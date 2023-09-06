Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд
Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус):
- из г. Новосибирск – накануне начала тура в 22:15;
- из г. Барнаул – в день начала тура в 02:45;
- из г. Горно-Алтайск – в день начала тура в 9-10:30.
Встреча в с. Элекмонар до 12:00.
Короткий отдых после долгой дороги, тонизирующий национальный чай и выезд на подготовленном для полного бездорожья автомобиле УАЗ к конной базе.
По приезду душевный прием инструкторов и жаркая банька дадут возможность принять нужный настрой на отдых!
Конный переход к стоянке у Каракольских озер
Первое утро в горах, а конный поход начинается с высоты около 1000 м над у. м.
Плотно позавтракав и пройдя инструктаж – сборы и выход на маршрут.
Сегодня переход в полной загрузке вещами, палатками и продуктами до урочища Кылай близ Каракольских озер.
Достигнув конечной точки сегодняшнего конного перехода, располагаемся на стоянку, разбиваем лагерь на кедровой поляне, которая станет для туристов домом на целых три дня.
Расстояние: кони 25 км / длительность 5-6 часов с остановками.
Конная прогулка к озеру Виктории
Без арчимаков радиальный выезд к озеру Виктория.
Сегодня отправляемся в путь налегке без тяжелых арчимаков, взяв с собой самое главное – перекус на пикник и фототехнику.
Таежной тропой едем вдоль Кылайской Гривы, высота которой составляет порядка 1700 м над у. м., затем, альпийскими лугами вниз к озеру Виктории.
После пикника – отдых, прогулка по периметру озера, во главе которого несколькими каскадами красуется одноименной водопад.
На озере обитают бобры и, вероятно, вам может посчастливится увидеть этих милейших обитателей высокогорного озера.
В жаркую погоду здесь можно искупаться, а ближе к осени – набрать маслят, которые вечером будут служить шедевром кулинарно-таежного искусства.
Возвращение на кедровую поляну.
Расстояние: кони 25 км / длительность 5-6 часов с остановками туда-обратно.
Конная прогулка к Каракольским озерам
Без арчимаков радиальный выезд на Каракольские озера.
Выезд запланирован несколько раньше, чем обычно, чтобы успеть осмотреть как можно больше.
Лошади уверенно везут Вас к Каракольским озерам около полутора часов, после чего остаются на заслуженный отдых.
В это время Вы во главе с инструктором отправляетесь на пешую прогулку по тропе, к его величеству Снежнику, который и подпитывает наше чудо природы – Каракольские озера кристально чистыми водами на протяжении множества столетий.
Желающие смогут искупаться, покататься по снежнику и сделать туристическое мороженное из снега, добавив к нему прихваченную с собой сгущенку.
По возвращению к лошадям, если остались силы и позволяет опыт верховой езды – держим курс к лагерю быстрыми аллюрами.
Расстояние: кони 25 км / длительность 5-6 часов с остановками).
Конный переход до урочища Сортеш
Прощаемся с полюбившейся поляной, сворачиваем лагерь и отправляемся в сторону конной базы, где группу ждет жаркая баня.
Ужин и прощальные разговоры у костра.
Расстояние: кони 25 км / длительность 5-6 часов с остановками).
Отъезд
Ранний подъем – автомобиль будет на базе около 7:30 утра, чтобы к 9:00 доставить туристов в с. Элекмонар.
Кто спешит на автобус – перекладывает вещи из арчимаков в чемодан.
- до г. Новосибирск – в 10:30, прибытие в 20:00 на автовокзал Новосибирска; или в 21:30, прибытие в 08:00 утра следующего дня;
- до г. Барнаул – в 15:00, прибытие в 21:00 на автовокзал Барнаула;
- до г. Горно-Алтайск – в 12:00 дня от Элекмонара, в 13.30/14.00 прибытие в ГА или трансфер утром на следующий день к первым рейсам (6-7 утра). Ночевку необходимо бронировать заранее, оплачивается отдельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно (только в день заезда и день выезда)
- Питание
- Аренда снаряжения
- Услуги инструктора
- Аренда лошадей
- Баня в соответствие с программой
- Рекреационные сборы
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск и обратно
- Билеты на автобус от г. Новосибирск/Барнаул до с. Элекмонар и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Спальник (температура комфорт 0 - +5).
Одежда:
- нательное белье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
- шорты или легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор;
- купальник.
