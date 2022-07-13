3 день

Софийский ледник (треккинг в горы)

Сегодня день единения с природой, а потому все передвижения — без техники, пешком.

Путь в одну сторону к Софийскому леднику — около 9 км по каменистой тропе. Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!

Устраиваем пикник около ледника и отправляемся в обратный путь в лагерь.

Ночевка в палатках под звездным небом. На высоте более 2000 м. они кажутся гораздо ярче и ближе.