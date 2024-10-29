В самых красивых местах задержимся
Программа тура по дням
Город Горно-Алтайск - село Тюнгур
10:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в центре г. Горно-Алтайска (Коммунистический проспект, район Центрального сквера).
Собравшись все вместе, отправляемся в горную часть Алтая.
Сегодня нас ждет весьма длинный переезд.
По пути обязательно сделаем остановку на обед в одном из придорожных кафе (не входит в стоимость).
К вечеру приедем в село Тюнгур, где и разобьем наш палаточный лагерь.
Расстояние на авто: ~ 380 км, в пути 9-10 часов.
Подъем по долине реки Кучерла
Сегодня мы впервые увидим алтайских лошадок, которые будут помогать переносить наши личные вещи и общественные продукты.
Грузим наши рюкзаки на лошадок, с собой берем только вещи, которые будут необходимы сегодня днем, во время радиалки.
Ближайшие два дня будем идти вверх по долине реки Кучерла, по красивым, кедровым лесам.
Тропа будет плавно набирать высоту.
К концу первого дня в лесу остановимся на ночлег.
Активная часть похода на Алтай: 18,5 км пешком, перепад высот 850-1250 м, продолжительность 8-9 часов.
Озеро Кучерла
Поход на Кучерлинские озера продолжается.
Хотите увидеть два озера Алтая?
Тогда завтракаем, собираем наш лагерь и движемся вперед!
Сегодня выйдем к нижнему озеру Кучерла и увидим огромное Кучерлинское озеро.
В этот день нас ждет отличная смотровая площадка, с которой видно почти все озеро.
Вечером любители баньки снова смогут себя побаловать.
Приятно, что в таких далеких от цивилизации местах, есть возможность попариться в бане.
В этом месте расположим наш лагерь на 2 ночи.
Активная часть похода на Алтай: 18,5 км пешком, перепад высот 1250-1700 м, продолжительность 9-10 часов.
Поход на Зеленое и Синее озера
По карте два озера недалеко от нашего лагеря носят название Зеленое и Синее.
Сегодня совершим треккинг к этим Кучерлинским озерам, чтобы проверить, точно ли у озер такой цвет!
Заодно еще с одного нового ракурса посмотрим на большое Кучерлинское озеро и вновь убедимся, насколько оно огромное.
Активная часть похода на Алтай: 19,5 км пешком, перепад высот 1700-2490 м, продолжительность 8-9 часов.
Река Текелюшка
Покидаем красивое Кучерлинское озеро.
Собрав лагерь, двигаемся в сторону перевала Кара-Тюрек.
За один день перевалить в Аккемскую долину непросто, поэтому сегодня мы пройдем половину пути.
Дойдем до начала подъема и в кедровом лесу, остановимся на ночлег.
Если останутся силы собрать дров – у нас обязательно будет вечерний костёрчик.
Активная часть похода на Алтай: 14,3 км пешком, перепад высот 1700-2200 м, продолжительность 7-8 часов.
Река Текелюшка - перевал Кара-Тюрек - Аккемское озеро
Сегодня самый сложный день нашего похода.
Нам предстоит подняться на перевал Кара-Тюрек и спуститься в соседнюю долину.
Один из бонусов перевала – это волшебный вид на Белуху.
Именно с этой точки гора предстает в невероятном ракурсе!
На спуске с перевала будем идти по большим камням, как по ступеням.
Далее тропа пройдет по редкому лесу, мимо метеостанции.
В этот день достигнем одну из наших желанных целей – потрясающе красивое горного озера Аккем!
На его берегу разобьем лагерь на ближайшие 4 ночи.
Любители баньки здесь могут порадоваться – на Аккеме есть возможность попариться.
Активная часть похода на Алтай: 14,3 км пешком, перепад высот 2200-3060- 2040 м, продолжительность 9-10 часов.
Долина реки Ярлу, камень Рериха
Любите мистику, тайны, знаки на камнях и места силы?
Если да, то сегодня ваш день!
Знаменитый художник Николай Рерих отдыхал в этих местах, рисовал свои картины и, как и мы с вами, отправлялся на треккинги по прекрасным долинам Алтая.
Особенно его сердцу запала долина реки Ярлу, именно здесь он почувствовал огромное место силы.
В наше время множество туристов ходят по этой долине по следам Рериха.
Некоторые чувствуют потрясающую энергетику этого места, некоторые же просто любуются красотой Ярлу!
А долину здесь и вправду необычная: по пути встретятся не только классические скалы песочного и серого цвета, но и необычная порода розового и фиолетового цветов.
Добавим к этому пирамидки из камней, круги, каменные лабиринты…
Одним словом, здесь есть на что посмотреть и что сфотографировать!
Одна из ключевых локаций, куда мы держим свой путь – камень Рериха.
Это огромный камень, на котором нарисован символ Рериха – знамя Мира (красный круг внутри с тремя точками).
Активная часть похода на Алтай: 8,5 км пешком, перепад высот 2040-2260 м, продолжительность 6-7 часов.
Аккемский ледник, часовня Архангела Михаила
Пришло время подойти поближе к самой загадочной и желанной горе этих мест – священной Белухе.
Многие ученые считают, что Белуха – невероятно мощный излучатель земной энергии в космос и самое энергетически сильное место на Алтае.
Кроме того, это еще и просто невероятно красивая гора, которую ледяным покрывалом укутываем Аккемский ледник!
Наш путь к Аккемскому леднику Алтая пройдет мимо живописной локации – деревянной часовни Архангела Михаила.
