Долина Актру и Чуйский тракт

Путешествие по Чуйскому тракту — самой живописной трассе мира — подарит вам уникальные впечатления.

Преодолейте перевалы Семинский и Чике-Таман, исследуйте слияние рек Чуи и Катуни, а также загадочное Гейзеровое озеро.

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себя горный центр Актру — сердце приключений на Алтае! Вас ждет заброска на автомобиле повышенной проходимости, альплагерь на высоте 2200 м, проживание в теплых кедровых коттеджах, захватывающий пеший поход на высоту 2870 метров.

Насладитесь захватывающими видами на вершины Актру-Баши, Кызыл-Таш и вечные ледники Северо-Чуйского хребта и невероятное Голубое озеро — жемчужина Актру

5
3 отзыва
Долина Актру и Чуйский тракт
Долина Актру и Чуйский тракт
Долина Актру и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
1
мая12
июн24
июл14
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Альплагерь Актру

8:30 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд в экскурсионное путешествие по Чуйскому тракту

Семинский перевал, Чике-таман, слияние Чуи и Катуни.

Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

16:00 Заброска в альплагерь Актру на авто повышенной проходимости.

19:00 Заселение, знакомство с окрестностями, ужин.

21:00 Баня.

Альплагерь АктруАльплагерь АктруАльплагерь АктруАльплагерь Актру
2 день

Поход на Голубое озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Радиальный выход по маршруту "Голубое озеро" (длина пути в одну сторону 5 км, перепад высот 670 м, подъем на 2870 м над уровнем моря).

Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, ледник Большой Актру, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов, Голубое озеро.

16:00-17:00 Спуск в горный центр.

Выезд с вещами в Курайскую степь, заселение на базу отдыха в уютные теплые домики.

19:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость), посиделки у костра, общение, обмен впечатлениями, обмен фото и видеоконтентом.

22:00 Баня.

Поход на Голубое озероПоход на Голубое озероПоход на Голубое озероПоход на Голубое озеро
3 день

Алтайский Марс и Гейзерное озеро

9:00 Завтрак.

11:00 Выезд на экскурсии: Гейзерное озеро, око Земли, единственное на нашем полушарии.

Озеро появилось после землетрясения в 2003 г.

Северо-Чуйский хребет в панораме, смотровые площадки, фотосессии.

Экскурсия на Алтайский Марс и Марс 2 на авто повышенной проходимости.

16:00 Возвращение на базу отдыха.

18:00 Совместный ужин в кафе заключительный вечер (не входит в стоимость).

Алтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озеро
4 день

Дорога домой

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд обратно с заездом на экскурсии: водопад "Девичьи слезы", памятник Кольке Снегиреву, Ининский мост, Ининские стелы.

14:00 Обед в кафе у подножия перевала Чике-Таман (не входит в стоимость).

16:00 Экскурсия-бонус на водопад Камышлинский (оплачивается дополнительно: вход 300 руб., моторафтинг 700 руб.).

Выезд домой.

Ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 19:00.

Дорога домойДорога домой

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в альплагере.

Варианты проживания

Горный центр «Алтай-Актру»

2 ночи
Размещение в двух или трехэтажных домиках с прекрасным видом из окна. Номера двух и трехместные, без удобств, душ и туалет на территории. Душ платный, 350 руб. Баня включена в стоимость путевки. На территории базы работает кафе.
Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»

База «Зеленый колобок» или аналогичная

1 ночь
Двух и трехместное размещение. Номера с комфортом (санузел, душевая кабина)
Уточняйте вариант проживания в третий день на конкретную дату при бронировании.
База «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичная

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска
  • Гид сопровождение
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты (кроме указанных за доп. плату)
  • Заброска в горный центр на автомобилях класса: Уаз или Камаз
  • Проживание и трехразовое питание в горном центре Актру
  • Проживание и завтраки на базе отдыха в п. Акташ
  • Заброска на Уазах на Марс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска за дополнительную плату 3000 руб. /чел. по согласованию
  • Питание в пути, завтрак и обед в 1 день, обеды и ужин в Курайской степи
  • Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, палочки)
  • Душевые кабинки в горном центре
  • WiFi в альплагере (100 руб. в час, или 400 руб. в сутки)
  • Дополнительные экскурсии на Уазах на Марс 2 и Луну
  • Вход на Камышлинский водопад 300 руб
  • Моторафтинг 700 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Важно! Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20-30 л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и для радиального выхода. Места для чемодана в транспорте нет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт будет в туре?
  • тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
  • авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Камаз.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
15 мая 2024
Превосходный тур! Эмоции просто зашкаливали😄🥰
Превосходный тур! Эмоции просто зашкаливали😄🥰Превосходный тур! Эмоции просто зашкаливали😄🥰Превосходный тур! Эмоции просто зашкаливали😄🥰Превосходный тур! Эмоции просто зашкаливали😄🥰
Е
15 мая 2024
Всё понравилось. Алтай прекрасен. Маршрут к голубому озеру дался не всей группе и хорошо, что некоторые участники заранее оценили свои силы и сошли с маршрута пораньше.
Отдельная благодарность нашему гиду Елене
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и водителю Андрею!

Из пожеланий:
- было бы неплохо, если бы гидов было минимум 2. Маршрут хоть и не категоричный, но местами опасный
- видели других туристов, которые не были готовы к условиям проживания в лагере Актру. Больше описательной информации (например, про платный кипяток, ограниченный душ) и фотографий могли бы решить этот вопрос.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Евгения!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
3 окт 2023
Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании

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