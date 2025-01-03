Берите с собой теплую одежду и подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, легкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. В теплых деревянных домах с двух или трехразовым питанием и горячей баней через день. В мае и летом одну ночь проводим в аиле визит-центра национального парка Сайлюгемский в безлюдном урочище Чаган-Бургазы, практически на границе с Монголией.

Питание. Трехразовое питание на базе и пикники по дороге — в горах вам не придется думать о еде. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.

Уровень сложности. В программе есть треккинг, по желанию скалолазание на виа-феррате и/или конная прогулка. Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Мобильная связь. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта и треккинговых маршрутов в Актру. Для коммуникации внутри группы у нас будут рации.