Насыщенный треккинг-тур по Алтаю с размещением на турбазах: более 25 локаций

Посетить популярные и заповедные места, дойти до горных озёр, увидеть ледники и проехать 900 км
Всего за 8 дней проедем более 900 км, в том числе по горным тропам, и пройдём более 70 км до живописнейших точек, спрятанных от глаз.

Увидим не только популярные и легкодоступные
читать дальше

локации, в числе которых знаменитый Патмос, Зубы дракона, Гейзерное озеро, Марс, Камышлинский водопад, но и далёкие богатства края, куда можно попасть только пешком.

Поднимемся к ледникам Актру, доедем до Чулышманской долины и дойдём до самого высокого каскадного водопада Алтая — Учар.

А ещё пересечём всё Телецкое озеро на катере, рассмотрим каменные образования, полюбуемся пейзажами Чуйского тракта и панорамами с перевалов. Тур подходит для активных людей без опыта треккинга в горах.

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Родители несут полную ответственность за своих детей и самостоятельно за ними следят.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).

Обратите внимание, что мы будем находиться в заповедных местах. Необходимо взять своё полотенце. В большинстве номеров нет розеток, но есть зарядка устройств от USB. Отопление в номерах включают на ночь, электричество подаётся с 7:00 до 23:00. Могут быть перебои с электроэнергией. Аптек, банкоматов и магазинов на территории турбаз и рядом нет.

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад, мощная Катунь и Зубы дракона

После встречи в Горно-Алтайске отправляемся к первой локации нашего путешествия — Камышлинскому водопаду. Перейдём реку Катунь по подвесному мосту и пройдём по лесной тропе около 2,5 км. Водопад состоит из нескольких каскадов и открывается с разных ракурсов. Здесь будет возможность посетить сувенирный рынок.

Затем отправимся к скалам Зубы дракона, возвышающимся среди широкой Катуни. Издалека они напоминают зубы мифического существа.

90 км на авто, 7,7 км пешком, перепад высот 330–360 м, 5–6 часов.

Камышлинский водопад, мощная Катунь и Зубы дракона
2 день

Окрестности Чемала, Патмос и пасека

В этот день изучим окрестности Чемала. Поднимемся к пирамиде Золотого сечения, откуда открывается панорама села. Пройдём по ущелью Горных духов и со смотровой площадки увидим остров Сердце Катуни.

Затем посетим остров Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом, где находится храм. В завершение заедем на медовую пасеку и попробуем алтайский мёд.

60 км на авто, 8,5 км пешком, перепад высот 150 м, 6–7 часов.

Окрестности Чемала, Патмос и пасека
3 день

Чуйский тракт, перевалы и водопад Ширлак

Сегодня поедем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Сделаем остановки на Семинском перевале, где традиционно продают сувениры, и на перевале Чике-Таман, откуда открываются панорамные виды.

Прогуляемся к лесному водопаду Ширлак, после чего заселимся на турбазу.

320 км на авто, 3 км пешком, перепад высот 100 м, 6–7 часов.

Чуйский тракт, перевалы и водопад Ширлак
4 день

Ущелье Актру, Малый ледник

Сегодня нас ждут панорамы ущелья Актру, которое окружёно горными массивами и ледниками. Пеший маршрут пройдёт через кедровый лес вдоль реки Актру. Поднимемся к Малому леднику, откуда откроется вид на Большой ледник. До ущелья доберёмся на транспорте повышенной проходимости.

90 км на авто по асфальту, 80 км по горной дороге, 6,2 км пешком, перепад высот 2150–2300 м, треккинг 4 часа + переезды 6 часов.

Ущелье Актру, Малый ледник
5 день

Гейзерное озеро и Марс

День начнём с Гейзерного озера, где на дне постоянно появляются узоры из голубой глины. Затем отправимся в Кызыл-Чин («Марс-1») — местность с яркими разноцветными горами, напоминающими марсианский пейзаж.

100 км на авто, 7,3 км пешком, перепад высот 150–200 м, 6–7 часов.

Гейзерное озеро и Марс
6 день

Красные ворота, озёра, Кату-Ярык и водопад Куркуре

Начнём с Красных ворот — скального прохода с красноватым оттенком. Затем увидим несколько озёр: Чейбеккель, Узункель, Киделю и ещё одно в урочище Калтреле. Спустимся пешком по перевалу Кату-Ярык в долину Чулышмана, после чего отправимся к водопаду Куркуре — мощному потоку воды, падающему с высоты.

150 км на авто, 15,8 км пешком, перепад высот 150 м, 8–9 часов.

Красные ворота, озёра, Кату-Ярык и водопад Куркуре
7 день

Самый высокий каскадный водопад Алтая

Сегодня нас ждёт треккинг к самому высокому каскадному водопаду Алтая — Учар (160 м). Маршрут включает лесные тропы, каменные склоны и скалистые участки с тросами. Усилия однозначно стоят того!

18,9 км пешком, перепад высот 480–880 м, 9–10 часов.

Самый высокий каскадный водопад Алтая
8 день

Каменные грибы, Телецкое озеро с высоты и на катере

Сегодня успеем посетить природные каменные образования высотой до 3 метров. Затем отправимся на мыс Кырсай, откуда увидим Телецкое озеро. На катере пересечём всё озеро с остановками у водопадов Корбу и Эстюба, после чего приедем в посёлок Артыбаш и вернёмся в Горно-Алтайск.

50 км на авто, 4 часа на катере, 7,2 км пешком.

Каменные грибы, Телецкое озеро с высоты и на катере

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет113 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки и обеды (кроме 1-го, 3-го и 8-го дней)
  • Все переезды по программе
  • Переезды на транспорте повышенной проходимости
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Прокат общегруппового снаряжения (котлы, газовые горелки для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август)
  • Проезд на лодке к началу маршрутов и обратно на водопад Куркуре, Каменные грибы, Учар
  • Входные билеты в Алтайский государственный природный биосферный заповедник
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • 3 обеда в кафе в дороге и все ужины - 300-600 ₽ за 1 приём пищи
  • 1-местный номер - доплата 22 600 ₽
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт и центр города, 12:30-13:00
Завершение: Горно-Алтайск, после 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

