Настоящий Алтай. Комбинированный тур

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Кольцевой маршрут — это всегда самое лучшее, что есть в регионе.

В нашем туре собраны популярные достопримечательности Горного Алтая, а также те, которые недоступны обычным туристам. Летом на Алтае может быть очень жарко.

Прохлада Софийского ледника, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной.
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
13
июн
23
июн
4
июл
29
июл
13
авг

Что вас ожидает:

Кош-Агач
Кош-Агач
Приветствует нас космическим пейзажем с отсутствием деревьев и началом гравийной дороги до Джазатора протяженностью 160 км
Каменные грибы
Каменные грибы
Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Увидим горы Кызыл-Чина, окрашенные во всевозможные оттенки красного и оранжевого
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic
Рафтинг
Рафтинг
В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман
Софийский ледник
Софийский ледник
Контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт Горно-Алтайск - с. Онгудай

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска все рейсы с участниками группы до 11 ч. утра.

Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

200 км до Онгудая по хорошей асфальтированной дороге. Размещаемся на ночевку в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).

Аэропорт Горно-Алтайск - с. ОнгудайАэропорт Горно-Алтайск - с. ОнгудайАэропорт Горно-Алтайск - с. ОнгудайАэропорт Горно-Алтайск - с. Онгудай
2 день

Онгудай - Софийский ледник

Насыщенный впечатлениями, длинный переезд. Из теплого зеленого Онгудая отправляемся к настоящим вечным снегам ледника Софийский.

220 км до с. Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути посещаем горный перевал Чике-Таман, панораму слияния рек Чуя и Катунь.

Кош-Агач приветствует нас космическим пейзажем с полным отсутствием деревьев и началом гравийной дороги протяженностью 60 км.

По прибытию к леднику разбиваем лагерь на берегу прекрасной горной речки, ночевка — в палатках. Тишина, покой и полный интернет-детокс.

Онгудай - Софийский ледникОнгудай - Софийский ледникОнгудай - Софийский ледникОнгудай - Софийский ледник
3 день

Софийский ледник (треккинг в горы)

Сегодня день единения с природой, а потому все передвижения — без техники, пешком.

Путь в одну сторону к Софийскому леднику — около 9 км по каменистой тропе. Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!

Устраиваем пикник около ледника и отправляемся в обратный путь в лагерь.

Ночевка в палатках под звездным небом. На высоте более 2000 м. они кажутся гораздо ярче и ближе.

Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)
4 день

Софийский ледник - Улаган - Кёк-Кёль

Возвращаемся по Чуйскому тракту до с. Акташ, посетив по пути неземные горы Алтайского Марса и Гейзерное озеро. Это топовые достопримечательности Горного Алтая, доступные большинству туристов.

Там может быть многолюдно, но мы обязательно отдохнем от этого, прибыв в уединенный кемпинг на берегу красивейшего горного озера. Путь к нему лежит по гравийной дороге от Акташа в сторону с. Улаган.

Софийский ледник - Улаган - Кёк-КёльСофийский ледник - Улаган - Кёк-КёльСофийский ледник - Улаган - Кёк-КёльСофийский ледник - Улаган - Кёк-КёльСофийский ледник - Улаган - Кёк-КёльСофийский ледник - Улаган - Кёк-Кёль
5 день

Долина Чулышмана, водопад Куркуре

Отправляемся в знаменитую долину реки Чулышман, спуск в которую лежит через живописный перевал Кату-Ярык.

Фотосессия на перевале, спуск и заселение в домики туркомплекса “Эдем” (домики из бруса без удобств).

После перекуса отправляемся в небольшой поход к водопаду Куркуре: на лодках пересекаем реку Чулышман, далее около 2 км пешком по хорошей тропе до водопада.

Ночевка в кемпинге “Эдем”.

Долина Чулышмана, водопад КуркуреДолина Чулышмана, водопад Куркуре
6 день

Каменные грибы - р. Чулышман

День чудес. Переправляемся через р. Чулышман и идем пешком в гору около 1 км. Там нас ждут настоящие каменные грибы.

Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму.

Спускаемся вниз к реке, где нас ждет рафт (большая лодка для сплавов по горным рекам). В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман (пороги 2-3 категории сложности).

Возвращаемся на базу, где гид уже приготовил вкусный ужин. Ночевка в кемпинге “Эдем”.

Каменные грибы - р. ЧулышманКаменные грибы - р. ЧулышманКаменные грибы - р. ЧулышманКаменные грибы - р. ЧулышманКаменные грибы - р. Чулышман
7 день

Мыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-Алтайск

В заключительный день нашего путешествия, на автомобиле едем до мыса Кырсай — места, где река Чулышман впадает в Телецкое озеро.

Настал момент прощаться с гидом и водителем и пересесть в катер.

Через все Телецкое озеро (77 км) с заездом на водопад Корбу прибываете в с. Артыбаш. Здесь вас ждет микроавтобус, который доставит обратно в г. Горно-Алтайск.

Мыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-АлтайскМыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-АлтайскМыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-АлтайскМыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-АлтайскМыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-АлтайскМыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-Алтайск

Проживание

Тур предполагает проживание кемпингах в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга) и 2 ночевки в палатках у Софийского ледника.

Варианты проживания

Турбаза

4 ночи

Палатка

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в кемпингах
  • 2 ночи у Софийского ледника в палатках
  • Питание (за исключением завтрака в день прилета и ужина в день выезда)
  • Услуги гида-проводника, водителя
  • Автотранпорт Соболь
  • Баня в те дни, когда живем в кемпингах
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Памятка туристу. Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.

Вам нужно взять с собой только личные вещи.

Одежда и обувь:

  • Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите);
  • Пуловер (кофта);
  • Теплые брюки;
  • Спортивный костюм;
  • 3-6 пары носков (по вашим предпочтениям);
  • Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы);
  • Ботинки для треккинга (можно берцы);
  • Футболки (3-5 шт);
  • Шорты;
  • Головной убор от солнца (бейсболка/панама);
  • Купальный костюм;
  • Прочный дождевик.

А также:

  • Предметы личной гигиены;
  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки);
  • Карематик (небольшой коврик для сидения);
  • Солнечные очки, солнцезащитный крем;
  • Личная аптечка;
  • По желанию – треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 июля 2022
Всем привет!
Затея тура очень интересная. И палатки, и аил, и домики.
Очень понравились Софийский ледник, горные озёра и долины, названия все не запомню.
Единственное, что требуется расширить список обязательных вещей, например, лыжная балаклава, тёплые носки для палатки, минимум 2 пары обуви (одна кроссовки легкие, другая прочная обувь) и тапочки.
Алтай - сила!
А
16 мая 2023
все своевременно рассказали, показали, всегда отвечали на вопросы. Все комфортно
Н
1 авг 2022
Организовано все было очень хорошо

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ПешеходныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры7-дневные турыКаменные грибыПопулярные местаАлтайский МарсНа автобусе

Похожие туры из Горно-Алтайска

Погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 54 000 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
г. Горно-Алтайск
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
135 100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам