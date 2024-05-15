2 день

Поход на Голубое озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Радиальный выход по маршруту "Голубое озеро" (длина пути в одну сторону 5 км, перепад высот 670 м, подъем на 2870 м над уровнем моря).

Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, ледник Большой Актру, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов, Голубое озеро.

16:00-17:00 Спуск в горный центр.

Выезд с вещами в Курайскую степь, заселение на базу отдыха в уютные теплые домики.

19:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость), посиделки у костра, общение, обмен впечатлениями, обмен фото и видеоконтентом.

22:00 Баня.