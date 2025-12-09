Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Родители несут полную ответственность за своих детей и самостоятельно за ними следят.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).
Обратите внимание, что мы будем находиться в заповедных местах. Необходимо взять своё полотенце. В большинстве номеров нет розеток, но есть зарядка устройств от USB. Отопление в номерах включают на ночь, электричество подаётся с 7:00 до 23:00. Могут быть перебои с электроэнергией. Аптек, банкоматов и магазинов на территории турбаз и рядом нет.
Программа тура по дням
Путь в ущелье Актру
Встречаемся в центре Горно-Алтайска и в аэропорту.
Сегодня нас ждёт долгий, но очень красивый переезд в село Курай — около 390 км, 6-7 часов. Маршрут проходит по живописному Чуйскому тракту, окружённому горами и лесами. Вдоль дороги будет мелькать бурная река Катунь.
По прибытии в Курай пересаживаемся на внедорожники (ЗИЛ или УАЗ) и продолжаем путь в ущелье Актру. Дорога займёт около 2 часов. К вечеру мы разместимся на турбазе.
Треккинг к Малому леднику Актру
Сегодня начинается знакомство с величественным ущельем Актру. Мы совершим треккинг к Малому леднику Актру.
От нашей турбазы маршрут пролегает через кедровый лес. Тропа плавно поднимается по ущелью, ведя в сторону массивной горы Кара-Таш. Нас ждёт множество потрясающих пейзажей — приготовьте фотоаппараты! После перехода через мост продолжим путь к леднику Малый Актру, который скрывается за тёмными склонами горы Кара-Таш. На ледник мы смотрим с безопасного расстояния.
Также сегодня увидим небольшой водопад и Большой ледник Актру, к которому отправимся позже.
Активная часть: 5,2 км, перепад высот 2150-2300 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Перевал Учитель
Сегодняшний маршрут проходит значительно выше! Начнём с перехода через реку Актру по крепкому мосту, по которому могут проехать даже машины. Далее пройдём мимо старого альпинистского лагеря Актру, а на указателе «Перевал Учитель» свернём в лес. В конце июня здешние склоны украшают яркие цветущие жарки, водосборы и даже розовые пионы.
Подъём на перевал Учитель начинается с крутого участка, где тропа стремительно набирает высоту. Вскоре мы окажемся у солнечных батарей — с этого момента подъём станет более пологим и продолжится по каменистому рельефу. Постепенно будем подниматься всё выше и выше, пока не достигнем вершины перевала. С неё открывается панорамный вид на наш лагерь, горные хребты и бескрайнюю Курайскую степь, по которой мы вчера добирались до ущелья.
Активная часть: 6,8 км, перепад высот 2150-3050 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Сказочный лес и нижняя часть долины реки Актру
Сегодня запланирован лёгкий день с живописными локациями. Сначала отправимся в Лес Гномов — сказочное место среди огромных кедров. Здесь обычно безветренно, тишину нарушает лишь шёпот леса, а воздух кажется особенно тёплым. По легенде, этот лес стал домом для гномов, и мы попробуем их найти!
После прогулки по лесу отправимся в поход в нижнюю часть долины реки Актру. Дорога проходит через цветочные поляны и густые леса. В месте, где долина расширяется, открывается потрясающий вид на возвышающуюся впереди гору Кара-Таш. Здесь мы сделаем остановку, отдохнём и насладимся красотой Алтая.
Активная часть: 13,2 км, перепад высот 2150-2060-2150 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Треккинг к Большому леднику Актру
Раньше в этих краях находился гигантский ледник Актру, но со временем он разделился на несколько частей — Малый ледник, Большой Правый и Левый ледники. Сегодня мы отправимся к самому впечатляющему из них — Большому леднику Актру.
Поднимемся по кедровому лесу и выйдем на каменистую местность. Вскоре перед нами появится Большой Правый ледник, а затем — грандиозные Бараньи лбы, некогда полностью покрытые льдом. Здесь нас ждёт крутой подъём по сыпучим камням, поэтому прочная обувь будет очень кстати.
Добравшись до вершины подъёма, мы окажемся в новой части долины. Здесь расположены небольшие озёра, а дальше нас ждёт подножие ледника Большой Левый Актру. Мы обогнём его по каменистой тропе и поднимемся к цели дня — Голубому озеру. В июне здесь ещё можно увидеть плавающие льдины. Несмотря на название, озеро часто приобретает зеленоватый оттенок.
Конечная точка маршрута — смотровая площадка с головокружительным видом на массивный ледник Большой Актру. Этот момент точно останется в памяти!
Активная часть: 16,4 км, перепад высот 2150-2970 м, продолжительность треккинга 8-10 часов.
Спуск в Курайскую степь, озеро Джангысколь
Сегодня мы покидаем наш лагерь и спускаемся обратно в Курайскую степь. По пути остановимся у озера Джангысколь, окружённого цветущими лугами. На заднем плане возвышаются заснеженные горные вершины, создавая потрясающий пейзаж.
Ближе к вечеру разместимся на турбазе.
Активная часть: 2 км.
Куектанарские озёра
В этот день вы отправитесь по живописному маршруту к горным озёрам. Приятная тропа займёт около 2 часов. Сначала пройдём через лес, а затем к двум нижним озёрам. Эти водоёмы поражают чистотой и яркими изумрудными оттенками воды. Здесь можно будет прогуляться вдоль берега, посидеть в тени кедров и насладиться видами.
Далее маршрут продолжится к озеру, расположенному выше. Подъём пройдёт по альпийским лугам, где в июле особенно красиво цветёт иван-чай. С высоты откроется панорама на нижние озёра.
В зависимости от физической подготовки группы инструктор примет решение, включить ли посещение третьего озера.
Активная часть на 2 озера: 12,4 км, перепад высот 1750–2190 м, продолжительность треккинга 6–7 часов.
Активная часть на 3 озера: 15,6 км, перепад высот 1750–2500 м, продолжительность треккинга 8–9 часов.
Отъезд
После завтрака отправимся обратно в Горно-Алтайск. В городе будем к 16:00-17:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|93 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Все переезды по программе
- Переезды на транспорте повышенной проходимости
- Сопровождение инструктором-проводником
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- 2 обеда в кафе в дороге и все ужины - 400-600 ₽ за 1 приём пищи
- 1-местный номер - доплата 17 000 ₽
- Душ на турбазе
- Wi-Fi на турбазе «Актру»
- Страховка