1 день

Альплагерь Актру

08:30 Встреча участников тура в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд в экскурсионное путешествие по Чуйскому тракту, который славится своими живописными пейзажами.

Первая остановка – перевал Семинский, откуда открываются захватывающие виды на горные ландшафты. Затем мы продолжим путь через перевал Чике-Таман, наслаждаясь красотой окружающей природы.

Следующая остановка – слияние рек Чуи и Катуни, где вы сможете увидеть, как две мощные реки встречаются, создавая невероятное зрелище.

Обед в кафе алтайской национальной кухни, где вы сможете попробовать традиционные блюда и насладиться атмосферой региона.

16:00 Заброска в альплагерь Актру на автомобиле повышенной проходимости, что добавит адреналина и сделает поездку еще более увлекательной.

19:00 Заселение в альплагерь, ужин с местными угощениями, где вы сможете обсудить впечатления от дня.

21:00 Расслабляющая баня, идеальная для завершения насыщенного дня, чтобы восстановить силы и насладиться атмосферой уюта.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160