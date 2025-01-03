Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Авторский тур в Горно-Алтайске

Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников

Алтай заряжает красотой природы и гор: и чем дальше забираешься, тем больше этой энергии. Мы отправимся на внедорожниках сначала в ущелье Актру, а потом в степи на границе с Монголией. Будем жить в алтайских аилах, смотреть уникальные кадры с фотоловушек и много гулять.

У нас будет восхождение на вершину больше 3400 метров, треккинги к водопадам и озерам, сплав на рафтах по горной реке, а еще экстремальный скальный маршрут (виа-феррата) с фантастическими панорамами! А вечером нас будет ждать баня и тысячи звезд на небе.
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Ближайшие даты:
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой теплую одежду и подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, легкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. В теплых деревянных домах с двух или трехразовым питанием и горячей баней через день. В мае и летом одну ночь проводим в аиле визит-центра национального парка Сайлюгемский в безлюдном урочище Чаган-Бургазы, практически на границе с Монголией.

Питание. Трехразовое питание на базе и пикники по дороге — в горах вам не придется думать о еде. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.

Уровень сложности. В программе есть треккинг, по желанию скалолазание на виа-феррате и/или конная прогулка. Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Мобильная связь. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта и треккинговых маршрутов в Актру. Для коммуникации внутри группы у нас будут рации.

Программа тура по дням

1 день

Остров Патмос, скальный маршрут, маралы и конные прогулки

Первое знакомство с Алтаем. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и поедем на остров Патмос с необычным подвесным мостиком и живописным видом на храм и скалу. Прогуляемся до Чемальской ГЭС и увидим Катунские террасы — это природные виды на на реку, высотой до 200 метров над уровнем моря, крутые берега, сложенные как будто из нескольких слоев.

Лошади и скальный маршрут. Еще нас ждут две активности: виа-феррата и конная прогулка. Виа-феррата — это скальный маршрут со страховкой, который сможет пройти каждый, специальная физическая подготовка не нужна. Идешь вдоль скалы и наслаждаешься видами — красота! А потом покатаемся на лошадях по лесным тропинкам.

Пчелы и маралы. Вечером заедем на пасеку, попробуем настоящий алтайский мед и сделаем медовые запасы для себя, друзей и близких. А потом посетим мараловую ферму и покормим этих милых алтайских оленей, которые водятся только здесь. Маралы свободно разгуливают на специальных огороженных полях, а вечером часто спускаются к кормушкам — это отличная возможность увидеть их совсем близко.

Остров Патмос, скальный маршрут, маралы и конные прогулкиОстров Патмос, скальный маршрут, маралы и конные прогулкиОстров Патмос, скальный маршрут, маралы и конные прогулкиОстров Патмос, скальный маршрут, маралы и конные прогулки
3 день

Чуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и Катуни

После завтрака собираем вещи и едем по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту. Преодолеем легендарный Семинский перевал, насладимся панорамой перевала Чике-Таман и сделаем остановку у слияния рек Катуни и Чуи. Еще исследуем древний петроглифы в комплексе Калбак-Таш и доберемся до села Курай. Здесь хорошая дорога заканчивается, дальше пересядем на внедорожники и доберемся до ущелья Актру, где и остановимся на три следующих дня.

Чуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и Катуни
4 день

Треккинг к леднику Большой Актру или перевалу Учитель

Прогулки в горах. И вот мы среди гор в местах, далеких от цивилизации! В ближайшие дни у нас будет много пеших прогулок. Можно выбрать маршрут по своим силам: отправиться к леднику Большой Актру (2-3 часа) или подняться на перевал Учитель (4-6 часов). Специальной физической подготовки для этих маршрутов не требуется, но обязательно надевайте удобную обувь и захватите с собой треккинговые палки, чтобы не нагружать ноги (палки можно взять напрокат). А вечером нас будет ждать баня.

Треккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу УчительТреккинг к леднику Большой Актру или перевалу Учитель
5 день

Восхождение на вершину 3400 метров

Треккинг к Голубому озеру и дальше. Программа будет зависеть от погоды и настроя команды. Как минимум, пройдем до Голубого озера — это несложный и при этом очень красивый маршрут. Если будут силы, то совершим восхождение на вершину Юбилейная на высоту 3400 м. Подъем может быть крутой и потребует сил, но, поверьте, подняться туда стоит — виды открываются просто невероятные!

Вечером посидим у костра и расслабимся в бане.

Восхождение на вершину 3400 метровВосхождение на вершину 3400 метровВосхождение на вершину 3400 метровВосхождение на вершину 3400 метровВосхождение на вершину 3400 метров
6 день

Алтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилах

Марсианские пейзажи. Позавтракаем, соберем вещи и поедем в село Чаган-Узун, а оттуда на Алтайский Марс. Земля в этом месте окрашена в необычный красно-оранжевый цвет: кажется, будто ты на другой планете. Если будут силы и хорошая погода, доберемся до Марса-2 — это около 40 минут пешком по ущелью. Людей там меньше, а виды открываются просто фантастические!

На границе с Монголией. Затем отправимся через Чуйскую степь в село Кош-Агач. Отсюда совсем близко до границы с Монголией, летом тут достаточно жарко и температура может достигать +40 градусов. Доберемся на УАЗах нацпарка до урочища Чаган-Бургазы и разместимся в колоритный аилах визит-центра.

Фотоловушки на звериных тропах. Прогуляемся по степи, найдем верблюдов и яков, а еще посмотрим фотоловушки в урочище Чаган-Бургазы. Фотоловушки сотрудники нацпарка специально ставят на звериных тропах, в объектив попадают зайцы, лисы, архары, аргали, алтайские улары и куницы — у нас будет уникальная возможность увидеть эти снимки первыми. После прогулки вернемся в аилы, поужинаем и отдохнем.

Алтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилахАлтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилахАлтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилахАлтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилахАлтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилахАлтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилах
7 день

Гейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домой

Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем, собираем вещи и выдвигаемся в сторону Горно-Алтайска. По пути заедем к Гейзерному озеру с необычными узорами на дне, затем посмотрим памятник строителям Чуйского тракта и остановимся у водопада Ширлак. Еще у вас будет возможность докупить на местном рынке все, что не успели: мед, алтайские травы, шаманскую атрибутику, магниты. Мы довезем вас до аэропорта Горно-Алтайска — выбирайте вечерние рейсы, чтобы точно успеть. По договоренности возможен трансфер в Барнаул или Новосибирск.

Гейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домойГейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домойГейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домойГейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домойГейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домойГейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домойГейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (завтраки, ужины, 2 обеда, походные перекусы с горячим чаем)
  • Экскурсии, переезды между локациями
  • Заброски внедорожным транспортом
  • Работа гидов
  • Общественное снаряжение
  • Медицинская страховка с покрытием «активный отдых»
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Билет на самолет/поезд до Горно-Алтайска/Новосибирска
  • Обеды в кафе в дороге - 5 раз по 300-400 руб
  • Завтрак в первый день и ужин в последний
  • Виа-Феррата (скальный маршрут - по желанию) - 1500 руб. и/или конная прогулка (по желанию) - 1000 руб
  • Карманные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне
Завершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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