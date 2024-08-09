Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник». Гора Черепан
Заезд в эко-отель Таежник.
Для тех, кто выбрал городом прилета столицу нашей Республики город Горно-Алтайск – встреча в аэропорту (групповой трансфер, за доп. плату можно заказать индивидуальный, или воспользоваться услугами такси).
Завтрак в ресторане эко-отеля Таежник для тех, кто прибудет до 10:45.
Заселение в юрты, расположенные на территории эко-отеля Таежник, душ и туалет на территории, (одно-местное размещение в юртах не предусмотрено).
За доп. плату можно разместиться в номерах эко-отеля Таежник, по факту их наличия.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл после 11:00.
В 13:00 обед в ресторане эко-отеля Таежник.
После обеда пешая экскурсия на гору Черепан, которая расположена над эко-отелем и на берег реки Катунь к памятнику Шишкову.
Отдых, свободное время.
Ужин в ресторане эко-отеля Таежник с 19:00 до 20:00.
После ужина – вечер знакомств у костра.
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру. Экскурсия на водопад Корбу. Каменные грибы
Ранний подъем.
Выезд с территории эко-отеля Таежник приблизительно в 07:30 утра.
Завтрак в кафе по дороге.
Переезд до с. Артыбаш, где на причале группа пересаживается в катер, который отвезет её сначала к водопаду Корбу, где помимо экскурсии группу ожидает обед, а потом и к южному берегу Телецкого озера.
Озеро является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, а по размерам уступает лишь озеру Байкал.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
Кстати над озером можно наблюдать уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.
Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.
По дороге экскурсия на водопад Корбу, с обедом в кафе.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго – всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м.
На мысе Кырсай группа пересядет в ожидающий её автобус и отправится к турбазе, где предстоит ночевать 2 ночи.
В зависимости от времени прибытия (на озере может быть шторм, что задержит группу) технических и погодных условий группа в этот день может совершить экскурсию к Каменным грибам.
Ужин в кафе тур. комплекса.
Размещение в палатках на территории тур. комплекса.
При наличии свободных домиков желающие могут их забронировать и оплатить на месте (стоимость домика от 1800 рублей).
Баня.
Посиделки у костра для желающих.
Пешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад Учар
Завтрак в кафе на территории т/к "Березка", либо аналогичного.
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар).
Длина пути к нему составляет около 10 км., столько же обратно.
На протяжении почти всего маршрута тропа пролегает по краю высокого обрыва, на дне которого бешено несется по камням своенравная река Чульча.
Тропа сложная, для её прохождения нужна хорошая физическая подготовка и кроссовки на толстой рифленой подошве.
Туристам предстоит преодолеть курумники, бесконечные подъемы и спуски, переход через речушки по шатким мосткам и пройти по скальному карнизу над оврагом.
Однако зрелище Учара стоит всех этих трудностей!
Огромная масса воды со скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни.
Шум такой, что не слышно рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль.
Высота общего падения более 160 метров, это самый высокий водопад в Сибири.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, овощи, фрукты, сладости).
Возвращение на т/к.
Ужин в кафе на территории тур. комплекса, размещение в палатках.
Баня.
Внимание! В случае, если по погодным или техническим условиям тропа на Учар будет закрыта, экскурсия будет заменена на экскурсию к водопадам Куркуре и Малданаш.
Экскурсия на Пазырыкские курганы. Подъем на Улаганский перевал
Завтрак на территории т/к "Березка" либо аналогичного.
Если по каким-то причинам группа не успела попасть на Каменные грибы в день приезда, то после завтрака, экскурсия возможно их посещение, при условии, что нет объективных препятствий для экскурсии.
Решение остается за гидом.
Переезд до с. Улаган через перевал Кату-Ярык.
Подъем на перевал Кату-Ярык, осуществляется пешком, согласно технике безопасности.
Высота перевала от подножия до вершины примерно 800 метров, длина 3,5 км.
Затем экскурсия на Пазырыкские курганы - цепочку из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э.
Обед в кафе с. Улаган.
После обеда путешественники продолжают свой путь красивейшему Улаганскому тракту постепенно поднимаясь на Улаганский перевал высотой 2080 метров.
На Улаганском нагорье, которое и пересекает Улаганский тракт, великое множество озер, часть из которых можно увидеть не уходя с дороги.
Размещение на туркомплексе "Малина" в палатках, удобства на территории.
При наличии свободных номеров в т/к Малина, их можно забронировать на месте и оплатить самостоятельно, на месте (стоимость номера от 2500 рублей).
Баня.
Ужин в кафе т/к Малина.
Гейзерное озеро - Алтайский Марс - т/к Куихтанарские озера
Завтрак в кафе т/к Малина.
Сворачиваем лагерь, выезжаем на маршрут.
По дороге предусмотрены остановки на оз. Киделю, в водах которого отражаются горы, следующая остановка – Красные ворота, сквозь которые когда-то была пробита дорога, именуемая Улаганский тракт.
В селе Акташ, туристы снова попадают на Чуйский тракт, и еду в сторону Кош-Агачского района.
По дороге заезжаем на популярное у туристов "Гейзерное озеро".
Далее группа отправляется на Алтайский Марс, в ур. Кызыл-Чин.
Обед в кафе по дороге.
