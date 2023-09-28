1 день

Легендарный Чуйский тракт

Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.

Вас ждет увлекательная экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая.

Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.

Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.

Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.

На перевале сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех).

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман (1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.

Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и «Катунская петля» — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.

Увидим и узнаем, как и когда образовались древние «Катунские террасы».

Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы»(III-II тысячелетии до н. э.).

Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.

Видео и фотосъемки на Катуни, которая в это время становится незабываемого бирюзового цвета.

Ночевка на т/б в с. Акташ.

Километраж ~350 км. Время в пути ~ 8 часов.