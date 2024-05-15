Преодолейте перевалы Семинский и Чике-Таман, исследуйте слияние рек Чуи и Катуни, а также загадочное Гейзеровое озеро.
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Программа тура по дням
Альплагерь Актру
8:30 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.
Выезд в экскурсионное путешествие по Чуйскому тракту
Семинский перевал, Чике-таман, слияние Чуи и Катуни.
Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
16:00 Заброска в альплагерь Актру на авто повышенной проходимости.
19:00 Заселение, знакомство с окрестностями, ужин.
21:00 Баня.
Поход на Голубое озеро
9:00 Завтрак.
10:00 Радиальный выход по маршруту "Голубое озеро" (длина пути в одну сторону 5 км, перепад высот 670 м, подъем на 2870 м над уровнем моря).
Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, ледник Большой Актру, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов, Голубое озеро.
16:00-17:00 Спуск в горный центр.
Выезд с вещами в Курайскую степь, заселение на базу отдыха в уютные теплые домики.
19:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость), посиделки у костра, общение, обмен впечатлениями, обмен фото и видеоконтентом.
22:00 Баня.
Алтайский Марс и Гейзерное озеро
9:00 Завтрак.
11:00 Выезд на экскурсии: Гейзерное озеро, око Земли, единственное на нашем полушарии.
Озеро появилось после землетрясения в 2003 г.
Северо-Чуйский хребет в панораме, смотровые площадки, фотосессии.
Экскурсия на Алтайский Марс и Марс 2 на авто повышенной проходимости.
16:00 Возвращение на базу отдыха.
18:00 Совместный ужин в кафе заключительный вечер (не входит в стоимость).
Дорога домой
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд обратно с заездом на экскурсии: водопад "Девичьи слезы", памятник Кольке Снегиреву, Ининский мост, Ининские стелы.
14:00 Обед в кафе у подножия перевала Чике-Таман (не входит в стоимость).
16:00 Экскурсия-бонус на водопад Камышлинский (оплачивается дополнительно: вход 300 руб., моторафтинг 700 руб.).
Выезд домой.
Ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в альплагере.
Варианты проживания
Горный центр «Алтай-Актру»
База «Зеленый колобок» или аналогичная
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска
- Гид сопровождение
- Экскурсионная программа
- Входные билеты (кроме указанных за доп. плату)
- Заброска в горный центр на автомобилях класса: Уаз или Камаз
- Проживание и трехразовое питание в горном центре Актру
- Проживание и завтраки на базе отдыха в п. Акташ
- Заброска на Уазах на Марс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Новосибирска за дополнительную плату 3000 руб. /чел. по согласованию
- Питание в пути, завтрак и обед в 1 день, обеды и ужин в Курайской степи
- Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, палочки)
- Душевые кабинки в горном центре
- WiFi в альплагере (100 руб. в час, или 400 руб. в сутки)
- Дополнительные экскурсии на Уазах на Марс 2 и Луну
- Вход на Камышлинский водопад 300 руб
- Моторафтинг 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт будет в туре?
- тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
- авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Камаз.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельная благодарность нашему гиду Елене
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
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