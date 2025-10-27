Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Увидим и прикоснемся к тысячелетним льдам Большого и Малого Актру в окружении альпийских лугов и 300-летних кедров.

Поднимемся к высокогорному голубому озеру и заберемся на перевал Учитель (3000 м) с которого открывается панорама на Курайскую степь и одну из высочайших вершин Северо-Чуйского хребта Алтайских гор - Актру-Баш (4044 м).

Вечером согреемся ароматным глинтвейном и продегустируем местные чайные сборы возле костра за разговорами о путешествиях под звездным небом. А как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.

Без тяжелых рюкзаков. Все снаряжение забрасывается в базовый лагерь (на себе ничего нести не придется), от лагеря мы выходим на несложные дневные маршруты. Физическая нагрузка - минимальная для похода.

Всегда стараемся сочетать красоту дикого Алтая без изматывающих нагрузок классических походов. Берем с собой кемпинговую мебель - комфортные кресла и гамаки (чтобы расслабиться вечером у костра), столы и шатер (чтобы можно было укрыться от непогоды). Украшаем лагерь гирляндами - можно будет сделать атмосферные снимки даже ночью. Рады новичкам!