Тур с треккингами налегке в дикой природе, наблюдением за животными и офф-роудом.

Хотите забраться в самые потаенные уголки Алтая, пройти по нехоженым тропам и своими глазами увидеть диких животных? Мы совместили, казалось бы, несовместимое: днем вы будете гулять там, где обитают снежные барсы и манулы, а после приключений вас ждут уютные домики на уединенных турбазах и горячий ужин.

Почему этот тур особенный?

Нетронутая природа. Мы побываем в местах, скрытых от большинства туристов. Вы увидите сурков, сусликов, архаров, лисиц, горных козлов, а в небе парящих грифов и орлов. Мы проверим фотоловушки — и, возможно, обнаружим, что по этой же тропе всего несколько дней назад проходили манул или снежный барс.

Древняя история. Именно в районах нашего маршрута лучше всего сохранились следы древних цивилизаций Алтая: курганы, наскальные рисунки, каменные выкладки, возраст которых достигает 5000 лет. Возможно, именно вам посчастливится найти ранее неизвестные петроглифы.

Самобытная культура. Вы познакомитесь с местными жителями, побываете у них в гостях. Вас ждут национальные блюда, горловое пение и рассказы о ритуалах и верованиях алтайцев, которые они бережно сохраняют, гармонично вписывая их в современную жизнь.

Присоединяйтесь к нашей экспедиции в сердце нетронутой природы Алтая!