чике-Таман, наслаждаясь красотой окружающей природы.

Следующая остановка – слияние рек Чуи и Катуни, где вы сможете увидеть, как две мощные реки встречаются, создавая невероятное зрелище.

Обед в кафе алтайской национальной кухни, где вы сможете попробовать традиционные блюда и насладиться атмосферой региона.

16:00 Заброска в альплагерь Актру на автомобиле повышенной проходимости, что добавит адреналина и сделает поездку еще более увлекательной.

19:00 Заселение в альплагерь, ужин с местными угощениями, где вы сможете обсудить впечатления от дня.

21:00 Расслабляющая баня, идеальная для завершения насыщенного дня, чтобы восстановить силы и насладиться атмосферой уюта.

Альплагерь АктруАльплагерь АктруАльплагерь Актру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Поход на Голубое озеро

09:00 Завтрак

09:30 Радиальный выход по маршруту "Голубое озеро". Длина пути в одну сторону составляет 5 км, перепад высот – 670 м, подъем на 2870 м над уровнем моря.

На маршруте вы увидите:

  1. Вершину горы Упи.
  2. Вершину горы Снежная.
  3. Ледник Большой Актру.
  4. Вершину Актру-Баши.
  5. Ледник Большой Актру (частично под снегом).
  6. Вершину горы Юбилейная.
  7. Домик гляциологов.
  8. Голубое озеро (частично под снегом).

16:00-17:00 Спуск в горный центр.

19:00 Ужин в кафе, посиделки у костра, общение, обмен впечатлениями, а также обмен фото и видеоконтентом.

22:00 Расслабляющая баня, чтобы завершить день в атмосфере уюта и тепла.

Поход на Голубое озероПоход на Голубое озероПоход на Голубое озеро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Алтайский Марс и Гейзерное озеро

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами и спуск в Курайскую степь.

Выезд на экскурсии:

  • Северо-Чуйский хребет в панораме: нас ждут потрясающие виды на горы, с которых мы спустились, смотровые площадки для фотосессий и запечатления великолепных пейзажей;
  • экскурсия на Алтайский Марс на автомобиле повышенной проходимости. Здесь вас ждут яркие цветные горы и инопланетные пейзажи, которые оставят незабываемые впечатления.
  • Гейзерное озеро, известное как "око Земли" – единственное в нашем полушарии. Это озеро появилось после землетрясения в 2003 году и стало настоящей природной жемчужиной.

18:00 Заселение на базу отдыха "Зеленый колобок".

19:00 Совместный ужин в кафе, где мы обсудим впечатления и поделимся воспоминаниями об альплагере и горах Алтая.

Алтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озеро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Камышлинский водопад

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами и начало экскурсии:

  • водопад "Девичьи слезы" – живописное место, где вода спадает с высоты, создавая удивительное зрелище;
  • памятник Кольке Снегиреву – значимый символ региона, который расскажет о его истории;
  • Ининский мост и Ининские стелы – уникальные памятники, отражающие культурное наследие Алтая.

13:00 Обед в кафе у подножия перевала Чике-Таман, где вы сможете насладиться блюдами алтайской кухни.

Перевал Семинский – остановка на сувенирном рынке, где можно приобрести местные изделия и сувениры.

16:00 Экскурсия на водопад Камышлинский, где вас ждет встреча с природной красотой (вход. билеты за доп. плату). Затем — моторафтинг по Катуни, который подарит драйв и незабываемые эмоции с брызгами воды (за доп. плату)!

18.00 Заселение в экоотеле "Алтика", отдых, спа-процедуры по желанию.

Камышлинский водопадКамышлинский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Тавдинские пещеры

09:00-11:00 Завтрак в ресторане отеля на шведской линии. Насладитесь комфортом и изысканными блюдами, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы.

11:00 Выезд на экскурсии: Тавдинские пещеры. Увлекательный мини-поход, где гиды расскажут мифы и легенды, связанные с этими загадочными местами.

14:00 Манжерок: подъем на канатной дороге на вершину горы Малая Синюха. Здесь вас ждет обед в высокогорном ресторане с потрясающими видами.

Кроме того, вы сможете участвовать в обряде у Золотой бабы, который добавит особой магии вашему путешествию.

19:00 Возвращение в отель.

Заключительный вечер: ужин в ресторане, где мы подведем итоги нашего путешествия, и расслабляющая баня с чаном на всю компанию, чтобы завершить день в атмосфере уюта и дружбы.

Тавдинские пещерыТавдинские пещерыТавдинские пещеры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

Завтрак и сбор вещей – готовимся к выезду в аэропорт (время выезда будет зависить от рейса)

Важно: выезжать в аэропорт не позднее чем за 3 часа до посадки.

