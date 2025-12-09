Путешествие для ценителей долгих прогулок на природе, впечатляющих панорам, тишины, уединения и активного отдыха — вас ждёт недельная перезагрузка в труднодоступном ущелье Актру с проживанием в уютных деревянных домах на

турбазе. На каждый день запланированы треккинги налегке к одним из самых живописных локаций, в том числе к Малому и Большому ледникам Актру. Рассмотрим тёмные склоны горы Кара-Таш, достигнем вершины перевала Учитель, с которого полюбуемся Курайской степью, прогуляемся по сказочному кедровому лесу и найдём умиротворение у прозрачного Голубого озера в окружении снежных пиков. Тур подходит для активных людей с минимальным опытом треккинга в горах и в хорошей физической форме.

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Родители несут полную ответственность за своих детей и самостоятельно за ними следят.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).

Обратите внимание, что мы будем находиться в заповедных местах. Необходимо взять своё полотенце. В большинстве номеров нет розеток, но есть зарядка устройств от USB. Отопление в номерах включают на ночь, электричество подаётся с 7:00 до 23:00. Могут быть перебои с электроэнергией. Аптек, банкоматов и магазинов на территории турбаз и рядом нет.