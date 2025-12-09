Увидим не только популярные и легкодоступные
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Родители несут полную ответственность за своих детей и самостоятельно за ними следят.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).
Обратите внимание, что мы будем находиться в заповедных местах. Необходимо взять своё полотенце. В большинстве номеров нет розеток, но есть зарядка устройств от USB. Отопление в номерах включают на ночь, электричество подаётся с 7:00 до 23:00. Могут быть перебои с электроэнергией. Аптек, банкоматов и магазинов на территории турбаз и рядом нет.
Программа тура по дням
Камышлинский водопад, мощная Катунь и Зубы дракона
После встречи в Горно-Алтайске отправляемся к первой локации нашего путешествия — Камышлинскому водопаду. Перейдём реку Катунь по подвесному мосту и пройдём по лесной тропе около 2,5 км. Водопад состоит из нескольких каскадов и открывается с разных ракурсов. Здесь будет возможность посетить сувенирный рынок.
Затем отправимся к скалам Зубы дракона, возвышающимся среди широкой Катуни. Издалека они напоминают зубы мифического существа.
90 км на авто, 7,7 км пешком, перепад высот 330–360 м, 5–6 часов.
Окрестности Чемала, Патмос и пасека
В этот день изучим окрестности Чемала. Поднимемся к пирамиде Золотого сечения, откуда открывается панорама села. Пройдём по ущелью Горных духов и со смотровой площадки увидим остров Сердце Катуни.
Затем посетим остров Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом, где находится храм. В завершение заедем на медовую пасеку и попробуем алтайский мёд.
60 км на авто, 8,5 км пешком, перепад высот 150 м, 6–7 часов.
Чуйский тракт, перевалы и водопад Ширлак
Сегодня поедем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Сделаем остановки на Семинском перевале, где традиционно продают сувениры, и на перевале Чике-Таман, откуда открываются панорамные виды.
Прогуляемся к лесному водопаду Ширлак, после чего заселимся на турбазу.
320 км на авто, 3 км пешком, перепад высот 100 м, 6–7 часов.
Ущелье Актру, Малый ледник
Сегодня нас ждут панорамы ущелья Актру, которое окружёно горными массивами и ледниками. Пеший маршрут пройдёт через кедровый лес вдоль реки Актру. Поднимемся к Малому леднику, откуда откроется вид на Большой ледник. До ущелья доберёмся на транспорте повышенной проходимости.
90 км на авто по асфальту, 80 км по горной дороге, 6,2 км пешком, перепад высот 2150–2300 м, треккинг 4 часа + переезды 6 часов.
Гейзерное озеро и Марс
День начнём с Гейзерного озера, где на дне постоянно появляются узоры из голубой глины. Затем отправимся в Кызыл-Чин («Марс-1») — местность с яркими разноцветными горами, напоминающими марсианский пейзаж.
100 км на авто, 7,3 км пешком, перепад высот 150–200 м, 6–7 часов.
Красные ворота, озёра, Кату-Ярык и водопад Куркуре
Начнём с Красных ворот — скального прохода с красноватым оттенком. Затем увидим несколько озёр: Чейбеккель, Узункель, Киделю и ещё одно в урочище Калтреле. Спустимся пешком по перевалу Кату-Ярык в долину Чулышмана, после чего отправимся к водопаду Куркуре — мощному потоку воды, падающему с высоты.
150 км на авто, 15,8 км пешком, перепад высот 150 м, 8–9 часов.
Самый высокий каскадный водопад Алтая
Сегодня нас ждёт треккинг к самому высокому каскадному водопаду Алтая — Учар (160 м). Маршрут включает лесные тропы, каменные склоны и скалистые участки с тросами. Усилия однозначно стоят того!
18,9 км пешком, перепад высот 480–880 м, 9–10 часов.
Каменные грибы, Телецкое озеро с высоты и на катере
Сегодня успеем посетить природные каменные образования высотой до 3 метров. Затем отправимся на мыс Кырсай, откуда увидим Телецкое озеро. На катере пересечём всё озеро с остановками у водопадов Корбу и Эстюба, после чего приедем в посёлок Артыбаш и вернёмся в Горно-Алтайск.
50 км на авто, 4 часа на катере, 7,2 км пешком.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|113 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки и обеды (кроме 1-го, 3-го и 8-го дней)
- Все переезды по программе
- Переезды на транспорте повышенной проходимости
- Сопровождение инструктором-проводником
- Прокат общегруппового снаряжения (котлы, газовые горелки для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август)
- Проезд на лодке к началу маршрутов и обратно на водопад Куркуре, Каменные грибы, Учар
- Входные билеты в Алтайский государственный природный биосферный заповедник
- Входные билеты на все локации по программе
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- 3 обеда в кафе в дороге и все ужины - 300-600 ₽ за 1 приём пищи
- 1-местный номер - доплата 22 600 ₽
- Страховка