На Марс вас довезет транспорт повышенной проходимости.
Вдоволь нагулявшись по красной почве, путники возвращаются к автобусу и едут на т/к Куихтанарские озера.
Размещение в палатках, ужин, баня.
Пешая экскурсия на Куихтанарские озера
Завтрак.
Подготовка к пешему радиальному выходу, выход на маршрут.
Дорога идет сквозь черновую тайгу, постепенно набирая высоту.
Дойдя до первого озера, группа останавливается на отдых.
Обед в виде перекуса.
Желающие могут продолжить путешествие к другим озерам, а кто не хочет – может остаться на первом и наслаждаться первобытной красотой и тишиной природы.
Возвращение в т/к Куихтанарские озера.
Отдых, ужин, баня.
пешком 16 км.
Т/к Куихтанарские озера - Уларские водопады - ур. Малый Яломан
Завтрак.
После завтрака группа сворачивает лагерь, грузит вещи в автобус и переезжает в район с. Чибит, к мостику через реку Чуя.
От моста начинается путешествие к Уларским (Чибитским) водопадам.
Дорога в основном ровная, только ближе к самому водопада начинается небольшой подъем, откуда шум реки и водопада слышен и притягивает гостей Алтая.
Вдоволь насладившись видом водопада и сделав множество фотографий группа идет к небольшой беседке, где будет организован перекус.
Возвращение к автобусу.
Переезд до ур. Малый Яломан.
Ужин готовит гид на костре.
Баня.
Внимание! Место размещение может быть заменено на аналогичное по техническим причинам.
Знакомство с гидами-водниками.
Сплав Р.Б. Яломан - порог Ильгумень - Генеральская поляна
Завтрак готовят гиды на костре.
Примерка снаряжения, инструктаж по технике безопасности на водных турах, погрузка вещей и продуктов на рафты.
Обед в виде перекуса.
Выход на маршрут.
Первое серьезное препятствие на пути - порог Ильгумень (IV кат. сложности), далее следует порог Кадринская труба (III кат. сложности).
Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской стоянке.
Ужин готовят гиды на костре.
Генеральская поляна - Устье р. Каянча
Завтрак готовят гиды на костре.
После завтрака - выход на маршрут.
В этот день предстоит преодолеть 2 ступени порога Шабаш (IV категория сложности) и 3 ступени порога Каянча (II кат. сложности).
Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча.
Ужин готовят гиды на костре.
Сплав р. Каянча - Куюс. Переезд до т/к Таежник. Выезд
Завтрак готовят гиды на костре.
В этот день основным препятствием во время сплава станет порог Аюлинский (IIкат. сложности).
По окончании сплава в районе с. Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на т/к Таежник, где их ждет ужин и баня.
Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.
Для тех, кто выбрал аэропорт Горно-Алтайска - возможно размещение на территории т/к Таежник в палатках, либо в номерах, за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках по маршруту следования.
При одноместном размещении в палатке стоимость тура 76 500 рублей.
Варианты проживания
Палатки
Тур предусматривает проживание в палатках по маршруту и в палатках на территориях турбаз.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах, на активной части маршрута горячее питание готовят гиды на костре)
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата палаточных стоянок
- Баня согласно программы тура
- Аренда катера по Телецкому озеру
- Работа инструкторов
- Работа инструкторов по водному туризму
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура)
- Аренда снаряжения (палатка, коврик туристический, спальник. Снаряжение для сплава: спасательный жилет, гидрокостюм, гидроноски, каска, весло, драйбэг (непромокаемая сумка для личных вещей)
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из аэропорта Горно-Алтайска
- Страховка от клеща, стоимость страховки - 400,00 рублей, срок действия 1 год. оформляется и оплачивается заранее
- Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.
2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
7. Теплый свитер.
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Полотенце.
Дополнительно для водной части:
- Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава;
- Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.
Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
На водном маршруте выдаются: спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска.
Питание на маршруте
Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах, на активной части маршрута (пешая и водная) горячее питание готовят гиды на костре);
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут средней сложности, для людей с хорошей физической подготовкой, подойдет для семейного отдыха с детьми от 14-ти лет, ограничения по возрасту до 60 лет, исключения возможны в индивидуальном порядке при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта;
Какие особенности маршрута?
- Маршрут средней сложности, для людей с хорошей физической подготовкой, подойдет для семейного отдыха с детьми от 16-ти лет(от 14 лет с согласия родителей, под ответственность родителей или лиц, их заменяющих), ограничения по возрасту до 60 лет, исключения возможны в индивидуальном порядке при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта;
- Групповой трансфер из/в аэропорта Горно-Алтайска - в ПОДАРОК.
- Проживание на протяжении всего маршрута в палатках.
- Максимальный размер группы - 16 человек
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Памятка туристу», рюкзак на маршруте не нужен;
- Автопереезды по маршруту осуществляется на микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ, ПАЗ)
- На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель;
- На водной части маршрута работают 1-2 инструктора-водника;
- На маршрут допускаются дети старше 16-ти лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется письменная доверенность);
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Как добраться?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером от 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Люди все отзывчивые и приветливые!! Отдельное спасибо нашим сопровождающим Захару и Жене!! За неделю мы стали одной семьей!! Обязательно приедем ещё!!
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