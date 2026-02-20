На земле снежного барса. Дикий Алтай

Тур с треккингом налегке по дикой природе, наблюдением за животными и офф-роудом
Описание тура

Хотите забраться в самые потаенные уголки Алтая, пройти по нехоженым тропам и своими глазами увидеть диких животных? Мы совместили, казалось бы, несовместимое: днем вы будете гулять там, где обитают снежные барсы и манулы, а после приключений вас ждут уютные домики на уединенных турбазах и горячий ужин.

Почему этот тур особенный?

Нетронутая природа. Мы побываем в местах, скрытых от большинства туристов. Вы увидите сурков, сусликов, архаров, лисиц, горных козлов, а в небе парящих грифов и орлов. Мы проверим фотоловушки — и, возможно, обнаружим, что по этой же тропе всего несколько дней назад проходили манул или снежный барс.

Древняя история. Именно в районах нашего маршрута лучше всего сохранились следы древних цивилизаций Алтая: курганы, наскальные рисунки, каменные выкладки, возраст которых достигает 5000 лет. Возможно, именно вам посчастливится найти ранее неизвестные петроглифы.

Самобытная культура. Вы познакомитесь с местными жителями, побываете у них в гостях. Вас ждут национальные блюда, горловое пение и рассказы о ритуалах и верованиях алтайцев, которые они бережно сохраняют, гармонично вписывая их в современную жизнь.

Присоединяйтесь к нашей экспедиции в сердце нетронутой природы Алтая!

Программа тура по дням

1 день

В поисках отражений. Озеро Джангызколь

Сегодня мы посвятим весь день Курайской степи. Сколько загадок и тайн она хранит! Тюркские курганы, древние арыки, высеченные из камня воины. Дорога петляет по степи, то поднимаясь на холм, то спускаясь вниз. Но вполне вероятно, что это не холмы вовсе, а лишь рябь на песке.

Наша главная цель — озеро Джангызколь, мечта фотографов. Оно совсем небольшое, но зато удачно расположено у подножия Северо-Чуйского хребта, и в нем, как в зеркале, отражаются величественные вершины. Будем надеяться, нам повезет с погодой, и на озере будет штиль.

Сегодня у нас первый треккинг (около 6 км, подъемы и спуски 50-100 м). Мы поднимемся на холмы, окружающие озеро, пройдем по гребню, любуясь отражением снежных гор в водной глади, и спустимся к удивительно красивому заболоченному участку с причудливыми блюдцами воды и петляющей между ними речкой.

Вечером вернемся в наши гостевые дома.

2 день

Чуйская степь

Сегодня мы пересечем на автомобиле всю Чуйскую степь, направляясь в визит-центр Сайлюгемского национального парка в Чаган-Бургазы. Это единственный национальный парк на Алтае, и главная его задача — сохранение снежных барсов и горных баранов аргали.

По дороге мы заедем в музей теленгитов в с. Кокоря. Здесь хранятся очень интересные археологические находки и исторические предметы из Чуйской степи. В Кош-Агаче посетим местный рынок, где можно купить кашемир, шерстяные изделия и сувениры из Монголии.

Сегодня мы остановимся у подножия Сайлюгемского хребта. Хотя до национального парка еще несколько десятков километров, уже здесь мы начинаем знакомиться с его обитателями. Рядом с визит-центром — целые колонии пищух и сусликов, по крышам домиков весело скачут красноклювые альпийские галки, а между домиков может пробежать заяц.

3 день

Сайлюгемский национальный парк

Сегодня мы отправимся в самое сердце дикой природы Алтая. Сначала мы проедем вглубь Сайлюгемского хребта на высокопроходимом автомобиле, а потом совершим пешую прогулку около 8 км (перепад высот 350 м). Сайлюгемский парк — место обитания многих видов животных, в том числе редких. К нам присоединится инспектор парка, благодаря которому у нас будет хороший шанс увидеть своими глазами сурков, лис, аргали, грифов и орлов. Уже дважды нам посчастливилось увидеть очень редкого сайлюгемского медведя.