Если вы хотите продлить отдых и остаться в отеле на день или два, сообщите нам, и мы продлим ваш номер при наличии или предложим другой вариант. Оплата дополнительно, расчет будет произведен по запросу.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха, в отеле и в альплагере.

Варианты проживания

Горный центр «Алтай-Актру»

2 ночи
Размещение в двух или трехэтажных домиках с прекрасным видом из окна. Номера двух и трехместные, без удобств, душ и туалет на территории. Душ платный, 350 руб. Баня включена в стоимость путевки. На территории базы работает кафе.
Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База «Зеленый колобок» или аналогичная

1 ночь
Двух и трехместное размещение. Номера с комфортом (санузел, душевая кабина)
Уточняйте вариант проживания в третий день на конкретную дату при бронировании.
База «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Алтика»

2 ночи

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номер категории ”Стандарт” при двухместном размещении.

В номере:

  • собственная ванная комната;
  • набор полотенец;
  • тапочки;
  • средства личной гигиены;
  • фен;
  • чайник.

Ресторан на территории, завтраки формата «шведский стол», есть баня, спа-салон, массаж.

Отель «Алтика»Отель «Алтика»Отель «Алтика»Отель «Алтика»Отель «Алтика»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска и обратно
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты (кроме указанных за доп. плату)
  • Заброска в горный центр на автомобилях класса: УАЗ или Камаз
  • Проживание и трехразовое питание в горном центре Актру
  • Проживание и завтраки на базе отдыха и в экоотеле
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска и обратно за дополнительную плату - 3000 руб. /чел., по согласованию
  • Питание, не включенное в стоимость (обеды и ужины на базе отдыха и в отеле, питание в пути (в первый и в шестой день)
  • Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, полочки)
  • Душевые кабинки в горном центре
  • WiFi в альплагере
  • Дополнительные экскурсии на УАЗах на Марс 2
  • Вход на Камышлинский водопад - 300 руб
  • Моторафтинг - 700 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активного отдыха (термобелье, флисовая куртка);
  • надежная обувь (туристические ботинки), палочки, сидушка-пенка (или все это можно взять в прокате)
  • водонепроницаемая куртка и штаны,
  • головной убор (по погоде),
  • баф для защиты шеи и лица,
  • солнцезащитные очки,
  • рюкзак (20-30 литров),
  • персональные медикаменты,
  • средства личной гигиены,
  • термос, кружка или термокружка,
Важно! Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20-30 л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и для радиального выхода. Места для чемодана в транспорте нет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт будет в туре?
  • тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
  • авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Камаз.
Что нужно учитывать, если собираетесь отправиться в путешествие с детьми?

Данный тур менее всего подходит для путешествия вместе с детьми, ответственность за них в туре несут сопровождающие родители.

  1. Заброска на авто повышенной проходимости – это означает, что три часа в одну сторону группа едет по бездорожью на газ66 или УАЗе, трясет очень сильно, может возникнуть тошнота, также авто может застрять и потратить в пути больше времени.
  2. Проживание в туре в горном центре на высоте 2200 м – там, конечно, не палатки, а теплые коттеджи, есть даже постельное белье, но санузел в отдельном блоке на территории, насколько удобно это будет с детьми?
  3. Треккинг на ледник – горный радиальный выход, 5 км в одну сторону (весь маршрут 10 км), набор высоты 700 м, идти бывает тяжело даже взрослым, нужна хотя бы начальная горная подготовка или средняя физическая. В мае в горах еще снег, если дети в группе будут баловаться и убегать с маршрута, то могут провалиться под снег или (что намного опаснее) в трещину. Наше агентство и гид не берут на себя ответственность за детей. Эта ответственность на их родителях, понадобятся все необходимые сопровождающие документы.

Возможно туристы с детьми не пойдут на восхождение к леднику, просто останутся в альплагере, полюбуются красотой и погуляют по территории, такое тоже бывает в наших турах, тогда надо предусматривать только первые два пункта.

Обычно если в тур на Актру бронируются туристы с детьми, то мы берем в группу одного ребенка старше 8 лет в сопровождении родителей и под их ответственность, другого опыта не было.

Скидок на детей нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтай в новогодних красках: главные места и активный отдых в комплексе «Манжерок»
На машине
5 дней
1 отзыв
Алтай в новогодних красках: главные места и активный отдых в комплексе «Манжерок»
Попробовать алтайскую кухню, покататься на плюшках, погадать и увидеть зубров
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00-10:00
30 дек в 08:00
63 700 ₽ за человека
Долина Актру и Чуйский тракт
Пешая
4 дня
3 отзыва
Долина Актру и Чуйский тракт
Начало: Г. Горно-Алтайск
24 сен в 10:00
44 900 ₽ за человека
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Пешая
Джиппинг
На автобусе
6 дней
2 отзыва
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
1 июн в 10:00
7 июн в 10:00
163 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска