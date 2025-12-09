Всего за 8 дней проедем более 900 км, в том числе по горным тропам, и пройдём более 70 км до живописнейших точек, спрятанных от глаз.Увидим не только популярные и легкодоступные

локации, в числе которых знаменитый Патмос, Зубы дракона, Гейзерное озеро, Марс, Камышлинский водопад, но и далёкие богатства края, куда можно попасть только пешком. Поднимемся к ледникам Актру, доедем до Чулышманской долины и дойдём до самого высокого каскадного водопада Алтая — Учар. А ещё пересечём всё Телецкое озеро на катере, рассмотрим каменные образования, полюбуемся пейзажами Чуйского тракта и панорамами с перевалов. Тур подходит для активных людей без опыта треккинга в горах.

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Родители несут полную ответственность за своих детей и самостоятельно за ними следят.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).

Обратите внимание, что мы будем находиться в заповедных местах. Необходимо взять своё полотенце. В большинстве номеров нет розеток, но есть зарядка устройств от USB. Отопление в номерах включают на ночь, электричество подаётся с 7:00 до 23:00. Могут быть перебои с электроэнергией. Аптек, банкоматов и магазинов на территории турбаз и рядом нет.