Ну и конечно, эта территория — место обитания снежного барса. Вместе с инспектором мы проверим фотоловушки. Возможно, барсы были здесь всего несколько дней назад.

Наш обратный путь будет проходить через настоящие поля эдельвейсов. К вечеру вернемся в визит-центр парка.

4 день

Дорога в Горно-Алтайск

Сегодня наш финальный переезд в Горно-Алтайск. На Чуйском тракте никогда не бывает скучно. А у нас в запасе есть интересные остановки.

В Горно-Алтайск прибудем около 18.00-19.00.

5 день

На край земли

С утра мы собираем вещи и выезжаем на высокогорную базу Кокколь. Она расположена на высоте 2500 метров, в долине реки Нарынгол, которая буквально упирается в суровые скалы хребта Чихачева. Вот где настоящий конец географии. И даже телефоны включают монгольский роуминг, ведь до границы — несколько километров.

Но путь до базы не только непростой, но и чрезвычайно интересный. Поэтому дорога у нас займет весь день.

Сначала перед нами откроется огромная Чуйская степь. За селом Кокоря мы полюбуемся ущельем Кызылшин с холмами невероятных бордовых оттенков. Дальше наш путь пойдет вдоль реки Юстыд, известной своими археологическими памятниками. Обязательно остановимся и посмотрим на творения рук древних жителей степи: каменные круги, треугольники и другие фигуры, созданные тысячи лет назад с целью, которая до сих пор непонятна даже ученым. Впечатлит нас и Шаман-дерево: единственная лиственница, растущая в абсолютно безлесной долине.

Дальше нас ждет невероятное по красоте озеро Киндыктыкуль — настоящий рай для водоплавающих птиц. Здесь можно увидеть горных гусей, турпанов, сушащих крылья бакланов. А в горах выше живут степные орлы, беркуты, соколы.

6 день

Там, где живут снежные барсы

Сегодня мы поднимемся над озером и долиной Нарынгола на высоту 3000 метров (трекинг 10 км, перепад высот 500 м). С каждым шагом к вершине перед нами будут открываться величественные виды на черные скалы с чашами бирюзовых озер с одной стороны и уходящие вдаль бархатные степи с другой. Именно здесь в глубине высоких хребтов живут снежные барсы и коты манулы, а значит здесь же пастбища горных козлов и горных баранов.

Увидеть их не так просто, но с большой долей вероятности мы встретим сурков, могут попасться в наш объектив лисы и зайцы, увидим парящих в небе орлов и грифов.

Удивителен и растительный мир высокогорья. Знакомые нам растения и цветы представляют собой значительно уменьшенные копии. Очень радуют глаз цветущие желтые горные маки и голубые альпийские незабудки, здесь же можно найти редкие лекарственные растения — родиолу розовую, красную щетку и другие.

Конечно, шанс увидеть снежного барса у нас очень невысок, но он все же есть. Скорее всего, барсы будут наблюдать за нами из своих безопасных укрытий. Вечером на базе мы посмотрим кадры с фотоловушек с хребта Чихачева, и вы узнаете знакомые места.

7 день

Добро пожаловать

Утром мы встретим вас в указанном вами месте или в аэропорту Горно-Алтайска. Познакомимся с единственным городом и столицей Республики: погуляем по зеленым улочкам, узнаем, как появилась Улала, что значит Ойрот-Тура и найдем уникальный элемент архитектуры города. А после побываем в Национальном музее Республики Алтай. Здесь в специальном саркофаге покоится знаменитая Алтайская Принцесса, но увидеть ее можно только в определенные дни. Музей — отличное место для начала знакомства с Алтаем.

После обеда отправляемся в путь по Чуйскому тракту, связывающему Россию с Монголией. Кстати, по версии журнала National Geographic Чуйский тракт одна из 10 самых красивых дорог мира! Сегодня он приведет нас в уютную зеленую Каракольскую долину, для местных жителей это сакральное место. Видимо, так было всегда: неспроста здесь настоящее скопление памятников древности — курганы, мегалитические стелы, петроглифы.