Обувь:
- резиновые сапоги (желательно на гладкой подошве с каблуком);
- кеды либо кроссовки.
Будет полезно:
- фонарик карманный либо налобный;
- набор ниток с иголками;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
- походный нож;
- влажные гигиенические салфетки в поход;
- туалетная бумага;
- крем от солнечных ожогов;
- необходимые лично Вам лекарственные препараты;
- средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
- специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.
Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.
Снаряжение, которое предоставляется в туре
На конный маршрут выдаются:
- все необходимое для снаряжения лошади;
- все необходимое для групповое-костровое снаряжение;
- непромокаемые плащи ОЗК (прорезиненные плащ-накидки);
- сумки-арчимаки, в которых перевозятся вещи и продукты;
- палатки;
- коврики;
- посуда;
- аптечка для оказания первой медицинской помощи (находится у инструктора группы);
- спальник.
Да, спальник мы тоже предоставим. Однако, будет лучше, если Вы возьмете свой или попросите у друга, т. к. спальник – это все же вещь индивидуального пользования. В личном спальнике вам, однозначно, будет уютнее.
Как добраться до с. Элекмонар?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
Самолет:
- стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
- стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
- стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
- Новосибирск – Чемал (~1200 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
- Барнаул – Чемал (~900 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч;
Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Как добраться шаг за шагом?
Через г. Горно-Алтайск:
- По прилету в г. Горно-Алтайск звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт.
- Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
- Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал.
- Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
- Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Горно-Алтайск (~650 р.).
- На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
- Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
- Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал.
- Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Горно-Алтайск (~ 900 р.).
- На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
- Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
ИЛИ:
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.).
- На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.).
- Едете ~ 3 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
ИЛИ:
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.), едете ~ 5 часов.
- На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 400 р.).
- На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
- Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Требования к подготовке участников тура
Стоит помнить о том, что конный тур – в любом случае мероприятие повышенной сложности и с трудом сравнимо, а точнее, совершенно не сравнимо с пляжным отдыхом на побережье. Потому определенная физическая подготовка у потенциального участника конного тура, конечно, должна присутствовать.
Однако, не думайте, что если у вас нет опыта верховой езды, Вы не справитесь с туром. Вовсе нет. Просто будет сложнее и Вы должны быть к этому готовы.
Как защитить себя от укуса клеща?
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.
Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нас ожидает погода на маршруте?
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 С днём и от +5 до +15 С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.
На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Какие необходимо соблюдать правила безопасности на маршруте?
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
- предупреждать инструктора/конюха о вашем отлучении на стоянке (если собираетесь пойти гулять, фотографировать и т. д.) - на какое время, куда, в какую сторону вы уходите;
- обязательно выполнять указания инструктора/конюха во время конного перехода;
- не обижаться/сердиться на инструктора/конюха, когда он дает объективные рекомендации;
- конюх/инструктор – ваш друг и помощник, берегите его.
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
- держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко);
- следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками;
- не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади;
- не ездить через кусты;
- не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек);
- не давать прыгать с камней.
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
- К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они могут испугаться и лягнуть.
- Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
- При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
- Арчимаки – сумки, которые прикрепляются к седлу, в них ваши вещи и продукты. Сумки (арчимаки) упаковывать равномерно по весу – для баланса, чтобы во время перехода одна другую не перевешивала. Мягкие вещи в сумках кладутся с внутренней стороны – чтобы не было жестко спине коня.
- Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода. Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
- Дистанция между всадниками 2-3 м, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
- На стоянке первым делом привязать лошадь, расслабить все завязки, снять сумки (арчимаки), потом седло и всё остальное, позвать инструктора, чтобы всё проверил и спутал лошадь. Никогда не отпускать коня неспутанным, иначе лошадь убегает домой, а турист идёт оставшееся время пешком сам со своими сумками.
- В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
- Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
- Когда идет дождь либо вечером когда выпадает роса, амуницию необходимо накрывать плащом. Сухая амуниция – здоровье коня.
- Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
- Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
- Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Как организовано питание на маршруте?
Консервы:
- тушенка свиная;
- тушенка говяжья;
- килька в томате;
- горбуша;
- сайра;
- шпроты.
Крупы:
- овсянка;
- манка;
- рис;
- гречка;
- пшено;
- перловка;
- макароны;
- кукуруза.
Питье:
- какао;
- чай;
- кофе растворимый;
- кисель;
- компот.