Старая часовня в этих местах сгорела в 2020 г, но уже в 2021 году здесь построили новую.
В часовне можно поставить свечи за альпинистов, которые не вернулись с гор.
А еще часовня на фоне Белухи – это потрясающе фотогеничный объект, который обязательно украсит наши фото!
Идем дальше, фотографируем ледник и с каждым шагом приближаемся к Белухе.
Инструктор позволит нам подойти на безопасное расстояние к леднику.
Здесь сделаем небольшой привал, а затем отправимся вниз по долине.
Активная часть похода на Алтай: 13,2 км пешком, перепад высот 2040-2210 м, продолжительность 9-10 часов.
Озеро горных Духов
Сегодня у нас по плану новая локация – озеро Горных Духов.
Сначала по уже привычной тропе подойдем к часовне Архангела Михаила.
А потом предстоит подъем по курумнику – большим камням.
В этом месте Вы в очередной раз поблагодарите, что послушали совет нашего менеджера и взяли с собой треккинговые ботинки.
Поднявшись по курумнику, далее выходим в широкую долину.
Пройдя ее, выходим к Озеру Горных духов.
Оно находится в очень уютном ущелье, закрытом горами.
Когда нет ветра, здесь живет потрясающая тишина….
Активная часть похода на Алтай: 12,7 км пешком, перепад высот 2040-2500 м, продолжительность 7-8 часов.
Поход в долину Семи озер
Озера всегда очень любимы туристами!
К счастью, в горном Алтае очень много привлекательных водоемов.
Выйдя из лагеря, отправимся в ущелье направо, тропа будет подниматься вдоль ручья круто вверх.
Покрутив головой по сторонам – полюбуемся на ледники, которые с этого места стали еще ближе.
Выйдя в долину, обойдем все семь озер, которые порадуют нас своими голубыми и зелеными цветами.
Существует предание, что, если загадать желание и искупаться в каждом из семи озер Алтая – то желание непременно сбудется!
Активная часть похода на Алтай: 12,8 км пешком, перепад высот 2040-2640 м, продолжительность 5-6 часов.
Долина реки Аккем - пос. Тюнгур
Собрав лагерь, двигаемся налегке вдоль реки Аккем, по склону хребта, поросшего кедром и лиственницей.
Справа порой будут обрывы и покажется горная река Аккем.
По пути иногда будем переходить по камешкам небольшие ручейки.
К концу ходового дня придем на стоянку «Три березы».
Здесь садимся в самый лучший транспорт Алтая – ГАЗ-66.
Эта машина проедет везде!
На горном транспорте проедем через перевал Кузуяк (1521 м), а затем спустимся в селение Тюнгур.
Переезд займет около 1,5-2 часа. Активная часть похода на Алтай: 23 км пешком, перепад высот 2040-990 м, продолжительность 8-9 часов.
Переезд из с. Тюнгур в г. Горно-Алтайск
Сегодня будет переезд в обратную сторону, в город Горно-Алтайск.
По пути сделаем остановку на Семинском перевале, чтобы купить сувениров друзьям.
Здесь сможете приобрести вязаные носки, горные чаи, самые разнообразные варенья и, конечно, алтайские магнитики.
Расстояние 380 км, в пути 8-10 часов.
20:00-22:00 – прибытие в г. Горно-Алтайск.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода на Алтай может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
В стоимость входит прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка).
Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат) не входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезд на транспорте повышенной проходимости
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-12) и ужин (день 1-11) готовятся в лагереобед (день 2-11) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Завтрак (день 2-12) и ужин (день 1-11) готовятся в лагере
- Обед (день 2-11) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Перевозка общественного снаряжения и личных вещей туристов лошадьми в дни перемещения палаточного лагеря
- Регистрация группы в МЧС
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в о время трансфера (день 1, 12). Стоимость обедов в кафе: 350-450 руб
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
- Дополнительные расходы, которые могут возникнуть в горах: посещение бани на Кучерлинском и Аккемском озере (около 4000 руб. час с группы) пирожки (200-300 руб.) платный вайфай на Аккемском озере (250 руб.) зарядка гаджетов на Аккемском озере (250-300 руб.)
- Посещение бани на Кучерлинском и Аккемском озере (около 4000 руб. час с группы)
- Пирожки (200-300 руб.)
- Платный вайфай на Аккемском озере (250 руб.)
- Зарядка гаджетов на Аккемском озере (250-300 руб.)
- Страховка (не обязательно, по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Во время пеших переходов на лошадях перевозятся продукты, газ, общественное снаряжение, личные вещи туристов (вес до 5 кг, объем до 50 л на 1 человека + палатка, спальник). Вещи, превышающие норму по весу и объему турист несет самостоятельно. Подробные правила похода с конным сопровождением.
- палатка;
- чемодан / рюкзак для личных вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава, земля. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки;
- палки значительно снижают нагрузку на колени;
- физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки.
- туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- фотоаппарат/видеокамера.
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
- налобный фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для радиалок (объем 25-30 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. Могут быть комары;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту: день 1 - связь постоянно, день 2 - связь до 09:00, день 11 - связь после 15:00, день 12 - связь постоянно. В остальные дни связи нет. В дни 6-10 есть платный вайфай, в зависимости от погодных условий работает не всегда.
Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?
Инфраструктура. Небольшие магазины будут в 1, 2, 11 и 12 день. Аптек, банкоматов нет.