А еще в долине живут журавли-красавки, в небе парят орлы, повсюду носятся симпатичные суслики, а в самых сокровенных местах растут настоящие эдельвейсы.

Вечером мы отведаем национальную алтайскую кухню и послушаем исполнителя горлового пения — кайчи.

8 день

Сакральная долина и древний путь

С утра мы познакомимся с Каракольской долиной поближе — побываем у царских курганов, увидим трехглавую вершину Уч-Энмек, наберем воды из целебных источников по местным традициям и узнаем, какую историю рассказывают современные скульптуры в долине.

А дальше — снова на Чуйский тракт. Как много интересного нас ждет впереди: перевал Чике-Таман, первый мост через Катунь, слияние Чуи и Катуни. Вы познакомитесь с петроглифами в урочище Калбак-Таш и увидите, как Гейзерное озеро рисует свои картины.

Сегодня есть шанс увидеть черного аиста, пасущихся яков, и в случае особого везения, норку у Гейзерного озера.

Ближе к вечеру мы въедем в высокогорную Курайскую степь и, если не будет облачности, увидим великолепные вершины Северо-Чуйского хребта. Горы здесь достигают 4000 метров и выше, их вершины покрыты вечными снегами и ледниками. Мы остановимся в гостевых домах на 2 ночи.

9 день

Земля снежного барса как на ладони

Сегодня завершающий день нашего тура в дикой природе. И мы побываем в уникальной точке, откуда открывается вид почти на весь Южный Алтай на 360 градусов.

Но сначала высадимся на Марсе. Уникальные геологические процессы превратили долину реки Кызыл-Чин в настоящий марсианский пейзаж. Красная, растрескавшаяся земля, холмы, расписанные полосами желтого, кремового коричневого и белого цветов, причудливые каньоны и потеки глин — это место заслуживает особого внимания. К тому же, тут можно найти древних моллюсков и окаменелости. А еще здесь очень интересные растения — древовидная полынь, раскидистая карагана и редкая эфедра.

Но самое главное впереди! Мы поднимемся на смотровую площадку на высоте 3000 метров, откуда как на ладони откроется вид на всю землю снежного барса. Мы увидим 4 хребта, всю Чуйскую степь, петляющую внизу Чую и повторяющий её изгибы Чуйский тракт. Мы бросим прощальный взгляд на те места, которые уже посетили и выберем места для следующего тура.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (гостевые дома, отель)
  • Питание (3 раза в день, кроме завтрака 1 дня и ужина 9 дня)
  • Безалкогольные напитки
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида (русский, английский, немецкий яз.)
  • Входные билеты, экскурсии по программе
  • Приглашение для визы (для иностранных туристов)
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д - билеты
  • Страховки (кроме от укуса клеща)
  • Предметы личного пользования (сувениры и другие личные вещи, которые вы захотите купить)
  • Алкогольные напитки
О чём нужно знать до поездки

Для комфортного начала тура советуем прилететь в Горно-Алтайск на день раньше. Это позволит хорошо отдохнуть после перелета и полноценно начать программу в первый день, избежав усталости от ночных рейсов.

Если это невозможно, выбирайте рейсы с прибытием не позднее 9:00 утра в день начала тура. В этом случае мы встретим вас в аэропорту.

После окончания тура оптимально улетать на следующее утро. Так вы сможете спокойно поужинать, отдохнуть и без спешки добраться до аэропорта.

Пожелания к путешественнику

Уровень подготовки — средний. В программе — 4 радиальных треккинга на расстояние 5-10 км с перепадом высот от 150 до 500 метров. Нужно быть внормальной физической форме.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгения
Евгения — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Евгения. Вместе с моим мужем Япом и сестрой Еленой мы организуем туры на Алтай с 2016 года. Эти годы мы открывали Алтай для иностранных туристов, преимущественно европейских. Но
времена изменились, и теперь мы рады предложить наши уникальные путешествия и российским туристам. Яп - голландец, переехал в Россию в 2020 г. Благодаря нашей любви к Алтаю и богатому личному опыту путешествий по миру мы даем людям возможность увидеть Алтай таким, каким его видим и ощущаем мы.

