7 день

Долина реки Ярлу, камень Рериха

Любите мистику, тайны, знаки на камнях и места силы?

Если да, то сегодня ваш день!

Знаменитый художник Николай Рерих отдыхал в этих местах, рисовал свои картины и, как и мы с вами, отправлялся на треккинги по прекрасным долинам Алтая.

Особенно его сердцу запала долина реки Ярлу, именно здесь он почувствовал огромное место силы.

В наше время множество туристов ходят по этой долине по следам Рериха.

Некоторые чувствуют потрясающую энергетику этого места, некоторые же просто любуются красотой Ярлу!

А долину здесь и вправду необычная: по пути встретятся не только классические скалы песочного и серого цвета, но и необычная порода розового и фиолетового цветов.

Добавим к этому пирамидки из камней, круги, каменные лабиринты…

Одним словом, здесь есть на что посмотреть и что сфотографировать!

Одна из ключевых локаций, куда мы держим свой путь – камень Рериха.

Это огромный камень, на котором нарисован символ Рериха – знамя Мира (красный круг внутри с тремя точками).

Активная часть похода на Алтай: 8,5 км пешком, перепад высот 2040-2260 м, продолжительность 6-7 часов.