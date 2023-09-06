Выбирая тур, я читала комментарии и почти все писали, про тёплую, семейную атмосферу, с которой тебя встречают.

Приехав, я почувствовала её сразу)

В аэропорту нас встретил Сергей. Привёз в чудесный домик, напоил вкуснейшим чаем. Ольга проинструктировала нас, рассказала как правильно упаковывать вещи в арчмаки) Этих людей я видела впервые в жизни, но мне уже казалось, что я знаю их давно) Уют, добродушие, семейная атмосфера. Всё так и было)

Если чего-то с собой не взял, обязательно что-то поищут, что-то найдут, позаботятся о бедном туристе, который не знал, что в горах летом бывает снег)

На самом деле, что я вынесла из похода - ты обязательно найдёшь в нём людей, схожих с тобою по духу. (Наша группа просто состояла из таких людей). И такие же люди работают там. Поэтому ты чувствуешь себя там спокойно и уверенно. Не каждый решится на такой суровый поход (на конях, да и в палатках спать), но ни один отель, ни один отдых не даст то спокойствие, которое подарят тебе горы Алтая. Это удивительное место, со своей историей, законами, легендами… Если ты будешь уважать уникальную природу гор, они научат тебя лучше понимать себя. Ты пройдёшь через всевозможные испытания: дождь, снег, ветер, холод, жара, мокрая палатка (и всё это за 15 минут, ОЗК в помощь!)

Но ты выходишь оттуда с полной перезагрузкой и обнулением. Даже сейчас, спустя несколько недель после похода, я могу закрыть глаза и представить, что я на той кедровой поляне

Сзади пасутся лошади, звенят колокольчики, спереди шумит ручей, а в лагере готовят что-то очень вкусное. Ты слышишь звуки природы. Ты ловишь дзен. И понимаешь: ты снова вернёшься туда. К алтайским тиграм и мышам, бегающим по палатке и ворующим еду из арчмаков. Ты снова будешь смотреть вдаль на эти волны гор и радоваться крыше над костром.



Еда была просто восхитительная. Что только не готовили. Но в памяти навсегда останется вкуснейший походный торт и зефирки (Кто-то писал, что ребята разбаловали туристов зефирками. Но да-да, я тот самый разбалованный турист, который им очень рад))

Отдельное спасибо, да и главное, наверное, хочется сказать нашим инструкторам: Серёже и Славе. Они всегда были рядом, всё находили, помогали, подсказывали, организовывали нас, фотографировали, играли с нами в игры, рассказывали легенды и учили уважать Горный Алтай. Благодаря им, мы стали настоящей семьёй на эти 5 дней.

Они большие молодцы! Не каждый бы так смог, правда!

Ты понимаешь, как мало 5 дней похода, когда ставишь палатку в последний раз. Ты уже научился выбирать место, правильно натягивать палатку, уже ножки не болят от седла, уже привык к переменчивой погоде и подобрал слои одежды, чтобы можно было что-то быстро скинуть или надеть. Уже не хочется ни в какой город, не хочется выключать авиарежим на телефоне (ой как не хочется)… А уже нужно собираться!

Я, по-доброму, завидую людям, которые ещё не были там. Они только откроют для себя тот мир, что прячется в горах под звёздным небом. Они ещё не знают, какая красота их там ждёт. Какое спокойствие подарит им тайга.

И я представить не могу, что это может быть без принимающей стороны. Эти ребята подняли тааакую планку, что никто, мне кажется, не сможет их догнать.

Спасибо ВАМ большое❤️

И до встречи!

P.s. Я не знала, что оставить там, в горах, чтобы вернуться. Поэтому оставила частичку себя. Я обязательно приеду её навестить! Осталось всего 2 куриных перелёта, 5 алтайских минут и 3 локтя по карте))