В нашем туре собраны популярные достопримечательности Горного Алтая, а также те, которые недоступны обычным туристам. Летом на Алтае может быть очень жарко.
Прохлада Софийского ледника, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аэропорт Горно-Алтайск - с. Онгудай
Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска все рейсы с участниками группы до 11 ч. утра.
Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
200 км до Онгудая по хорошей асфальтированной дороге. Размещаемся на ночевку в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).
Онгудай - Софийский ледник
Насыщенный впечатлениями, длинный переезд. Из теплого зеленого Онгудая отправляемся к настоящим вечным снегам ледника Софийский.
220 км до с. Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути посещаем горный перевал Чике-Таман, панораму слияния рек Чуя и Катунь.
Кош-Агач приветствует нас космическим пейзажем с полным отсутствием деревьев и началом гравийной дороги протяженностью 60 км.
По прибытию к леднику разбиваем лагерь на берегу прекрасной горной речки, ночевка — в палатках. Тишина, покой и полный интернет-детокс.
Софийский ледник (треккинг в горы)
Сегодня день единения с природой, а потому все передвижения — без техники, пешком.
Путь в одну сторону к Софийскому леднику — около 9 км по каменистой тропе. Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!
Устраиваем пикник около ледника и отправляемся в обратный путь в лагерь.
Ночевка в палатках под звездным небом. На высоте более 2000 м. они кажутся гораздо ярче и ближе.
Софийский ледник - Улаган - Кёк-Кёль
Возвращаемся по Чуйскому тракту до с. Акташ, посетив по пути неземные горы Алтайского Марса и Гейзерное озеро. Это топовые достопримечательности Горного Алтая, доступные большинству туристов.
Там может быть многолюдно, но мы обязательно отдохнем от этого, прибыв в уединенный кемпинг на берегу красивейшего горного озера. Путь к нему лежит по гравийной дороге от Акташа в сторону с. Улаган.
Долина Чулышмана, водопад Куркуре
Отправляемся в знаменитую долину реки Чулышман, спуск в которую лежит через живописный перевал Кату-Ярык.
Фотосессия на перевале, спуск и заселение в домики туркомплекса “Эдем” (домики из бруса без удобств).
После перекуса отправляемся в небольшой поход к водопаду Куркуре: на лодках пересекаем реку Чулышман, далее около 2 км пешком по хорошей тропе до водопада.
Ночевка в кемпинге “Эдем”.
Каменные грибы - р. Чулышман
День чудес. Переправляемся через р. Чулышман и идем пешком в гору около 1 км. Там нас ждут настоящие каменные грибы.
Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму.
Спускаемся вниз к реке, где нас ждет рафт (большая лодка для сплавов по горным рекам). В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман (пороги 2-3 категории сложности).
Возвращаемся на базу, где гид уже приготовил вкусный ужин. Ночевка в кемпинге “Эдем”.
Мыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-Алтайск
В заключительный день нашего путешествия, на автомобиле едем до мыса Кырсай — места, где река Чулышман впадает в Телецкое озеро.
Настал момент прощаться с гидом и водителем и пересесть в катер.
Через все Телецкое озеро (77 км) с заездом на водопад Корбу прибываете в с. Артыбаш. Здесь вас ждет микроавтобус, который доставит обратно в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предполагает проживание кемпингах в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга) и 2 ночевки в палатках у Софийского ледника.
Варианты проживания
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Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в кемпингах
- 2 ночи у Софийского ледника в палатках
- Питание (за исключением завтрака в день прилета и ужина в день выезда)
- Услуги гида-проводника, водителя
- Автотранпорт Соболь
- Баня в те дни, когда живем в кемпингах
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Памятка туристу. Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.
Вам нужно взять с собой только личные вещи.
Одежда и обувь:
- Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите);
- Пуловер (кофта);
- Теплые брюки;
- Спортивный костюм;
- 3-6 пары носков (по вашим предпочтениям);
- Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы);
- Ботинки для треккинга (можно берцы);
- Футболки (3-5 шт);
- Шорты;
- Головной убор от солнца (бейсболка/панама);
- Купальный костюм;
- Прочный дождевик.
А также:
- Предметы личной гигиены;
- Фотоаппарат, видеокамера;
- Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки);
- Карематик (небольшой коврик для сидения);
- Солнечные очки, солнцезащитный крем;
- Личная аптечка;
- По желанию – треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
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Отзывы и рейтинг
Затея тура очень интересная. И палатки, и аил, и домики.
Очень понравились Софийский ледник, горные озёра и долины, названия все не запомню.
Единственное, что требуется расширить список обязательных вещей, например, лыжная балаклава, тёплые носки для палатки, минимум 2 пары обуви (одна кроссовки легкие, другая прочная обувь) и тапочки.
Алтай - сила!