Сладкое:
- сливки;
- сгущенка;
- джем;
- шоколад;
- ириски;
- пряники;
- вафли;
- вареная сгущенка;
- какао.
Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):
- огурцы;
- помидоры;
- яблоки;
- апельсины;
- капуста;
- картошка;
- свекла;
- лук;
- морковь;
- чеснок.
Остальное:
- сыр;
- колбаса сырокопченая/полу копчёная;
- сыр плавленый;
- сыр колбасный;
- сухарики;
- сливки;
- сухофрукты курага/чернослив/ ананас;
- хлеб.
И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Приехав, я почувствовала её сразу)
В аэропорту нас встретил Сергей. Привёз в чудесный домик, напоил вкуснейшим чаем. Ольга проинструктировала нас, рассказала как правильно упаковывать вещи в арчмаки) Этих людей я видела впервые в жизни, но мне уже казалось, что я знаю их давно) Уют, добродушие, семейная атмосфера. Всё так и было)
Если чего-то с собой не взял, обязательно что-то поищут, что-то найдут, позаботятся о бедном туристе, который не знал, что в горах летом бывает снег)
На самом деле, что я вынесла из похода - ты обязательно найдёшь в нём людей, схожих с тобою по духу. (Наша группа просто состояла из таких людей). И такие же люди работают там. Поэтому ты чувствуешь себя там спокойно и уверенно. Не каждый решится на такой суровый поход (на конях, да и в палатках спать), но ни один отель, ни один отдых не даст то спокойствие, которое подарят тебе горы Алтая. Это удивительное место, со своей историей, законами, легендами… Если ты будешь уважать уникальную природу гор, они научат тебя лучше понимать себя. Ты пройдёшь через всевозможные испытания: дождь, снег, ветер, холод, жара, мокрая палатка (и всё это за 15 минут, ОЗК в помощь!)
Но ты выходишь оттуда с полной перезагрузкой и обнулением. Даже сейчас, спустя несколько недель после похода, я могу закрыть глаза и представить, что я на той кедровой поляне
Сзади пасутся лошади, звенят колокольчики, спереди шумит ручей, а в лагере готовят что-то очень вкусное. Ты слышишь звуки природы. Ты ловишь дзен. И понимаешь: ты снова вернёшься туда. К алтайским тиграм и мышам, бегающим по палатке и ворующим еду из арчмаков. Ты снова будешь смотреть вдаль на эти волны гор и радоваться крыше над костром.
Еда была просто восхитительная. Что только не готовили. Но в памяти навсегда останется вкуснейший походный торт и зефирки (Кто-то писал, что ребята разбаловали туристов зефирками. Но да-да, я тот самый разбалованный турист, который им очень рад))
Отдельное спасибо, да и главное, наверное, хочется сказать нашим инструкторам: Серёже и Славе. Они всегда были рядом, всё находили, помогали, подсказывали, организовывали нас, фотографировали, играли с нами в игры, рассказывали легенды и учили уважать Горный Алтай. Благодаря им, мы стали настоящей семьёй на эти 5 дней.
Они большие молодцы! Не каждый бы так смог, правда!
Ты понимаешь, как мало 5 дней похода, когда ставишь палатку в последний раз. Ты уже научился выбирать место, правильно натягивать палатку, уже ножки не болят от седла, уже привык к переменчивой погоде и подобрал слои одежды, чтобы можно было что-то быстро скинуть или надеть. Уже не хочется ни в какой город, не хочется выключать авиарежим на телефоне (ой как не хочется)… А уже нужно собираться!
Я, по-доброму, завидую людям, которые ещё не были там. Они только откроют для себя тот мир, что прячется в горах под звёздным небом. Они ещё не знают, какая красота их там ждёт. Какое спокойствие подарит им тайга.
И я представить не могу, что это может быть без принимающей стороны. Эти ребята подняли тааакую планку, что никто, мне кажется, не сможет их догнать.
Спасибо ВАМ большое❤️
И до встречи!
P.s. Я не знала, что оставить там, в горах, чтобы вернуться. Поэтому оставила частичку себя. Я обязательно приеду её навестить! Осталось всего 2 куриных перелёта, 5 алтайских минут и 3 локтя по карте))
Единственный малююсенький минус - подпись в описании тура о том, что есть шанс на езду быстрыми аллюрами. А по приезде нам сразу сказали, что лошади не для быстрых аллюров и мы сто процентов будем ходить шагом.
Но после всех приключений, это уже кажется мелочью:)